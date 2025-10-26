Der Echtzeitpreis von WIKI CAT beträgt heute 0.000000139 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WKC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WKC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WIKI CAT beträgt heute 0.000000139 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WKC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WKC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

WIKI CAT Logo

WIKI CAT Kurs(WKC)

1 WKC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00000013898
$0.00000013898$0.00000013898
+3.90%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Echtzeit-Preis-Diagramm
WIKI CAT (WKC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000000129
$ 0.000000129$ 0.000000129
24H Tief
$ 0.00000014079
$ 0.00000014079$ 0.00000014079
24H Hoch

$ 0.000000129
$ 0.000000129$ 0.000000129

$ 0.00000014079
$ 0.00000014079$ 0.00000014079

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

+4.15%

+3.90%

+9.44%

+9.44%

Der Echtzeitpreis von WIKI CAT (WKC) beträgt $ 0.000000139. In den letzten 24 Stunden wurde WKC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000000129 und einem Höchstpreis von $ 0.00000014079 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WKC liegt bei $ 0.000000472824771637, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000000000057105301.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WKC im letzten Stunde um +4.15%, in den letzten 24 Stunden um +3.90% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WIKI CAT (WKC) Marktinformationen

No.396

$ 75.87M
$ 75.87M$ 75.87M

$ 75.32K
$ 75.32K$ 75.32K

$ 118.26M
$ 118.26M$ 118.26M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WIKI CAT beträgt $ 75.87M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 75.32K. Das Umlaufangebot von WKC liegt bei 545.84T, das Gesamtangebot bei 853278579305012. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 118.26M.

WIKI CAT (WKC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von WIKI CAT für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0000000052168+3.90%
30 Tage$ -0.00000004919-26.14%
60 Tage$ -0.00000002363-14.53%
90 Tage$ +0.000000119+595.00%
WIKI CAT-Preisänderung heute

Heute verzeichnete WKC eine Veränderung von $ +0.0000000052168 (+3.90%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

WIKI CAT 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00000004919(-26.14%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

WIKI CAT 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WKC eine Veränderung von $ -0.00000002363 (-14.53%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

WIKI CAT 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000000119 (+595.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von WIKI CAT (WKC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem WIKI CAT-Preisverlauf an.

Was ist WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre WIKI CAT Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- WKC Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu WIKI CAT auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr WIKI CAT-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

WIKI CAT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WIKI CAT (WKC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WIKI CAT-(WKC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WIKI CAT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WIKI CAT-Preisprognose an!

WIKI CAT (WKC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WIKI CAT (WKC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WKC Token!

Wie kauft man WIKI CAT WKC

Suchen Sie nach wie man WIKI CAT kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können WIKI CAT direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

WKC zu lokalen Währungen

WIKI CAT Ressource

Für ein tieferes Verständnis von WIKI CAT sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle WIKI CAT Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu WIKI CAT

Wie viel ist WIKI CAT (WKC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WKC in USD beträgt 0.000000139 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WKC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WKC-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000000139. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WIKI CAT?
Die Marktkapitalisierung von WKC beträgt $ 75.87M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WKC?
Das Umlaufangebot von WKC beträgt 545.84T USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WKC?
WKC erreichte einen Allzeithochpreis von 0.000000472824771637 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WKC?
WKC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000000000057105301 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WKC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WKC beträgt $ 75.32K USD.
Wird WKC dieses Jahr noch steigen?
WKC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WKC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

