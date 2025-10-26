Der Echtzeitpreis von Velora beträgt heute 0.010013 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VLR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VLR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Velora beträgt heute 0.010013 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VLR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VLR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Velora Logo

Velora Kurs(VLR)

1 VLR zu USD Echtzeitpreis:

$0.010013
+0.59%1D
USD
Velora (VLR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:30:58 (UTC+8)

Velora (VLR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00991
24H Tief
$ 0.010037
24H Hoch

$ 0.00991
$ 0.010037
$ 0.06763306123106956
$ 0.0098567760124902
+0.68%

+0.59%

-3.17%

-3.17%

Der Echtzeitpreis von Velora (VLR) beträgt $ 0.010013. In den letzten 24 Stunden wurde VLR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00991 und einem Höchstpreis von $ 0.010037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VLR liegt bei $ 0.06763306123106956, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0098567760124902.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VLR im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um +0.59% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Velora (VLR) Marktinformationen

No.3818

$ 0.00
$ 55.91K
$ 20.03M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Velora beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.91K. Das Umlaufangebot von VLR liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.03M.

Velora (VLR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Velora für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00005873+0.59%
30 Tage$ -0.002777-21.72%
60 Tage$ +0.000013+0.13%
90 Tage$ +0.000013+0.13%
Velora-Preisänderung heute

Heute verzeichnete VLR eine Veränderung von $ +0.00005873 (+0.59%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Velora 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.002777(-21.72%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Velora 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete VLR eine Veränderung von $ +0.000013 (+0.13%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Velora 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000013 (+0.13%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Velora (VLR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Velora-Preisverlauf an.

Was ist Velora (VLR)

Velora DEX ist ein kettenübergreifendes, intentzentriertes Protokoll, das bereits über $125 Milliarden Handelsvolumen abgewickelt hat und DeFi-Bluechips wie Aave, Morpho und Pendle eine sichere, effiziente und skalierbare Ausführungsschicht bietet.

Velora ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Velora Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- VLR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Velora auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Velora-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Velora-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Velora (VLR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Velora-(VLR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Velora zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Velora-Preisprognose an!

Velora (VLR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Velora (VLR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VLR Token!

Wie kauft man Velora VLR

Suchen Sie nach wie man Velora kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Velora direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

VLR zu lokalen Währungen

Velora Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Velora sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Velora Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Velora

Wie viel ist Velora (VLR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VLR in USD beträgt 0.010013 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VLR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VLR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.010013. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Velora?
Die Marktkapitalisierung von VLR beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VLR?
Das Umlaufangebot von VLR beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VLR?
VLR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.06763306123106956 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VLR?
VLR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0098567760124902 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VLR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VLR beträgt $ 55.91K USD.
Wird VLR dieses Jahr noch steigen?
VLR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VLR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Velora (VLR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

