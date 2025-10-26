Der Echtzeitpreis von StablR USD beträgt heute 0.999 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USDR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USDR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von StablR USD beträgt heute 0.999 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USDR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USDR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

StablR USD Logo

StablR USD Kurs(USDR)

1 USDR zu USD Echtzeitpreis:

$0.999
$0.999$0.999
0.00%1D
USD
StablR USD (USDR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:30:09 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999
24H Tief
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999
24H Hoch

$ 0.999
$ 0.999$ 0.999

$ 0.999
$ 0.999$ 0.999

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

+0.10%

+0.10%

Der Echtzeitpreis von StablR USD (USDR) beträgt $ 0.999. In den letzten 24 Stunden wurde USDR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.999 und einem Höchstpreis von $ 0.999 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDR liegt bei $ 1.02146361646693, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.980782166260219.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDR im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

StablR USD (USDR) Marktinformationen

No.1208

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

8.70M
8.70M 8.70M

--
----

8,704,451.68
8,704,451.68 8,704,451.68

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von StablR USD beträgt $ 8.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 0.00. Das Umlaufangebot von USDR liegt bei 8.70M, das Gesamtangebot bei 8704451.68. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.70M.

StablR USD (USDR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von StablR USD für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ +0.003+0.30%
60 Tage$ +0.005+0.50%
90 Tage$ -0.004-0.40%
StablR USD-Preisänderung heute

Heute verzeichnete USDR eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

StablR USD 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.003(+0.30%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

StablR USD 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete USDR eine Veränderung von $ +0.005 (+0.50%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

StablR USD 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.004 (-0.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von StablR USD (USDR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem StablR USD-Preisverlauf an.

Was ist StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) ist ein MiCAR-konformer, US-Dollar-gestützter Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt und entsprechend einlösbar ist. Besichert ist der Stablecoin durch Fiat-Währungen und kurzfristige Staatsanleihen. Ziel von StablR USD (USDR) ist es, eine digitale Alternative zu traditionellen Geldformen bereitzustellen – effizienter, sicherer und leichter zugänglich. Er kann als Tauschmittel, Wertspeicher und Rechnungseinheit genutzt werden. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen zählen schnellere und kostengünstigere Zahlungen, die Erleichterung des internationalen Handels und Investments – insbesondere im Devisenbereich – sowie die Förderung flexibler und widerstandsfähiger Finanzsysteme.

StablR USD ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre StablR USD Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- USDR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu StablR USD auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr StablR USD-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

StablR USD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird StablR USD (USDR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre StablR USD-(USDR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für StablR USD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die StablR USD-Preisprognose an!

StablR USD (USDR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von StablR USD (USDR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von USDR Token!

Wie kauft man StablR USD USDR

Suchen Sie nach wie man StablR USD kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können StablR USD direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

USDR zu lokalen Währungen

1 StablR USD(USDR) in VND
26,288.685
1 StablR USD(USDR) in AUD
A$1.52847
1 StablR USD(USDR) in GBP
0.74925
1 StablR USD(USDR) in EUR
0.85914
1 StablR USD(USDR) in USD
$0.999
1 StablR USD(USDR) in MYR
RM4.21578
1 StablR USD(USDR) in TRY
41.89806
1 StablR USD(USDR) in JPY
¥151.848
1 StablR USD(USDR) in ARS
ARS$1,488.81969
1 StablR USD(USDR) in RUB
79.53039
1 StablR USD(USDR) in INR
87.72219
1 StablR USD(USDR) in IDR
Rp16,649.99334
1 StablR USD(USDR) in PHP
58.69125
1 StablR USD(USDR) in EGP
￡E.47.46249
1 StablR USD(USDR) in BRL
R$5.37462
1 StablR USD(USDR) in CAD
C$1.3986
1 StablR USD(USDR) in BDT
122.40747
1 StablR USD(USDR) in NGN
1,458.39015
1 StablR USD(USDR) in COP
$3,872.08404
1 StablR USD(USDR) in ZAR
R.17.24274
1 StablR USD(USDR) in UAH
42.00795
1 StablR USD(USDR) in TZS
T.Sh.2,485.07244
1 StablR USD(USDR) in VES
Bs211.788
1 StablR USD(USDR) in CLP
$940.059
1 StablR USD(USDR) in PKR
Rs280.68903
1 StablR USD(USDR) in KZT
537.9615
1 StablR USD(USDR) in THB
฿32.61735
1 StablR USD(USDR) in TWD
NT$30.80916
1 StablR USD(USDR) in AED
د.إ3.66633
1 StablR USD(USDR) in CHF
Fr0.78921
1 StablR USD(USDR) in HKD
HK$7.75224
1 StablR USD(USDR) in AMD
֏382.60701
1 StablR USD(USDR) in MAD
.د.م9.21078
1 StablR USD(USDR) in MXN
$18.43155
1 StablR USD(USDR) in SAR
ريال3.74625
1 StablR USD(USDR) in ETB
Br152.53731
1 StablR USD(USDR) in KES
KSh129.06081
1 StablR USD(USDR) in JOD
د.أ0.708291
1 StablR USD(USDR) in PLN
3.64635
1 StablR USD(USDR) in RON
лв4.36563
1 StablR USD(USDR) in SEK
kr9.3906
1 StablR USD(USDR) in BGN
лв1.67832
1 StablR USD(USDR) in HUF
Ft335.11455
1 StablR USD(USDR) in CZK
20.88909
1 StablR USD(USDR) in KWD
د.ك0.305694
1 StablR USD(USDR) in ILS
3.27672
1 StablR USD(USDR) in BOB
Bs6.8931
1 StablR USD(USDR) in AZN
1.6983
1 StablR USD(USDR) in TJS
SM9.31068
1 StablR USD(USDR) in GEL
2.70729
1 StablR USD(USDR) in AOA
Kz916.51257
1 StablR USD(USDR) in BHD
.د.ب0.375624
1 StablR USD(USDR) in BMD
$0.999
1 StablR USD(USDR) in DKK
kr6.41358
1 StablR USD(USDR) in HNL
L26.11386
1 StablR USD(USDR) in MUR
45.48447
1 StablR USD(USDR) in NAD
$17.24274
1 StablR USD(USDR) in NOK
kr9.99
1 StablR USD(USDR) in NZD
$1.72827
1 StablR USD(USDR) in PAB
B/.0.999
1 StablR USD(USDR) in PGK
K4.20579
1 StablR USD(USDR) in QAR
ر.ق3.63636
1 StablR USD(USDR) in RSD
дин.100.88901
1 StablR USD(USDR) in UZS
soʻm12,182.92488
1 StablR USD(USDR) in ALL
L82.917
1 StablR USD(USDR) in ANG
ƒ1.78821
1 StablR USD(USDR) in AWG
ƒ1.78821
1 StablR USD(USDR) in BBD
$1.998
1 StablR USD(USDR) in BAM
KM1.67832
1 StablR USD(USDR) in BIF
Fr2,946.051
1 StablR USD(USDR) in BND
$1.28871
1 StablR USD(USDR) in BSD
$0.999
1 StablR USD(USDR) in JMD
$160.18965
1 StablR USD(USDR) in KHR
4,028.21775
1 StablR USD(USDR) in KMF
Fr423.576
1 StablR USD(USDR) in LAK
21,717.39087
1 StablR USD(USDR) in LKR
රු303.36633
1 StablR USD(USDR) in MDL
L16.97301
1 StablR USD(USDR) in MGA
Ar4,520.35512
1 StablR USD(USDR) in MOP
P7.992
1 StablR USD(USDR) in MVR
15.2847
1 StablR USD(USDR) in MWK
MK1,734.37389
1 StablR USD(USDR) in MZN
MT63.8361
1 StablR USD(USDR) in NPR
रु140.24961
1 StablR USD(USDR) in PYG
7,084.908
1 StablR USD(USDR) in RWF
Fr1,447.551
1 StablR USD(USDR) in SBD
$8.25174
1 StablR USD(USDR) in SCR
13.96602
1 StablR USD(USDR) in SRD
$39.69027
1 StablR USD(USDR) in SVC
$8.73126
1 StablR USD(USDR) in SZL
L17.21277
1 StablR USD(USDR) in TMT
m3.50649
1 StablR USD(USDR) in TND
د.ت2.928069
1 StablR USD(USDR) in TTD
$6.77322
1 StablR USD(USDR) in UGX
Sh3,480.516
1 StablR USD(USDR) in XAF
Fr563.436
1 StablR USD(USDR) in XCD
$2.6973
1 StablR USD(USDR) in XOF
Fr563.436
1 StablR USD(USDR) in XPF
Fr101.898
1 StablR USD(USDR) in BWP
P14.25573
1 StablR USD(USDR) in BZD
$2.00799
1 StablR USD(USDR) in CVE
$95.14476
1 StablR USD(USDR) in DJF
Fr176.823
1 StablR USD(USDR) in DOP
$63.99594
1 StablR USD(USDR) in DZD
د.ج130.03983
1 StablR USD(USDR) in FJD
$2.26773
1 StablR USD(USDR) in GNF
Fr8,686.305
1 StablR USD(USDR) in GTQ
Q7.64235
1 StablR USD(USDR) in GYD
$208.9908
1 StablR USD(USDR) in ISK
kr122.877

StablR USD Ressource

Für ein tieferes Verständnis von StablR USD sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle StablR USD Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu StablR USD

Wie viel ist StablR USD (USDR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von USDR in USD beträgt 0.999 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle USDR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle USDR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.999. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von StablR USD?
Die Marktkapitalisierung von USDR beträgt $ 8.70M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von USDR?
Das Umlaufangebot von USDR beträgt 8.70M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von USDR?
USDR erreichte einen Allzeithochpreis von 1.02146361646693 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von USDR?
USDR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.980782166260219 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von USDR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für USDR beträgt $ 0.00 USD.
Wird USDR dieses Jahr noch steigen?
USDR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die USDR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:30:09 (UTC+8)

StablR USD (USDR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

USDR-zu-USD-Rechner

Menge

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.999 USD

USDR handeln

USDR/USDC
$0.999
$0.999$0.999
-0.19%
USDR/USDT
$0.999
$0.999$0.999
0.00%

