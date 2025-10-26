Der Echtzeitpreis von Falcon Finance beträgt heute 0.9968 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USDF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USDF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Falcon Finance beträgt heute 0.9968 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum USDF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den USDF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Falcon Finance Logo

Falcon Finance Kurs(USDF)

$0.9968
+0.04%1D
+0.04%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:30:02 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Preisinformationen (USD)

$ 0.9961
$ 0.9961$ 0.9961
$ 1.0038
$ 1.0038$ 1.0038
$ 0.9961
$ 0.9961$ 0.9961

$ 1.0038
$ 1.0038$ 1.0038

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

-0.16%

+0.04%

+0.18%

+0.18%

Der Echtzeitpreis von Falcon Finance (USDF) beträgt $ 0.9968. In den letzten 24 Stunden wurde USDF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.9961 und einem Höchstpreis von $ 1.0038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDF liegt bei $ 1.0243014891348232, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.909369011278203.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDF im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Falcon Finance (USDF) Marktinformationen

$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B

$ 12.27K
$ 12.27K$ 12.27K

$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B

2.10B
2.10B 2.10B

2,101,939,022.6648707
2,101,939,022.6648707 2,101,939,022.6648707

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Falcon Finance beträgt $ 2.10B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 12.27K. Das Umlaufangebot von USDF liegt bei 2.10B, das Gesamtangebot bei 2101939022.6648707. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.10B.

Falcon Finance (USDF)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Falcon Finance für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000399+0.04%
30 Tage$ -0.0012-0.13%
60 Tage$ +0.0148+1.50%
90 Tage$ +0.0057+0.57%
Falcon Finance-Preisänderung heute

Heute verzeichnete USDF eine Veränderung von $ +0.000399 (+0.04%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Falcon Finance 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0012(-0.13%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Falcon Finance 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete USDF eine Veränderung von $ +0.0148 (+1.50%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Falcon Finance 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0057 (+0.57%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Falcon Finance (USDF) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Falcon Finance-Preisverlauf an.

Was ist Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance ist ein Protokoll der nächsten Generation für synthetische Dollar, das darauf ausgelegt ist, in allen Marktbedingungen nachhaltige und wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen. Aufbauend auf risikoorientierten Rahmenwerken in institutioneller Qualität und mit einem Fundament aus Transparenz setzt Falcon Finance einen neuen Maßstab für synthetische Vermögenswerte im dezentralen Finanzwesen.

Falcon Finance ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Falcon Finance Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- USDF Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Falcon Finance auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Falcon Finance-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Falcon Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Falcon Finance (USDF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Falcon Finance-(USDF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Falcon Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Falcon Finance-Preisprognose an!

Falcon Finance (USDF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Falcon Finance (USDF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von USDF Token!

Wie kauft man Falcon Finance USDF

Suchen Sie nach wie man Falcon Finance kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Falcon Finance direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

USDF zu lokalen Währungen

1 Falcon Finance(USDF) in VND
26,230.792
1 Falcon Finance(USDF) in AUD
A$1.525104
1 Falcon Finance(USDF) in GBP
0.7476
1 Falcon Finance(USDF) in EUR
0.857248
1 Falcon Finance(USDF) in USD
$0.9968
1 Falcon Finance(USDF) in MYR
RM4.206496
1 Falcon Finance(USDF) in TRY
41.805792
1 Falcon Finance(USDF) in JPY
¥151.5136
1 Falcon Finance(USDF) in ARS
ARS$1,485.541008
1 Falcon Finance(USDF) in RUB
79.355248
1 Falcon Finance(USDF) in INR
87.529008
1 Falcon Finance(USDF) in IDR
Rp16,613.326688
1 Falcon Finance(USDF) in PHP
58.562
1 Falcon Finance(USDF) in EGP
￡E.47.357968
1 Falcon Finance(USDF) in BRL
R$5.362784
1 Falcon Finance(USDF) in CAD
C$1.39552
1 Falcon Finance(USDF) in BDT
122.137904
1 Falcon Finance(USDF) in NGN
1,455.17848
1 Falcon Finance(USDF) in COP
$3,863.556928
1 Falcon Finance(USDF) in ZAR
R.17.204768
1 Falcon Finance(USDF) in UAH
41.91544
1 Falcon Finance(USDF) in TZS
T.Sh.2,479.599808
1 Falcon Finance(USDF) in VES
Bs211.3216
1 Falcon Finance(USDF) in CLP
$937.9888
1 Falcon Finance(USDF) in PKR
Rs280.070896
1 Falcon Finance(USDF) in KZT
536.7768
1 Falcon Finance(USDF) in THB
฿32.54552
1 Falcon Finance(USDF) in TWD
NT$30.741312
1 Falcon Finance(USDF) in AED
د.إ3.658256
1 Falcon Finance(USDF) in CHF
Fr0.787472
1 Falcon Finance(USDF) in HKD
HK$7.735168
1 Falcon Finance(USDF) in AMD
֏381.764432
1 Falcon Finance(USDF) in MAD
.د.م9.190496
1 Falcon Finance(USDF) in MXN
$18.39096
1 Falcon Finance(USDF) in SAR
ريال3.738
1 Falcon Finance(USDF) in ETB
Br152.201392
1 Falcon Finance(USDF) in KES
KSh128.776592
1 Falcon Finance(USDF) in JOD
د.أ0.7067312
1 Falcon Finance(USDF) in PLN
3.63832
1 Falcon Finance(USDF) in RON
лв4.356016
1 Falcon Finance(USDF) in SEK
kr9.36992
1 Falcon Finance(USDF) in BGN
лв1.674624
1 Falcon Finance(USDF) in HUF
Ft334.37656
1 Falcon Finance(USDF) in CZK
20.843088
1 Falcon Finance(USDF) in KWD
د.ك0.3050208
1 Falcon Finance(USDF) in ILS
3.269504
1 Falcon Finance(USDF) in BOB
Bs6.87792
1 Falcon Finance(USDF) in AZN
1.69456
1 Falcon Finance(USDF) in TJS
SM9.290176
1 Falcon Finance(USDF) in GEL
2.701328
1 Falcon Finance(USDF) in AOA
Kz914.494224
1 Falcon Finance(USDF) in BHD
.د.ب0.3747968
1 Falcon Finance(USDF) in BMD
$0.9968
1 Falcon Finance(USDF) in DKK
kr6.399456
1 Falcon Finance(USDF) in HNL
L26.056352
1 Falcon Finance(USDF) in MUR
45.384304
1 Falcon Finance(USDF) in NAD
$17.204768
1 Falcon Finance(USDF) in NOK
kr9.968
1 Falcon Finance(USDF) in NZD
$1.724464
1 Falcon Finance(USDF) in PAB
B/.0.9968
1 Falcon Finance(USDF) in PGK
K4.196528
1 Falcon Finance(USDF) in QAR
ر.ق3.628352
1 Falcon Finance(USDF) in RSD
дин.100.666832
1 Falcon Finance(USDF) in UZS
soʻm12,156.095616
1 Falcon Finance(USDF) in ALL
L82.7344
1 Falcon Finance(USDF) in ANG
ƒ1.784272
1 Falcon Finance(USDF) in AWG
ƒ1.784272
1 Falcon Finance(USDF) in BBD
$1.9936
1 Falcon Finance(USDF) in BAM
KM1.674624
1 Falcon Finance(USDF) in BIF
Fr2,939.5632
1 Falcon Finance(USDF) in BND
$1.285872
1 Falcon Finance(USDF) in BSD
$0.9968
1 Falcon Finance(USDF) in JMD
$159.83688
1 Falcon Finance(USDF) in KHR
4,019.3468
1 Falcon Finance(USDF) in KMF
Fr422.6432
1 Falcon Finance(USDF) in LAK
21,669.564784
1 Falcon Finance(USDF) in LKR
රු302.698256
1 Falcon Finance(USDF) in MDL
L16.935632
1 Falcon Finance(USDF) in MGA
Ar4,510.400384
1 Falcon Finance(USDF) in MOP
P7.9744
1 Falcon Finance(USDF) in MVR
15.25104
1 Falcon Finance(USDF) in MWK
MK1,730.554448
1 Falcon Finance(USDF) in MZN
MT63.69552
1 Falcon Finance(USDF) in NPR
रु139.940752
1 Falcon Finance(USDF) in PYG
7,069.3056
1 Falcon Finance(USDF) in RWF
Fr1,444.3632
1 Falcon Finance(USDF) in SBD
$8.233568
1 Falcon Finance(USDF) in SCR
13.935264
1 Falcon Finance(USDF) in SRD
$39.602864
1 Falcon Finance(USDF) in SVC
$8.712032
1 Falcon Finance(USDF) in SZL
L17.174864
1 Falcon Finance(USDF) in TMT
m3.498768
1 Falcon Finance(USDF) in TND
د.ت2.9216208
1 Falcon Finance(USDF) in TTD
$6.758304
1 Falcon Finance(USDF) in UGX
Sh3,472.8512
1 Falcon Finance(USDF) in XAF
Fr562.1952
1 Falcon Finance(USDF) in XCD
$2.69136
1 Falcon Finance(USDF) in XOF
Fr562.1952
1 Falcon Finance(USDF) in XPF
Fr101.6736
1 Falcon Finance(USDF) in BWP
P14.224336
1 Falcon Finance(USDF) in BZD
$2.003568
1 Falcon Finance(USDF) in CVE
$94.935232
1 Falcon Finance(USDF) in DJF
Fr176.4336
1 Falcon Finance(USDF) in DOP
$63.855008
1 Falcon Finance(USDF) in DZD
د.ج129.753456
1 Falcon Finance(USDF) in FJD
$2.262736
1 Falcon Finance(USDF) in GNF
Fr8,667.176
1 Falcon Finance(USDF) in GTQ
Q7.62552
1 Falcon Finance(USDF) in GYD
$208.53056
1 Falcon Finance(USDF) in ISK
kr122.6064

Falcon Finance Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Falcon Finance sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Falcon Finance Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Falcon Finance

Wie viel ist Falcon Finance (USDF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von USDF in USD beträgt 0.9968 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle USDF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle USDF-zu-USD-Preis beträgt $ 0.9968. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Falcon Finance?
Die Marktkapitalisierung von USDF beträgt $ 2.10B USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von USDF?
Das Umlaufangebot von USDF beträgt 2.10B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von USDF?
USDF erreichte einen Allzeithochpreis von 1.0243014891348232 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von USDF?
USDF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.909369011278203 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von USDF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für USDF beträgt $ 12.27K USD.
Wird USDF dieses Jahr noch steigen?
USDF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die USDF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:30:02 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

1 USDF = 0.9968 USD

USDF handeln

USDF/USDT
$0.9968
$0.9968$0.9968
+0.04%

