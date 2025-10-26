Der Echtzeitpreis von TXC beträgt heute 5.353 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TXC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TXC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TXC beträgt heute 5.353 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TXC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TXC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TXC

TXC-Preisinformationen

TXC-Whitepaper

Offizielle TXC-Website

TXC-Tokenökonomie

TXC-Preisprognose

TXC Verlauf

TXC Kaufanleitung

TXC-zu-Fiat-Währungsrechner

TXC Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

TXC Logo

TXC Kurs(TXC)

1 TXC zu USD Echtzeitpreis:

$5.353
$5.353$5.353
-0.01%1D
USD
TXC (TXC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:28:52 (UTC+8)

TXC (TXC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
24H Tief
$ 5.357
$ 5.357$ 5.357
24H Hoch

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 5.357
$ 5.357$ 5.357

--
----

--
----

+0.31%

-0.01%

+39.40%

+39.40%

Der Echtzeitpreis von TXC (TXC) beträgt $ 5.353. In den letzten 24 Stunden wurde TXC zwischen einem Tiefstpreis von $ 5.29 und einem Höchstpreis von $ 5.357 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TXC liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TXC im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um -0.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +39.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TXC (TXC) Marktinformationen

--
----

$ 24.15K
$ 24.15K$ 24.15K

$ 1.89B
$ 1.89B$ 1.89B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TXC beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 24.15K. Das Umlaufangebot von TXC liegt bei --, das Gesamtangebot bei 353396296. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.89B.

TXC (TXC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von TXC für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00054-0.01%
30 Tage$ +3.353+167.65%
60 Tage$ +3.353+167.65%
90 Tage$ +3.353+167.65%
TXC-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TXC eine Veränderung von $ -0.00054 (-0.01%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

TXC 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +3.353(+167.65%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

TXC 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TXC eine Veränderung von $ +3.353 (+167.65%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

TXC 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +3.353 (+167.65%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von TXC (TXC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem TXC-Preisverlauf an.

Was ist TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre TXC Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TXC Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu TXC auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr TXC-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

TXC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TXC (TXC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TXC-(TXC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TXC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TXC-Preisprognose an!

TXC (TXC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TXC (TXC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TXC Token!

Wie kauft man TXC TXC

Suchen Sie nach wie man TXC kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können TXC direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TXC zu lokalen Währungen

1 TXC(TXC) in VND
140,864.195
1 TXC(TXC) in AUD
A$8.19009
1 TXC(TXC) in GBP
4.01475
1 TXC(TXC) in EUR
4.60358
1 TXC(TXC) in USD
$5.353
1 TXC(TXC) in MYR
RM22.58966
1 TXC(TXC) in TRY
224.50482
1 TXC(TXC) in JPY
¥813.656
1 TXC(TXC) in ARS
ARS$7,977.62943
1 TXC(TXC) in RUB
426.15233
1 TXC(TXC) in INR
470.04693
1 TXC(TXC) in IDR
Rp89,216.63098
1 TXC(TXC) in PHP
314.48875
1 TXC(TXC) in EGP
￡E.254.32103
1 TXC(TXC) in BRL
R$28.79914
1 TXC(TXC) in CAD
C$7.4942
1 TXC(TXC) in BDT
655.90309
1 TXC(TXC) in NGN
7,814.57705
1 TXC(TXC) in COP
$20,748.01388
1 TXC(TXC) in ZAR
R.92.39278
1 TXC(TXC) in UAH
225.09365
1 TXC(TXC) in TZS
T.Sh.13,315.90868
1 TXC(TXC) in VES
Bs1,134.836
1 TXC(TXC) in CLP
$5,037.173
1 TXC(TXC) in PKR
Rs1,504.03241
1 TXC(TXC) in KZT
2,882.5905
1 TXC(TXC) in THB
฿174.77545
1 TXC(TXC) in TWD
NT$165.08652
1 TXC(TXC) in AED
د.إ19.64551
1 TXC(TXC) in CHF
Fr4.22887
1 TXC(TXC) in HKD
HK$41.53928
1 TXC(TXC) in AMD
֏2,050.14547
1 TXC(TXC) in MAD
.د.م49.35466
1 TXC(TXC) in MXN
$98.76285
1 TXC(TXC) in SAR
ريال20.07375
1 TXC(TXC) in ETB
Br817.34957
1 TXC(TXC) in KES
KSh691.55407
1 TXC(TXC) in JOD
د.أ3.795277
1 TXC(TXC) in PLN
19.53845
1 TXC(TXC) in RON
лв23.39261
1 TXC(TXC) in SEK
kr50.3182
1 TXC(TXC) in BGN
лв8.99304
1 TXC(TXC) in HUF
Ft1,795.66385
1 TXC(TXC) in CZK
111.93123
1 TXC(TXC) in KWD
د.ك1.638018
1 TXC(TXC) in ILS
17.55784
1 TXC(TXC) in BOB
Bs36.9357
1 TXC(TXC) in AZN
9.1001
1 TXC(TXC) in TJS
SM49.88996
1 TXC(TXC) in GEL
14.50663
1 TXC(TXC) in AOA
Kz4,911.00279
1 TXC(TXC) in BHD
.د.ب2.012728
1 TXC(TXC) in BMD
$5.353
1 TXC(TXC) in DKK
kr34.36626
1 TXC(TXC) in HNL
L139.92742
1 TXC(TXC) in MUR
243.72209
1 TXC(TXC) in NAD
$92.39278
1 TXC(TXC) in NOK
kr53.53
1 TXC(TXC) in NZD
$9.26069
1 TXC(TXC) in PAB
B/.5.353
1 TXC(TXC) in PGK
K22.53613
1 TXC(TXC) in QAR
ر.ق19.48492
1 TXC(TXC) in RSD
дин.540.59947
1 TXC(TXC) in UZS
soʻm65,280.47736
1 TXC(TXC) in ALL
L444.299
1 TXC(TXC) in ANG
ƒ9.58187
1 TXC(TXC) in AWG
ƒ9.58187
1 TXC(TXC) in BBD
$10.706
1 TXC(TXC) in BAM
KM8.99304
1 TXC(TXC) in BIF
Fr15,785.997
1 TXC(TXC) in BND
$6.90537
1 TXC(TXC) in BSD
$5.353
1 TXC(TXC) in JMD
$858.35355
1 TXC(TXC) in KHR
21,584.63425
1 TXC(TXC) in KMF
Fr2,269.672
1 TXC(TXC) in LAK
116,369.56289
1 TXC(TXC) in LKR
රු1,625.54551
1 TXC(TXC) in MDL
L90.94747
1 TXC(TXC) in MGA
Ar24,221.68264
1 TXC(TXC) in MOP
P42.824
1 TXC(TXC) in MVR
81.9009
1 TXC(TXC) in MWK
MK9,293.39683
1 TXC(TXC) in MZN
MT342.0567
1 TXC(TXC) in NPR
रु751.50767
1 TXC(TXC) in PYG
37,963.476
1 TXC(TXC) in RWF
Fr7,756.497
1 TXC(TXC) in SBD
$44.21578
1 TXC(TXC) in SCR
74.83494
1 TXC(TXC) in SRD
$212.67469
1 TXC(TXC) in SVC
$46.78522
1 TXC(TXC) in SZL
L92.23219
1 TXC(TXC) in TMT
m18.78903
1 TXC(TXC) in TND
د.ت15.689643
1 TXC(TXC) in TTD
$36.29334
1 TXC(TXC) in UGX
Sh18,649.852
1 TXC(TXC) in XAF
Fr3,019.092
1 TXC(TXC) in XCD
$14.4531
1 TXC(TXC) in XOF
Fr3,019.092
1 TXC(TXC) in XPF
Fr546.006
1 TXC(TXC) in BWP
P76.38731
1 TXC(TXC) in BZD
$10.75953
1 TXC(TXC) in CVE
$509.81972
1 TXC(TXC) in DJF
Fr947.481
1 TXC(TXC) in DOP
$342.91318
1 TXC(TXC) in DZD
د.ج696.80001
1 TXC(TXC) in FJD
$12.15131
1 TXC(TXC) in GNF
Fr46,544.335
1 TXC(TXC) in GTQ
Q40.95045
1 TXC(TXC) in GYD
$1,119.8476
1 TXC(TXC) in ISK
kr658.419

TXC Ressource

Für ein tieferes Verständnis von TXC sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle TXC Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu TXC

Wie viel ist TXC (TXC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TXC in USD beträgt 5.353 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TXC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TXC-zu-USD-Preis beträgt $ 5.353. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TXC?
Die Marktkapitalisierung von TXC beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TXC?
Das Umlaufangebot von TXC beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TXC?
TXC erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TXC?
TXC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TXC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TXC beträgt $ 24.15K USD.
Wird TXC dieses Jahr noch steigen?
TXC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TXC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:28:52 (UTC+8)

TXC (TXC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

TXC-zu-USD-Rechner

Menge

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.353 USD

TXC handeln

TXC/USDT
$5.353
$5.353$5.353
-0.01%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,698.68
$112,698.68$112,698.68

+1.17%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,998.36
$3,998.36$3,998.36

+1.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04802
$0.04802$0.04802

-30.00%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2728
$6.2728$6.2728

-14.55%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.85
$195.85$195.85

+2.06%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,698.68
$112,698.68$112,698.68

+1.17%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,998.36
$3,998.36$3,998.36

+1.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6591
$2.6591$2.6591

+2.34%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.85
$195.85$195.85

+2.06%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19975
$0.19975$0.19975

+1.79%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7900
$0.7900$0.7900

+1,216.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000120
$0.000000000000120$0.000000000000120

+20.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048485
$0.048485$0.048485

-86.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1464
$0.1464$0.1464

-86.47%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7900
$0.7900$0.7900

+1,216.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000245
$0.0000000000000000000245$0.0000000000000000000245

+122.72%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15600
$0.15600$0.15600

+90.94%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114360
$0.114360$0.114360

+44.84%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%