Der Echtzeitpreis von Tesla xStock beträgt heute 437.28 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TSLAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TSLAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Tesla xStock beträgt heute 437.28 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TSLAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TSLAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TSLAX

TSLAX-Preisinformationen

Offizielle TSLAX-Website

TSLAX-Tokenökonomie

TSLAX-Preisprognose

TSLAX Verlauf

TSLAX Kaufanleitung

TSLAX-zu-Fiat-Währungsrechner

TSLAX Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Tesla xStock Logo

Tesla xStock Kurs(TSLAX)

1 TSLAX zu USD Echtzeitpreis:

$437.28
$437.28$437.28
+0.67%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:28:30 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 431.6
$ 431.6$ 431.6
24H Tief
$ 438.2
$ 438.2$ 438.2
24H Hoch

$ 431.6
$ 431.6$ 431.6

$ 438.2
$ 438.2$ 438.2

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.48%

+0.67%

-1.49%

-1.49%

Der Echtzeitpreis von Tesla xStock (TSLAX) beträgt $ 437.28. In den letzten 24 Stunden wurde TSLAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 431.6 und einem Höchstpreis von $ 438.2 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TSLAX liegt bei $ 474.6824248978316, der bisherige Tiefstpreis bei $ 290.2836164741007.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TSLAX im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um +0.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tesla xStock (TSLAX) Marktinformationen

No.605

$ 40.67M
$ 40.67M$ 40.67M

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 40.67M
$ 40.67M$ 40.67M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.20033437
92,998.20033437 92,998.20033437

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tesla xStock beträgt $ 40.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.92K. Das Umlaufangebot von TSLAX liegt bei 93.00K, das Gesamtangebot bei 92998.20033437. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 40.67M.

Tesla xStock (TSLAX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Tesla xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +2.9103+0.67%
30 Tage$ +15.31+3.62%
60 Tage$ +85.7+24.37%
90 Tage$ +113.43+35.02%
Tesla xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TSLAX eine Veränderung von $ +2.9103 (+0.67%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Tesla xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +15.31(+3.62%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Tesla xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TSLAX eine Veränderung von $ +85.7 (+24.37%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Tesla xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +113.43 (+35.02%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Tesla xStock (TSLAX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Tesla xStock-Preisverlauf an.

Was ist Tesla xStock (TSLAX)

"Tesla xStock (TSLAx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. TSLAx bildet den Kurs von Tesla, Inc. (dem zugrunde liegenden Basiswert) ab. TSLAx wurde entwickelt, um berechtigten Teilnehmern am Kryptowährungsmarkt einen regulatorisch konformen Zugang zum Aktienkurs von Tesla, Inc. zu ermöglichen – unter Beibehaltung der Vorteile der Blockchain-Technologie. "

Tesla xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Tesla xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TSLAX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Tesla xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Tesla xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Tesla xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Tesla xStock (TSLAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Tesla xStock-(TSLAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Tesla xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Tesla xStock-Preisprognose an!

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tesla xStock (TSLAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TSLAX Token!

Wie kauft man Tesla xStock TSLAX

Suchen Sie nach wie man Tesla xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Tesla xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TSLAX zu lokalen Währungen

1 Tesla xStock(TSLAX) in VND
11,507,023.2
1 Tesla xStock(TSLAX) in AUD
A$669.0384
1 Tesla xStock(TSLAX) in GBP
327.96
1 Tesla xStock(TSLAX) in EUR
376.0608
1 Tesla xStock(TSLAX) in USD
$437.28
1 Tesla xStock(TSLAX) in MYR
RM1,845.3216
1 Tesla xStock(TSLAX) in TRY
18,339.5232
1 Tesla xStock(TSLAX) in JPY
¥66,466.56
1 Tesla xStock(TSLAX) in ARS
ARS$651,682.7568
1 Tesla xStock(TSLAX) in RUB
34,811.8608
1 Tesla xStock(TSLAX) in INR
38,397.5568
1 Tesla xStock(TSLAX) in IDR
Rp7,287,997.0848
1 Tesla xStock(TSLAX) in PHP
25,690.2
1 Tesla xStock(TSLAX) in EGP
￡E.20,775.1728
1 Tesla xStock(TSLAX) in BRL
R$2,352.5664
1 Tesla xStock(TSLAX) in CAD
C$612.192
1 Tesla xStock(TSLAX) in BDT
53,579.9184
1 Tesla xStock(TSLAX) in NGN
638,363.208
1 Tesla xStock(TSLAX) in COP
$1,694,879.7888
1 Tesla xStock(TSLAX) in ZAR
R.7,547.4528
1 Tesla xStock(TSLAX) in UAH
18,387.624
1 Tesla xStock(TSLAX) in TZS
T.Sh.1,087,760.2368
1 Tesla xStock(TSLAX) in VES
Bs92,703.36
1 Tesla xStock(TSLAX) in CLP
$411,480.48
1 Tesla xStock(TSLAX) in PKR
Rs122,862.5616
1 Tesla xStock(TSLAX) in KZT
235,475.28
1 Tesla xStock(TSLAX) in THB
฿14,277.192
1 Tesla xStock(TSLAX) in TWD
NT$13,485.7152
1 Tesla xStock(TSLAX) in AED
د.إ1,604.8176
1 Tesla xStock(TSLAX) in CHF
Fr345.4512
1 Tesla xStock(TSLAX) in HKD
HK$3,393.2928
1 Tesla xStock(TSLAX) in AMD
֏167,473.8672
1 Tesla xStock(TSLAX) in MAD
.د.م4,031.7216
1 Tesla xStock(TSLAX) in MXN
$8,067.816
1 Tesla xStock(TSLAX) in SAR
ريال1,639.8
1 Tesla xStock(TSLAX) in ETB
Br66,768.2832
1 Tesla xStock(TSLAX) in KES
KSh56,492.2032
1 Tesla xStock(TSLAX) in JOD
د.أ310.03152
1 Tesla xStock(TSLAX) in PLN
1,596.072
1 Tesla xStock(TSLAX) in RON
лв1,910.9136
1 Tesla xStock(TSLAX) in SEK
kr4,110.432
1 Tesla xStock(TSLAX) in BGN
лв734.6304
1 Tesla xStock(TSLAX) in HUF
Ft146,685.576
1 Tesla xStock(TSLAX) in CZK
9,143.5248
1 Tesla xStock(TSLAX) in KWD
د.ك133.80768
1 Tesla xStock(TSLAX) in ILS
1,434.2784
1 Tesla xStock(TSLAX) in BOB
Bs3,017.232
1 Tesla xStock(TSLAX) in AZN
743.376
1 Tesla xStock(TSLAX) in TJS
SM4,075.4496
1 Tesla xStock(TSLAX) in GEL
1,185.0288
1 Tesla xStock(TSLAX) in AOA
Kz401,173.7904
1 Tesla xStock(TSLAX) in BHD
.د.ب164.41728
1 Tesla xStock(TSLAX) in BMD
$437.28
1 Tesla xStock(TSLAX) in DKK
kr2,807.3376
1 Tesla xStock(TSLAX) in HNL
L11,430.4992
1 Tesla xStock(TSLAX) in MUR
19,909.3584
1 Tesla xStock(TSLAX) in NAD
$7,547.4528
1 Tesla xStock(TSLAX) in NOK
kr4,372.8
1 Tesla xStock(TSLAX) in NZD
$756.4944
1 Tesla xStock(TSLAX) in PAB
B/.437.28
1 Tesla xStock(TSLAX) in PGK
K1,840.9488
1 Tesla xStock(TSLAX) in QAR
ر.ق1,591.6992
1 Tesla xStock(TSLAX) in RSD
дин.44,160.9072
1 Tesla xStock(TSLAX) in UZS
soʻm5,332,682.0736
1 Tesla xStock(TSLAX) in ALL
L36,294.24
1 Tesla xStock(TSLAX) in ANG
ƒ782.7312
1 Tesla xStock(TSLAX) in AWG
ƒ782.7312
1 Tesla xStock(TSLAX) in BBD
$874.56
1 Tesla xStock(TSLAX) in BAM
KM734.6304
1 Tesla xStock(TSLAX) in BIF
Fr1,289,538.72
1 Tesla xStock(TSLAX) in BND
$564.0912
1 Tesla xStock(TSLAX) in BSD
$437.28
1 Tesla xStock(TSLAX) in JMD
$70,117.848
1 Tesla xStock(TSLAX) in KHR
1,763,222.28
1 Tesla xStock(TSLAX) in KMF
Fr185,406.72
1 Tesla xStock(TSLAX) in LAK
9,506,086.7664
1 Tesla xStock(TSLAX) in LKR
රු132,788.8176
1 Tesla xStock(TSLAX) in MDL
L7,429.3872
1 Tesla xStock(TSLAX) in MGA
Ar1,978,639.5264
1 Tesla xStock(TSLAX) in MOP
P3,498.24
1 Tesla xStock(TSLAX) in MVR
6,690.384
1 Tesla xStock(TSLAX) in MWK
MK759,166.1808
1 Tesla xStock(TSLAX) in MZN
MT27,942.192
1 Tesla xStock(TSLAX) in NPR
रु61,389.7392
1 Tesla xStock(TSLAX) in PYG
3,101,189.76
1 Tesla xStock(TSLAX) in RWF
Fr633,618.72
1 Tesla xStock(TSLAX) in SBD
$3,611.9328
1 Tesla xStock(TSLAX) in SCR
6,113.1744
1 Tesla xStock(TSLAX) in SRD
$17,373.1344
1 Tesla xStock(TSLAX) in SVC
$3,821.8272
1 Tesla xStock(TSLAX) in SZL
L7,534.3344
1 Tesla xStock(TSLAX) in TMT
m1,534.8528
1 Tesla xStock(TSLAX) in TND
د.ت1,281.66768
1 Tesla xStock(TSLAX) in TTD
$2,964.7584
1 Tesla xStock(TSLAX) in UGX
Sh1,523,483.52
1 Tesla xStock(TSLAX) in XAF
Fr246,625.92
1 Tesla xStock(TSLAX) in XCD
$1,180.656
1 Tesla xStock(TSLAX) in XOF
Fr246,625.92
1 Tesla xStock(TSLAX) in XPF
Fr44,602.56
1 Tesla xStock(TSLAX) in BWP
P6,239.9856
1 Tesla xStock(TSLAX) in BZD
$878.9328
1 Tesla xStock(TSLAX) in CVE
$41,646.5472
1 Tesla xStock(TSLAX) in DJF
Fr77,398.56
1 Tesla xStock(TSLAX) in DOP
$28,012.1568
1 Tesla xStock(TSLAX) in DZD
د.ج56,920.7376
1 Tesla xStock(TSLAX) in FJD
$992.6256
1 Tesla xStock(TSLAX) in GNF
Fr3,802,149.6
1 Tesla xStock(TSLAX) in GTQ
Q3,345.192
1 Tesla xStock(TSLAX) in GYD
$91,478.976
1 Tesla xStock(TSLAX) in ISK
kr53,785.44

Tesla xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Tesla xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Tesla xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Tesla xStock

Wie viel ist Tesla xStock (TSLAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TSLAX in USD beträgt 437.28 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TSLAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TSLAX-zu-USD-Preis beträgt $ 437.28. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tesla xStock?
Die Marktkapitalisierung von TSLAX beträgt $ 40.67M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TSLAX?
Das Umlaufangebot von TSLAX beträgt 93.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TSLAX?
TSLAX erreichte einen Allzeithochpreis von 474.6824248978316 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TSLAX?
TSLAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 290.2836164741007 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TSLAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TSLAX beträgt $ 56.92K USD.
Wird TSLAX dieses Jahr noch steigen?
TSLAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TSLAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:28:30 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

TSLAX-zu-USD-Rechner

Menge

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 437.28 USD

TSLAX handeln

TSLAX/USDT
$437.28
$437.28$437.28
+0.69%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,498.81
$112,498.81$112,498.81

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,993.00
$3,993.00$3,993.00

+1.53%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04818
$0.04818$0.04818

-29.76%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2082
$6.2082$6.2082

-15.43%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.48
$195.48$195.48

+1.87%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,498.81
$112,498.81$112,498.81

+0.99%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,993.00
$3,993.00$3,993.00

+1.53%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6566
$2.6566$2.6566

+2.25%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.48
$195.48$195.48

+1.87%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19933
$0.19933$0.19933

+1.57%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7873
$0.7873$0.7873

+1,212.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000120
$0.000000000000120$0.000000000000120

+20.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048476
$0.048476$0.048476

-86.14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1464
$0.1464$0.1464

-86.47%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7873
$0.7873$0.7873

+1,212.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000245
$0.0000000000000000000245$0.0000000000000000000245

+122.72%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15600
$0.15600$0.15600

+90.94%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114522
$0.114522$0.114522

+45.04%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%