Der Echtzeitpreis von Treehouse beträgt heute 0.1886 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TREE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TREE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.1886
-2.48%1D
USD
Treehouse (TREE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:28:01 (UTC+8)

Treehouse (TREE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1855
24H Tief
$ 0.2005
24H Hoch

$ 0.1855
$ 0.2005
--
--
+0.64%

-2.48%

+21.20%

+21.20%

Der Echtzeitpreis von Treehouse (TREE) beträgt $ 0.1886. In den letzten 24 Stunden wurde TREE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1855 und einem Höchstpreis von $ 0.2005 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TREE liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TREE im letzten Stunde um +0.64%, in den letzten 24 Stunden um -2.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Treehouse (TREE) Marktinformationen

--
$ 103.76K
$ 188.60M
--
1,000,000,000
ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Treehouse beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 103.76K. Das Umlaufangebot von TREE liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 188.60M.

Treehouse (TREE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Treehouse für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.004796-2.48%
30 Tage$ -0.0767-28.92%
60 Tage$ -0.1186-38.61%
90 Tage$ +0.0886+88.60%
Treehouse-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TREE eine Veränderung von $ -0.004796 (-2.48%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Treehouse 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0767(-28.92%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Treehouse 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TREE eine Veränderung von $ -0.1186 (-38.61%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Treehouse 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0886 (+88.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Treehouse (TREE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Treehouse-Preisverlauf an.

Was ist Treehouse (TREE)

Das Treehouse Protocol führt innovative Fixed-Income-Primitiven ein, beginnend mit dem ersten tAsset von Treehouse: tETH – ein Liquid-Staking-Token, der Benutzer dazu befähigt, an der Annäherung der On-Chain-Zinssätze von Ethereum teilzunehmen, während gleichzeitig die Flexibilität zur Nutzung von DeFi-Aktivitäten erhalten bleibt. Zudem entwickelt Treehouse Protocol den Decentralized Offered Rates (DOR)-Konsensmechanismus – ein dezentralisiertes Verfahren zur Festlegung von Referenzzinssätzen, das die Einführung verschiedenster festverzinslicher Produkte in die Welt digitaler Vermögenswerte ermöglicht.

Treehouse ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Treehouse Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TREE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Treehouse auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Treehouse-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Treehouse-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Treehouse (TREE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Treehouse-(TREE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Treehouse zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Treehouse-Preisprognose an!

Treehouse (TREE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Treehouse (TREE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TREE Token!

Wie kauft man Treehouse TREE

Suchen Sie nach wie man Treehouse kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Treehouse direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TREE zu lokalen Währungen

1 Treehouse(TREE) in VND
4,963.009
1 Treehouse(TREE) in AUD
A$0.288558
1 Treehouse(TREE) in GBP
0.14145
1 Treehouse(TREE) in EUR
0.162196
1 Treehouse(TREE) in USD
$0.1886
1 Treehouse(TREE) in MYR
RM0.795892
1 Treehouse(TREE) in TRY
7.909884
1 Treehouse(TREE) in JPY
¥28.6672
1 Treehouse(TREE) in ARS
ARS$281.072466
1 Treehouse(TREE) in RUB
15.014446
1 Treehouse(TREE) in INR
16.560966
1 Treehouse(TREE) in IDR
Rp3,143.332076
1 Treehouse(TREE) in PHP
11.08025
1 Treehouse(TREE) in EGP
￡E.8.960386
1 Treehouse(TREE) in BRL
R$1.014668
1 Treehouse(TREE) in CAD
C$0.26404
1 Treehouse(TREE) in BDT
23.109158
1 Treehouse(TREE) in NGN
275.32771
1 Treehouse(TREE) in COP
$731.006056
1 Treehouse(TREE) in ZAR
R.3.255236
1 Treehouse(TREE) in UAH
7.93063
1 Treehouse(TREE) in TZS
T.Sh.469.153816
1 Treehouse(TREE) in VES
Bs39.9832
1 Treehouse(TREE) in CLP
$177.4726
1 Treehouse(TREE) in PKR
Rs52.990942
1 Treehouse(TREE) in KZT
101.5611
1 Treehouse(TREE) in THB
฿6.15779
1 Treehouse(TREE) in TWD
NT$5.816424
1 Treehouse(TREE) in AED
د.إ0.692162
1 Treehouse(TREE) in CHF
Fr0.148994
1 Treehouse(TREE) in HKD
HK$1.463536
1 Treehouse(TREE) in AMD
֏72.231914
1 Treehouse(TREE) in MAD
.د.م1.738892
1 Treehouse(TREE) in MXN
$3.47967
1 Treehouse(TREE) in SAR
ريال0.70725
1 Treehouse(TREE) in ETB
Br28.797334
1 Treehouse(TREE) in KES
KSh24.365234
1 Treehouse(TREE) in JOD
د.أ0.1337174
1 Treehouse(TREE) in PLN
0.68839
1 Treehouse(TREE) in RON
лв0.824182
1 Treehouse(TREE) in SEK
kr1.77284
1 Treehouse(TREE) in BGN
лв0.316848
1 Treehouse(TREE) in HUF
Ft63.26587
1 Treehouse(TREE) in CZK
3.943626
1 Treehouse(TREE) in KWD
د.ك0.0577116
1 Treehouse(TREE) in ILS
0.618608
1 Treehouse(TREE) in BOB
Bs1.30134
1 Treehouse(TREE) in AZN
0.32062
1 Treehouse(TREE) in TJS
SM1.757752
1 Treehouse(TREE) in GEL
0.511106
1 Treehouse(TREE) in AOA
Kz173.027298
1 Treehouse(TREE) in BHD
.د.ب0.0709136
1 Treehouse(TREE) in BMD
$0.1886
1 Treehouse(TREE) in DKK
kr1.210812
1 Treehouse(TREE) in HNL
L4.930004
1 Treehouse(TREE) in MUR
8.586958
1 Treehouse(TREE) in NAD
$3.255236
1 Treehouse(TREE) in NOK
kr1.886
1 Treehouse(TREE) in NZD
$0.326278
1 Treehouse(TREE) in PAB
B/.0.1886
1 Treehouse(TREE) in PGK
K0.794006
1 Treehouse(TREE) in QAR
ر.ق0.686504
1 Treehouse(TREE) in RSD
дин.19.046714
1 Treehouse(TREE) in UZS
soʻm2,299.999632
1 Treehouse(TREE) in ALL
L15.6538
1 Treehouse(TREE) in ANG
ƒ0.337594
1 Treehouse(TREE) in AWG
ƒ0.337594
1 Treehouse(TREE) in BBD
$0.3772
1 Treehouse(TREE) in BAM
KM0.316848
1 Treehouse(TREE) in BIF
Fr556.1814
1 Treehouse(TREE) in BND
$0.243294
1 Treehouse(TREE) in BSD
$0.1886
1 Treehouse(TREE) in JMD
$30.24201
1 Treehouse(TREE) in KHR
760.48235
1 Treehouse(TREE) in KMF
Fr79.9664
1 Treehouse(TREE) in LAK
4,099.999918
1 Treehouse(TREE) in LKR
රු57.272162
1 Treehouse(TREE) in MDL
L3.204314
1 Treehouse(TREE) in MGA
Ar853.392368
1 Treehouse(TREE) in MOP
P1.5088
1 Treehouse(TREE) in MVR
2.88558
1 Treehouse(TREE) in MWK
MK327.430346
1 Treehouse(TREE) in MZN
MT12.05154
1 Treehouse(TREE) in NPR
रु26.477554
1 Treehouse(TREE) in PYG
1,337.5512
1 Treehouse(TREE) in RWF
Fr273.2814
1 Treehouse(TREE) in SBD
$1.557836
1 Treehouse(TREE) in SCR
2.636628
1 Treehouse(TREE) in SRD
$7.493078
1 Treehouse(TREE) in SVC
$1.648364
1 Treehouse(TREE) in SZL
L3.249578
1 Treehouse(TREE) in TMT
m0.661986
1 Treehouse(TREE) in TND
د.ت0.5527866
1 Treehouse(TREE) in TTD
$1.278708
1 Treehouse(TREE) in UGX
Sh657.0824
1 Treehouse(TREE) in XAF
Fr106.3704
1 Treehouse(TREE) in XCD
$0.50922
1 Treehouse(TREE) in XOF
Fr106.3704
1 Treehouse(TREE) in XPF
Fr19.2372
1 Treehouse(TREE) in BWP
P2.691322
1 Treehouse(TREE) in BZD
$0.379086
1 Treehouse(TREE) in CVE
$17.962264
1 Treehouse(TREE) in DJF
Fr33.3822
1 Treehouse(TREE) in DOP
$12.081716
1 Treehouse(TREE) in DZD
د.ج24.550062
1 Treehouse(TREE) in FJD
$0.428122
1 Treehouse(TREE) in GNF
Fr1,639.877
1 Treehouse(TREE) in GTQ
Q1.44279
1 Treehouse(TREE) in GYD
$39.45512
1 Treehouse(TREE) in ISK
kr23.1978

Für ein tieferes Verständnis von Treehouse sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Treehouse Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Treehouse

Wie viel ist Treehouse (TREE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TREE in USD beträgt 0.1886 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TREE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TREE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1886. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Treehouse?
Die Marktkapitalisierung von TREE beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TREE?
Das Umlaufangebot von TREE beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TREE?
TREE erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TREE?
TREE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TREE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TREE beträgt $ 103.76K USD.
Wird TREE dieses Jahr noch steigen?
TREE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TREE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:28:01 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

