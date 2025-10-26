Der Echtzeitpreis von Trading Payment beträgt heute 0.103 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TPTU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TPTU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Trading Payment beträgt heute 0.103 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TPTU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TPTU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 TPTU zu USD Echtzeitpreis:

$0.103
$0.103$0.103
-0.96%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:27:31 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
24H Tief
$ 0.107
$ 0.107$ 0.107
24H Hoch

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

$ 0.107
$ 0.107$ 0.107

--
----

--
----

+1.98%

-0.96%

-6.37%

-6.37%

Der Echtzeitpreis von Trading Payment (TPTU) beträgt $ 0.103. In den letzten 24 Stunden wurde TPTU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1 und einem Höchstpreis von $ 0.107 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TPTU im letzten Stunde um +1.98%, in den letzten 24 Stunden um -0.96% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.37% verändert.

Trading Payment (TPTU) Marktinformationen

--
----

$ 1.89K
$ 1.89K$ 1.89K

$ 618.00K
$ 618.00K$ 618.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trading Payment beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.89K. Das Umlaufangebot von TPTU liegt bei --, das Gesamtangebot bei 6000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 618.00K.

Trading Payment (TPTU)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Trading Payment für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.001-0.96%
30 Tage$ -1.081-91.31%
60 Tage$ -1.028-90.90%
90 Tage$ -0.983-90.52%
Trading Payment-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TPTU eine Veränderung von $ -0.001 (-0.96%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Trading Payment 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -1.081(-91.31%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Trading Payment 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TPTU eine Veränderung von $ -1.028 (-90.90%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Trading Payment 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.983 (-90.52%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Trading Payment (TPTU) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Trading Payment-Preisverlauf an.

Was ist Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) — TPT ist der Handels- und Zahlungstoken des Ultima-Chain-Netzwerks. Er ermöglicht es Ihnen, den automatisierten Handel zu aktivieren, am Produktökosystem teilzunehmen und Energy-Token für die Arbeit mit der Blockchain zu erhalten. TPT-Token können von den Benutzern eingefroren werden, wofür sie eine Rücktransaktion in Form von UENERGY-Token erhalten. UENERGY-Token werden im Ultima-Blockchain-Netzwerk zur Zahlung der Netzwerkgebühren anstelle der Ressource ENERGY verwendet.

Trading Payment ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Trading Payment Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TPTU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Trading Payment auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Trading Payment-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Trading Payment-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Trading Payment (TPTU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Trading Payment-(TPTU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Trading Payment zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Trading Payment-Preisprognose an!

Trading Payment (TPTU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Trading Payment (TPTU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TPTU Token!

Wie kauft man Trading Payment TPTU

Suchen Sie nach wie man Trading Payment kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Trading Payment direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Trading Payment Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Trading Payment sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Trading Payment Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Trading Payment

Wie viel ist Trading Payment (TPTU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TPTU in USD beträgt 0.103 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TPTU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TPTU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.103. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trading Payment?
Die Marktkapitalisierung von TPTU beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TPTU?
Das Umlaufangebot von TPTU beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TPTU?
TPTU erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TPTU?
TPTU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TPTU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TPTU beträgt $ 1.89K USD.
Wird TPTU dieses Jahr noch steigen?
TPTU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TPTU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:27:31 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

