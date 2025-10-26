Der Echtzeitpreis von iShares 20 Year ETF beträgt heute 92.34 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TLTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TLTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von iShares 20 Year ETF beträgt heute 92.34 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TLTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TLTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

iShares 20 Year ETF Logo

iShares 20 Year ETF Kurs(TLTON)

1 TLTON zu USD Echtzeitpreis:

$92.34
$92.34$92.34
+0.20%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:26:42 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 92
$ 92$ 92
24H Tief
$ 94.1
$ 94.1$ 94.1
24H Hoch

$ 92
$ 92$ 92

$ 94.1
$ 94.1$ 94.1

$ 93.8736367529691
$ 93.8736367529691$ 93.8736367529691

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.07%

+0.20%

+0.82%

+0.82%

Der Echtzeitpreis von iShares 20 Year ETF (TLTON) beträgt $ 92.34. In den letzten 24 Stunden wurde TLTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 92 und einem Höchstpreis von $ 94.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TLTON liegt bei $ 93.8736367529691, der bisherige Tiefstpreis bei $ 86.39533703543214.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TLTON im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Marktinformationen

No.848

$ 20.85M
$ 20.85M$ 20.85M

$ 55.57K
$ 55.57K$ 55.57K

$ 20.85M
$ 20.85M$ 20.85M

225.77K
225.77K 225.77K

225,766.90963724
225,766.90963724 225,766.90963724

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von iShares 20 Year ETF beträgt $ 20.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.57K. Das Umlaufangebot von TLTON liegt bei 225.77K, das Gesamtangebot bei 225766.90963724. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.85M.

iShares 20 Year ETF (TLTON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von iShares 20 Year ETF für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.1843+0.20%
30 Tage$ +2.72+3.03%
60 Tage$ +32.34+53.90%
90 Tage$ +32.34+53.90%
iShares 20 Year ETF-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TLTON eine Veränderung von $ +0.1843 (+0.20%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

iShares 20 Year ETF 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +2.72(+3.03%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

iShares 20 Year ETF 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TLTON eine Veränderung von $ +32.34 (+53.90%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

iShares 20 Year ETF 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +32.34 (+53.90%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von iShares 20 Year ETF (TLTON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem iShares 20 Year ETF-Preisverlauf an.

Was ist iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

iShares 20 Year ETF ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre iShares 20 Year ETF Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TLTON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu iShares 20 Year ETF auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr iShares 20 Year ETF-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

iShares 20 Year ETF-Preisprognose (USD)

Wie viel wird iShares 20 Year ETF (TLTON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre iShares 20 Year ETF-(TLTON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für iShares 20 Year ETF zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die iShares 20 Year ETF-Preisprognose an!

iShares 20 Year ETF (TLTON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von iShares 20 Year ETF (TLTON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TLTON Token!

Wie kauft man iShares 20 Year ETF TLTON

Suchen Sie nach wie man iShares 20 Year ETF kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können iShares 20 Year ETF direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TLTON zu lokalen Währungen

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in VND
2,429,927.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in AUD
A$141.2802
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in GBP
69.255
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in EUR
79.4124
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in USD
$92.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MYR
RM389.6748
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TRY
3,872.7396
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in JPY
¥14,035.68
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ARS
ARS$137,615.2254
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in RUB
7,351.1874
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in INR
8,108.3754
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in IDR
Rp1,538,999.3844
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in PHP
5,424.975
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in EGP
￡E.4,387.0734
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BRL
R$496.7892
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in CAD
C$129.276
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BDT
11,314.4202
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in NGN
134,802.549
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in COP
$357,906.1464
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ZAR
R.1,593.7884
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in UAH
3,882.897
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TZS
T.Sh.229,701.2904
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in VES
Bs19,576.08
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in CLP
$86,891.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in PKR
Rs25,944.7698
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in KZT
49,725.09
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in THB
฿3,014.901
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TWD
NT$2,847.7656
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in AED
د.إ338.8878
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in CHF
Fr72.9486
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in HKD
HK$716.5584
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in AMD
֏35,365.2966
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MAD
.د.م851.3748
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MXN
$1,703.673
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SAR
ريال346.275
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ETB
Br14,099.3946
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in KES
KSh11,929.4046
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in JOD
د.أ65.46906
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in PLN
337.041
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in RON
лв403.5258
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SEK
kr867.996
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BGN
лв155.1312
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in HUF
Ft30,975.453
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in CZK
1,930.8294
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in KWD
د.ك28.25604
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ILS
302.8752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BOB
Bs637.146
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in AZN
156.978
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TJS
SM860.6088
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in GEL
250.2414
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in AOA
Kz84,715.4862
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BHD
.د.ب34.71984
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BMD
$92.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in DKK
kr592.8228
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in HNL
L2,413.7676
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MUR
4,204.2402
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in NAD
$1,593.7884
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in NOK
kr923.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in NZD
$159.7482
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in PAB
B/.92.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in PGK
K388.7514
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in QAR
ر.ق336.1176
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in RSD
дин.9,325.4166
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in UZS
soʻm1,126,097.3808
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ALL
L7,664.22
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ANG
ƒ165.2886
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in AWG
ƒ165.2886
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BBD
$184.68
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BAM
KM155.1312
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BIF
Fr272,310.66
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BND
$119.1186
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BSD
$92.34
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in JMD
$14,806.719
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in KHR
372,337.965
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in KMF
Fr39,152.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in LAK
2,007,391.2642
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in LKR
රු28,040.8878
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MDL
L1,568.8566
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MGA
Ar417,827.4192
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MOP
P738.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MVR
1,412.802
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MWK
MK160,312.3974
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in MZN
MT5,900.526
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in NPR
रु12,963.6126
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in PYG
654,875.28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in RWF
Fr133,800.66
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SBD
$762.7284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SCR
1,290.9132
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SRD
$3,668.6682
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SVC
$807.0516
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in SZL
L1,591.0182
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TMT
m324.1134
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TND
د.ت270.64854
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in TTD
$626.0652
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in UGX
Sh321,712.56
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in XAF
Fr52,079.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in XCD
$249.318
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in XOF
Fr52,079.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in XPF
Fr9,418.68
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BWP
P1,317.6918
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in BZD
$185.6034
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in CVE
$8,794.4616
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in DJF
Fr16,344.18
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in DOP
$5,915.3004
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in DZD
د.ج12,019.8978
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in FJD
$209.6118
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in GNF
Fr802,896.3
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in GTQ
Q706.401
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in GYD
$19,317.528
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) in ISK
kr11,357.82

iShares 20 Year ETF Ressource

Für ein tieferes Verständnis von iShares 20 Year ETF sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle iShares 20 Year ETF Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu iShares 20 Year ETF

Wie viel ist iShares 20 Year ETF (TLTON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TLTON in USD beträgt 92.34 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TLTON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TLTON-zu-USD-Preis beträgt $ 92.34. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von iShares 20 Year ETF?
Die Marktkapitalisierung von TLTON beträgt $ 20.85M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TLTON?
Das Umlaufangebot von TLTON beträgt 225.77K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TLTON?
TLTON erreichte einen Allzeithochpreis von 93.8736367529691 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TLTON?
TLTON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 86.39533703543214 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TLTON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TLTON beträgt $ 55.57K USD.
Wird TLTON dieses Jahr noch steigen?
TLTON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TLTON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:26:42 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

TLTON-zu-USD-Rechner

Menge

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 92.34 USD

TLTON handeln

TLTON/USDT
$92.34
$92.34$92.34
+0.28%

