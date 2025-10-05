Was ist TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre TICS Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- TICS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu TICS auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr TICS-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

TICS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TICS (TICS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TICS-(TICS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TICS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TICS-Preisprognose an!

TICS (TICS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TICS (TICS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TICS Token!

Wie kauft man TICS TICS

Suchen Sie nach wie man TICS kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können TICS direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TICS zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

TICS Ressource

Für ein tieferes Verständnis von TICS sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu TICS Wie viel ist TICS (TICS) heute wert? Der Echtzeitpreis von TICS in USD beträgt 0.02689 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle TICS-zu-USD-Preis? $ 0.02689 . Nutzen Sie den Der aktuelle TICS-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TICS? Die Marktkapitalisierung von TICS beträgt $ 2.21M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von TICS? Das Umlaufangebot von TICS beträgt 82.26M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TICS? TICS erreichte einen Allzeithochpreis von 2.5719853250516347 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TICS? TICS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.030720054210987374 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von TICS? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TICS beträgt $ 125.74K USD . Wird TICS dieses Jahr noch steigen? TICS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TICS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

