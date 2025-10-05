Der Echtzeitpreis von TICS beträgt heute 0.02689 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TICS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TICS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TICS beträgt heute 0.02689 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TICS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TICS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

TICS (TICS) Echtzeit-Preis-Diagramm
TICS (TICS) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von TICS (TICS) beträgt $ 0.02689. In den letzten 24 Stunden wurde TICS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02675 und einem Höchstpreis von $ 0.02997 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TICS liegt bei $ 2.5719853250516347, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.030720054210987374.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TICS im letzten Stunde um -1.51%, in den letzten 24 Stunden um -4.54% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TICS (TICS) Marktinformationen

No.3921

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 125.74K
$ 125.74K$ 125.74K

$ 36.62M
$ 36.62M$ 36.62M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TICS beträgt $ 2.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 125.74K. Das Umlaufangebot von TICS liegt bei 82.26M, das Gesamtangebot bei 1361867964. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 36.62M.

TICS (TICS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von TICS für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0012789-4.54%
30 Tage$ -0.01051-28.11%
60 Tage$ -0.03451-56.21%
90 Tage$ -1.68201-98.43%
TICS-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TICS eine Veränderung von $ -0.0012789 (-4.54%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

TICS 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01051(-28.11%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

TICS 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TICS eine Veränderung von $ -0.03451 (-56.21%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

TICS 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -1.68201 (-98.43%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von TICS (TICS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem TICS-Preisverlauf an.

Was ist TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre TICS Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TICS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu TICS auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr TICS-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

TICS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TICS (TICS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TICS-(TICS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TICS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TICS-Preisprognose an!

TICS (TICS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TICS (TICS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TICS Token!

Wie kauft man TICS TICS

Suchen Sie nach wie man TICS kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können TICS direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TICS zu lokalen Währungen

Für ein tieferes Verständnis von TICS sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle TICS Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu TICS

Wie viel ist TICS (TICS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TICS in USD beträgt 0.02689 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TICS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TICS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02689. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TICS?
Die Marktkapitalisierung von TICS beträgt $ 2.21M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TICS?
Das Umlaufangebot von TICS beträgt 82.26M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TICS?
TICS erreichte einen Allzeithochpreis von 2.5719853250516347 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TICS?
TICS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.030720054210987374 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TICS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TICS beträgt $ 125.74K USD.
Wird TICS dieses Jahr noch steigen?
TICS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TICS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
TICS (TICS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Top News

Erträge aus Margin-Futures bei MEXC: Chancen und Herausforderungen für das doppelte Einkommen aus dem Handel

October 3, 2025

Intelligent Handel, Null Gebühren: Wie die KI-unterstützten Aufträge von MEXC das Spiel verändern

October 3, 2025

GameFi 2.0: Warum die Token-Ökonomie die Zukunft des Blockchain-Gamings bestimmen wird

October 3, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

