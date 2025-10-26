Der Echtzeitpreis von TCOM Global beträgt heute 0.0354 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TCOM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TCOM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TCOM Global beträgt heute 0.0354 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TCOM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TCOM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

TCOM Global Kurs(TCOM)

$0.0354
+0.39%1D
TCOM Global (TCOM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:26:20 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03451
24H Tief
$ 0.03644
24H Hoch

$ 0.03451
$ 0.03644
--
--
+0.31%

+0.39%

+33.53%

+33.53%

Der Echtzeitpreis von TCOM Global (TCOM) beträgt $ 0.0354. In den letzten 24 Stunden wurde TCOM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03451 und einem Höchstpreis von $ 0.03644 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TCOM liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TCOM im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um +0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TCOM Global (TCOM) Marktinformationen

$ 42.96K
$ 35.40M
--
1,000,000,000
BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TCOM Global beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 42.96K. Das Umlaufangebot von TCOM liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.40M.

TCOM Global (TCOM)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von TCOM Global für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0001375+0.39%
30 Tage$ +0.01415+66.58%
60 Tage$ +0.01924+119.05%
90 Tage$ +0.0154+77.00%
TCOM Global-Preisänderung heute

Heute verzeichnete TCOM eine Veränderung von $ +0.0001375 (+0.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

TCOM Global 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.01415(+66.58%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

TCOM Global 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete TCOM eine Veränderung von $ +0.01924 (+119.05%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

TCOM Global 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0154 (+77.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von TCOM Global (TCOM) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem TCOM Global-Preisverlauf an.

Was ist TCOM Global (TCOM)

TCOM ist das weltweit erste dezentrale IP-Governance-Protokoll, beginnend mit 65 klassischen IPs des japanischen „Gott des Manga“ Osamu Tezuka, um die Erstellung, Lizenzierung und Wertverteilung von geistigem Eigentum neu zu definieren.

TCOM Global ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre TCOM Global Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- TCOM Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu TCOM Global auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr TCOM Global-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

TCOM Global-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TCOM Global (TCOM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TCOM Global-(TCOM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TCOM Global zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TCOM Global-Preisprognose an!

TCOM Global (TCOM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TCOM Global (TCOM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TCOM Token!

Wie kauft man TCOM Global TCOM

Suchen Sie nach wie man TCOM Global kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können TCOM Global direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

TCOM zu lokalen Währungen

TCOM Global Ressource

Für ein tieferes Verständnis von TCOM Global sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle TCOM Global Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu TCOM Global

Wie viel ist TCOM Global (TCOM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TCOM in USD beträgt 0.0354 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TCOM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TCOM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0354. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TCOM Global?
Die Marktkapitalisierung von TCOM beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TCOM?
Das Umlaufangebot von TCOM beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TCOM?
TCOM erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TCOM?
TCOM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TCOM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TCOM beträgt $ 42.96K USD.
Wird TCOM dieses Jahr noch steigen?
TCOM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TCOM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:26:20 (UTC+8)

