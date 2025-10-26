Der Echtzeitpreis von STBL beträgt heute 0.11398 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STBL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STBL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von STBL beträgt heute 0.11398 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum STBL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den STBL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

STBL Logo

STBL Kurs(STBL)

1 STBL zu USD Echtzeitpreis:

$0.11385
$0.11385$0.11385
+5.86%1D
USD
STBL (STBL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:24:24 (UTC+8)

STBL (STBL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053
24H Tief
$ 0.1165
$ 0.1165$ 0.1165
24H Hoch

$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053

$ 0.1165
$ 0.1165$ 0.1165

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

+0.16%

+5.86%

+44.99%

+44.99%

Der Echtzeitpreis von STBL (STBL) beträgt $ 0.11398. In den letzten 24 Stunden wurde STBL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1053 und einem Höchstpreis von $ 0.1165 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STBL liegt bei $ 0.6107798696411226, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.05027366108223707.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STBL im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +5.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +44.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

STBL (STBL) Marktinformationen

No.495

$ 56.99M
$ 56.99M$ 56.99M

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von STBL beträgt $ 56.99M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.60M. Das Umlaufangebot von STBL liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.14B.

STBL (STBL)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von STBL für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0063023+5.86%
30 Tage$ -0.35761-75.84%
60 Tage$ +0.10898+2,179.60%
90 Tage$ +0.10898+2,179.60%
STBL-Preisänderung heute

Heute verzeichnete STBL eine Veränderung von $ +0.0063023 (+5.86%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

STBL 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.35761(-75.84%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

STBL 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete STBL eine Veränderung von $ +0.10898 (+2,179.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

STBL 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.10898 (+2,179.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von STBL (STBL) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem STBL-Preisverlauf an.

Was ist STBL (STBL)

STBL ist eine dezentrale, nicht-verwahrende Plattform, die entwickelt wurde, um den Nutzen von Stablecoins neu zu definieren – durch die Kombination von Rendite, Transparenz und der Absicherung mit Real World Assets (RWA). Im Kern ist STBL ein Mechanismus zur Ausgabe von Stablecoins – nämlich USST und YLD – mit einzigartigen Vorteilen, die im DeFi-Ökosystem herausstechen: Rendite ohne Staking, keine Lockups und RWA-gestütztes Wachstum.

STBL ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre STBL Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- STBL Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu STBL auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr STBL-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

STBL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird STBL (STBL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre STBL-(STBL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für STBL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die STBL-Preisprognose an!

STBL (STBL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von STBL (STBL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von STBL Token!

Wie kauft man STBL STBL

Suchen Sie nach wie man STBL kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können STBL direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

STBL zu lokalen Währungen

STBL Ressource

Für ein tieferes Verständnis von STBL sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle STBL Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu STBL

Wie viel ist STBL (STBL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von STBL in USD beträgt 0.11398 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle STBL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle STBL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.11398. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von STBL?
Die Marktkapitalisierung von STBL beträgt $ 56.99M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von STBL?
Das Umlaufangebot von STBL beträgt 500.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von STBL?
STBL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.6107798696411226 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von STBL?
STBL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.05027366108223707 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von STBL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für STBL beträgt $ 1.60M USD.
Wird STBL dieses Jahr noch steigen?
STBL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die STBL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
STBL (STBL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

