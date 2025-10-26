Der Echtzeitpreis von Spotify beträgt heute 654.97 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPOTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPOTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Spotify beträgt heute 654.97 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPOTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPOTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Spotify Logo

Spotify Kurs(SPOTON)

1 SPOTON zu USD Echtzeitpreis:

$654.97
$654.97$654.97
+1.28%1D
USD
Spotify (SPOTON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:56 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 646.23
$ 646.23$ 646.23
24H Tief
$ 655.1
$ 655.1$ 655.1
24H Hoch

$ 646.23
$ 646.23$ 646.23

$ 655.1
$ 655.1$ 655.1

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 645.8203626811269
$ 645.8203626811269$ 645.8203626811269

+1.21%

+1.28%

-1.68%

-1.68%

Der Echtzeitpreis von Spotify (SPOTON) beträgt $ 654.97. In den letzten 24 Stunden wurde SPOTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 646.23 und einem Höchstpreis von $ 655.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPOTON liegt bei $ 743.2286807442033, der bisherige Tiefstpreis bei $ 645.8203626811269.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPOTON im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um +1.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Spotify (SPOTON) Marktinformationen

No.2373

$ 695.24K
$ 695.24K$ 695.24K

$ 55.85K
$ 55.85K$ 55.85K

$ 695.24K
$ 695.24K$ 695.24K

1.06K
1.06K 1.06K

1,061.48462228
1,061.48462228 1,061.48462228

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Spotify beträgt $ 695.24K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.85K. Das Umlaufangebot von SPOTON liegt bei 1.06K, das Gesamtangebot bei 1061.48462228. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 695.24K.

Spotify (SPOTON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Spotify für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +8.2777+1.28%
30 Tage$ -56.94-8.00%
60 Tage$ +4.97+0.76%
90 Tage$ +4.97+0.76%
Spotify-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SPOTON eine Veränderung von $ +8.2777 (+1.28%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Spotify 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -56.94(-8.00%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Spotify 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SPOTON eine Veränderung von $ +4.97 (+0.76%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Spotify 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +4.97 (+0.76%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Spotify (SPOTON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Spotify-Preisverlauf an.

Was ist Spotify (SPOTON)

Spotify ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Spotify Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SPOTON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Spotify auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Spotify-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Spotify-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Spotify (SPOTON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Spotify-(SPOTON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Spotify zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Spotify-Preisprognose an!

Spotify (SPOTON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Spotify (SPOTON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPOTON Token!

Wie kauft man Spotify SPOTON

Suchen Sie nach wie man Spotify kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Spotify direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SPOTON zu lokalen Währungen

1 Spotify(SPOTON) in VND
17,235,535.55
1 Spotify(SPOTON) in AUD
A$1,002.1041
1 Spotify(SPOTON) in GBP
491.2275
1 Spotify(SPOTON) in EUR
563.2742
1 Spotify(SPOTON) in USD
$654.97
1 Spotify(SPOTON) in MYR
RM2,763.9734
1 Spotify(SPOTON) in TRY
27,469.4418
1 Spotify(SPOTON) in JPY
¥99,555.44
1 Spotify(SPOTON) in ARS
ARS$976,108.3407
1 Spotify(SPOTON) in RUB
52,142.1617
1 Spotify(SPOTON) in INR
57,512.9157
1 Spotify(SPOTON) in IDR
Rp10,916,162.3002
1 Spotify(SPOTON) in PHP
38,479.4875
1 Spotify(SPOTON) in EGP
￡E.31,117.6247
1 Spotify(SPOTON) in BRL
R$3,523.7386
1 Spotify(SPOTON) in CAD
C$916.958
1 Spotify(SPOTON) in BDT
80,253.4741
1 Spotify(SPOTON) in NGN
956,157.9545
1 Spotify(SPOTON) in COP
$2,538,637.5212
1 Spotify(SPOTON) in ZAR
R.11,304.7822
1 Spotify(SPOTON) in UAH
27,541.4885
1 Spotify(SPOTON) in TZS
T.Sh.1,629,277.1732
1 Spotify(SPOTON) in VES
Bs138,853.64
1 Spotify(SPOTON) in CLP
$616,326.77
1 Spotify(SPOTON) in PKR
Rs184,026.9209
1 Spotify(SPOTON) in KZT
352,701.345
1 Spotify(SPOTON) in THB
฿21,384.7705
1 Spotify(SPOTON) in TWD
NT$20,199.2748
1 Spotify(SPOTON) in AED
د.إ2,403.7399
1 Spotify(SPOTON) in CHF
Fr517.4263
1 Spotify(SPOTON) in HKD
HK$5,082.5672
1 Spotify(SPOTON) in AMD
֏250,846.9603
1 Spotify(SPOTON) in MAD
.د.م6,038.8234
1 Spotify(SPOTON) in MXN
$12,084.1965
1 Spotify(SPOTON) in SAR
ريال2,456.1375
1 Spotify(SPOTON) in ETB
Br100,007.3693
1 Spotify(SPOTON) in KES
KSh84,615.5743
1 Spotify(SPOTON) in JOD
د.أ464.37373
1 Spotify(SPOTON) in PLN
2,390.6405
1 Spotify(SPOTON) in RON
лв2,862.2189
1 Spotify(SPOTON) in SEK
kr6,156.718
1 Spotify(SPOTON) in BGN
лв1,100.3496
1 Spotify(SPOTON) in HUF
Ft219,709.6865
1 Spotify(SPOTON) in CZK
13,695.4227
1 Spotify(SPOTON) in KWD
د.ك200.42082
1 Spotify(SPOTON) in ILS
2,148.3016
1 Spotify(SPOTON) in BOB
Bs4,519.293
1 Spotify(SPOTON) in AZN
1,113.449
1 Spotify(SPOTON) in TJS
SM6,104.3204
1 Spotify(SPOTON) in GEL
1,774.9687
1 Spotify(SPOTON) in AOA
Kz600,889.1271
1 Spotify(SPOTON) in BHD
.د.ب246.26872
1 Spotify(SPOTON) in BMD
$654.97
1 Spotify(SPOTON) in DKK
kr4,204.9074
1 Spotify(SPOTON) in HNL
L17,120.9158
1 Spotify(SPOTON) in MUR
29,820.7841
1 Spotify(SPOTON) in NAD
$11,304.7822
1 Spotify(SPOTON) in NOK
kr6,549.7
1 Spotify(SPOTON) in NZD
$1,133.0981
1 Spotify(SPOTON) in PAB
B/.654.97
1 Spotify(SPOTON) in PGK
K2,757.4237
1 Spotify(SPOTON) in QAR
ر.ق2,384.0908
1 Spotify(SPOTON) in RSD
дин.66,145.4203
1 Spotify(SPOTON) in UZS
soʻm7,987,437.7464
1 Spotify(SPOTON) in ALL
L54,362.51
1 Spotify(SPOTON) in ANG
ƒ1,172.3963
1 Spotify(SPOTON) in AWG
ƒ1,172.3963
1 Spotify(SPOTON) in BBD
$1,309.94
1 Spotify(SPOTON) in BAM
KM1,100.3496
1 Spotify(SPOTON) in BIF
Fr1,931,506.53
1 Spotify(SPOTON) in BND
$844.9113
1 Spotify(SPOTON) in BSD
$654.97
1 Spotify(SPOTON) in JMD
$105,024.4395
1 Spotify(SPOTON) in KHR
2,641,002.7825
1 Spotify(SPOTON) in KMF
Fr277,707.28
1 Spotify(SPOTON) in LAK
14,238,477.9761
1 Spotify(SPOTON) in LKR
රු198,894.7399
1 Spotify(SPOTON) in MDL
L11,127.9403
1 Spotify(SPOTON) in MGA
Ar2,963,660.6536
1 Spotify(SPOTON) in MOP
P5,239.76
1 Spotify(SPOTON) in MVR
10,021.041
1 Spotify(SPOTON) in MWK
MK1,137,099.9667
1 Spotify(SPOTON) in MZN
MT41,852.583
1 Spotify(SPOTON) in NPR
रु91,951.2383
1 Spotify(SPOTON) in PYG
4,645,047.24
1 Spotify(SPOTON) in RWF
Fr949,051.53
1 Spotify(SPOTON) in SBD
$5,410.0522
1 Spotify(SPOTON) in SCR
9,156.4806
1 Spotify(SPOTON) in SRD
$26,021.9581
1 Spotify(SPOTON) in SVC
$5,724.4378
1 Spotify(SPOTON) in SZL
L11,285.1331
1 Spotify(SPOTON) in TMT
m2,298.9447
1 Spotify(SPOTON) in TND
د.ت1,919.71707
1 Spotify(SPOTON) in TTD
$4,440.6966
1 Spotify(SPOTON) in UGX
Sh2,281,915.48
1 Spotify(SPOTON) in XAF
Fr369,403.08
1 Spotify(SPOTON) in XCD
$1,768.419
1 Spotify(SPOTON) in XOF
Fr369,403.08
1 Spotify(SPOTON) in XPF
Fr66,806.94
1 Spotify(SPOTON) in BWP
P9,346.4219
1 Spotify(SPOTON) in BZD
$1,316.4897
1 Spotify(SPOTON) in CVE
$62,379.3428
1 Spotify(SPOTON) in DJF
Fr115,929.69
1 Spotify(SPOTON) in DOP
$41,957.3782
1 Spotify(SPOTON) in DZD
د.ج85,257.4449
1 Spotify(SPOTON) in FJD
$1,486.7819
1 Spotify(SPOTON) in GNF
Fr5,694,964.15
1 Spotify(SPOTON) in GTQ
Q5,010.5205
1 Spotify(SPOTON) in GYD
$137,019.724
1 Spotify(SPOTON) in ISK
kr80,561.31

Für ein tieferes Verständnis von Spotify sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Spotify Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Spotify

Wie viel ist Spotify (SPOTON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPOTON in USD beträgt 654.97 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPOTON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPOTON-zu-USD-Preis beträgt $ 654.97. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Spotify?
Die Marktkapitalisierung von SPOTON beträgt $ 695.24K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPOTON?
Das Umlaufangebot von SPOTON beträgt 1.06K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPOTON?
SPOTON erreichte einen Allzeithochpreis von 743.2286807442033 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPOTON?
SPOTON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 645.8203626811269 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPOTON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPOTON beträgt $ 55.85K USD.
Wird SPOTON dieses Jahr noch steigen?
SPOTON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPOTON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:56 (UTC+8)

SPOTON-zu-USD-Rechner

Menge

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 654.97 USD

SPOTON handeln

SPOTON/USDT
$654.97
$654.97$654.97
+1.30%

