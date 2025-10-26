Der Echtzeitpreis von Spheron Network beträgt heute 0.01589 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Spheron Network beträgt heute 0.01589 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SPON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SPON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Spheron Network Kurs(SPON)

1 SPON zu USD Echtzeitpreis:

$0.01591
-3.51%1D
USD
Spheron Network (SPON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:48 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0156
24H Tief
$ 0.01679
24H Hoch

$ 0.0156
$ 0.01679
--
--
-0.19%

-3.51%

-8.63%

-8.63%

Der Echtzeitpreis von Spheron Network (SPON) beträgt $ 0.01589. In den letzten 24 Stunden wurde SPON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0156 und einem Höchstpreis von $ 0.01679 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SPON liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SPON im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um -3.51% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Spheron Network (SPON) Marktinformationen

--
$ 135.96K
$ 135.96K$ 135.96K

$ 15.89M
$ 15.89M$ 15.89M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Spheron Network beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 135.96K. Das Umlaufangebot von SPON liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.89M.

Spheron Network (SPON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Spheron Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0005788-3.51%
30 Tage$ -0.01606-50.27%
60 Tage$ -0.06824-81.12%
90 Tage$ -0.00411-20.55%
Spheron Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SPON eine Veränderung von $ -0.0005788 (-3.51%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Spheron Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01606(-50.27%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Spheron Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SPON eine Veränderung von $ -0.06824 (-81.12%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Spheron Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00411 (-20.55%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Spheron Network (SPON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Spheron Network-Preisverlauf an.

Was ist Spheron Network (SPON)

Community-gesteuertes, weltweit größtes Rechenzentrum für KI-Workloads.

Spheron Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Spheron Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SPON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Spheron Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Spheron Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Spheron Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Spheron Network (SPON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Spheron Network-(SPON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Spheron Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Spheron Network-Preisprognose an!

Spheron Network (SPON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Spheron Network (SPON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SPON Token!

Wie kauft man Spheron Network SPON

Suchen Sie nach wie man Spheron Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Spheron Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SPON zu lokalen Währungen

1 Spheron Network(SPON) in VND
418.14535
1 Spheron Network(SPON) in AUD
A$0.0243117
1 Spheron Network(SPON) in GBP
0.0119175
1 Spheron Network(SPON) in EUR
0.0136654
1 Spheron Network(SPON) in USD
$0.01589
1 Spheron Network(SPON) in MYR
RM0.0670558
1 Spheron Network(SPON) in TRY
0.6664266
1 Spheron Network(SPON) in JPY
¥2.41528
1 Spheron Network(SPON) in ARS
ARS$23.6810259
1 Spheron Network(SPON) in RUB
1.2650029
1 Spheron Network(SPON) in INR
1.3953009
1 Spheron Network(SPON) in IDR
Rp264.8332274
1 Spheron Network(SPON) in PHP
0.9335375
1 Spheron Network(SPON) in EGP
￡E.0.7549339
1 Spheron Network(SPON) in BRL
R$0.0854882
1 Spheron Network(SPON) in CAD
C$0.022246
1 Spheron Network(SPON) in BDT
1.9470017
1 Spheron Network(SPON) in NGN
23.1970165
1 Spheron Network(SPON) in COP
$61.5890044
1 Spheron Network(SPON) in ZAR
R.0.2742614
1 Spheron Network(SPON) in UAH
0.6681745
1 Spheron Network(SPON) in TZS
T.Sh.39.5273284
1 Spheron Network(SPON) in VES
Bs3.36868
1 Spheron Network(SPON) in CLP
$14.95249
1 Spheron Network(SPON) in PKR
Rs4.4646133
1 Spheron Network(SPON) in KZT
8.556765
1 Spheron Network(SPON) in THB
฿0.5188085
1 Spheron Network(SPON) in TWD
NT$0.4900476
1 Spheron Network(SPON) in AED
د.إ0.0583163
1 Spheron Network(SPON) in CHF
Fr0.0125531
1 Spheron Network(SPON) in HKD
HK$0.1233064
1 Spheron Network(SPON) in AMD
֏6.0857111
1 Spheron Network(SPON) in MAD
.د.م0.1465058
1 Spheron Network(SPON) in MXN
$0.2931705
1 Spheron Network(SPON) in SAR
ريال0.0595875
1 Spheron Network(SPON) in ETB
Br2.4262441
1 Spheron Network(SPON) in KES
KSh2.0528291
1 Spheron Network(SPON) in JOD
د.أ0.01126601
1 Spheron Network(SPON) in PLN
0.0579985
1 Spheron Network(SPON) in RON
лв0.0694393
1 Spheron Network(SPON) in SEK
kr0.149366
1 Spheron Network(SPON) in BGN
лв0.0266952
1 Spheron Network(SPON) in HUF
Ft5.3303005
1 Spheron Network(SPON) in CZK
0.3322599
1 Spheron Network(SPON) in KWD
د.ك0.00486234
1 Spheron Network(SPON) in ILS
0.0521192
1 Spheron Network(SPON) in BOB
Bs0.109641
1 Spheron Network(SPON) in AZN
0.027013
1 Spheron Network(SPON) in TJS
SM0.1480948
1 Spheron Network(SPON) in GEL
0.0430619
1 Spheron Network(SPON) in AOA
Kz14.5779627
1 Spheron Network(SPON) in BHD
.د.ب0.00597464
1 Spheron Network(SPON) in BMD
$0.01589
1 Spheron Network(SPON) in DKK
kr0.1020138
1 Spheron Network(SPON) in HNL
L0.4153646
1 Spheron Network(SPON) in MUR
0.7234717
1 Spheron Network(SPON) in NAD
$0.2742614
1 Spheron Network(SPON) in NOK
kr0.1589
1 Spheron Network(SPON) in NZD
$0.0274897
1 Spheron Network(SPON) in PAB
B/.0.01589
1 Spheron Network(SPON) in PGK
K0.0668969
1 Spheron Network(SPON) in QAR
ر.ق0.0578396
1 Spheron Network(SPON) in RSD
дин.1.6047311
1 Spheron Network(SPON) in UZS
soʻm193.7804568
1 Spheron Network(SPON) in ALL
L1.31887
1 Spheron Network(SPON) in ANG
ƒ0.0284431
1 Spheron Network(SPON) in AWG
ƒ0.0284431
1 Spheron Network(SPON) in BBD
$0.03178
1 Spheron Network(SPON) in BAM
KM0.0266952
1 Spheron Network(SPON) in BIF
Fr46.85961
1 Spheron Network(SPON) in BND
$0.0204981
1 Spheron Network(SPON) in BSD
$0.01589
1 Spheron Network(SPON) in JMD
$2.5479615
1 Spheron Network(SPON) in KHR
64.0724525
1 Spheron Network(SPON) in KMF
Fr6.73736
1 Spheron Network(SPON) in LAK
345.4347757
1 Spheron Network(SPON) in LKR
රු4.8253163
1 Spheron Network(SPON) in MDL
L0.2699711
1 Spheron Network(SPON) in MGA
Ar71.9003432
1 Spheron Network(SPON) in MOP
P0.12712
1 Spheron Network(SPON) in MVR
0.243117
1 Spheron Network(SPON) in MWK
MK27.5867879
1 Spheron Network(SPON) in MZN
MT1.015371
1 Spheron Network(SPON) in NPR
रु2.2307971
1 Spheron Network(SPON) in PYG
112.69188
1 Spheron Network(SPON) in RWF
Fr23.02461
1 Spheron Network(SPON) in SBD
$0.1312514
1 Spheron Network(SPON) in SCR
0.2221422
1 Spheron Network(SPON) in SRD
$0.6313097
1 Spheron Network(SPON) in SVC
$0.1388786
1 Spheron Network(SPON) in SZL
L0.2737847
1 Spheron Network(SPON) in TMT
m0.0557739
1 Spheron Network(SPON) in TND
د.ت0.04657359
1 Spheron Network(SPON) in TTD
$0.1077342
1 Spheron Network(SPON) in UGX
Sh55.36076
1 Spheron Network(SPON) in XAF
Fr8.96196
1 Spheron Network(SPON) in XCD
$0.042903
1 Spheron Network(SPON) in XOF
Fr8.96196
1 Spheron Network(SPON) in XPF
Fr1.62078
1 Spheron Network(SPON) in BWP
P0.2267503
1 Spheron Network(SPON) in BZD
$0.0319389
1 Spheron Network(SPON) in CVE
$1.5133636
1 Spheron Network(SPON) in DJF
Fr2.81253
1 Spheron Network(SPON) in DOP
$1.0179134
1 Spheron Network(SPON) in DZD
د.ج2.0684013
1 Spheron Network(SPON) in FJD
$0.0360703
1 Spheron Network(SPON) in GNF
Fr138.16355
1 Spheron Network(SPON) in GTQ
Q0.1215585
1 Spheron Network(SPON) in GYD
$3.324188
1 Spheron Network(SPON) in ISK
kr1.95447

Spheron Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Spheron Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Spheron Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Spheron Network

Wie viel ist Spheron Network (SPON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SPON in USD beträgt 0.01589 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SPON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SPON-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01589. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Spheron Network?
Die Marktkapitalisierung von SPON beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SPON?
Das Umlaufangebot von SPON beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SPON?
SPON erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SPON?
SPON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SPON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SPON beträgt $ 135.96K USD.
Wird SPON dieses Jahr noch steigen?
SPON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SPON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:23:48 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

