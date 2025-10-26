Der Echtzeitpreis von Sogni AI beträgt heute 0.004972 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOGNI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOGNI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Sogni AI beträgt heute 0.004972 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SOGNI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SOGNI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SOGNI

SOGNI-Preisinformationen

SOGNI-Whitepaper

Offizielle SOGNI-Website

SOGNI-Tokenökonomie

SOGNI-Preisprognose

SOGNI Verlauf

SOGNI Kaufanleitung

SOGNI-zu-Fiat-Währungsrechner

SOGNI Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Sogni AI Logo

Sogni AI Kurs(SOGNI)

1 SOGNI zu USD Echtzeitpreis:

$0.004972
$0.004972$0.004972
-0.85%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:22:54 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.004955
$ 0.004955$ 0.004955
24H Tief
$ 0.005109
$ 0.005109$ 0.005109
24H Hoch

$ 0.004955
$ 0.004955$ 0.004955

$ 0.005109
$ 0.005109$ 0.005109

--
----

--
----

-0.94%

-0.85%

-2.93%

-2.93%

Der Echtzeitpreis von Sogni AI (SOGNI) beträgt $ 0.004972. In den letzten 24 Stunden wurde SOGNI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.004955 und einem Höchstpreis von $ 0.005109 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SOGNI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SOGNI im letzten Stunde um -0.94%, in den letzten 24 Stunden um -0.85% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sogni AI (SOGNI) Marktinformationen

--
----

$ 60.43K
$ 60.43K$ 60.43K

$ 49.72M
$ 49.72M$ 49.72M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sogni AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 60.43K. Das Umlaufangebot von SOGNI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 49.72M.

Sogni AI (SOGNI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Sogni AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00004262-0.85%
30 Tage$ +0.001959+65.01%
60 Tage$ +0.00141+39.58%
90 Tage$ +0.002098+72.99%
Sogni AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SOGNI eine Veränderung von $ -0.00004262 (-0.85%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Sogni AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.001959(+65.01%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Sogni AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SOGNI eine Veränderung von $ +0.00141 (+39.58%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Sogni AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.002098 (+72.99%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Sogni AI (SOGNI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Sogni AI-Preisverlauf an.

Was ist Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Sogni AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SOGNI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Sogni AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Sogni AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Sogni AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sogni AI (SOGNI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sogni AI-(SOGNI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sogni AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sogni AI-Preisprognose an!

Sogni AI (SOGNI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sogni AI (SOGNI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SOGNI Token!

Wie kauft man Sogni AI SOGNI

Suchen Sie nach wie man Sogni AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Sogni AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SOGNI zu lokalen Währungen

1 Sogni AI(SOGNI) in VND
130.83818
1 Sogni AI(SOGNI) in AUD
A$0.00760716
1 Sogni AI(SOGNI) in GBP
0.003729
1 Sogni AI(SOGNI) in EUR
0.00427592
1 Sogni AI(SOGNI) in USD
$0.004972
1 Sogni AI(SOGNI) in MYR
RM0.02098184
1 Sogni AI(SOGNI) in TRY
0.20852568
1 Sogni AI(SOGNI) in JPY
¥0.755744
1 Sogni AI(SOGNI) in ARS
ARS$7.40982132
1 Sogni AI(SOGNI) in RUB
0.39582092
1 Sogni AI(SOGNI) in INR
0.43659132
1 Sogni AI(SOGNI) in IDR
Rp82.86663352
1 Sogni AI(SOGNI) in PHP
0.292105
1 Sogni AI(SOGNI) in EGP
￡E.0.23621972
1 Sogni AI(SOGNI) in BRL
R$0.02674936
1 Sogni AI(SOGNI) in CAD
C$0.0069608
1 Sogni AI(SOGNI) in BDT
0.60921916
1 Sogni AI(SOGNI) in NGN
7.2583742
1 Sogni AI(SOGNI) in COP
$19.27127312
1 Sogni AI(SOGNI) in ZAR
R.0.08581672
1 Sogni AI(SOGNI) in UAH
0.2090726
1 Sogni AI(SOGNI) in TZS
T.Sh.12.36814832
1 Sogni AI(SOGNI) in VES
Bs1.054064
1 Sogni AI(SOGNI) in CLP
$4.678652
1 Sogni AI(SOGNI) in PKR
Rs1.39698284
1 Sogni AI(SOGNI) in KZT
2.677422
1 Sogni AI(SOGNI) in THB
฿0.1623358
1 Sogni AI(SOGNI) in TWD
NT$0.15333648
1 Sogni AI(SOGNI) in AED
د.إ0.01824724
1 Sogni AI(SOGNI) in CHF
Fr0.00392788
1 Sogni AI(SOGNI) in HKD
HK$0.03858272
1 Sogni AI(SOGNI) in AMD
֏1.90422628
1 Sogni AI(SOGNI) in MAD
.د.م0.04584184
1 Sogni AI(SOGNI) in MXN
$0.0917334
1 Sogni AI(SOGNI) in SAR
ريال0.018645
1 Sogni AI(SOGNI) in ETB
Br0.75917468
1 Sogni AI(SOGNI) in KES
KSh0.64233268
1 Sogni AI(SOGNI) in JOD
د.أ0.003525148
1 Sogni AI(SOGNI) in PLN
0.0181478
1 Sogni AI(SOGNI) in RON
лв0.02172764
1 Sogni AI(SOGNI) in SEK
kr0.0467368
1 Sogni AI(SOGNI) in BGN
лв0.00835296
1 Sogni AI(SOGNI) in HUF
Ft1.6678574
1 Sogni AI(SOGNI) in CZK
0.10396452
1 Sogni AI(SOGNI) in KWD
د.ك0.001521432
1 Sogni AI(SOGNI) in ILS
0.01630816
1 Sogni AI(SOGNI) in BOB
Bs0.0343068
1 Sogni AI(SOGNI) in AZN
0.0084524
1 Sogni AI(SOGNI) in TJS
SM0.04633904
1 Sogni AI(SOGNI) in GEL
0.01347412
1 Sogni AI(SOGNI) in AOA
Kz4.56146196
1 Sogni AI(SOGNI) in BHD
.د.ب0.001869472
1 Sogni AI(SOGNI) in BMD
$0.004972
1 Sogni AI(SOGNI) in DKK
kr0.03192024
1 Sogni AI(SOGNI) in HNL
L0.12996808
1 Sogni AI(SOGNI) in MUR
0.22637516
1 Sogni AI(SOGNI) in NAD
$0.08581672
1 Sogni AI(SOGNI) in NOK
kr0.04972
1 Sogni AI(SOGNI) in NZD
$0.00860156
1 Sogni AI(SOGNI) in PAB
B/.0.004972
1 Sogni AI(SOGNI) in PGK
K0.02093212
1 Sogni AI(SOGNI) in QAR
ر.ق0.01809808
1 Sogni AI(SOGNI) in RSD
дин.0.50212228
1 Sogni AI(SOGNI) in UZS
soʻm60.63413664
1 Sogni AI(SOGNI) in ALL
L0.412676
1 Sogni AI(SOGNI) in ANG
ƒ0.00889988
1 Sogni AI(SOGNI) in AWG
ƒ0.00889988
1 Sogni AI(SOGNI) in BBD
$0.009944
1 Sogni AI(SOGNI) in BAM
KM0.00835296
1 Sogni AI(SOGNI) in BIF
Fr14.662428
1 Sogni AI(SOGNI) in BND
$0.00641388
1 Sogni AI(SOGNI) in BSD
$0.004972
1 Sogni AI(SOGNI) in JMD
$0.7972602
1 Sogni AI(SOGNI) in KHR
20.048347
1 Sogni AI(SOGNI) in KMF
Fr2.108128
1 Sogni AI(SOGNI) in LAK
108.08695436
1 Sogni AI(SOGNI) in LKR
රු1.50984724
1 Sogni AI(SOGNI) in MDL
L0.08447428
1 Sogni AI(SOGNI) in MGA
Ar22.49770336
1 Sogni AI(SOGNI) in MOP
P0.039776
1 Sogni AI(SOGNI) in MVR
0.0760716
1 Sogni AI(SOGNI) in MWK
MK8.63193892
1 Sogni AI(SOGNI) in MZN
MT0.3177108
1 Sogni AI(SOGNI) in NPR
रु0.69801908
1 Sogni AI(SOGNI) in PYG
35.261424
1 Sogni AI(SOGNI) in RWF
Fr7.204428
1 Sogni AI(SOGNI) in SBD
$0.04106872
1 Sogni AI(SOGNI) in SCR
0.06950856
1 Sogni AI(SOGNI) in SRD
$0.19753756
1 Sogni AI(SOGNI) in SVC
$0.04345528
1 Sogni AI(SOGNI) in SZL
L0.08566756
1 Sogni AI(SOGNI) in TMT
m0.01745172
1 Sogni AI(SOGNI) in TND
د.ت0.014572932
1 Sogni AI(SOGNI) in TTD
$0.03371016
1 Sogni AI(SOGNI) in UGX
Sh17.322448
1 Sogni AI(SOGNI) in XAF
Fr2.804208
1 Sogni AI(SOGNI) in XCD
$0.0134244
1 Sogni AI(SOGNI) in XOF
Fr2.804208
1 Sogni AI(SOGNI) in XPF
Fr0.507144
1 Sogni AI(SOGNI) in BWP
P0.07095044
1 Sogni AI(SOGNI) in BZD
$0.00999372
1 Sogni AI(SOGNI) in CVE
$0.47353328
1 Sogni AI(SOGNI) in DJF
Fr0.880044
1 Sogni AI(SOGNI) in DOP
$0.31850632
1 Sogni AI(SOGNI) in DZD
د.ج0.64720524
1 Sogni AI(SOGNI) in FJD
$0.01128644
1 Sogni AI(SOGNI) in GNF
Fr43.23154
1 Sogni AI(SOGNI) in GTQ
Q0.0380358
1 Sogni AI(SOGNI) in GYD
$1.0401424
1 Sogni AI(SOGNI) in ISK
kr0.611556

Sogni AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Sogni AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Sogni AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Sogni AI

Wie viel ist Sogni AI (SOGNI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SOGNI in USD beträgt 0.004972 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SOGNI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SOGNI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.004972. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sogni AI?
Die Marktkapitalisierung von SOGNI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SOGNI?
Das Umlaufangebot von SOGNI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SOGNI?
SOGNI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SOGNI?
SOGNI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SOGNI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SOGNI beträgt $ 60.43K USD.
Wird SOGNI dieses Jahr noch steigen?
SOGNI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SOGNI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:22:54 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

SOGNI-zu-USD-Rechner

Menge

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004972 USD

SOGNI handeln

SOGNI/USDT
$0.004972
$0.004972$0.004972
-0.91%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,068.08
$112,068.08$112,068.08

+0.61%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,974.39
$3,974.39$3,974.39

+1.05%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04831
$0.04831$0.04831

-29.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0602
$6.0602$6.0602

-17.45%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.83
$194.83$194.83

+1.53%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,068.08
$112,068.08$112,068.08

+0.61%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,974.39
$3,974.39$3,974.39

+1.05%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6516
$2.6516$2.6516

+2.05%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.83
$194.83$194.83

+1.53%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19809
$0.19809$0.19809

+0.94%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6812
$0.6812$0.6812

+1,035.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000124
$0.000000000000124$0.000000000000124

+24.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049313
$0.049313$0.049313

-85.91%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1500
$0.1500$0.1500

-86.14%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6812
$0.6812$0.6812

+1,035.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000270
$0.0000000000000000000270$0.0000000000000000000270

+145.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15251
$0.15251$0.15251

+86.67%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115368
$0.115368$0.115368

+46.12%