Was ist SLIMEX (SLX)

„Kleine Slimes, große Wirkung – jeder Abbau schaltet den nächsten frei." SLIMEX ist ein interaktives Web3-Gaming-Ökosystem, das von $SLX betrieben wird, ausgehend vom erfolgreichen Idle-RPG Slime Miner und erweitert durch die Slime-IP über Spiele und Dienstleistungen. Es verbindet die Zugänglichkeit im Web2-Maßstab mit Web3-Eigentum und bietet saisonales Gameplay, NFT-Integration und skalierbare Belohnungen. Mit über 22 Millionen Benutzern und 150.000 täglichen Spielern baut SLIMEX das nächste Generationen-Netzwerk auf, in dem Gaming, Kreative und interaktive Ökonomien florieren.

SLIMEX (SLX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SLIMEX (SLX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SLX Token!

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu SLIMEX Wie viel ist SLIMEX (SLX) heute wert? Der Echtzeitpreis von SLX in USD beträgt 0.01287 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle SLX-zu-USD-Preis? $ 0.01287 . Nutzen Sie den Der aktuelle SLX-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SLIMEX? Die Marktkapitalisierung von SLX beträgt $ 22.30M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von SLX? Das Umlaufangebot von SLX beträgt 1.73B USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SLX? SLX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0201275829066775 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SLX? SLX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.005582250839159196 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von SLX? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SLX beträgt $ 1.09M USD . Wird SLX dieses Jahr noch steigen? SLX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SLX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

SLIMEX (SLX) – Wichtige Branchen‑Updates

