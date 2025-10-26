Der Echtzeitpreis von SLIMEX beträgt heute 0.01287 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SLIMEX beträgt heute 0.01287 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

SLIMEX Logo

SLIMEX Kurs(SLX)

1 SLX zu USD Echtzeitpreis:

$0.01287
+13.79%1D
USD
SLIMEX (SLX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:43:58 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01034
24H Tief
$ 0.01405
24H Hoch

$ 0.01034
$ 0.01405
$ 0.0201275829066775
$ 0.005582250839159196
-7.35%

+13.79%

+68.45%

+68.45%

Der Echtzeitpreis von SLIMEX (SLX) beträgt $ 0.01287. In den letzten 24 Stunden wurde SLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01034 und einem Höchstpreis von $ 0.01405 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLX liegt bei $ 0.0201275829066775, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.005582250839159196.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLX im letzten Stunde um -7.35%, in den letzten 24 Stunden um +13.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +68.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SLIMEX (SLX) Marktinformationen

No.880

$ 22.30M
$ 1.09M
$ 128.70M
1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.33%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SLIMEX beträgt $ 22.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.09M. Das Umlaufangebot von SLX liegt bei 1.73B, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 128.70M.

SLIMEX (SLX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von SLIMEX für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0015597+13.79%
30 Tage$ +0.00287+28.70%
60 Tage$ +0.00287+28.70%
90 Tage$ +0.00287+28.70%
SLIMEX-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SLX eine Veränderung von $ +0.0015597 (+13.79%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

SLIMEX 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.00287(+28.70%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

SLIMEX 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SLX eine Veränderung von $ +0.00287 (+28.70%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

SLIMEX 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.00287 (+28.70%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von SLIMEX (SLX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem SLIMEX-Preisverlauf an.

Was ist SLIMEX (SLX)

„Kleine Slimes, große Wirkung – jeder Abbau schaltet den nächsten frei.“ SLIMEX ist ein interaktives Web3-Gaming-Ökosystem, das von $SLX betrieben wird, ausgehend vom erfolgreichen Idle-RPG Slime Miner und erweitert durch die Slime-IP über Spiele und Dienstleistungen. Es verbindet die Zugänglichkeit im Web2-Maßstab mit Web3-Eigentum und bietet saisonales Gameplay, NFT-Integration und skalierbare Belohnungen. Mit über 22 Millionen Benutzern und 150.000 täglichen Spielern baut SLIMEX das nächste Generationen-Netzwerk auf, in dem Gaming, Kreative und interaktive Ökonomien florieren.

SLIMEX ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre SLIMEX Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SLX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu SLIMEX auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr SLIMEX-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

SLIMEX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SLIMEX (SLX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SLIMEX-(SLX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SLIMEX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SLIMEX-Preisprognose an!

SLIMEX (SLX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SLIMEX (SLX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SLX Token!

Wie kauft man SLIMEX SLX

Suchen Sie nach wie man SLIMEX kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können SLIMEX direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SLX zu lokalen Währungen

SLIMEX Ressource

Für ein tieferes Verständnis von SLIMEX sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle SLIMEX Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu SLIMEX

Wie viel ist SLIMEX (SLX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SLX in USD beträgt 0.01287 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SLX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SLX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01287. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SLIMEX?
Die Marktkapitalisierung von SLX beträgt $ 22.30M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SLX?
Das Umlaufangebot von SLX beträgt 1.73B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SLX?
SLX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0201275829066775 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SLX?
SLX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.005582250839159196 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SLX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SLX beträgt $ 1.09M USD.
Wird SLX dieses Jahr noch steigen?
SLX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SLX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

