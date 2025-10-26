Der Echtzeitpreis von Sapien beträgt heute 0.12595 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SAPIEN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SAPIEN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Sapien beträgt heute 0.12595 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SAPIEN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SAPIEN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Sapien Kurs(SAPIEN)

1 SAPIEN zu USD Echtzeitpreis:

$0.1259
$0.1259$0.1259
-2.26%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Sapien (SAPIEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.12176
$ 0.12176$ 0.12176
24H Tief
$ 0.13375
$ 0.13375$ 0.13375
24H Hoch

$ 0.12176
$ 0.12176$ 0.12176

$ 0.13375
$ 0.13375$ 0.13375

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

+1.77%

-2.26%

+4.43%

+4.43%

Der Echtzeitpreis von Sapien (SAPIEN) beträgt $ 0.12595. In den letzten 24 Stunden wurde SAPIEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.12176 und einem Höchstpreis von $ 0.13375 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAPIEN liegt bei $ 0.3647593155259055, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.051122873927006145.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAPIEN im letzten Stunde um +1.77%, in den letzten 24 Stunden um -2.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Sapien (SAPIEN) Marktinformationen

No.699

$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M

$ 103.48K
$ 103.48K$ 103.48K

$ 125.95M
$ 125.95M$ 125.95M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sapien beträgt $ 31.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 103.48K. Das Umlaufangebot von SAPIEN liegt bei 250.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 125.95M.

Sapien (SAPIEN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Sapien für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0029111-2.26%
30 Tage$ -0.06045-32.44%
60 Tage$ -0.03665-22.54%
90 Tage$ +0.08195+186.25%
Sapien-Preisänderung heute

Heute verzeichnete SAPIEN eine Veränderung von $ -0.0029111 (-2.26%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Sapien 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.06045(-32.44%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Sapien 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete SAPIEN eine Veränderung von $ -0.03665 (-22.54%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Sapien 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.08195 (+186.25%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Sapien (SAPIEN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Sapien-Preisverlauf an.

Was ist Sapien (SAPIEN)

Sapien entwickelt die erste dezentrale Daten-Gießerei – ein erlaubnisfreies Protokoll, das Unternehmen mit verifizierter globaler menschlicher Expertise verbindet, um hochwertige KI-Trainingsdaten zu erzeugen. Mit über $1.9 Mio. registrierten Benutzern in mehr als 100 Ländern und über 185 Millionen abgeschlossenen Aufgaben verwandelt Sapien Datenlabeling von gering bezahlter Gig-Arbeit in einen nachhaltigen, reputationsgetriebenen Beruf. Das Protokoll wird durch den $SAPIEN-Token angetrieben, ein ERC-20-Asset, das auf Base bereitgestellt ist.

Sapien ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Sapien Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- SAPIEN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Sapien auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Sapien-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Sapien-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sapien (SAPIEN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sapien-(SAPIEN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Sapien zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Sapien-Preisprognose an!

Sapien (SAPIEN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sapien (SAPIEN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SAPIEN Token!

Wie kauft man Sapien SAPIEN

Suchen Sie nach wie man Sapien kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Sapien direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

SAPIEN zu lokalen Währungen

Sapien Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Sapien sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Sapien Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Sapien

Wie viel ist Sapien (SAPIEN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SAPIEN in USD beträgt 0.12595 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SAPIEN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SAPIEN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.12595. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sapien?
Die Marktkapitalisierung von SAPIEN beträgt $ 31.49M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SAPIEN?
Das Umlaufangebot von SAPIEN beträgt 250.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SAPIEN?
SAPIEN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.3647593155259055 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SAPIEN?
SAPIEN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.051122873927006145 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SAPIEN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SAPIEN beträgt $ 103.48K USD.
Wird SAPIEN dieses Jahr noch steigen?
SAPIEN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SAPIEN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:21:42 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

