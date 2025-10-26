Was ist Sapien (SAPIEN)

Sapien entwickelt die erste dezentrale Daten-Gießerei – ein erlaubnisfreies Protokoll, das Unternehmen mit verifizierter globaler menschlicher Expertise verbindet, um hochwertige KI-Trainingsdaten zu erzeugen. Mit über $1.9 Mio. registrierten Benutzern in mehr als 100 Ländern und über 185 Millionen abgeschlossenen Aufgaben verwandelt Sapien Datenlabeling von gering bezahlter Gig-Arbeit in einen nachhaltigen, reputationsgetriebenen Beruf. Das Protokoll wird durch den $SAPIEN-Token angetrieben, ein ERC-20-Asset, das auf Base bereitgestellt ist.

Sapien ist auf MEXC verfügbar



Darüber hinaus können Sie:

- SAPIEN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Sapien auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Sapien-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Sapien-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Sapien (SAPIEN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Sapien-(SAPIEN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben?

Sehen Sie sich jetzt die Sapien-Preisprognose an!

Sapien (SAPIEN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Sapien (SAPIEN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts.

Wie kauft man Sapien SAPIEN

Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Sapien direkt auf MEXC kaufen

SAPIEN zu lokalen Währungen

Sapien Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Sapien sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Wie viel ist Sapien (SAPIEN) heute wert? Der Echtzeitpreis von SAPIEN in USD beträgt 0.12595 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle SAPIEN-zu-USD-Preis? $ 0.12595 . Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sapien? Die Marktkapitalisierung von SAPIEN beträgt $ 31.49M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von SAPIEN? Das Umlaufangebot von SAPIEN beträgt 250.00M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SAPIEN? SAPIEN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.3647593155259055 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SAPIEN? SAPIEN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.051122873927006145 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von SAPIEN? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SAPIEN beträgt $ 103.48K USD .

