Der Echtzeitpreis von ROVR Network beträgt heute 0.01008 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ROVR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ROVR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ROVR Network (ROVR) Echtzeit-Preis-Diagramm
ROVR Network (ROVR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01004
$ 0.01004$ 0.01004
24H Tief
$ 0.01023
$ 0.01023$ 0.01023
24H Hoch

$ 0.01004
$ 0.01004$ 0.01004

$ 0.01023
$ 0.01023$ 0.01023

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

-0.10%

0.00%

-2.33%

-2.33%

Der Echtzeitpreis von ROVR Network (ROVR) beträgt $ 0.01008. In den letzten 24 Stunden wurde ROVR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01004 und einem Höchstpreis von $ 0.01023 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROVR liegt bei $ 0.021590040558154902, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.008280267387340556.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROVR im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ROVR Network (ROVR) Marktinformationen

No.2056

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 107.34K
$ 107.34K$ 107.34K

$ 100.80M
$ 100.80M$ 100.80M

127.75M
127.75M 127.75M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

1.27%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ROVR Network beträgt $ 1.29M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 107.34K. Das Umlaufangebot von ROVR liegt bei 127.75M, das Gesamtangebot bei 9999998876. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 100.80M.

ROVR Network (ROVR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ROVR Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -0.00304-23.18%
60 Tage$ +0.00508+101.60%
90 Tage$ +0.00508+101.60%
ROVR Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ROVR eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ROVR Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00304(-23.18%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ROVR Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ROVR eine Veränderung von $ +0.00508 (+101.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ROVR Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.00508 (+101.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ROVR Network (ROVR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ROVR Network-Preisverlauf an.

Was ist ROVR Network (ROVR)

ROVR entwickelt das Daten-Backbone für zukünftige Spatial-AI- und intelligente Transportsysteme. Durch die Erfassung von Multisensordaten – einschließlich LiDAR, Kameras, IMU, RTK und mehr – und die Durchführung fortschrittlicher Sensorfusion stellt ROVR umfangreiche, hochwertige KI-Trainingsdatensätze bereit, die Anwendungen der nächsten Generation in autonomem Fahren, Robotik und Spatial AI befähigen. Jeder kann nahtlos über die ROVR-Handy-App beitragen und Anwendungen freischalten, die von autonomem Fahren und intelligenter Infrastruktur bis hin zu Echtzeit-Straßeninformationen reichen – und dabei Belohnungen in einer nachhaltigen, dezentralisierten Datenökonomie verdienen.

ROVR Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ROVR Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ROVR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ROVR Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ROVR Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ROVR Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ROVR Network (ROVR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ROVR Network-(ROVR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ROVR Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ROVR Network-Preisprognose an!

ROVR Network (ROVR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ROVR Network (ROVR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ROVR Token!

Wie kauft man ROVR Network ROVR

Suchen Sie nach wie man ROVR Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ROVR Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ROVR zu lokalen Währungen

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ROVR Network

Wie viel ist ROVR Network (ROVR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ROVR in USD beträgt 0.01008 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ROVR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ROVR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01008. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ROVR Network?
Die Marktkapitalisierung von ROVR beträgt $ 1.29M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ROVR?
Das Umlaufangebot von ROVR beträgt 127.75M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ROVR?
ROVR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.021590040558154902 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ROVR?
ROVR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.008280267387340556 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ROVR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ROVR beträgt $ 107.34K USD.
Wird ROVR dieses Jahr noch steigen?
ROVR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ROVR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
