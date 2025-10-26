Der Echtzeitpreis von Rizenet Token beträgt heute 0.01403 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RIZE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RIZE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Rizenet Token beträgt heute 0.01403 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RIZE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RIZE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über RIZE

RIZE-Preisinformationen

RIZE-Whitepaper

Offizielle RIZE-Website

RIZE-Tokenökonomie

RIZE-Preisprognose

RIZE Verlauf

RIZE Kaufanleitung

RIZE-zu-Fiat-Währungsrechner

RIZE Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Rizenet Token Logo

Rizenet Token Kurs(RIZE)

1 RIZE zu USD Echtzeitpreis:

$0.01403
$0.01403$0.01403
+1.96%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:20:52 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01341
$ 0.01341$ 0.01341
24H Tief
$ 0.01537
$ 0.01537$ 0.01537
24H Hoch

$ 0.01341
$ 0.01341$ 0.01341

$ 0.01537
$ 0.01537$ 0.01537

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

-0.22%

+1.96%

+1.59%

+1.59%

Der Echtzeitpreis von Rizenet Token (RIZE) beträgt $ 0.01403. In den letzten 24 Stunden wurde RIZE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01341 und einem Höchstpreis von $ 0.01537 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RIZE liegt bei $ 0.10217127339481945, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.010133475714606262.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RIZE im letzten Stunde um -0.22%, in den letzten 24 Stunden um +1.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rizenet Token (RIZE) Marktinformationen

No.1033

$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M

$ 30.91K
$ 30.91K$ 30.91K

$ 70.15M
$ 70.15M$ 70.15M

971.15M
971.15M 971.15M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,512,197.936916
4,998,512,197.936916 4,998,512,197.936916

19.42%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rizenet Token beträgt $ 13.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 30.91K. Das Umlaufangebot von RIZE liegt bei 971.15M, das Gesamtangebot bei 4998512197.936916. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 70.15M.

Rizenet Token (RIZE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Rizenet Token für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0002697+1.96%
30 Tage$ -0.00042-2.91%
60 Tage$ -0.00865-38.14%
90 Tage$ -0.02097-59.92%
Rizenet Token-Preisänderung heute

Heute verzeichnete RIZE eine Veränderung von $ +0.0002697 (+1.96%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Rizenet Token 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00042(-2.91%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Rizenet Token 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete RIZE eine Veränderung von $ -0.00865 (-38.14%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Rizenet Token 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.02097 (-59.92%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Rizenet Token (RIZE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Rizenet Token-Preisverlauf an.

Was ist Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE ist eine institutionelle Plattform zur Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs). Sie ermöglicht den Zugang zu hochwertigen Vermögenswerten durch die Anbindung an regulierte Vertriebspartner und integriert datenschutzfreundliches, dezentrales maschinelles Lernen zur Unterstützung bei Due-Diligence-Prüfungen, Risikoanalysen und Bewertungen.

Rizenet Token ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Rizenet Token Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- RIZE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Rizenet Token auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Rizenet Token-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Rizenet Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Rizenet Token (RIZE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Rizenet Token-(RIZE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Rizenet Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Rizenet Token-Preisprognose an!

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Rizenet Token (RIZE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RIZE Token!

Wie kauft man Rizenet Token RIZE

Suchen Sie nach wie man Rizenet Token kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Rizenet Token direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RIZE zu lokalen Währungen

1 Rizenet Token(RIZE) in VND
369.19945
1 Rizenet Token(RIZE) in AUD
A$0.0214659
1 Rizenet Token(RIZE) in GBP
0.0105225
1 Rizenet Token(RIZE) in EUR
0.0120658
1 Rizenet Token(RIZE) in USD
$0.01403
1 Rizenet Token(RIZE) in MYR
RM0.0592066
1 Rizenet Token(RIZE) in TRY
0.5884182
1 Rizenet Token(RIZE) in JPY
¥2.13256
1 Rizenet Token(RIZE) in ARS
ARS$20.9090493
1 Rizenet Token(RIZE) in RUB
1.1169283
1 Rizenet Token(RIZE) in INR
1.2319743
1 Rizenet Token(RIZE) in IDR
Rp233.8332398
1 Rizenet Token(RIZE) in PHP
0.8242625
1 Rizenet Token(RIZE) in EGP
￡E.0.6665653
1 Rizenet Token(RIZE) in BRL
R$0.0754814
1 Rizenet Token(RIZE) in CAD
C$0.019642
1 Rizenet Token(RIZE) in BDT
1.7190959
1 Rizenet Token(RIZE) in NGN
20.4816955
1 Rizenet Token(RIZE) in COP
$54.3797188
1 Rizenet Token(RIZE) in ZAR
R.0.2421578
1 Rizenet Token(RIZE) in UAH
0.5899615
1 Rizenet Token(RIZE) in TZS
T.Sh.34.9004668
1 Rizenet Token(RIZE) in VES
Bs2.97436
1 Rizenet Token(RIZE) in CLP
$13.20223
1 Rizenet Token(RIZE) in PKR
Rs3.9420091
1 Rizenet Token(RIZE) in KZT
7.555155
1 Rizenet Token(RIZE) in THB
฿0.4580795
1 Rizenet Token(RIZE) in TWD
NT$0.4326852
1 Rizenet Token(RIZE) in AED
د.إ0.0514901
1 Rizenet Token(RIZE) in CHF
Fr0.0110837
1 Rizenet Token(RIZE) in HKD
HK$0.1088728
1 Rizenet Token(RIZE) in AMD
֏5.3733497
1 Rizenet Token(RIZE) in MAD
.د.م0.1293566
1 Rizenet Token(RIZE) in MXN
$0.2588535
1 Rizenet Token(RIZE) in SAR
ريال0.0526125
1 Rizenet Token(RIZE) in ETB
Br2.1422407
1 Rizenet Token(RIZE) in KES
KSh1.8125357
1 Rizenet Token(RIZE) in JOD
د.أ0.00994727
1 Rizenet Token(RIZE) in PLN
0.0512095
1 Rizenet Token(RIZE) in RON
лв0.0613111
1 Rizenet Token(RIZE) in SEK
kr0.131882
1 Rizenet Token(RIZE) in BGN
лв0.0235704
1 Rizenet Token(RIZE) in HUF
Ft4.7063635
1 Rizenet Token(RIZE) in CZK
0.2933673
1 Rizenet Token(RIZE) in KWD
د.ك0.00429318
1 Rizenet Token(RIZE) in ILS
0.0460184
1 Rizenet Token(RIZE) in BOB
Bs0.096807
1 Rizenet Token(RIZE) in AZN
0.023851
1 Rizenet Token(RIZE) in TJS
SM0.1307596
1 Rizenet Token(RIZE) in GEL
0.0380213
1 Rizenet Token(RIZE) in AOA
Kz12.8715429
1 Rizenet Token(RIZE) in BHD
.د.ب0.00527528
1 Rizenet Token(RIZE) in BMD
$0.01403
1 Rizenet Token(RIZE) in DKK
kr0.0900726
1 Rizenet Token(RIZE) in HNL
L0.3667442
1 Rizenet Token(RIZE) in MUR
0.6387859
1 Rizenet Token(RIZE) in NAD
$0.2421578
1 Rizenet Token(RIZE) in NOK
kr0.1403
1 Rizenet Token(RIZE) in NZD
$0.0242719
1 Rizenet Token(RIZE) in PAB
B/.0.01403
1 Rizenet Token(RIZE) in PGK
K0.0590663
1 Rizenet Token(RIZE) in QAR
ر.ق0.0510692
1 Rizenet Token(RIZE) in RSD
дин.1.4168897
1 Rizenet Token(RIZE) in UZS
soʻm171.0975336
1 Rizenet Token(RIZE) in ALL
L1.16449
1 Rizenet Token(RIZE) in ANG
ƒ0.0251137
1 Rizenet Token(RIZE) in AWG
ƒ0.0251137
1 Rizenet Token(RIZE) in BBD
$0.02806
1 Rizenet Token(RIZE) in BAM
KM0.0235704
1 Rizenet Token(RIZE) in BIF
Fr41.37447
1 Rizenet Token(RIZE) in BND
$0.0180987
1 Rizenet Token(RIZE) in BSD
$0.01403
1 Rizenet Token(RIZE) in JMD
$2.2497105
1 Rizenet Token(RIZE) in KHR
56.5724675
1 Rizenet Token(RIZE) in KMF
Fr5.94872
1 Rizenet Token(RIZE) in LAK
304.9999939
1 Rizenet Token(RIZE) in LKR
රු4.2604901
1 Rizenet Token(RIZE) in MDL
L0.2383697
1 Rizenet Token(RIZE) in MGA
Ar63.4840664
1 Rizenet Token(RIZE) in MOP
P0.11224
1 Rizenet Token(RIZE) in MVR
0.214659
1 Rizenet Token(RIZE) in MWK
MK24.3576233
1 Rizenet Token(RIZE) in MZN
MT0.896517
1 Rizenet Token(RIZE) in NPR
रु1.9696717
1 Rizenet Token(RIZE) in PYG
99.50076
1 Rizenet Token(RIZE) in RWF
Fr20.32947
1 Rizenet Token(RIZE) in SBD
$0.1158878
1 Rizenet Token(RIZE) in SCR
0.1961394
1 Rizenet Token(RIZE) in SRD
$0.5574119
1 Rizenet Token(RIZE) in SVC
$0.1226222
1 Rizenet Token(RIZE) in SZL
L0.2417369
1 Rizenet Token(RIZE) in TMT
m0.0492453
1 Rizenet Token(RIZE) in TND
د.ت0.04112193
1 Rizenet Token(RIZE) in TTD
$0.0951234
1 Rizenet Token(RIZE) in UGX
Sh48.88052
1 Rizenet Token(RIZE) in XAF
Fr7.91292
1 Rizenet Token(RIZE) in XCD
$0.037881
1 Rizenet Token(RIZE) in XOF
Fr7.91292
1 Rizenet Token(RIZE) in XPF
Fr1.43106
1 Rizenet Token(RIZE) in BWP
P0.2002081
1 Rizenet Token(RIZE) in BZD
$0.0282003
1 Rizenet Token(RIZE) in CVE
$1.3362172
1 Rizenet Token(RIZE) in DJF
Fr2.48331
1 Rizenet Token(RIZE) in DOP
$0.8987618
1 Rizenet Token(RIZE) in DZD
د.ج1.8262851
1 Rizenet Token(RIZE) in FJD
$0.0318481
1 Rizenet Token(RIZE) in GNF
Fr121.99085
1 Rizenet Token(RIZE) in GTQ
Q0.1073295
1 Rizenet Token(RIZE) in GYD
$2.935076
1 Rizenet Token(RIZE) in ISK
kr1.72569

Rizenet Token Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Rizenet Token sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Rizenet Token Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Rizenet Token

Wie viel ist Rizenet Token (RIZE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RIZE in USD beträgt 0.01403 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RIZE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RIZE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01403. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rizenet Token?
Die Marktkapitalisierung von RIZE beträgt $ 13.63M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RIZE?
Das Umlaufangebot von RIZE beträgt 971.15M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RIZE?
RIZE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.10217127339481945 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RIZE?
RIZE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.010133475714606262 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RIZE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RIZE beträgt $ 30.91K USD.
Wird RIZE dieses Jahr noch steigen?
RIZE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RIZE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:20:52 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

RIZE-zu-USD-Rechner

Menge

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0.01403 USD

RIZE handeln

RIZE/USDT
$0.01403
$0.01403$0.01403
+1.96%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,787.54
$111,787.54$111,787.54

+0.36%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.49
$3,960.49$3,960.49

+0.70%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04831
$0.04831$0.04831

-29.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0333
$6.0333$6.0333

-17.81%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.18
$194.18$194.18

+1.19%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,787.54
$111,787.54$111,787.54

+0.36%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.49
$3,960.49$3,960.49

+0.70%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6465
$2.6465$2.6465

+1.86%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.18
$194.18$194.18

+1.19%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19719
$0.19719$0.19719

+0.48%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0359
$1.0359$1.0359

+1,626.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000115
$0.000000000000115$0.000000000000115

+15.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049079
$0.049079$0.049079

-85.97%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1496
$0.1496$0.1496

-86.18%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0359
$1.0359$1.0359

+1,626.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000258
$0.0000000000000000000258$0.0000000000000000000258

+134.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15416
$0.15416$0.15416

+88.69%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115809
$0.115809$0.115809

+46.67%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%