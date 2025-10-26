Der Echtzeitpreis von Refacta AI beträgt heute 0.03003 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum REFACTA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den REFACTA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Refacta AI beträgt heute 0.03003 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum REFACTA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den REFACTA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Refacta AI Logo

Refacta AI Kurs(REFACTA)

1 REFACTA zu USD Echtzeitpreis:

$0.03005
+1.52%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:42:26 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02462
24H Tief
$ 0.03535
24H Hoch

$ 0.02462
$ 0.03535
--
--
+0.40%

+1.52%

+54.87%

+54.87%

Der Echtzeitpreis von Refacta AI (REFACTA) beträgt $ 0.03003. In den letzten 24 Stunden wurde REFACTA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02462 und einem Höchstpreis von $ 0.03535 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von REFACTA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich REFACTA im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um +1.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +54.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Refacta AI (REFACTA) Marktinformationen

--
$ 308.81K
$ 30.03M
--
1,000,000,000
BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Refacta AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 308.81K. Das Umlaufangebot von REFACTA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.03M.

Refacta AI (REFACTA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Refacta AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0004499+1.52%
30 Tage$ +0.01085+56.56%
60 Tage$ +0.00769+34.42%
90 Tage$ +0.02503+500.60%
Refacta AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete REFACTA eine Veränderung von $ +0.0004499 (+1.52%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Refacta AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.01085(+56.56%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Refacta AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete REFACTA eine Veränderung von $ +0.00769 (+34.42%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Refacta AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.02503 (+500.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Refacta AI (REFACTA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Refacta AI-Preisverlauf an.

Was ist Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA ist der native Utility-Token, der alle Funktionen im Refacta-Ökosystem antreibt. Er basiert auf einem nachhaltigen Utility-First-Modell, das langfristige Entwicklungsanreize fördern, frühe Volatilität vermeiden und eine starke, beitragsorientierte Community aufbauen soll.

Refacta AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Refacta AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- REFACTA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Refacta AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Refacta AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Refacta AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Refacta AI (REFACTA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Refacta AI-(REFACTA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Refacta AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Refacta AI-Preisprognose an!

Refacta AI (REFACTA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Refacta AI (REFACTA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von REFACTA Token!

Wie kauft man Refacta AI REFACTA

Suchen Sie nach wie man Refacta AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Refacta AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

REFACTA zu lokalen Währungen

1 Refacta AI(REFACTA) in VND
790.23945
1 Refacta AI(REFACTA) in AUD
A$0.0459459
1 Refacta AI(REFACTA) in GBP
0.0225225
1 Refacta AI(REFACTA) in EUR
0.0258258
1 Refacta AI(REFACTA) in USD
$0.03003
1 Refacta AI(REFACTA) in MYR
RM0.1267266
1 Refacta AI(REFACTA) in TRY
1.2594582
1 Refacta AI(REFACTA) in JPY
¥4.56456
1 Refacta AI(REFACTA) in ARS
ARS$44.7540093
1 Refacta AI(REFACTA) in RUB
2.3906883
1 Refacta AI(REFACTA) in INR
2.6369343
1 Refacta AI(REFACTA) in IDR
Rp500.4997998
1 Refacta AI(REFACTA) in PHP
1.7642625
1 Refacta AI(REFACTA) in EGP
￡E.1.4267253
1 Refacta AI(REFACTA) in BRL
R$0.1615614
1 Refacta AI(REFACTA) in CAD
C$0.042042
1 Refacta AI(REFACTA) in BDT
3.6795759
1 Refacta AI(REFACTA) in NGN
43.8392955
1 Refacta AI(REFACTA) in COP
$116.3950788
1 Refacta AI(REFACTA) in ZAR
R.0.5183178
1 Refacta AI(REFACTA) in UAH
1.2627615
1 Refacta AI(REFACTA) in TZS
T.Sh.74.7014268
1 Refacta AI(REFACTA) in VES
Bs6.36636
1 Refacta AI(REFACTA) in CLP
$28.25823
1 Refacta AI(REFACTA) in PKR
Rs8.4375291
1 Refacta AI(REFACTA) in KZT
16.171155
1 Refacta AI(REFACTA) in THB
฿0.9804795
1 Refacta AI(REFACTA) in TWD
NT$0.9261252
1 Refacta AI(REFACTA) in AED
د.إ0.1102101
1 Refacta AI(REFACTA) in CHF
Fr0.0237237
1 Refacta AI(REFACTA) in HKD
HK$0.2330328
1 Refacta AI(REFACTA) in AMD
֏11.5011897
1 Refacta AI(REFACTA) in MAD
.د.م0.2768766
1 Refacta AI(REFACTA) in MXN
$0.5540535
1 Refacta AI(REFACTA) in SAR
ريال0.1126125
1 Refacta AI(REFACTA) in ETB
Br4.5852807
1 Refacta AI(REFACTA) in KES
KSh3.8795757
1 Refacta AI(REFACTA) in JOD
د.أ0.02129127
1 Refacta AI(REFACTA) in PLN
0.1096095
1 Refacta AI(REFACTA) in RON
лв0.1312311
1 Refacta AI(REFACTA) in SEK
kr0.282282
1 Refacta AI(REFACTA) in BGN
лв0.0504504
1 Refacta AI(REFACTA) in HUF
Ft10.0735635
1 Refacta AI(REFACTA) in CZK
0.6279273
1 Refacta AI(REFACTA) in KWD
د.ك0.00918918
1 Refacta AI(REFACTA) in ILS
0.0984984
1 Refacta AI(REFACTA) in BOB
Bs0.207207
1 Refacta AI(REFACTA) in AZN
0.051051
1 Refacta AI(REFACTA) in TJS
SM0.2798796
1 Refacta AI(REFACTA) in GEL
0.0813813
1 Refacta AI(REFACTA) in AOA
Kz27.5504229
1 Refacta AI(REFACTA) in BHD
.د.ب0.01129128
1 Refacta AI(REFACTA) in BMD
$0.03003
1 Refacta AI(REFACTA) in DKK
kr0.1927926
1 Refacta AI(REFACTA) in HNL
L0.7849842
1 Refacta AI(REFACTA) in MUR
1.3672659
1 Refacta AI(REFACTA) in NAD
$0.5183178
1 Refacta AI(REFACTA) in NOK
kr0.3003
1 Refacta AI(REFACTA) in NZD
$0.0519519
1 Refacta AI(REFACTA) in PAB
B/.0.03003
1 Refacta AI(REFACTA) in PGK
K0.1264263
1 Refacta AI(REFACTA) in QAR
ر.ق0.1093092
1 Refacta AI(REFACTA) in RSD
дин.3.0327297
1 Refacta AI(REFACTA) in UZS
soʻm366.2194536
1 Refacta AI(REFACTA) in ALL
L2.49249
1 Refacta AI(REFACTA) in ANG
ƒ0.0537537
1 Refacta AI(REFACTA) in AWG
ƒ0.0537537
1 Refacta AI(REFACTA) in BBD
$0.06006
1 Refacta AI(REFACTA) in BAM
KM0.0504504
1 Refacta AI(REFACTA) in BIF
Fr88.55847
1 Refacta AI(REFACTA) in BND
$0.0387387
1 Refacta AI(REFACTA) in BSD
$0.03003
1 Refacta AI(REFACTA) in JMD
$4.8153105
1 Refacta AI(REFACTA) in KHR
121.0884675
1 Refacta AI(REFACTA) in KMF
Fr12.73272
1 Refacta AI(REFACTA) in LAK
652.8260739
1 Refacta AI(REFACTA) in LKR
රු9.1192101
1 Refacta AI(REFACTA) in MDL
L0.5102097
1 Refacta AI(REFACTA) in MGA
Ar135.8821464
1 Refacta AI(REFACTA) in MOP
P0.24024
1 Refacta AI(REFACTA) in MVR
0.459459
1 Refacta AI(REFACTA) in MWK
MK52.1353833
1 Refacta AI(REFACTA) in MZN
MT1.918917
1 Refacta AI(REFACTA) in NPR
रु4.2159117
1 Refacta AI(REFACTA) in PYG
212.97276
1 Refacta AI(REFACTA) in RWF
Fr43.51347
1 Refacta AI(REFACTA) in SBD
$0.2480478
1 Refacta AI(REFACTA) in SCR
0.4198194
1 Refacta AI(REFACTA) in SRD
$1.1930919
1 Refacta AI(REFACTA) in SVC
$0.2624622
1 Refacta AI(REFACTA) in SZL
L0.5174169
1 Refacta AI(REFACTA) in TMT
m0.1054053
1 Refacta AI(REFACTA) in TND
د.ت0.08801793
1 Refacta AI(REFACTA) in TTD
$0.2036034
1 Refacta AI(REFACTA) in UGX
Sh104.62452
1 Refacta AI(REFACTA) in XAF
Fr16.93692
1 Refacta AI(REFACTA) in XCD
$0.081081
1 Refacta AI(REFACTA) in XOF
Fr16.93692
1 Refacta AI(REFACTA) in XPF
Fr3.06306
1 Refacta AI(REFACTA) in BWP
P0.4285281
1 Refacta AI(REFACTA) in BZD
$0.0603603
1 Refacta AI(REFACTA) in CVE
$2.8600572
1 Refacta AI(REFACTA) in DJF
Fr5.31531
1 Refacta AI(REFACTA) in DOP
$1.9237218
1 Refacta AI(REFACTA) in DZD
د.ج3.9090051
1 Refacta AI(REFACTA) in FJD
$0.0681681
1 Refacta AI(REFACTA) in GNF
Fr261.11085
1 Refacta AI(REFACTA) in GTQ
Q0.2297295
1 Refacta AI(REFACTA) in GYD
$6.282276
1 Refacta AI(REFACTA) in ISK
kr3.69369

Refacta AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Refacta AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Refacta AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Refacta AI

Wie viel ist Refacta AI (REFACTA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von REFACTA in USD beträgt 0.03003 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle REFACTA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle REFACTA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03003. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Refacta AI?
Die Marktkapitalisierung von REFACTA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von REFACTA?
Das Umlaufangebot von REFACTA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von REFACTA?
REFACTA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von REFACTA?
REFACTA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von REFACTA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für REFACTA beträgt $ 308.81K USD.
Wird REFACTA dieses Jahr noch steigen?
REFACTA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die REFACTA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

REFACTA-zu-USD-Rechner

Menge

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.03003 USD

REFACTA handeln

REFACTA/USDT
$0.03005
$0.03005$0.03005
+1.52%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

