Recall (RECALL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Recall (RECALL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.3667
$ 0.3667$ 0.3667
24H Tief
$ 0.4669
$ 0.4669$ 0.4669
24H Hoch

$ 0.3667
$ 0.3667$ 0.3667

$ 0.4669
$ 0.4669$ 0.4669

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339$ 0.8448301237691339

$ 0.2689544073225574
$ 0.2689544073225574$ 0.2689544073225574

+2.15%

+10.79%

+6.15%

+6.15%

Der Echtzeitpreis von Recall (RECALL) beträgt $ 0.4311. In den letzten 24 Stunden wurde RECALL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.3667 und einem Höchstpreis von $ 0.4669 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RECALL liegt bei $ 0.8448301237691339, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.2689544073225574.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RECALL im letzten Stunde um +2.15%, in den letzten 24 Stunden um +10.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Recall (RECALL) Marktinformationen

No.378

$ 86.68M
$ 86.68M$ 86.68M

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 431.10M
$ 431.10M$ 431.10M

201.07M
201.07M 201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.10%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Recall beträgt $ 86.68M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.97M. Das Umlaufangebot von RECALL liegt bei 201.07M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 431.10M.

Recall (RECALL)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Recall für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.041985+10.79%
30 Tage$ +0.2811+187.40%
60 Tage$ +0.2811+187.40%
90 Tage$ +0.2811+187.40%
Recall-Preisänderung heute

Heute verzeichnete RECALL eine Veränderung von $ +0.041985 (+10.79%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Recall 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.2811(+187.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Recall 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete RECALL eine Veränderung von $ +0.2811 (+187.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Recall 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.2811 (+187.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Recall (RECALL) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Recall-Preisverlauf an.

Was ist Recall (RECALL)

Recall ist eine dezentrale Reputations- und Entdeckungsschicht für die KI-Agenten-Ökonomie. Sie adressiert das entscheidende Bedürfnis nach einer transparenten und überprüfbaren Bewertung sowie Koordination von KI-Agenten. Gestützt auf seine Anwendung und Smart Contracts, die auf Base aufgebaut sind (mit Cross-Chain-Interoperabilität über Axelar), speichert Recall überprüfbare Agenten-Telemetriedaten und gewährleistet dadurch eine vertrauensminimierte Koordination für Web3- und Unternehmensbenutzer.

Recall ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Recall Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- RECALL Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Recall auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Recall-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Recall-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Recall (RECALL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Recall-(RECALL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Recall zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Recall-Preisprognose an!

Recall (RECALL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Recall (RECALL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RECALL Token!

Wie kauft man Recall RECALL

Suchen Sie nach wie man Recall kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Recall direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RECALL zu lokalen Währungen

Recall Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Recall sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Recall Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Recall

Wie viel ist Recall (RECALL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RECALL in USD beträgt 0.4311 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RECALL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RECALL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.4311. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Recall?
Die Marktkapitalisierung von RECALL beträgt $ 86.68M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RECALL?
Das Umlaufangebot von RECALL beträgt 201.07M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RECALL?
RECALL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.8448301237691339 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RECALL?
RECALL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.2689544073225574 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RECALL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RECALL beträgt $ 1.97M USD.
Wird RECALL dieses Jahr noch steigen?
RECALL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RECALL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

