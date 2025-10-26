Der Echtzeitpreis von Reddit beträgt heute 213.97 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RDDTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RDDTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Reddit beträgt heute 213.97 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RDDTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RDDTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über RDDTON

RDDTON-Preisinformationen

Offizielle RDDTON-Website

RDDTON-Tokenökonomie

RDDTON-Preisprognose

RDDTON Verlauf

RDDTON Kaufanleitung

RDDTON-zu-Fiat-Währungsrechner

RDDTON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Reddit Logo

Reddit Kurs(RDDTON)

1 RDDTON zu USD Echtzeitpreis:

$213.97
$213.97$213.97
-0.78%1D
USD
Reddit (RDDTON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:19:55 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 213.96
$ 213.96$ 213.96
24H Tief
$ 215.91
$ 215.91$ 215.91
24H Hoch

$ 213.96
$ 213.96$ 213.96

$ 215.91
$ 215.91$ 215.91

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423$ 187.01273448374423

0.00%

-0.77%

+9.33%

+9.33%

Der Echtzeitpreis von Reddit (RDDTON) beträgt $ 213.97. In den letzten 24 Stunden wurde RDDTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 213.96 und einem Höchstpreis von $ 215.91 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RDDTON liegt bei $ 282.4541904298624, der bisherige Tiefstpreis bei $ 187.01273448374423.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RDDTON im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Reddit (RDDTON) Marktinformationen

No.2499

$ 556.45K
$ 556.45K$ 556.45K

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 556.45K
$ 556.45K$ 556.45K

2.60K
2.60K 2.60K

2,600.58035972
2,600.58035972 2,600.58035972

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Reddit beträgt $ 556.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.17K. Das Umlaufangebot von RDDTON liegt bei 2.60K, das Gesamtangebot bei 2600.58035972. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 556.45K.

Reddit (RDDTON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Reddit für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -1.6821-0.77%
30 Tage$ -19.78-8.47%
60 Tage$ +13.97+6.98%
90 Tage$ +13.97+6.98%
Reddit-Preisänderung heute

Heute verzeichnete RDDTON eine Veränderung von $ -1.6821 (-0.77%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Reddit 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -19.78(-8.47%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Reddit 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete RDDTON eine Veränderung von $ +13.97 (+6.98%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Reddit 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +13.97 (+6.98%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Reddit (RDDTON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Reddit-Preisverlauf an.

Was ist Reddit (RDDTON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Reddit ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Reddit Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- RDDTON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Reddit auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Reddit-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Reddit-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Reddit (RDDTON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Reddit-(RDDTON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Reddit zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Reddit-Preisprognose an!

Reddit (RDDTON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Reddit (RDDTON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RDDTON Token!

Wie kauft man Reddit RDDTON

Suchen Sie nach wie man Reddit kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Reddit direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

RDDTON zu lokalen Währungen

1 Reddit(RDDTON) in VND
5,630,620.55
1 Reddit(RDDTON) in AUD
A$327.3741
1 Reddit(RDDTON) in GBP
160.4775
1 Reddit(RDDTON) in EUR
184.0142
1 Reddit(RDDTON) in USD
$213.97
1 Reddit(RDDTON) in MYR
RM902.9534
1 Reddit(RDDTON) in TRY
8,973.9018
1 Reddit(RDDTON) in JPY
¥32,523.44
1 Reddit(RDDTON) in ARS
ARS$318,881.6307
1 Reddit(RDDTON) in RUB
17,034.1517
1 Reddit(RDDTON) in INR
18,788.7057
1 Reddit(RDDTON) in IDR
Rp3,566,165.2402
1 Reddit(RDDTON) in PHP
12,570.7375
1 Reddit(RDDTON) in EGP
￡E.10,165.7147
1 Reddit(RDDTON) in BRL
R$1,151.1586
1 Reddit(RDDTON) in CAD
C$299.558
1 Reddit(RDDTON) in BDT
26,217.7441
1 Reddit(RDDTON) in NGN
312,364.1045
1 Reddit(RDDTON) in COP
$829,339.1612
1 Reddit(RDDTON) in ZAR
R.3,693.1222
1 Reddit(RDDTON) in UAH
8,997.4385
1 Reddit(RDDTON) in TZS
T.Sh.532,263.2132
1 Reddit(RDDTON) in VES
Bs45,361.64
1 Reddit(RDDTON) in CLP
$201,345.77
1 Reddit(RDDTON) in PKR
Rs60,119.1509
1 Reddit(RDDTON) in KZT
115,222.845
1 Reddit(RDDTON) in THB
฿6,986.1205
1 Reddit(RDDTON) in TWD
NT$6,598.8348
1 Reddit(RDDTON) in AED
د.إ785.2699
1 Reddit(RDDTON) in CHF
Fr169.0363
1 Reddit(RDDTON) in HKD
HK$1,660.4072
1 Reddit(RDDTON) in AMD
֏81,948.3703
1 Reddit(RDDTON) in MAD
.د.م1,972.8034
1 Reddit(RDDTON) in MXN
$3,947.7465
1 Reddit(RDDTON) in SAR
ريال802.3875
1 Reddit(RDDTON) in ETB
Br32,671.0793
1 Reddit(RDDTON) in KES
KSh27,642.7843
1 Reddit(RDDTON) in JOD
د.أ151.70473
1 Reddit(RDDTON) in PLN
780.9905
1 Reddit(RDDTON) in RON
лв935.0489
1 Reddit(RDDTON) in SEK
kr2,011.318
1 Reddit(RDDTON) in BGN
лв359.4696
1 Reddit(RDDTON) in HUF
Ft71,776.2365
1 Reddit(RDDTON) in CZK
4,474.1127
1 Reddit(RDDTON) in KWD
د.ك65.47482
1 Reddit(RDDTON) in ILS
701.8216
1 Reddit(RDDTON) in BOB
Bs1,476.393
1 Reddit(RDDTON) in AZN
363.749
1 Reddit(RDDTON) in TJS
SM1,994.2004
1 Reddit(RDDTON) in GEL
579.8587
1 Reddit(RDDTON) in AOA
Kz196,302.4971
1 Reddit(RDDTON) in BHD
.د.ب80.45272
1 Reddit(RDDTON) in BMD
$213.97
1 Reddit(RDDTON) in DKK
kr1,373.6874
1 Reddit(RDDTON) in HNL
L5,593.1758
1 Reddit(RDDTON) in MUR
9,742.0541
1 Reddit(RDDTON) in NAD
$3,693.1222
1 Reddit(RDDTON) in NOK
kr2,139.7
1 Reddit(RDDTON) in NZD
$370.1681
1 Reddit(RDDTON) in PAB
B/.213.97
1 Reddit(RDDTON) in PGK
K900.8137
1 Reddit(RDDTON) in QAR
ر.ق778.8508
1 Reddit(RDDTON) in RSD
дин.21,608.8303
1 Reddit(RDDTON) in UZS
soʻm2,609,389.8264
1 Reddit(RDDTON) in ALL
L17,759.51
1 Reddit(RDDTON) in ANG
ƒ383.0063
1 Reddit(RDDTON) in AWG
ƒ383.0063
1 Reddit(RDDTON) in BBD
$427.94
1 Reddit(RDDTON) in BAM
KM359.4696
1 Reddit(RDDTON) in BIF
Fr630,997.53
1 Reddit(RDDTON) in BND
$276.0213
1 Reddit(RDDTON) in BSD
$213.97
1 Reddit(RDDTON) in JMD
$34,310.0895
1 Reddit(RDDTON) in KHR
862,780.5325
1 Reddit(RDDTON) in KMF
Fr90,723.28
1 Reddit(RDDTON) in LAK
4,651,521.6461
1 Reddit(RDDTON) in LKR
රු64,976.2699
1 Reddit(RDDTON) in MDL
L3,635.3503
1 Reddit(RDDTON) in MGA
Ar968,188.5736
1 Reddit(RDDTON) in MOP
P1,711.76
1 Reddit(RDDTON) in MVR
3,273.741
1 Reddit(RDDTON) in MWK
MK371,475.4567
1 Reddit(RDDTON) in MZN
MT13,672.683
1 Reddit(RDDTON) in NPR
रु30,039.2483
1 Reddit(RDDTON) in PYG
1,517,475.24
1 Reddit(RDDTON) in RWF
Fr310,042.53
1 Reddit(RDDTON) in SBD
$1,767.3922
1 Reddit(RDDTON) in SCR
2,991.3006
1 Reddit(RDDTON) in SRD
$8,501.0281
1 Reddit(RDDTON) in SVC
$1,870.0978
1 Reddit(RDDTON) in SZL
L3,686.7031
1 Reddit(RDDTON) in TMT
m751.0347
1 Reddit(RDDTON) in TND
د.ت627.14607
1 Reddit(RDDTON) in TTD
$1,450.7166
1 Reddit(RDDTON) in UGX
Sh745,471.48
1 Reddit(RDDTON) in XAF
Fr120,679.08
1 Reddit(RDDTON) in XCD
$577.719
1 Reddit(RDDTON) in XOF
Fr120,679.08
1 Reddit(RDDTON) in XPF
Fr21,824.94
1 Reddit(RDDTON) in BWP
P3,053.3519
1 Reddit(RDDTON) in BZD
$430.0797
1 Reddit(RDDTON) in CVE
$20,378.5028
1 Reddit(RDDTON) in DJF
Fr37,872.69
1 Reddit(RDDTON) in DOP
$13,706.9182
1 Reddit(RDDTON) in DZD
د.ج27,852.4749
1 Reddit(RDDTON) in FJD
$485.7119
1 Reddit(RDDTON) in GNF
Fr1,860,469.15
1 Reddit(RDDTON) in GTQ
Q1,636.8705
1 Reddit(RDDTON) in GYD
$44,762.524
1 Reddit(RDDTON) in ISK
kr26,318.31

Reddit Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Reddit sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Reddit Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Reddit

Wie viel ist Reddit (RDDTON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RDDTON in USD beträgt 213.97 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RDDTON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RDDTON-zu-USD-Preis beträgt $ 213.97. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Reddit?
Die Marktkapitalisierung von RDDTON beträgt $ 556.45K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RDDTON?
Das Umlaufangebot von RDDTON beträgt 2.60K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RDDTON?
RDDTON erreichte einen Allzeithochpreis von 282.4541904298624 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RDDTON?
RDDTON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 187.01273448374423 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RDDTON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RDDTON beträgt $ 55.17K USD.
Wird RDDTON dieses Jahr noch steigen?
RDDTON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RDDTON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:19:55 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

RDDTON-zu-USD-Rechner

Menge

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 213.97 USD

RDDTON handeln

RDDTON/USDT
$213.97
$213.97$213.97
-0.75%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,807.66
$111,807.66$111,807.66

+0.37%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,964.52
$3,964.52$3,964.52

+0.80%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04895
$0.04895$0.04895

-28.64%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0318
$6.0318$6.0318

-17.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

+1.25%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,807.66
$111,807.66$111,807.66

+0.37%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,964.52
$3,964.52$3,964.52

+0.80%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6459
$2.6459$2.6459

+1.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

+1.25%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19726
$0.19726$0.19726

+0.52%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0418
$1.0418$1.0418

+1,636.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000110
$0.000000000000110$0.000000000000110

+10.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049255
$0.049255$0.049255

-85.92%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1511
$0.1511$0.1511

-86.04%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0418
$1.0418$1.0418

+1,636.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000250
$0.0000000000000000000250$0.0000000000000000000250

+127.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15843
$0.15843$0.15843

+93.91%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115280
$0.115280$0.115280

+46.00%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007998
$0.000000000000000007998$0.000000000000000007998

+45.41%