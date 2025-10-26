Der Echtzeitpreis von Qualcomm beträgt heute 170.13 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QCOMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QCOMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Qualcomm beträgt heute 170.13 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QCOMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QCOMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über QCOMON

QCOMON-Preisinformationen

Offizielle QCOMON-Website

QCOMON-Tokenökonomie

QCOMON-Preisprognose

QCOMON Verlauf

QCOMON Kaufanleitung

QCOMON-zu-Fiat-Währungsrechner

QCOMON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Qualcomm Logo

Qualcomm Kurs(QCOMON)

1 QCOMON zu USD Echtzeitpreis:

$170.13
$170.13$170.13
+0.91%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:19:11 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 168.45
$ 168.45$ 168.45
24H Tief
$ 170.47
$ 170.47$ 170.47
24H Hoch

$ 168.45
$ 168.45$ 168.45

$ 170.47
$ 170.47$ 170.47

$ 174.8274837779142
$ 174.8274837779142$ 174.8274837779142

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-0.04%

+0.91%

+4.01%

+4.01%

Der Echtzeitpreis von Qualcomm (QCOMON) beträgt $ 170.13. In den letzten 24 Stunden wurde QCOMON zwischen einem Tiefstpreis von $ 168.45 und einem Höchstpreis von $ 170.47 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QCOMON liegt bei $ 174.8274837779142, der bisherige Tiefstpreis bei $ 153.0239195419269.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QCOMON im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +0.91% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Qualcomm (QCOMON) Marktinformationen

No.2284

$ 822.20K
$ 822.20K$ 822.20K

$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K

$ 822.20K
$ 822.20K$ 822.20K

4.83K
4.83K 4.83K

4,832.78330973
4,832.78330973 4,832.78330973

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qualcomm beträgt $ 822.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.30K. Das Umlaufangebot von QCOMON liegt bei 4.83K, das Gesamtangebot bei 4832.78330973. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 822.20K.

Qualcomm (QCOMON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Qualcomm für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.5342+0.91%
30 Tage$ +0.53+0.31%
60 Tage$ +70.13+70.13%
90 Tage$ +70.13+70.13%
Qualcomm-Preisänderung heute

Heute verzeichnete QCOMON eine Veränderung von $ +1.5342 (+0.91%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Qualcomm 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.53(+0.31%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Qualcomm 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete QCOMON eine Veränderung von $ +70.13 (+70.13%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Qualcomm 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +70.13 (+70.13%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Qualcomm (QCOMON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Qualcomm-Preisverlauf an.

Was ist Qualcomm (QCOMON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Qualcomm ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Qualcomm Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- QCOMON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Qualcomm auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Qualcomm-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Qualcomm-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Qualcomm (QCOMON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Qualcomm-(QCOMON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Qualcomm zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Qualcomm-Preisprognose an!

Qualcomm (QCOMON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Qualcomm (QCOMON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von QCOMON Token!

Wie kauft man Qualcomm QCOMON

Suchen Sie nach wie man Qualcomm kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Qualcomm direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

QCOMON zu lokalen Währungen

1 Qualcomm(QCOMON) in VND
4,476,970.95
1 Qualcomm(QCOMON) in AUD
A$260.2989
1 Qualcomm(QCOMON) in GBP
127.5975
1 Qualcomm(QCOMON) in EUR
146.3118
1 Qualcomm(QCOMON) in USD
$170.13
1 Qualcomm(QCOMON) in MYR
RM717.9486
1 Qualcomm(QCOMON) in TRY
7,135.2522
1 Qualcomm(QCOMON) in JPY
¥25,859.76
1 Qualcomm(QCOMON) in ARS
ARS$253,546.4403
1 Qualcomm(QCOMON) in RUB
13,544.0493
1 Qualcomm(QCOMON) in INR
14,939.1153
1 Qualcomm(QCOMON) in IDR
Rp2,835,498.8658
1 Qualcomm(QCOMON) in PHP
9,995.1375
1 Qualcomm(QCOMON) in EGP
￡E.8,082.8763
1 Qualcomm(QCOMON) in BRL
R$915.2994
1 Qualcomm(QCOMON) in CAD
C$238.182
1 Qualcomm(QCOMON) in BDT
20,846.0289
1 Qualcomm(QCOMON) in NGN
248,364.2805
1 Qualcomm(QCOMON) in COP
$659,417.0748
1 Qualcomm(QCOMON) in ZAR
R.2,936.4438
1 Qualcomm(QCOMON) in UAH
7,153.9665
1 Qualcomm(QCOMON) in TZS
T.Sh.423,208.5828
1 Qualcomm(QCOMON) in VES
Bs36,067.56
1 Qualcomm(QCOMON) in CLP
$160,092.33
1 Qualcomm(QCOMON) in PKR
Rs47,801.4261
1 Qualcomm(QCOMON) in KZT
91,615.005
1 Qualcomm(QCOMON) in THB
฿5,554.7445
1 Qualcomm(QCOMON) in TWD
NT$5,246.8092
1 Qualcomm(QCOMON) in AED
د.إ624.3771
1 Qualcomm(QCOMON) in CHF
Fr134.4027
1 Qualcomm(QCOMON) in HKD
HK$1,320.2088
1 Qualcomm(QCOMON) in AMD
֏65,158.0887
1 Qualcomm(QCOMON) in MAD
.د.م1,568.5986
1 Qualcomm(QCOMON) in MXN
$3,138.8985
1 Qualcomm(QCOMON) in SAR
ريال637.9875
1 Qualcomm(QCOMON) in ETB
Br25,977.1497
1 Qualcomm(QCOMON) in KES
KSh21,979.0947
1 Qualcomm(QCOMON) in JOD
د.أ120.62217
1 Qualcomm(QCOMON) in PLN
620.9745
1 Qualcomm(QCOMON) in RON
лв743.4681
1 Qualcomm(QCOMON) in SEK
kr1,599.222
1 Qualcomm(QCOMON) in BGN
лв285.8184
1 Qualcomm(QCOMON) in HUF
Ft57,070.1085
1 Qualcomm(QCOMON) in CZK
3,557.4183
1 Qualcomm(QCOMON) in KWD
د.ك52.05978
1 Qualcomm(QCOMON) in ILS
558.0264
1 Qualcomm(QCOMON) in BOB
Bs1,173.897
1 Qualcomm(QCOMON) in AZN
289.221
1 Qualcomm(QCOMON) in TJS
SM1,585.6116
1 Qualcomm(QCOMON) in GEL
461.0523
1 Qualcomm(QCOMON) in AOA
Kz156,082.3659
1 Qualcomm(QCOMON) in BHD
.د.ب63.96888
1 Qualcomm(QCOMON) in BMD
$170.13
1 Qualcomm(QCOMON) in DKK
kr1,092.2346
1 Qualcomm(QCOMON) in HNL
L4,447.1982
1 Qualcomm(QCOMON) in MUR
7,746.0189
1 Qualcomm(QCOMON) in NAD
$2,936.4438
1 Qualcomm(QCOMON) in NOK
kr1,701.3
1 Qualcomm(QCOMON) in NZD
$294.3249
1 Qualcomm(QCOMON) in PAB
B/.170.13
1 Qualcomm(QCOMON) in PGK
K716.2473
1 Qualcomm(QCOMON) in QAR
ر.ق619.2732
1 Qualcomm(QCOMON) in RSD
дин.17,181.4287
1 Qualcomm(QCOMON) in UZS
soʻm2,074,755.7656
1 Qualcomm(QCOMON) in ALL
L14,120.79
1 Qualcomm(QCOMON) in ANG
ƒ304.5327
1 Qualcomm(QCOMON) in AWG
ƒ304.5327
1 Qualcomm(QCOMON) in BBD
$340.26
1 Qualcomm(QCOMON) in BAM
KM285.8184
1 Qualcomm(QCOMON) in BIF
Fr501,713.37
1 Qualcomm(QCOMON) in BND
$219.4677
1 Qualcomm(QCOMON) in BSD
$170.13
1 Qualcomm(QCOMON) in JMD
$27,280.3455
1 Qualcomm(QCOMON) in KHR
686,006.6925
1 Qualcomm(QCOMON) in KMF
Fr72,135.12
1 Qualcomm(QCOMON) in LAK
3,698,478.1869
1 Qualcomm(QCOMON) in LKR
රු51,663.3771
1 Qualcomm(QCOMON) in MDL
L2,890.5087
1 Qualcomm(QCOMON) in MGA
Ar769,817.8344
1 Qualcomm(QCOMON) in MOP
P1,361.04
1 Qualcomm(QCOMON) in MVR
2,602.989
1 Qualcomm(QCOMON) in MWK
MK295,364.3943
1 Qualcomm(QCOMON) in MZN
MT10,871.307
1 Qualcomm(QCOMON) in NPR
रु23,884.5507
1 Qualcomm(QCOMON) in PYG
1,206,561.96
1 Qualcomm(QCOMON) in RWF
Fr246,518.37
1 Qualcomm(QCOMON) in SBD
$1,405.2738
1 Qualcomm(QCOMON) in SCR
2,378.4174
1 Qualcomm(QCOMON) in SRD
$6,759.2649
1 Qualcomm(QCOMON) in SVC
$1,486.9362
1 Qualcomm(QCOMON) in SZL
L2,931.3399
1 Qualcomm(QCOMON) in TMT
m597.1563
1 Qualcomm(QCOMON) in TND
د.ت498.65103
1 Qualcomm(QCOMON) in TTD
$1,153.4814
1 Qualcomm(QCOMON) in UGX
Sh592,732.92
1 Qualcomm(QCOMON) in XAF
Fr95,953.32
1 Qualcomm(QCOMON) in XCD
$459.351
1 Qualcomm(QCOMON) in XOF
Fr95,953.32
1 Qualcomm(QCOMON) in XPF
Fr17,353.26
1 Qualcomm(QCOMON) in BWP
P2,427.7551
1 Qualcomm(QCOMON) in BZD
$341.9613
1 Qualcomm(QCOMON) in CVE
$16,203.1812
1 Qualcomm(QCOMON) in DJF
Fr30,113.01
1 Qualcomm(QCOMON) in DOP
$10,898.5278
1 Qualcomm(QCOMON) in DZD
د.ج22,145.8221
1 Qualcomm(QCOMON) in FJD
$386.1951
1 Qualcomm(QCOMON) in GNF
Fr1,479,280.35
1 Qualcomm(QCOMON) in GTQ
Q1,301.4945
1 Qualcomm(QCOMON) in GYD
$35,591.196
1 Qualcomm(QCOMON) in ISK
kr20,925.99

Qualcomm Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Qualcomm sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Qualcomm Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Qualcomm

Wie viel ist Qualcomm (QCOMON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von QCOMON in USD beträgt 170.13 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle QCOMON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle QCOMON-zu-USD-Preis beträgt $ 170.13. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Qualcomm?
Die Marktkapitalisierung von QCOMON beträgt $ 822.20K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von QCOMON?
Das Umlaufangebot von QCOMON beträgt 4.83K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von QCOMON?
QCOMON erreichte einen Allzeithochpreis von 174.8274837779142 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von QCOMON?
QCOMON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 153.0239195419269 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von QCOMON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für QCOMON beträgt $ 54.30K USD.
Wird QCOMON dieses Jahr noch steigen?
QCOMON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die QCOMON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:19:11 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

QCOMON-zu-USD-Rechner

Menge

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 170.13 USD

QCOMON handeln

QCOMON/USDT
$170.13
$170.13$170.13
+0.90%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,753.91
$111,753.91$111,753.91

+0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.86
$3,960.86$3,960.86

+0.71%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04831
$0.04831$0.04831

-29.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0496
$6.0496$6.0496

-17.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.11
$194.11$194.11

+1.15%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,753.91
$111,753.91$111,753.91

+0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.86
$3,960.86$3,960.86

+0.71%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6434
$2.6434$2.6434

+1.74%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.11
$194.11$194.11

+1.15%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19695
$0.19695$0.19695

+0.36%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0306
$1.0306$1.0306

+1,617.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.049783
$0.049783$0.049783

-85.77%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1471
$0.1471$0.1471

-86.41%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0306
$1.0306$1.0306

+1,617.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000250
$0.0000000000000000000250$0.0000000000000000000250

+127.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15802
$0.15802$0.15802

+93.41%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115492
$0.115492$0.115492

+46.27%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007490
$0.000000000000000007490$0.000000000000000007490

+36.18%