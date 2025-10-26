Der Echtzeitpreis von Quack AI beträgt heute 0.027043 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum Q-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den Q-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Quack AI beträgt heute 0.027043 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum Q-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den Q-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Quack AI Logo

Quack AI Kurs(Q)

1 Q zu USD Echtzeitpreis:

$0.027041
$0.027041$0.027041
+7.37%1D
USD
Quack AI (Q) Echtzeit-Preis-Diagramm
Quack AI (Q) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.024587
$ 0.024587$ 0.024587
24H Tief
$ 0.031645
$ 0.031645$ 0.031645
24H Hoch

$ 0.024587
$ 0.024587$ 0.024587

$ 0.031645
$ 0.031645$ 0.031645

--
----

--
----

-0.56%

+7.37%

+15.05%

+15.05%

Der Echtzeitpreis von Quack AI (Q) beträgt $ 0.027043. In den letzten 24 Stunden wurde Q zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.024587 und einem Höchstpreis von $ 0.031645 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von Q liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich Q im letzten Stunde um -0.56%, in den letzten 24 Stunden um +7.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Quack AI (Q) Marktinformationen

--
----

$ 236.93K
$ 236.93K$ 236.93K

$ 270.43M
$ 270.43M$ 270.43M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Quack AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 236.93K. Das Umlaufangebot von Q liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 270.43M.

Quack AI (Q)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Quack AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00185613+7.37%
30 Tage$ +0.003368+14.22%
60 Tage$ +0.025043+1,252.15%
90 Tage$ +0.025043+1,252.15%
Quack AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete Q eine Veränderung von $ +0.00185613 (+7.37%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Quack AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.003368(+14.22%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Quack AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete Q eine Veränderung von $ +0.025043 (+1,252.15%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Quack AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.025043 (+1,252.15%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Quack AI (Q) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Quack AI-Preisverlauf an.

Was ist Quack AI (Q)

Quack AI – Die Governance-Schicht für Web3. Quack AI ist eine modulare, Plug-and-Play-Governance-Infrastruktur, die die Erstellung von Vorschlägen, Risikobewertungen, Abstimmungen und Ausführungen über verschiedene Chains hinweg automatisiert — und so KI-native Governance im großen Maßstab ermöglicht.

Quack AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Quack AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- Q Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Quack AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Quack AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Quack AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Quack AI (Q) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Quack AI-(Q)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Quack AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Quack AI-Preisprognose an!

Quack AI (Q) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Quack AI (Q) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von Q Token!

Wie kauft man Quack AI Q

Suchen Sie nach wie man Quack AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Quack AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Q zu lokalen Währungen

Quack AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Quack AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Quack AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Quack AI

Wie viel ist Quack AI (Q) heute wert?
Der Echtzeitpreis von Q in USD beträgt 0.027043 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle Q-zu-USD-Preis?
Der aktuelle Q-zu-USD-Preis beträgt $ 0.027043. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Quack AI?
Die Marktkapitalisierung von Q beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von Q?
Das Umlaufangebot von Q beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von Q?
Q erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von Q?
Q verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von Q?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für Q beträgt $ 236.93K USD.
Wird Q dieses Jahr noch steigen?
Q könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die Q-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

