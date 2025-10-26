Der Echtzeitpreis von Portal To Bitcoin beträgt heute 0.0319 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PTB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PTB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Portal To Bitcoin beträgt heute 0.0319 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PTB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PTB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Portal To Bitcoin Logo

Portal To Bitcoin Kurs(PTB)

1 PTB zu USD Echtzeitpreis:

$0.03191
$0.03191$0.03191
+2.96%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Portal To Bitcoin (PTB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03084
$ 0.03084$ 0.03084
24H Tief
$ 0.03359
$ 0.03359$ 0.03359
24H Hoch

$ 0.03084
$ 0.03084$ 0.03084

$ 0.03359
$ 0.03359$ 0.03359

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

-1.34%

+2.96%

-3.16%

-3.16%

Der Echtzeitpreis von Portal To Bitcoin (PTB) beträgt $ 0.0319. In den letzten 24 Stunden wurde PTB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03084 und einem Höchstpreis von $ 0.03359 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PTB liegt bei $ 0.08213221598557312, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.023917348960866256.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PTB im letzten Stunde um -1.34%, in den letzten 24 Stunden um +2.96% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Portal To Bitcoin (PTB) Marktinformationen

No.482

$ 57.65M
$ 57.65M$ 57.65M

$ 340.98K
$ 340.98K$ 340.98K

$ 267.96M
$ 267.96M$ 267.96M

1.81B
1.81B 1.81B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

21.51%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Portal To Bitcoin beträgt $ 57.65M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 340.98K. Das Umlaufangebot von PTB liegt bei 1.81B, das Gesamtangebot bei 5258400000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 267.96M.

Portal To Bitcoin (PTB)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Portal To Bitcoin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0009174+2.96%
30 Tage$ -0.01921-37.59%
60 Tage$ +0.0219+219.00%
90 Tage$ +0.0219+219.00%
Portal To Bitcoin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PTB eine Veränderung von $ +0.0009174 (+2.96%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Portal To Bitcoin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01921(-37.59%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Portal To Bitcoin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PTB eine Veränderung von $ +0.0219 (+219.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Portal To Bitcoin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0219 (+219.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Portal To Bitcoin (PTB) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Portal To Bitcoin-Preisverlauf an.

Was ist Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin stellt eine innovative, nicht-verwahrende Cross-Chain-Infrastruktur vor, die sicheres, effizientes und vertrauensminimiertes Handeln zwischen Bitcoin und anderen Blockchains wie Ethereum und Solana ermöglicht. Das Herzstück der PortalToBitcoin-Infrastruktur ist die proprietäre BitScaler-Technologie, ein fortschrittliches Framework, das speziell entwickelt wurde, um Bitcoin-Transaktionen effektiv und nachhaltig zu skalieren und so die Kapazität von Bitcoin zu erweitern, um DeFi und breitere Blockchain-Anwendungen zu unterstützen.

Portal To Bitcoin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Portal To Bitcoin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PTB Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Portal To Bitcoin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Portal To Bitcoin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Portal To Bitcoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Portal To Bitcoin (PTB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Portal To Bitcoin-(PTB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Portal To Bitcoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Portal To Bitcoin-Preisprognose an!

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Portal To Bitcoin (PTB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PTB Token!

Wie kauft man Portal To Bitcoin PTB

Suchen Sie nach wie man Portal To Bitcoin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Portal To Bitcoin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PTB zu lokalen Währungen

Für ein tieferes Verständnis von Portal To Bitcoin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Portal To Bitcoin Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Portal To Bitcoin

Wie viel ist Portal To Bitcoin (PTB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PTB in USD beträgt 0.0319 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PTB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PTB-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0319. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Portal To Bitcoin?
Die Marktkapitalisierung von PTB beträgt $ 57.65M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PTB?
Das Umlaufangebot von PTB beträgt 1.81B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PTB?
PTB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.08213221598557312 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PTB?
PTB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.023917348960866256 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PTB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PTB beträgt $ 340.98K USD.
Wird PTB dieses Jahr noch steigen?
PTB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PTB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Portal To Bitcoin (PTB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

