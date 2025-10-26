Der Echtzeitpreis von PHT Stablecoin beträgt heute 0.01695 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PHT Stablecoin beträgt heute 0.01695 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

PHT Stablecoin Logo

PHT Stablecoin Kurs(PHT)

1 PHT zu USD Echtzeitpreis:

$0.01695
$0.01695$0.01695
-0.05%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:30 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695
24H Tief
$ 0.01708
$ 0.01708$ 0.01708
24H Hoch

$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695

$ 0.01708
$ 0.01708$ 0.01708

--
----

--
----

-0.06%

-0.05%

-1.80%

-1.80%

Der Echtzeitpreis von PHT Stablecoin (PHT) beträgt $ 0.01695. In den letzten 24 Stunden wurde PHT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01695 und einem Höchstpreis von $ 0.01708 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHT liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHT im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PHT Stablecoin (PHT) Marktinformationen

--
----

$ 4.67K
$ 4.67K$ 4.67K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PHT Stablecoin beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 4.67K. Das Umlaufangebot von PHT liegt bei --, das Gesamtangebot bei 287850000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.88M.

PHT Stablecoin (PHT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von PHT Stablecoin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000085-0.05%
30 Tage$ -0.00028-1.63%
60 Tage$ -0.00047-2.70%
90 Tage$ -0.00005-0.30%
PHT Stablecoin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PHT eine Veränderung von $ -0.0000085 (-0.05%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

PHT Stablecoin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00028(-1.63%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

PHT Stablecoin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PHT eine Veränderung von $ -0.00047 (-2.70%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

PHT Stablecoin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00005 (-0.30%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von PHT Stablecoin (PHT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem PHT Stablecoin-Preisverlauf an.

Was ist PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin ist ein überbesicherter, multi-chain-fähiger Stablecoin, der an den philippinischen Peso gekoppelt ist. Er wurde entwickelt, um schnelle und kostengünstige Überweisungen, On-Chain-Zahlungen und programmierbare Abwicklungen auf den Philippinen und in Südostasien zu ermöglichen.

PHT Stablecoin ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre PHT Stablecoin Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PHT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu PHT Stablecoin auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr PHT Stablecoin-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

PHT Stablecoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PHT Stablecoin (PHT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PHT Stablecoin-(PHT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PHT Stablecoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PHT Stablecoin-Preisprognose an!

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PHT Stablecoin (PHT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PHT Token!

Wie kauft man PHT Stablecoin PHT

Suchen Sie nach wie man PHT Stablecoin kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können PHT Stablecoin direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PHT zu lokalen Währungen

1 PHT Stablecoin(PHT) in VND
446.03925
1 PHT Stablecoin(PHT) in AUD
A$0.0259335
1 PHT Stablecoin(PHT) in GBP
0.0127125
1 PHT Stablecoin(PHT) in EUR
0.014577
1 PHT Stablecoin(PHT) in USD
$0.01695
1 PHT Stablecoin(PHT) in MYR
RM0.071529
1 PHT Stablecoin(PHT) in TRY
0.710883
1 PHT Stablecoin(PHT) in JPY
¥2.5764
1 PHT Stablecoin(PHT) in ARS
ARS$25.2607545
1 PHT Stablecoin(PHT) in RUB
1.3493895
1 PHT Stablecoin(PHT) in INR
1.4883795
1 PHT Stablecoin(PHT) in IDR
Rp282.499887
1 PHT Stablecoin(PHT) in PHP
0.9958125
1 PHT Stablecoin(PHT) in EGP
￡E.0.8052945
1 PHT Stablecoin(PHT) in BRL
R$0.091191
1 PHT Stablecoin(PHT) in CAD
C$0.02373
1 PHT Stablecoin(PHT) in BDT
2.0768835
1 PHT Stablecoin(PHT) in NGN
24.7444575
1 PHT Stablecoin(PHT) in COP
$65.697522
1 PHT Stablecoin(PHT) in ZAR
R.0.292557
1 PHT Stablecoin(PHT) in UAH
0.7127475
1 PHT Stablecoin(PHT) in TZS
T.Sh.42.164142
1 PHT Stablecoin(PHT) in VES
Bs3.5934
1 PHT Stablecoin(PHT) in CLP
$15.94995
1 PHT Stablecoin(PHT) in PKR
Rs4.7624415
1 PHT Stablecoin(PHT) in KZT
9.127575
1 PHT Stablecoin(PHT) in THB
฿0.5534175
1 PHT Stablecoin(PHT) in TWD
NT$0.522738
1 PHT Stablecoin(PHT) in AED
د.إ0.0622065
1 PHT Stablecoin(PHT) in CHF
Fr0.0133905
1 PHT Stablecoin(PHT) in HKD
HK$0.131532
1 PHT Stablecoin(PHT) in AMD
֏6.4916805
1 PHT Stablecoin(PHT) in MAD
.د.م0.156279
1 PHT Stablecoin(PHT) in MXN
$0.3127275
1 PHT Stablecoin(PHT) in SAR
ريال0.0635625
1 PHT Stablecoin(PHT) in ETB
Br2.5880955
1 PHT Stablecoin(PHT) in KES
KSh2.1897705
1 PHT Stablecoin(PHT) in JOD
د.أ0.01201755
1 PHT Stablecoin(PHT) in PLN
0.0618675
1 PHT Stablecoin(PHT) in RON
лв0.0740715
1 PHT Stablecoin(PHT) in SEK
kr0.15933
1 PHT Stablecoin(PHT) in BGN
лв0.028476
1 PHT Stablecoin(PHT) in HUF
Ft5.6858775
1 PHT Stablecoin(PHT) in CZK
0.3544245
1 PHT Stablecoin(PHT) in KWD
د.ك0.0051867
1 PHT Stablecoin(PHT) in ILS
0.055596
1 PHT Stablecoin(PHT) in BOB
Bs0.116955
1 PHT Stablecoin(PHT) in AZN
0.028815
1 PHT Stablecoin(PHT) in TJS
SM0.157974
1 PHT Stablecoin(PHT) in GEL
0.0459345
1 PHT Stablecoin(PHT) in AOA
Kz15.5504385
1 PHT Stablecoin(PHT) in BHD
.د.ب0.0063732
1 PHT Stablecoin(PHT) in BMD
$0.01695
1 PHT Stablecoin(PHT) in DKK
kr0.108819
1 PHT Stablecoin(PHT) in HNL
L0.443073
1 PHT Stablecoin(PHT) in MUR
0.7717335
1 PHT Stablecoin(PHT) in NAD
$0.292557
1 PHT Stablecoin(PHT) in NOK
kr0.1695
1 PHT Stablecoin(PHT) in NZD
$0.0293235
1 PHT Stablecoin(PHT) in PAB
B/.0.01695
1 PHT Stablecoin(PHT) in PGK
K0.0713595
1 PHT Stablecoin(PHT) in QAR
ر.ق0.061698
1 PHT Stablecoin(PHT) in RSD
дин.1.7117805
1 PHT Stablecoin(PHT) in UZS
soʻm206.707284
1 PHT Stablecoin(PHT) in ALL
L1.40685
1 PHT Stablecoin(PHT) in ANG
ƒ0.0303405
1 PHT Stablecoin(PHT) in AWG
ƒ0.0303405
1 PHT Stablecoin(PHT) in BBD
$0.0339
1 PHT Stablecoin(PHT) in BAM
KM0.028476
1 PHT Stablecoin(PHT) in BIF
Fr49.98555
1 PHT Stablecoin(PHT) in BND
$0.0218655
1 PHT Stablecoin(PHT) in BSD
$0.01695
1 PHT Stablecoin(PHT) in JMD
$2.7179325
1 PHT Stablecoin(PHT) in KHR
68.3466375
1 PHT Stablecoin(PHT) in KMF
Fr7.1868
1 PHT Stablecoin(PHT) in LAK
368.4782535
1 PHT Stablecoin(PHT) in LKR
රු5.1472065
1 PHT Stablecoin(PHT) in MDL
L0.2879805
1 PHT Stablecoin(PHT) in MGA
Ar76.696716
1 PHT Stablecoin(PHT) in MOP
P0.1356
1 PHT Stablecoin(PHT) in MVR
0.259335
1 PHT Stablecoin(PHT) in MWK
MK29.4270645
1 PHT Stablecoin(PHT) in MZN
MT1.083105
1 PHT Stablecoin(PHT) in NPR
रु2.3796105
1 PHT Stablecoin(PHT) in PYG
120.2094
1 PHT Stablecoin(PHT) in RWF
Fr24.56055
1 PHT Stablecoin(PHT) in SBD
$0.140007
1 PHT Stablecoin(PHT) in SCR
0.236961
1 PHT Stablecoin(PHT) in SRD
$0.6734235
1 PHT Stablecoin(PHT) in SVC
$0.148143
1 PHT Stablecoin(PHT) in SZL
L0.2920485
1 PHT Stablecoin(PHT) in TMT
m0.0594945
1 PHT Stablecoin(PHT) in TND
د.ت0.04968045
1 PHT Stablecoin(PHT) in TTD
$0.114921
1 PHT Stablecoin(PHT) in UGX
Sh59.0538
1 PHT Stablecoin(PHT) in XAF
Fr9.5598
1 PHT Stablecoin(PHT) in XCD
$0.045765
1 PHT Stablecoin(PHT) in XOF
Fr9.5598
1 PHT Stablecoin(PHT) in XPF
Fr1.7289
1 PHT Stablecoin(PHT) in BWP
P0.2418765
1 PHT Stablecoin(PHT) in BZD
$0.0340695
1 PHT Stablecoin(PHT) in CVE
$1.614318
1 PHT Stablecoin(PHT) in DJF
Fr3.00015
1 PHT Stablecoin(PHT) in DOP
$1.085817
1 PHT Stablecoin(PHT) in DZD
د.ج2.2063815
1 PHT Stablecoin(PHT) in FJD
$0.0384765
1 PHT Stablecoin(PHT) in GNF
Fr147.38025
1 PHT Stablecoin(PHT) in GTQ
Q0.1296675
1 PHT Stablecoin(PHT) in GYD
$3.54594
1 PHT Stablecoin(PHT) in ISK
kr2.08485

PHT Stablecoin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von PHT Stablecoin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle PHT Stablecoin Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu PHT Stablecoin

Wie viel ist PHT Stablecoin (PHT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PHT in USD beträgt 0.01695 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PHT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PHT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01695. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PHT Stablecoin?
Die Marktkapitalisierung von PHT beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PHT?
Das Umlaufangebot von PHT beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PHT?
PHT erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PHT?
PHT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PHT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PHT beträgt $ 4.67K USD.
Wird PHT dieses Jahr noch steigen?
PHT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PHT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:30 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

PHT-zu-USD-Rechner

Menge

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01695 USD

PHT handeln

PHT/USDT
$0.01695
$0.01695$0.01695
-0.05%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

