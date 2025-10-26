Der Echtzeitpreis von PepsiCo beträgt heute 152.04 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PEPON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PEPON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PepsiCo beträgt heute 152.04 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PEPON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PEPON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PEPON

PEPON-Preisinformationen

Offizielle PEPON-Website

PEPON-Tokenökonomie

PEPON-Preisprognose

PEPON Verlauf

PEPON Kaufanleitung

PEPON-zu-Fiat-Währungsrechner

PEPON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

PepsiCo Logo

PepsiCo Kurs(PEPON)

1 PEPON zu USD Echtzeitpreis:

$152.04
$152.04$152.04
-1.11%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:23 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 151.99
$ 151.99$ 151.99
24H Tief
$ 154.03
$ 154.03$ 154.03
24H Hoch

$ 151.99
$ 151.99$ 151.99

$ 154.03
$ 154.03$ 154.03

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.09%

-1.11%

-3.12%

-3.12%

Der Echtzeitpreis von PepsiCo (PEPON) beträgt $ 152.04. In den letzten 24 Stunden wurde PEPON zwischen einem Tiefstpreis von $ 151.99 und einem Höchstpreis von $ 154.03 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEPON liegt bei $ 156.71583734346297, der bisherige Tiefstpreis bei $ 139.61853462367836.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEPON im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um -1.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PepsiCo (PEPON) Marktinformationen

No.1766

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 52.60K
$ 52.60K$ 52.60K

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

15.34K
15.34K 15.34K

15,342.01997298
15,342.01997298 15,342.01997298

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PepsiCo beträgt $ 2.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 52.60K. Das Umlaufangebot von PEPON liegt bei 15.34K, das Gesamtangebot bei 15342.01997298. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.33M.

PepsiCo (PEPON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von PepsiCo für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -1.7066-1.11%
30 Tage$ +10.74+7.60%
60 Tage$ +52.04+52.04%
90 Tage$ +52.04+52.04%
PepsiCo-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PEPON eine Veränderung von $ -1.7066 (-1.11%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

PepsiCo 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +10.74(+7.60%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

PepsiCo 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PEPON eine Veränderung von $ +52.04 (+52.04%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

PepsiCo 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +52.04 (+52.04%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von PepsiCo (PEPON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem PepsiCo-Preisverlauf an.

Was ist PepsiCo (PEPON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

PepsiCo ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre PepsiCo Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PEPON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu PepsiCo auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr PepsiCo-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

PepsiCo-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PepsiCo (PEPON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PepsiCo-(PEPON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PepsiCo zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PepsiCo-Preisprognose an!

PepsiCo (PEPON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PepsiCo (PEPON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PEPON Token!

Wie kauft man PepsiCo PEPON

Suchen Sie nach wie man PepsiCo kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können PepsiCo direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PEPON zu lokalen Währungen

1 PepsiCo(PEPON) in VND
4,000,932.6
1 PepsiCo(PEPON) in AUD
A$232.6212
1 PepsiCo(PEPON) in GBP
114.03
1 PepsiCo(PEPON) in EUR
130.7544
1 PepsiCo(PEPON) in USD
$152.04
1 PepsiCo(PEPON) in MYR
RM641.6088
1 PepsiCo(PEPON) in TRY
6,376.5576
1 PepsiCo(PEPON) in JPY
¥23,110.08
1 PepsiCo(PEPON) in ARS
ARS$226,586.7324
1 PepsiCo(PEPON) in RUB
12,103.9044
1 PepsiCo(PEPON) in INR
13,350.6324
1 PepsiCo(PEPON) in IDR
Rp2,533,998.9864
1 PepsiCo(PEPON) in PHP
8,932.35
1 PepsiCo(PEPON) in EGP
￡E.7,223.4204
1 PepsiCo(PEPON) in BRL
R$817.9752
1 PepsiCo(PEPON) in CAD
C$212.856
1 PepsiCo(PEPON) in BDT
18,629.4612
1 PepsiCo(PEPON) in NGN
221,955.594
1 PepsiCo(PEPON) in COP
$589,300.9584
1 PepsiCo(PEPON) in ZAR
R.2,624.2104
1 PepsiCo(PEPON) in UAH
6,393.282
1 PepsiCo(PEPON) in TZS
T.Sh.378,208.6224
1 PepsiCo(PEPON) in VES
Bs32,232.48
1 PepsiCo(PEPON) in CLP
$143,069.64
1 PepsiCo(PEPON) in PKR
Rs42,718.6788
1 PepsiCo(PEPON) in KZT
81,873.54
1 PepsiCo(PEPON) in THB
฿4,964.106
1 PepsiCo(PEPON) in TWD
NT$4,688.9136
1 PepsiCo(PEPON) in AED
د.إ557.9868
1 PepsiCo(PEPON) in CHF
Fr120.1116
1 PepsiCo(PEPON) in HKD
HK$1,179.8304
1 PepsiCo(PEPON) in AMD
֏58,229.7996
1 PepsiCo(PEPON) in MAD
.د.م1,401.8088
1 PepsiCo(PEPON) in MXN
$2,805.138
1 PepsiCo(PEPON) in SAR
ريال570.15
1 PepsiCo(PEPON) in ETB
Br23,214.9876
1 PepsiCo(PEPON) in KES
KSh19,642.0476
1 PepsiCo(PEPON) in JOD
د.أ107.79636
1 PepsiCo(PEPON) in PLN
554.946
1 PepsiCo(PEPON) in RON
лв664.4148
1 PepsiCo(PEPON) in SEK
kr1,429.176
1 PepsiCo(PEPON) in BGN
лв255.4272
1 PepsiCo(PEPON) in HUF
Ft51,001.818
1 PepsiCo(PEPON) in CZK
3,179.1564
1 PepsiCo(PEPON) in KWD
د.ك46.52424
1 PepsiCo(PEPON) in ILS
498.6912
1 PepsiCo(PEPON) in BOB
Bs1,049.076
1 PepsiCo(PEPON) in AZN
258.468
1 PepsiCo(PEPON) in TJS
SM1,417.0128
1 PepsiCo(PEPON) in GEL
412.0284
1 PepsiCo(PEPON) in AOA
Kz139,486.0572
1 PepsiCo(PEPON) in BHD
.د.ب57.16704
1 PepsiCo(PEPON) in BMD
$152.04
1 PepsiCo(PEPON) in DKK
kr976.0968
1 PepsiCo(PEPON) in HNL
L3,974.3256
1 PepsiCo(PEPON) in MUR
6,922.3812
1 PepsiCo(PEPON) in NAD
$2,624.2104
1 PepsiCo(PEPON) in NOK
kr1,520.4
1 PepsiCo(PEPON) in NZD
$263.0292
1 PepsiCo(PEPON) in PAB
B/.152.04
1 PepsiCo(PEPON) in PGK
K640.0884
1 PepsiCo(PEPON) in QAR
ر.ق553.4256
1 PepsiCo(PEPON) in RSD
дин.15,354.5196
1 PepsiCo(PEPON) in UZS
soʻm1,854,146.0448
1 PepsiCo(PEPON) in ALL
L12,619.32
1 PepsiCo(PEPON) in ANG
ƒ272.1516
1 PepsiCo(PEPON) in AWG
ƒ272.1516
1 PepsiCo(PEPON) in BBD
$304.08
1 PepsiCo(PEPON) in BAM
KM255.4272
1 PepsiCo(PEPON) in BIF
Fr448,365.96
1 PepsiCo(PEPON) in BND
$196.1316
1 PepsiCo(PEPON) in BSD
$152.04
1 PepsiCo(PEPON) in JMD
$24,379.614
1 PepsiCo(PEPON) in KHR
613,063.29
1 PepsiCo(PEPON) in KMF
Fr64,464.96
1 PepsiCo(PEPON) in LAK
3,305,217.3252
1 PepsiCo(PEPON) in LKR
රු46,169.9868
1 PepsiCo(PEPON) in MDL
L2,583.1596
1 PepsiCo(PEPON) in MGA
Ar687,962.7552
1 PepsiCo(PEPON) in MOP
P1,216.32
1 PepsiCo(PEPON) in MVR
2,326.212
1 PepsiCo(PEPON) in MWK
MK263,958.1644
1 PepsiCo(PEPON) in MZN
MT9,715.356
1 PepsiCo(PEPON) in NPR
रु21,344.8956
1 PepsiCo(PEPON) in PYG
1,078,267.68
1 PepsiCo(PEPON) in RWF
Fr220,305.96
1 PepsiCo(PEPON) in SBD
$1,255.8504
1 PepsiCo(PEPON) in SCR
2,125.5192
1 PepsiCo(PEPON) in SRD
$6,040.5492
1 PepsiCo(PEPON) in SVC
$1,328.8296
1 PepsiCo(PEPON) in SZL
L2,619.6492
1 PepsiCo(PEPON) in TMT
m533.6604
1 PepsiCo(PEPON) in TND
د.ت445.62924
1 PepsiCo(PEPON) in TTD
$1,030.8312
1 PepsiCo(PEPON) in UGX
Sh529,707.36
1 PepsiCo(PEPON) in XAF
Fr85,750.56
1 PepsiCo(PEPON) in XCD
$410.508
1 PepsiCo(PEPON) in XOF
Fr85,750.56
1 PepsiCo(PEPON) in XPF
Fr15,508.08
1 PepsiCo(PEPON) in BWP
P2,169.6108
1 PepsiCo(PEPON) in BZD
$305.6004
1 PepsiCo(PEPON) in CVE
$14,480.2896
1 PepsiCo(PEPON) in DJF
Fr26,911.08
1 PepsiCo(PEPON) in DOP
$9,739.6824
1 PepsiCo(PEPON) in DZD
د.ج19,791.0468
1 PepsiCo(PEPON) in FJD
$345.1308
1 PepsiCo(PEPON) in GNF
Fr1,321,987.8
1 PepsiCo(PEPON) in GTQ
Q1,163.106
1 PepsiCo(PEPON) in GYD
$31,806.768
1 PepsiCo(PEPON) in ISK
kr18,700.92

PepsiCo Ressource

Für ein tieferes Verständnis von PepsiCo sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle PepsiCo Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu PepsiCo

Wie viel ist PepsiCo (PEPON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PEPON in USD beträgt 152.04 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PEPON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PEPON-zu-USD-Preis beträgt $ 152.04. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PepsiCo?
Die Marktkapitalisierung von PEPON beträgt $ 2.33M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PEPON?
Das Umlaufangebot von PEPON beträgt 15.34K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PEPON?
PEPON erreichte einen Allzeithochpreis von 156.71583734346297 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PEPON?
PEPON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 139.61853462367836 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PEPON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PEPON beträgt $ 52.60K USD.
Wird PEPON dieses Jahr noch steigen?
PEPON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PEPON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:23 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

PEPON-zu-USD-Rechner

Menge

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 152.04 USD

PEPON handeln

PEPON/USDT
$152.04
$152.04$152.04
-1.13%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,742.74
$111,742.74$111,742.74

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.08
$3,960.08$3,960.08

+0.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04850
$0.04850$0.04850

-29.30%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9885
$5.9885$5.9885

-18.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+1.12%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,742.74
$111,742.74$111,742.74

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.08
$3,960.08$3,960.08

+0.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6411
$2.6411$2.6411

+1.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.04
$194.04$194.04

+1.12%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19692
$0.19692$0.19692

+0.35%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0618
$1.0618$1.0618

+1,669.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050021
$0.050021$0.050021

-85.70%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1510
$0.1510$0.1510

-86.05%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0618
$1.0618$1.0618

+1,669.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000242
$0.0000000000000000000242$0.0000000000000000000242

+120.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15784
$0.15784$0.15784

+93.19%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115925
$0.115925$0.115925

+46.82%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007500
$0.000000000000000007500$0.000000000000000007500

+36.36%