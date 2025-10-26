Der Echtzeitpreis von Pandu Pandas beträgt heute 0.00007854 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PANDU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PANDU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Pandu Pandas beträgt heute 0.00007854 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PANDU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PANDU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Pandu Pandas Logo

Pandu Pandas Kurs(PANDU)

1 PANDU zu USD Echtzeitpreis:

$0.00007854
$0.00007854$0.00007854
-10.09%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:02 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000707
$ 0.0000707$ 0.0000707
24H Tief
$ 0.0000929
$ 0.0000929$ 0.0000929
24H Hoch

$ 0.0000707
$ 0.0000707$ 0.0000707

$ 0.0000929
$ 0.0000929$ 0.0000929

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-0.78%

-10.09%

-36.02%

-36.02%

Der Echtzeitpreis von Pandu Pandas (PANDU) beträgt $ 0.00007854. In den letzten 24 Stunden wurde PANDU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000707 und einem Höchstpreis von $ 0.0000929 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PANDU liegt bei $ 0.0002790700975526, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000048806902605.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PANDU im letzten Stunde um -0.78%, in den letzten 24 Stunden um -10.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -36.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pandu Pandas (PANDU) Marktinformationen

No.1248

$ 7.57M
$ 7.57M$ 7.57M

$ 153.94K
$ 153.94K$ 153.94K

$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pandu Pandas beträgt $ 7.57M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 153.94K. Das Umlaufangebot von PANDU liegt bei 96.37B, das Gesamtangebot bei 99999377352. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.85M.

Pandu Pandas (PANDU)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Pandu Pandas für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000008814-10.09%
30 Tage$ +0.00003714+89.71%
60 Tage$ +0.00005854+292.70%
90 Tage$ +0.00005854+292.70%
Pandu Pandas-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PANDU eine Veränderung von $ -0.000008814 (-10.09%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Pandu Pandas 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.00003714(+89.71%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Pandu Pandas 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PANDU eine Veränderung von $ +0.00005854 (+292.70%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Pandu Pandas 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.00005854 (+292.70%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Pandu Pandas (PANDU) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Pandu Pandas-Preisverlauf an.

Was ist Pandu Pandas (PANDU)

Aus dem Wald, hier, um Liebe über die Solana-Blockchain zu verbreiten. Willst du mein Freund sein?

Pandu Pandas ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Pandu Pandas Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PANDU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Pandu Pandas auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Pandu Pandas-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Pandu Pandas-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pandu Pandas (PANDU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pandu Pandas-(PANDU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pandu Pandas zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pandu Pandas-Preisprognose an!

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pandu Pandas (PANDU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PANDU Token!

Wie kauft man Pandu Pandas PANDU

Suchen Sie nach wie man Pandu Pandas kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Pandu Pandas direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PANDU zu lokalen Währungen

1 Pandu Pandas(PANDU) in VND
2.0667801
1 Pandu Pandas(PANDU) in AUD
A$0.0001201662
1 Pandu Pandas(PANDU) in GBP
0.000058905
1 Pandu Pandas(PANDU) in EUR
0.0000675444
1 Pandu Pandas(PANDU) in USD
$0.00007854
1 Pandu Pandas(PANDU) in MYR
RM0.0003314388
1 Pandu Pandas(PANDU) in TRY
0.0032939676
1 Pandu Pandas(PANDU) in JPY
¥0.01193808
1 Pandu Pandas(PANDU) in ARS
ARS$0.1170489474
1 Pandu Pandas(PANDU) in RUB
0.0062525694
1 Pandu Pandas(PANDU) in INR
0.0068965974
1 Pandu Pandas(PANDU) in IDR
Rp1.3089994764
1 Pandu Pandas(PANDU) in PHP
0.004614225
1 Pandu Pandas(PANDU) in EGP
￡E.0.0037314354
1 Pandu Pandas(PANDU) in BRL
R$0.0004225452
1 Pandu Pandas(PANDU) in CAD
C$0.000109956
1 Pandu Pandas(PANDU) in BDT
0.0096235062
1 Pandu Pandas(PANDU) in NGN
0.114656619
1 Pandu Pandas(PANDU) in COP
$0.3044178984
1 Pandu Pandas(PANDU) in ZAR
R.0.0013556004
1 Pandu Pandas(PANDU) in UAH
0.003302607
1 Pandu Pandas(PANDU) in TZS
T.Sh.0.1953729624
1 Pandu Pandas(PANDU) in VES
Bs0.01665048
1 Pandu Pandas(PANDU) in CLP
$0.07390614
1 Pandu Pandas(PANDU) in PKR
Rs0.0220673838
1 Pandu Pandas(PANDU) in KZT
0.04229379
1 Pandu Pandas(PANDU) in THB
฿0.002564331
1 Pandu Pandas(PANDU) in TWD
NT$0.0024221736
1 Pandu Pandas(PANDU) in AED
د.إ0.0002882418
1 Pandu Pandas(PANDU) in CHF
Fr0.0000620466
1 Pandu Pandas(PANDU) in HKD
HK$0.0006094704
1 Pandu Pandas(PANDU) in AMD
֏0.0300800346
1 Pandu Pandas(PANDU) in MAD
.د.م0.0007241388
1 Pandu Pandas(PANDU) in MXN
$0.001449063
1 Pandu Pandas(PANDU) in SAR
ريال0.000294525
1 Pandu Pandas(PANDU) in ETB
Br0.0119922726
1 Pandu Pandas(PANDU) in KES
KSh0.0101465826
1 Pandu Pandas(PANDU) in JOD
د.أ0.00005568486
1 Pandu Pandas(PANDU) in PLN
0.000286671
1 Pandu Pandas(PANDU) in RON
лв0.0003432198
1 Pandu Pandas(PANDU) in SEK
kr0.000738276
1 Pandu Pandas(PANDU) in BGN
лв0.0001319472
1 Pandu Pandas(PANDU) in HUF
Ft0.026346243
1 Pandu Pandas(PANDU) in CZK
0.0016422714
1 Pandu Pandas(PANDU) in KWD
د.ك0.00002403324
1 Pandu Pandas(PANDU) in ILS
0.0002576112
1 Pandu Pandas(PANDU) in BOB
Bs0.000541926
1 Pandu Pandas(PANDU) in AZN
0.000133518
1 Pandu Pandas(PANDU) in TJS
SM0.0007319928
1 Pandu Pandas(PANDU) in GEL
0.0002128434
1 Pandu Pandas(PANDU) in AOA
Kz0.0720549522
1 Pandu Pandas(PANDU) in BHD
.د.ب0.00002953104
1 Pandu Pandas(PANDU) in BMD
$0.00007854
1 Pandu Pandas(PANDU) in DKK
kr0.0005042268
1 Pandu Pandas(PANDU) in HNL
L0.0020530356
1 Pandu Pandas(PANDU) in MUR
0.0035759262
1 Pandu Pandas(PANDU) in NAD
$0.0013556004
1 Pandu Pandas(PANDU) in NOK
kr0.0007854
1 Pandu Pandas(PANDU) in NZD
$0.0001358742
1 Pandu Pandas(PANDU) in PAB
B/.0.00007854
1 Pandu Pandas(PANDU) in PGK
K0.0003306534
1 Pandu Pandas(PANDU) in QAR
ر.ق0.0002858856
1 Pandu Pandas(PANDU) in RSD
дин.0.0079317546
1 Pandu Pandas(PANDU) in UZS
soʻm0.9578047248
1 Pandu Pandas(PANDU) in ALL
L0.00651882
1 Pandu Pandas(PANDU) in ANG
ƒ0.0001405866
1 Pandu Pandas(PANDU) in AWG
ƒ0.0001405866
1 Pandu Pandas(PANDU) in BBD
$0.00015708
1 Pandu Pandas(PANDU) in BAM
KM0.0001319472
1 Pandu Pandas(PANDU) in BIF
Fr0.23161446
1 Pandu Pandas(PANDU) in BND
$0.0001013166
1 Pandu Pandas(PANDU) in BSD
$0.00007854
1 Pandu Pandas(PANDU) in JMD
$0.012593889
1 Pandu Pandas(PANDU) in KHR
0.316692915
1 Pandu Pandas(PANDU) in KMF
Fr0.03330096
1 Pandu Pandas(PANDU) in LAK
1.7073912702
1 Pandu Pandas(PANDU) in LKR
රු0.0238502418
1 Pandu Pandas(PANDU) in MDL
L0.0013343946
1 Pandu Pandas(PANDU) in MGA
Ar0.3553840752
1 Pandu Pandas(PANDU) in MOP
P0.00062832
1 Pandu Pandas(PANDU) in MVR
0.001201662
1 Pandu Pandas(PANDU) in MWK
MK0.1363540794
1 Pandu Pandas(PANDU) in MZN
MT0.005018706
1 Pandu Pandas(PANDU) in NPR
रु0.0110262306
1 Pandu Pandas(PANDU) in PYG
0.55700568
1 Pandu Pandas(PANDU) in RWF
Fr0.11380446
1 Pandu Pandas(PANDU) in SBD
$0.0006487404
1 Pandu Pandas(PANDU) in SCR
0.0010979892
1 Pandu Pandas(PANDU) in SRD
$0.0031203942
1 Pandu Pandas(PANDU) in SVC
$0.0006864396
1 Pandu Pandas(PANDU) in SZL
L0.0013532442
1 Pandu Pandas(PANDU) in TMT
m0.0002756754
1 Pandu Pandas(PANDU) in TND
د.ت0.00023020074
1 Pandu Pandas(PANDU) in TTD
$0.0005325012
1 Pandu Pandas(PANDU) in UGX
Sh0.27363336
1 Pandu Pandas(PANDU) in XAF
Fr0.04429656
1 Pandu Pandas(PANDU) in XCD
$0.000212058
1 Pandu Pandas(PANDU) in XOF
Fr0.04429656
1 Pandu Pandas(PANDU) in XPF
Fr0.00801108
1 Pandu Pandas(PANDU) in BWP
P0.0011207658
1 Pandu Pandas(PANDU) in BZD
$0.0001578654
1 Pandu Pandas(PANDU) in CVE
$0.0074801496
1 Pandu Pandas(PANDU) in DJF
Fr0.01390158
1 Pandu Pandas(PANDU) in DOP
$0.0050312724
1 Pandu Pandas(PANDU) in DZD
د.ج0.0102235518
1 Pandu Pandas(PANDU) in FJD
$0.0001782858
1 Pandu Pandas(PANDU) in GNF
Fr0.6829053
1 Pandu Pandas(PANDU) in GTQ
Q0.000600831
1 Pandu Pandas(PANDU) in GYD
$0.016430568
1 Pandu Pandas(PANDU) in ISK
kr0.00966042

Pandu Pandas Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Pandu Pandas sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Pandu Pandas Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Pandu Pandas

Wie viel ist Pandu Pandas (PANDU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PANDU in USD beträgt 0.00007854 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PANDU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PANDU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00007854. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pandu Pandas?
Die Marktkapitalisierung von PANDU beträgt $ 7.57M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PANDU?
Das Umlaufangebot von PANDU beträgt 96.37B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PANDU?
PANDU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0002790700975526 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PANDU?
PANDU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000048806902605 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PANDU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PANDU beträgt $ 153.94K USD.
Wird PANDU dieses Jahr noch steigen?
PANDU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PANDU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:17:02 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

