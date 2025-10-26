Der Echtzeitpreis von OpenPad AI beträgt heute 0.001499 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OPAD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OPAD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von OpenPad AI beträgt heute 0.001499 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OPAD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OPAD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OPAD

OPAD-Preisinformationen

OPAD-Whitepaper

Offizielle OPAD-Website

OPAD-Tokenökonomie

OPAD-Preisprognose

OPAD Verlauf

OPAD Kaufanleitung

OPAD-zu-Fiat-Währungsrechner

OPAD Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

OpenPad AI Logo

OpenPad AI Kurs(OPAD)

1 OPAD zu USD Echtzeitpreis:

$0.001499
$0.001499$0.001499
+0.46%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:54 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.001485
$ 0.001485$ 0.001485
24H Tief
$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508
24H Hoch

$ 0.001485
$ 0.001485$ 0.001485

$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508

--
----

--
----

0.00%

+0.46%

-0.27%

-0.27%

Der Echtzeitpreis von OpenPad AI (OPAD) beträgt $ 0.001499. In den letzten 24 Stunden wurde OPAD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.001485 und einem Höchstpreis von $ 0.001508 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OPAD liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OPAD im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OpenPad AI (OPAD) Marktinformationen

--
----

$ 21.92K
$ 21.92K$ 21.92K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OpenPad AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 21.92K. Das Umlaufangebot von OPAD liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.50M.

OpenPad AI (OPAD)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von OpenPad AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00000686+0.46%
30 Tage$ -0.003351-69.10%
60 Tage$ -0.075031-98.05%
90 Tage$ -0.018501-92.51%
OpenPad AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete OPAD eine Veränderung von $ +0.00000686 (+0.46%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

OpenPad AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.003351(-69.10%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

OpenPad AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete OPAD eine Veränderung von $ -0.075031 (-98.05%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

OpenPad AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.018501 (-92.51%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von OpenPad AI (OPAD) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem OpenPad AI-Preisverlauf an.

Was ist OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI ist ein vertikalisierter, dezentraler KI-Stack (deAI), der die nächste Generation autonomer Anwendungen und Super-dApps befähigt. Unsere Plattform integriert wesentliche Komponenten, um KI-gestützte, dezentrale Innovationen mit hoher Leistung und Kosteneffizienz zu entwickeln.

OpenPad AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre OpenPad AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- OPAD Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu OpenPad AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr OpenPad AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

OpenPad AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird OpenPad AI (OPAD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre OpenPad AI-(OPAD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für OpenPad AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die OpenPad AI-Preisprognose an!

OpenPad AI (OPAD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von OpenPad AI (OPAD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OPAD Token!

Wie kauft man OpenPad AI OPAD

Suchen Sie nach wie man OpenPad AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können OpenPad AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

OPAD zu lokalen Währungen

1 OpenPad AI(OPAD) in VND
39.446185
1 OpenPad AI(OPAD) in AUD
A$0.00229347
1 OpenPad AI(OPAD) in GBP
0.00112425
1 OpenPad AI(OPAD) in EUR
0.00128914
1 OpenPad AI(OPAD) in USD
$0.001499
1 OpenPad AI(OPAD) in MYR
RM0.00632578
1 OpenPad AI(OPAD) in TRY
0.06286806
1 OpenPad AI(OPAD) in JPY
¥0.227848
1 OpenPad AI(OPAD) in ARS
ARS$2.23397469
1 OpenPad AI(OPAD) in RUB
0.11933539
1 OpenPad AI(OPAD) in INR
0.13162719
1 OpenPad AI(OPAD) in IDR
Rp24.98332334
1 OpenPad AI(OPAD) in PHP
0.08806625
1 OpenPad AI(OPAD) in EGP
￡E.0.07121749
1 OpenPad AI(OPAD) in BRL
R$0.00806462
1 OpenPad AI(OPAD) in CAD
C$0.0020986
1 OpenPad AI(OPAD) in BDT
0.18367247
1 OpenPad AI(OPAD) in NGN
2.18831515
1 OpenPad AI(OPAD) in COP
$5.81006404
1 OpenPad AI(OPAD) in ZAR
R.0.02587274
1 OpenPad AI(OPAD) in UAH
0.06303295
1 OpenPad AI(OPAD) in TZS
T.Sh.3.72885244
1 OpenPad AI(OPAD) in VES
Bs0.317788
1 OpenPad AI(OPAD) in CLP
$1.410559
1 OpenPad AI(OPAD) in PKR
Rs0.42117403
1 OpenPad AI(OPAD) in KZT
0.8072115
1 OpenPad AI(OPAD) in THB
฿0.04894235
1 OpenPad AI(OPAD) in TWD
NT$0.04622916
1 OpenPad AI(OPAD) in AED
د.إ0.00550133
1 OpenPad AI(OPAD) in CHF
Fr0.00118421
1 OpenPad AI(OPAD) in HKD
HK$0.01163224
1 OpenPad AI(OPAD) in AMD
֏0.57410201
1 OpenPad AI(OPAD) in MAD
.د.م0.01382078
1 OpenPad AI(OPAD) in MXN
$0.02765655
1 OpenPad AI(OPAD) in SAR
ريال0.00562125
1 OpenPad AI(OPAD) in ETB
Br0.22888231
1 OpenPad AI(OPAD) in KES
KSh0.19365581
1 OpenPad AI(OPAD) in JOD
د.أ0.001062791
1 OpenPad AI(OPAD) in PLN
0.00547135
1 OpenPad AI(OPAD) in RON
лв0.00655063
1 OpenPad AI(OPAD) in SEK
kr0.0140906
1 OpenPad AI(OPAD) in BGN
лв0.00251832
1 OpenPad AI(OPAD) in HUF
Ft0.50283955
1 OpenPad AI(OPAD) in CZK
0.03134409
1 OpenPad AI(OPAD) in KWD
د.ك0.000458694
1 OpenPad AI(OPAD) in ILS
0.00491672
1 OpenPad AI(OPAD) in BOB
Bs0.0103431
1 OpenPad AI(OPAD) in AZN
0.0025483
1 OpenPad AI(OPAD) in TJS
SM0.01397068
1 OpenPad AI(OPAD) in GEL
0.00406229
1 OpenPad AI(OPAD) in AOA
Kz1.37522757
1 OpenPad AI(OPAD) in BHD
.د.ب0.000563624
1 OpenPad AI(OPAD) in BMD
$0.001499
1 OpenPad AI(OPAD) in DKK
kr0.00962358
1 OpenPad AI(OPAD) in HNL
L0.03918386
1 OpenPad AI(OPAD) in MUR
0.06824947
1 OpenPad AI(OPAD) in NAD
$0.02587274
1 OpenPad AI(OPAD) in NOK
kr0.01499
1 OpenPad AI(OPAD) in NZD
$0.00259327
1 OpenPad AI(OPAD) in PAB
B/.0.001499
1 OpenPad AI(OPAD) in PGK
K0.00631079
1 OpenPad AI(OPAD) in QAR
ر.ق0.00545636
1 OpenPad AI(OPAD) in RSD
дин.0.15138401
1 OpenPad AI(OPAD) in UZS
soʻm18.28048488
1 OpenPad AI(OPAD) in ALL
L0.124417
1 OpenPad AI(OPAD) in ANG
ƒ0.00268321
1 OpenPad AI(OPAD) in AWG
ƒ0.00268321
1 OpenPad AI(OPAD) in BBD
$0.002998
1 OpenPad AI(OPAD) in BAM
KM0.00251832
1 OpenPad AI(OPAD) in BIF
Fr4.420551
1 OpenPad AI(OPAD) in BND
$0.00193371
1 OpenPad AI(OPAD) in BSD
$0.001499
1 OpenPad AI(OPAD) in JMD
$0.24036465
1 OpenPad AI(OPAD) in KHR
6.04434275
1 OpenPad AI(OPAD) in KMF
Fr0.635576
1 OpenPad AI(OPAD) in LAK
32.58695587
1 OpenPad AI(OPAD) in LKR
රු0.45520133
1 OpenPad AI(OPAD) in MDL
L0.02546801
1 OpenPad AI(OPAD) in MGA
Ar6.78279512
1 OpenPad AI(OPAD) in MOP
P0.011992
1 OpenPad AI(OPAD) in MVR
0.0229347
1 OpenPad AI(OPAD) in MWK
MK2.60242889
1 OpenPad AI(OPAD) in MZN
MT0.0957861
1 OpenPad AI(OPAD) in NPR
रु0.21044461
1 OpenPad AI(OPAD) in PYG
10.630908
1 OpenPad AI(OPAD) in RWF
Fr2.172051
1 OpenPad AI(OPAD) in SBD
$0.01238174
1 OpenPad AI(OPAD) in SCR
0.02095602
1 OpenPad AI(OPAD) in SRD
$0.05955527
1 OpenPad AI(OPAD) in SVC
$0.01310126
1 OpenPad AI(OPAD) in SZL
L0.02582777
1 OpenPad AI(OPAD) in TMT
m0.00526149
1 OpenPad AI(OPAD) in TND
د.ت0.004393569
1 OpenPad AI(OPAD) in TTD
$0.01016322
1 OpenPad AI(OPAD) in UGX
Sh5.222516
1 OpenPad AI(OPAD) in XAF
Fr0.845436
1 OpenPad AI(OPAD) in XCD
$0.0040473
1 OpenPad AI(OPAD) in XOF
Fr0.845436
1 OpenPad AI(OPAD) in XPF
Fr0.152898
1 OpenPad AI(OPAD) in BWP
P0.02139073
1 OpenPad AI(OPAD) in BZD
$0.00301299
1 OpenPad AI(OPAD) in CVE
$0.14276476
1 OpenPad AI(OPAD) in DJF
Fr0.265323
1 OpenPad AI(OPAD) in DOP
$0.09602594
1 OpenPad AI(OPAD) in DZD
د.ج0.19512483
1 OpenPad AI(OPAD) in FJD
$0.00340273
1 OpenPad AI(OPAD) in GNF
Fr13.033805
1 OpenPad AI(OPAD) in GTQ
Q0.01146735
1 OpenPad AI(OPAD) in GYD
$0.3135908
1 OpenPad AI(OPAD) in ISK
kr0.184377

OpenPad AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von OpenPad AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle OpenPad AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu OpenPad AI

Wie viel ist OpenPad AI (OPAD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OPAD in USD beträgt 0.001499 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OPAD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OPAD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.001499. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OpenPad AI?
Die Marktkapitalisierung von OPAD beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OPAD?
Das Umlaufangebot von OPAD beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OPAD?
OPAD erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OPAD?
OPAD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OPAD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OPAD beträgt $ 21.92K USD.
Wird OPAD dieses Jahr noch steigen?
OPAD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OPAD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:15:54 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

OPAD-zu-USD-Rechner

Menge

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001499 USD

OPAD handeln

OPAD/USDT
$0.001499
$0.001499$0.001499
+0.46%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,742.74
$111,742.74$111,742.74

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.00
$3,960.00$3,960.00

+0.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04855
$0.04855$0.04855

-29.22%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9972
$5.9972$5.9972

-18.31%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,742.74
$111,742.74$111,742.74

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.00
$3,960.00$3,960.00

+0.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6415
$2.6415$2.6415

+1.67%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19693
$0.19693$0.19693

+0.35%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0850
$1.0850$1.0850

+1,708.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050119
$0.050119$0.050119

-85.68%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1471
$0.1471$0.1471

-86.41%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0850
$1.0850$1.0850

+1,708.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15444
$0.15444$0.15444

+89.03%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115016
$0.115016$0.115016

+45.67%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007500
$0.000000000000000007500$0.000000000000000007500

+36.36%