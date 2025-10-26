Der Echtzeitpreis von NUMINE beträgt heute 0.06251 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NUMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NUMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von NUMINE beträgt heute 0.06251 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NUMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NUMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

NUMINE Logo

NUMINE Kurs(NUMI)

1 NUMI zu USD Echtzeitpreis:

$0.06242
$0.06242
+2.27%1D
USD
NUMINE (NUMI) Echtzeit-Preis-Diagramm
NUMINE (NUMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.05752
$ 0.05752
24H Tief
$ 0.06577
$ 0.06577
24H Hoch

$ 0.05752
$ 0.05752

$ 0.06577
$ 0.06577

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665

+0.24%

+2.27%

-26.45%

-26.45%

Der Echtzeitpreis von NUMINE (NUMI) beträgt $ 0.06251. In den letzten 24 Stunden wurde NUMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.05752 und einem Höchstpreis von $ 0.06577 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUMI liegt bei $ 0.14584954023080834, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.05706319497536665.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUMI im letzten Stunde um +0.24%, in den letzten 24 Stunden um +2.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NUMINE (NUMI) Marktinformationen

No.1141

$ 10.11M
$ 10.11M

$ 124.77K
$ 124.77K

$ 62.51M
$ 62.51M

161.78M
161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

16.17%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NUMINE beträgt $ 10.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 124.77K. Das Umlaufangebot von NUMI liegt bei 161.78M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 62.51M.

NUMINE (NUMI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von NUMINE für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0013855+2.27%
30 Tage$ -0.01623-20.62%
60 Tage$ +0.01251+25.02%
90 Tage$ +0.01251+25.02%
NUMINE-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NUMI eine Veränderung von $ +0.0013855 (+2.27%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

NUMINE 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01623(-20.62%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

NUMINE 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NUMI eine Veränderung von $ +0.01251 (+25.02%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

NUMINE 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.01251 (+25.02%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von NUMINE (NUMI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem NUMINE-Preisverlauf an.

Was ist NUMINE (NUMI)

NUMINE hat die Mission, alle Inhalte der Welt – Spiele, Videos, Musik, Bücher und mehr – mit der Blockchain-Welt zu verbinden.

NUMINE ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre NUMINE Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NUMI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu NUMINE auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr NUMINE-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

NUMINE-Preisprognose (USD)

Wie viel wird NUMINE (NUMI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre NUMINE-(NUMI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für NUMINE zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die NUMINE-Preisprognose an!

NUMINE (NUMI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von NUMINE (NUMI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NUMI Token!

Wie kauft man NUMINE NUMI

Suchen Sie nach wie man NUMINE kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können NUMINE direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NUMI zu lokalen Währungen

1 NUMINE(NUMI) in VND
1,644.95065
1 NUMINE(NUMI) in AUD
A$0.0956403
1 NUMINE(NUMI) in GBP
0.0468825
1 NUMINE(NUMI) in EUR
0.0537586
1 NUMINE(NUMI) in USD
$0.06251
1 NUMINE(NUMI) in MYR
RM0.2637922
1 NUMINE(NUMI) in TRY
2.6216694
1 NUMINE(NUMI) in JPY
¥9.50152
1 NUMINE(NUMI) in ARS
ARS$93.1592781
1 NUMINE(NUMI) in RUB
4.9764211
1 NUMINE(NUMI) in INR
5.4890031
1 NUMINE(NUMI) in IDR
Rp1,041.8329166
1 NUMINE(NUMI) in PHP
3.6724625
1 NUMINE(NUMI) in EGP
￡E.2.9698501
1 NUMINE(NUMI) in BRL
R$0.3363038
1 NUMINE(NUMI) in CAD
C$0.087514
1 NUMINE(NUMI) in BDT
7.6593503
1 NUMINE(NUMI) in NGN
91.2552235
1 NUMINE(NUMI) in COP
$242.2862596
1 NUMINE(NUMI) in ZAR
R.1.0789226
1 NUMINE(NUMI) in UAH
2.6285455
1 NUMINE(NUMI) in TZS
T.Sh.155.4973756
1 NUMINE(NUMI) in VES
Bs13.25212
1 NUMINE(NUMI) in CLP
$58.82191
1 NUMINE(NUMI) in PKR
Rs17.5634347
1 NUMINE(NUMI) in KZT
33.661635
1 NUMINE(NUMI) in THB
฿2.0409515
1 NUMINE(NUMI) in TWD
NT$1.9278084
1 NUMINE(NUMI) in AED
د.إ0.2294117
1 NUMINE(NUMI) in CHF
Fr0.0493829
1 NUMINE(NUMI) in HKD
HK$0.4850776
1 NUMINE(NUMI) in AMD
֏23.9407049
1 NUMINE(NUMI) in MAD
.د.م0.5763422
1 NUMINE(NUMI) in MXN
$1.1533095
1 NUMINE(NUMI) in SAR
ريال0.2344125
1 NUMINE(NUMI) in ETB
Br9.5446519
1 NUMINE(NUMI) in KES
KSh8.0756669
1 NUMINE(NUMI) in JOD
د.أ0.04431959
1 NUMINE(NUMI) in PLN
0.2281615
1 NUMINE(NUMI) in RON
лв0.2731687
1 NUMINE(NUMI) in SEK
kr0.587594
1 NUMINE(NUMI) in BGN
лв0.1050168
1 NUMINE(NUMI) in HUF
Ft20.9689795
1 NUMINE(NUMI) in CZK
1.3070841
1 NUMINE(NUMI) in KWD
د.ك0.01912806
1 NUMINE(NUMI) in ILS
0.2050328
1 NUMINE(NUMI) in BOB
Bs0.431319
1 NUMINE(NUMI) in AZN
0.106267
1 NUMINE(NUMI) in TJS
SM0.5825932
1 NUMINE(NUMI) in GEL
0.1694021
1 NUMINE(NUMI) in AOA
Kz57.3485493
1 NUMINE(NUMI) in BHD
.د.ب0.02350376
1 NUMINE(NUMI) in BMD
$0.06251
1 NUMINE(NUMI) in DKK
kr0.4013142
1 NUMINE(NUMI) in HNL
L1.6340114
1 NUMINE(NUMI) in MUR
2.8460803
1 NUMINE(NUMI) in NAD
$1.0789226
1 NUMINE(NUMI) in NOK
kr0.6251
1 NUMINE(NUMI) in NZD
$0.1081423
1 NUMINE(NUMI) in PAB
B/.0.06251
1 NUMINE(NUMI) in PGK
K0.2631671
1 NUMINE(NUMI) in QAR
ر.ق0.2275364
1 NUMINE(NUMI) in RSD
дин.6.3128849
1 NUMINE(NUMI) in UZS
soʻm762.3169512
1 NUMINE(NUMI) in ALL
L5.18833
1 NUMINE(NUMI) in ANG
ƒ0.1118929
1 NUMINE(NUMI) in AWG
ƒ0.1118929
1 NUMINE(NUMI) in BBD
$0.12502
1 NUMINE(NUMI) in BAM
KM0.1050168
1 NUMINE(NUMI) in BIF
Fr184.34199
1 NUMINE(NUMI) in BND
$0.0806379
1 NUMINE(NUMI) in BSD
$0.06251
1 NUMINE(NUMI) in JMD
$10.0234785
1 NUMINE(NUMI) in KHR
252.0559475
1 NUMINE(NUMI) in KMF
Fr26.50424
1 NUMINE(NUMI) in LAK
1,358.9130163
1 NUMINE(NUMI) in LKR
රු18.9824117
1 NUMINE(NUMI) in MDL
L1.0620449
1 NUMINE(NUMI) in MGA
Ar282.8502488
1 NUMINE(NUMI) in MOP
P0.50008
1 NUMINE(NUMI) in MVR
0.956403
1 NUMINE(NUMI) in MWK
MK108.5242361
1 NUMINE(NUMI) in MZN
MT3.994389
1 NUMINE(NUMI) in NPR
रु8.7757789
1 NUMINE(NUMI) in PYG
443.32092
1 NUMINE(NUMI) in RWF
Fr90.57699
1 NUMINE(NUMI) in SBD
$0.5163326
1 NUMINE(NUMI) in SCR
0.8738898
1 NUMINE(NUMI) in SRD
$2.4835223
1 NUMINE(NUMI) in SVC
$0.5463374
1 NUMINE(NUMI) in SZL
L1.0770473
1 NUMINE(NUMI) in TMT
m0.2194101
1 NUMINE(NUMI) in TND
د.ت0.18321681
1 NUMINE(NUMI) in TTD
$0.4238178
1 NUMINE(NUMI) in UGX
Sh217.78484
1 NUMINE(NUMI) in XAF
Fr35.25564
1 NUMINE(NUMI) in XCD
$0.168777
1 NUMINE(NUMI) in XOF
Fr35.25564
1 NUMINE(NUMI) in XPF
Fr6.37602
1 NUMINE(NUMI) in BWP
P0.8920177
1 NUMINE(NUMI) in BZD
$0.1256451
1 NUMINE(NUMI) in CVE
$5.9534524
1 NUMINE(NUMI) in DJF
Fr11.06427
1 NUMINE(NUMI) in DOP
$4.0043906
1 NUMINE(NUMI) in DZD
د.ج8.1369267
1 NUMINE(NUMI) in FJD
$0.1418977
1 NUMINE(NUMI) in GNF
Fr543.52445
1 NUMINE(NUMI) in GTQ
Q0.4782015
1 NUMINE(NUMI) in GYD
$13.077092
1 NUMINE(NUMI) in ISK
kr7.68873

NUMINE Ressource

Für ein tieferes Verständnis von NUMINE sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle NUMINE Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu NUMINE

Wie viel ist NUMINE (NUMI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NUMI in USD beträgt 0.06251 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NUMI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NUMI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.06251. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NUMINE?
Die Marktkapitalisierung von NUMI beträgt $ 10.11M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NUMI?
Das Umlaufangebot von NUMI beträgt 161.78M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NUMI?
NUMI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.14584954023080834 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NUMI?
NUMI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.05706319497536665 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NUMI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NUMI beträgt $ 124.77K USD.
Wird NUMI dieses Jahr noch steigen?
NUMI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NUMI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$0.06242
