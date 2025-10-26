Der Echtzeitpreis von NetX beträgt heute 0.8134 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NETX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NETX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von NetX beträgt heute 0.8134 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NETX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NETX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

NetX (NETX) Echtzeit-Preis-Diagramm
NetX (NETX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.7481
$ 0.7481$ 0.7481
24H Tief
$ 0.904
$ 0.904$ 0.904
24H Hoch

$ 0.7481
$ 0.7481$ 0.7481

$ 0.904
$ 0.904$ 0.904

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.8106785229017937
$ 0.8106785229017937$ 0.8106785229017937

-0.63%

-6.37%

-14.28%

-14.28%

Der Echtzeitpreis von NetX (NETX) beträgt $ 0.8134. In den letzten 24 Stunden wurde NETX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.7481 und einem Höchstpreis von $ 0.904 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NETX liegt bei $ 1.9687184275031666, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.8106785229017937.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NETX im letzten Stunde um -0.63%, in den letzten 24 Stunden um -6.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NetX (NETX) Marktinformationen

No.1014

$ 13.00M
$ 13.00M$ 13.00M

$ 254.00K
$ 254.00K$ 254.00K

$ 16.27M
$ 16.27M$ 16.27M

15.98M
15.98M 15.98M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

79.89%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NetX beträgt $ 13.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 254.00K. Das Umlaufangebot von NETX liegt bei 15.98M, das Gesamtangebot bei 20000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.27M.

NetX (NETX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von NetX für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.055373-6.37%
30 Tage$ -0.2638-24.49%
60 Tage$ +0.3134+62.68%
90 Tage$ +0.3134+62.68%
NetX-Preisänderung heute

Heute verzeichnete NETX eine Veränderung von $ -0.055373 (-6.37%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

NetX 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.2638(-24.49%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

NetX 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete NETX eine Veränderung von $ +0.3134 (+62.68%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

NetX 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.3134 (+62.68%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von NetX (NETX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem NetX-Preisverlauf an.

Was ist NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre NetX Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- NETX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu NetX auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr NetX-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

NetX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird NetX (NETX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre NetX-(NETX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für NetX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die NetX-Preisprognose an!

NetX (NETX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von NetX (NETX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NETX Token!

Wie kauft man NetX NETX

Suchen Sie nach wie man NetX kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können NetX direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NETX zu lokalen Währungen

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu NetX

Wie viel ist NetX (NETX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NETX in USD beträgt 0.8134 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NETX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NETX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.8134. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NetX?
Die Marktkapitalisierung von NETX beträgt $ 13.00M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NETX?
Das Umlaufangebot von NETX beträgt 15.98M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NETX?
NETX erreichte einen Allzeithochpreis von 1.9687184275031666 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NETX?
NETX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.8106785229017937 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NETX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NETX beträgt $ 254.00K USD.
Wird NETX dieses Jahr noch steigen?
NETX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NETX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:45 (UTC+8)

