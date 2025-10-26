Was ist NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network. NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre NetX Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- NETX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu NetX auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr NetX-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

NetX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird NetX (NETX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre NetX-(NETX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für NetX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die NetX-Preisprognose an!

NetX (NETX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von NetX (NETX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NETX Token!

Wie kauft man NetX NETX

Suchen Sie nach wie man NetX kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können NetX direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

NETX zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

NetX Ressource

Für ein tieferes Verständnis von NetX sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu NetX Wie viel ist NetX (NETX) heute wert? Der Echtzeitpreis von NETX in USD beträgt 0.8134 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle NETX-zu-USD-Preis? $ 0.8134 . Nutzen Sie den Der aktuelle NETX-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NetX? Die Marktkapitalisierung von NETX beträgt $ 13.00M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von NETX? Das Umlaufangebot von NETX beträgt 15.98M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NETX? NETX erreichte einen Allzeithochpreis von 1.9687184275031666 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NETX? NETX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.8106785229017937 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von NETX? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NETX beträgt $ 254.00K USD . Wird NETX dieses Jahr noch steigen? NETX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NETX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

NetX (NETX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet