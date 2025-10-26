Der Echtzeitpreis von Mavryk Network beträgt heute 0.0399 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MVRK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MVRK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mavryk Network beträgt heute 0.0399 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MVRK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MVRK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MVRK

MVRK-Preisinformationen

MVRK-Whitepaper

Offizielle MVRK-Website

MVRK-Tokenökonomie

MVRK-Preisprognose

MVRK Verlauf

MVRK Kaufanleitung

MVRK-zu-Fiat-Währungsrechner

MVRK Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Mavryk Network Logo

Mavryk Network Kurs(MVRK)

1 MVRK zu USD Echtzeitpreis:

$0.0399
$0.0399$0.0399
+1.01%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:24 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0392
$ 0.0392$ 0.0392
24H Tief
$ 0.0451
$ 0.0451$ 0.0451
24H Hoch

$ 0.0392
$ 0.0392$ 0.0392

$ 0.0451
$ 0.0451$ 0.0451

--
----

--
----

-0.75%

+1.01%

-20.20%

-20.20%

Der Echtzeitpreis von Mavryk Network (MVRK) beträgt $ 0.0399. In den letzten 24 Stunden wurde MVRK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0392 und einem Höchstpreis von $ 0.0451 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MVRK liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MVRK im letzten Stunde um -0.75%, in den letzten 24 Stunden um +1.01% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mavryk Network (MVRK) Marktinformationen

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

$ 39.90M
$ 39.90M$ 39.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mavryk Network beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 11.84K. Das Umlaufangebot von MVRK liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.90M.

Mavryk Network (MVRK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Mavryk Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000399+1.01%
30 Tage$ -0.0201-33.50%
60 Tage$ +0.0149+59.60%
90 Tage$ +0.0149+59.60%
Mavryk Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MVRK eine Veränderung von $ +0.000399 (+1.01%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Mavryk Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0201(-33.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Mavryk Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MVRK eine Veränderung von $ +0.0149 (+59.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Mavryk Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0149 (+59.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Mavryk Network (MVRK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Mavryk Network-Preisverlauf an.

Was ist Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network ist eine Blockchain der nächsten Generation auf Layer-1-Ebene, die die Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA) im Wert von über $10 Milliarden ermöglicht, wobei ihr nativer Token $MVRK das Herzstück des Ökosystems bildet.

Mavryk Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Mavryk Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MVRK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Mavryk Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Mavryk Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Mavryk Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mavryk Network (MVRK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mavryk Network-(MVRK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mavryk Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mavryk Network-Preisprognose an!

Mavryk Network (MVRK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mavryk Network (MVRK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MVRK Token!

Wie kauft man Mavryk Network MVRK

Suchen Sie nach wie man Mavryk Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Mavryk Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MVRK zu lokalen Währungen

1 Mavryk Network(MVRK) in VND
1,049.9685
1 Mavryk Network(MVRK) in AUD
A$0.061047
1 Mavryk Network(MVRK) in GBP
0.029925
1 Mavryk Network(MVRK) in EUR
0.034314
1 Mavryk Network(MVRK) in USD
$0.0399
1 Mavryk Network(MVRK) in MYR
RM0.168378
1 Mavryk Network(MVRK) in TRY
1.673406
1 Mavryk Network(MVRK) in JPY
¥6.0648
1 Mavryk Network(MVRK) in ARS
ARS$59.463369
1 Mavryk Network(MVRK) in RUB
3.176439
1 Mavryk Network(MVRK) in INR
3.503619
1 Mavryk Network(MVRK) in IDR
Rp664.999734
1 Mavryk Network(MVRK) in PHP
2.344125
1 Mavryk Network(MVRK) in EGP
￡E.1.895649
1 Mavryk Network(MVRK) in BRL
R$0.214662
1 Mavryk Network(MVRK) in CAD
C$0.05586
1 Mavryk Network(MVRK) in BDT
4.888947
1 Mavryk Network(MVRK) in NGN
58.248015
1 Mavryk Network(MVRK) in COP
$154.650804
1 Mavryk Network(MVRK) in ZAR
R.0.688674
1 Mavryk Network(MVRK) in UAH
1.677795
1 Mavryk Network(MVRK) in TZS
T.Sh.99.253644
1 Mavryk Network(MVRK) in VES
Bs8.4588
1 Mavryk Network(MVRK) in CLP
$37.5459
1 Mavryk Network(MVRK) in PKR
Rs11.210703
1 Mavryk Network(MVRK) in KZT
21.48615
1 Mavryk Network(MVRK) in THB
฿1.302735
1 Mavryk Network(MVRK) in TWD
NT$1.230516
1 Mavryk Network(MVRK) in AED
د.إ0.146433
1 Mavryk Network(MVRK) in CHF
Fr0.031521
1 Mavryk Network(MVRK) in HKD
HK$0.309624
1 Mavryk Network(MVRK) in AMD
֏15.281301
1 Mavryk Network(MVRK) in MAD
.د.م0.367878
1 Mavryk Network(MVRK) in MXN
$0.736155
1 Mavryk Network(MVRK) in SAR
ريال0.149625
1 Mavryk Network(MVRK) in ETB
Br6.092331
1 Mavryk Network(MVRK) in KES
KSh5.154681
1 Mavryk Network(MVRK) in JOD
د.أ0.0282891
1 Mavryk Network(MVRK) in PLN
0.145635
1 Mavryk Network(MVRK) in RON
лв0.174363
1 Mavryk Network(MVRK) in SEK
kr0.37506
1 Mavryk Network(MVRK) in BGN
лв0.067032
1 Mavryk Network(MVRK) in HUF
Ft13.384455
1 Mavryk Network(MVRK) in CZK
0.834309
1 Mavryk Network(MVRK) in KWD
د.ك0.0122094
1 Mavryk Network(MVRK) in ILS
0.130872
1 Mavryk Network(MVRK) in BOB
Bs0.27531
1 Mavryk Network(MVRK) in AZN
0.06783
1 Mavryk Network(MVRK) in TJS
SM0.371868
1 Mavryk Network(MVRK) in GEL
0.108129
1 Mavryk Network(MVRK) in AOA
Kz36.605457
1 Mavryk Network(MVRK) in BHD
.د.ب0.0150024
1 Mavryk Network(MVRK) in BMD
$0.0399
1 Mavryk Network(MVRK) in DKK
kr0.256158
1 Mavryk Network(MVRK) in HNL
L1.042986
1 Mavryk Network(MVRK) in MUR
1.816647
1 Mavryk Network(MVRK) in NAD
$0.688674
1 Mavryk Network(MVRK) in NOK
kr0.399
1 Mavryk Network(MVRK) in NZD
$0.069027
1 Mavryk Network(MVRK) in PAB
B/.0.0399
1 Mavryk Network(MVRK) in PGK
K0.167979
1 Mavryk Network(MVRK) in QAR
ر.ق0.145236
1 Mavryk Network(MVRK) in RSD
дин.4.029501
1 Mavryk Network(MVRK) in UZS
soʻm486.585288
1 Mavryk Network(MVRK) in ALL
L3.3117
1 Mavryk Network(MVRK) in ANG
ƒ0.071421
1 Mavryk Network(MVRK) in AWG
ƒ0.071421
1 Mavryk Network(MVRK) in BBD
$0.0798
1 Mavryk Network(MVRK) in BAM
KM0.067032
1 Mavryk Network(MVRK) in BIF
Fr117.6651
1 Mavryk Network(MVRK) in BND
$0.051471
1 Mavryk Network(MVRK) in BSD
$0.0399
1 Mavryk Network(MVRK) in JMD
$6.397965
1 Mavryk Network(MVRK) in KHR
160.886775
1 Mavryk Network(MVRK) in KMF
Fr16.9176
1 Mavryk Network(MVRK) in LAK
867.391287
1 Mavryk Network(MVRK) in LKR
රු12.116433
1 Mavryk Network(MVRK) in MDL
L0.677901
1 Mavryk Network(MVRK) in MGA
Ar180.542712
1 Mavryk Network(MVRK) in MOP
P0.3192
1 Mavryk Network(MVRK) in MVR
0.61047
1 Mavryk Network(MVRK) in MWK
MK69.270789
1 Mavryk Network(MVRK) in MZN
MT2.54961
1 Mavryk Network(MVRK) in NPR
रु5.601561
1 Mavryk Network(MVRK) in PYG
282.9708
1 Mavryk Network(MVRK) in RWF
Fr57.8151
1 Mavryk Network(MVRK) in SBD
$0.329574
1 Mavryk Network(MVRK) in SCR
0.557802
1 Mavryk Network(MVRK) in SRD
$1.585227
1 Mavryk Network(MVRK) in SVC
$0.348726
1 Mavryk Network(MVRK) in SZL
L0.687477
1 Mavryk Network(MVRK) in TMT
m0.140049
1 Mavryk Network(MVRK) in TND
د.ت0.1169469
1 Mavryk Network(MVRK) in TTD
$0.270522
1 Mavryk Network(MVRK) in UGX
Sh139.0116
1 Mavryk Network(MVRK) in XAF
Fr22.5036
1 Mavryk Network(MVRK) in XCD
$0.10773
1 Mavryk Network(MVRK) in XOF
Fr22.5036
1 Mavryk Network(MVRK) in XPF
Fr4.0698
1 Mavryk Network(MVRK) in BWP
P0.569373
1 Mavryk Network(MVRK) in BZD
$0.080199
1 Mavryk Network(MVRK) in CVE
$3.800076
1 Mavryk Network(MVRK) in DJF
Fr7.0623
1 Mavryk Network(MVRK) in DOP
$2.555994
1 Mavryk Network(MVRK) in DZD
د.ج5.193783
1 Mavryk Network(MVRK) in FJD
$0.090573
1 Mavryk Network(MVRK) in GNF
Fr346.9305
1 Mavryk Network(MVRK) in GTQ
Q0.305235
1 Mavryk Network(MVRK) in GYD
$8.34708
1 Mavryk Network(MVRK) in ISK
kr4.9077

Mavryk Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Mavryk Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Mavryk Network Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Mavryk Network

Wie viel ist Mavryk Network (MVRK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MVRK in USD beträgt 0.0399 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MVRK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MVRK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0399. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mavryk Network?
Die Marktkapitalisierung von MVRK beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MVRK?
Das Umlaufangebot von MVRK beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MVRK?
MVRK erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MVRK?
MVRK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MVRK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MVRK beträgt $ 11.84K USD.
Wird MVRK dieses Jahr noch steigen?
MVRK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MVRK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:24 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MVRK-zu-USD-Rechner

Menge

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0399 USD

MVRK handeln

MVRK/USDT
$0.0399
$0.0399$0.0399
+1.01%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,720.39
$111,720.39$111,720.39

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.74
$3,958.74$3,958.74

+0.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04908
$0.04908$0.04908

-28.45%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9417
$5.9417$5.9417

-19.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$193.92
$193.92$193.92

+1.05%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,720.39
$111,720.39$111,720.39

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.74
$3,958.74$3,958.74

+0.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6376
$2.6376$2.6376

+1.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$193.92
$193.92$193.92

+1.05%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19683
$0.19683$0.19683

+0.30%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0900
$1.0900$1.0900

+1,716.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050002
$0.050002$0.050002

-85.71%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1433
$0.1433$0.1433

-86.76%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0900
$1.0900$1.0900

+1,716.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15389
$0.15389$0.15389

+88.35%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000207
$0.0000000000000000000207$0.0000000000000000000207

+88.18%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116915
$0.116915$0.116915

+48.07%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007500
$0.000000000000000007500$0.000000000000000007500

+36.36%