Der Echtzeitpreis von Micron Technology beträgt heute 221.11 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MUON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MUON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Micron Technology Logo

Micron Technology Kurs(MUON)

1 MUON zu USD Echtzeitpreis:

$221.16
$221.16$221.16
+0.82%1D
USD
Micron Technology (MUON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:20 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 218.46
$ 218.46$ 218.46
24H Tief
$ 221.93
$ 221.93$ 221.93
24H Hoch

$ 218.46
$ 218.46$ 218.46

$ 221.93
$ 221.93$ 221.93

$ 220.83333709320013
$ 220.83333709320013$ 220.83333709320013

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

+1.15%

+0.82%

+8.52%

+8.52%

Der Echtzeitpreis von Micron Technology (MUON) beträgt $ 221.11. In den letzten 24 Stunden wurde MUON zwischen einem Tiefstpreis von $ 218.46 und einem Höchstpreis von $ 221.93 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MUON liegt bei $ 220.83333709320013, der bisherige Tiefstpreis bei $ 117.45321659889592.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MUON im letzten Stunde um +1.15%, in den letzten 24 Stunden um +0.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Micron Technology (MUON) Marktinformationen

No.1940

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

7.32K
7.32K 7.32K

7,320.04223083
7,320.04223083 7,320.04223083

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Micron Technology beträgt $ 1.62M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.97K. Das Umlaufangebot von MUON liegt bei 7.32K, das Gesamtangebot bei 7320.04223083. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.62M.

Micron Technology (MUON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Micron Technology für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.7988+0.82%
30 Tage$ +63.79+40.54%
60 Tage$ +121.11+121.11%
90 Tage$ +121.11+121.11%
Micron Technology-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MUON eine Veränderung von $ +1.7988 (+0.82%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Micron Technology 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +63.79(+40.54%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Micron Technology 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MUON eine Veränderung von $ +121.11 (+121.11%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Micron Technology 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +121.11 (+121.11%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Micron Technology (MUON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Micron Technology-Preisverlauf an.

Was ist Micron Technology (MUON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Micron Technology ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Micron Technology Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MUON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Micron Technology auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Micron Technology-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Micron Technology-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Micron Technology (MUON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Micron Technology-(MUON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Micron Technology zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Micron Technology-Preisprognose an!

Micron Technology (MUON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Micron Technology (MUON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MUON Token!

Wie kauft man Micron Technology MUON

Suchen Sie nach wie man Micron Technology kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Micron Technology direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MUON zu lokalen Währungen

1 Micron Technology(MUON) in VND
5,818,509.65
1 Micron Technology(MUON) in AUD
A$338.2983
1 Micron Technology(MUON) in GBP
165.8325
1 Micron Technology(MUON) in EUR
190.1546
1 Micron Technology(MUON) in USD
$221.11
1 Micron Technology(MUON) in MYR
RM933.0842
1 Micron Technology(MUON) in TRY
9,273.3534
1 Micron Technology(MUON) in JPY
¥33,608.72
1 Micron Technology(MUON) in ARS
ARS$329,522.4441
1 Micron Technology(MUON) in RUB
17,602.5671
1 Micron Technology(MUON) in INR
19,415.6691
1 Micron Technology(MUON) in IDR
Rp3,685,165.1926
1 Micron Technology(MUON) in PHP
12,990.2125
1 Micron Technology(MUON) in EGP
￡E.10,504.9361
1 Micron Technology(MUON) in BRL
R$1,189.5718
1 Micron Technology(MUON) in CAD
C$309.554
1 Micron Technology(MUON) in BDT
27,092.6083
1 Micron Technology(MUON) in NGN
322,787.4335
1 Micron Technology(MUON) in COP
$857,013.5156
1 Micron Technology(MUON) in ZAR
R.3,816.3586
1 Micron Technology(MUON) in UAH
9,297.6755
1 Micron Technology(MUON) in TZS
T.Sh.550,024.3916
1 Micron Technology(MUON) in VES
Bs46,875.32
1 Micron Technology(MUON) in CLP
$208,064.51
1 Micron Technology(MUON) in PKR
Rs62,125.2767
1 Micron Technology(MUON) in KZT
119,067.735
1 Micron Technology(MUON) in THB
฿7,219.2415
1 Micron Technology(MUON) in TWD
NT$6,819.0324
1 Micron Technology(MUON) in AED
د.إ811.4737
1 Micron Technology(MUON) in CHF
Fr174.6769
1 Micron Technology(MUON) in HKD
HK$1,715.8136
1 Micron Technology(MUON) in AMD
֏84,682.9189
1 Micron Technology(MUON) in MAD
.د.م2,038.6342
1 Micron Technology(MUON) in MXN
$4,079.4795
1 Micron Technology(MUON) in SAR
ريال829.1625
1 Micron Technology(MUON) in ETB
Br33,761.2859
1 Micron Technology(MUON) in KES
KSh28,565.2009
1 Micron Technology(MUON) in JOD
د.أ156.76699
1 Micron Technology(MUON) in PLN
807.0515
1 Micron Technology(MUON) in RON
лв966.2507
1 Micron Technology(MUON) in SEK
kr2,078.434
1 Micron Technology(MUON) in BGN
лв371.4648
1 Micron Technology(MUON) in HUF
Ft74,171.3495
1 Micron Technology(MUON) in CZK
4,623.4101
1 Micron Technology(MUON) in KWD
د.ك67.65966
1 Micron Technology(MUON) in ILS
725.2408
1 Micron Technology(MUON) in BOB
Bs1,525.659
1 Micron Technology(MUON) in AZN
375.887
1 Micron Technology(MUON) in TJS
SM2,060.7452
1 Micron Technology(MUON) in GEL
599.2081
1 Micron Technology(MUON) in AOA
Kz202,852.9473
1 Micron Technology(MUON) in BHD
.د.ب83.13736
1 Micron Technology(MUON) in BMD
$221.11
1 Micron Technology(MUON) in DKK
kr1,419.5262
1 Micron Technology(MUON) in HNL
L5,779.8154
1 Micron Technology(MUON) in MUR
10,067.1383
1 Micron Technology(MUON) in NAD
$3,816.3586
1 Micron Technology(MUON) in NOK
kr2,211.1
1 Micron Technology(MUON) in NZD
$382.5203
1 Micron Technology(MUON) in PAB
B/.221.11
1 Micron Technology(MUON) in PGK
K930.8731
1 Micron Technology(MUON) in QAR
ر.ق804.8404
1 Micron Technology(MUON) in RSD
дин.22,329.8989
1 Micron Technology(MUON) in UZS
soʻm2,696,462.9832
1 Micron Technology(MUON) in ALL
L18,352.13
1 Micron Technology(MUON) in ANG
ƒ395.7869
1 Micron Technology(MUON) in AWG
ƒ395.7869
1 Micron Technology(MUON) in BBD
$442.22
1 Micron Technology(MUON) in BAM
KM371.4648
1 Micron Technology(MUON) in BIF
Fr652,053.39
1 Micron Technology(MUON) in BND
$285.2319
1 Micron Technology(MUON) in BSD
$221.11
1 Micron Technology(MUON) in JMD
$35,454.9885
1 Micron Technology(MUON) in KHR
891,570.7975
1 Micron Technology(MUON) in KMF
Fr93,750.64
1 Micron Technology(MUON) in LAK
4,806,739.0343
1 Micron Technology(MUON) in LKR
රු67,144.4737
1 Micron Technology(MUON) in MDL
L3,756.6589
1 Micron Technology(MUON) in MGA
Ar1,000,496.2168
1 Micron Technology(MUON) in MOP
P1,768.88
1 Micron Technology(MUON) in MVR
3,382.983
1 Micron Technology(MUON) in MWK
MK383,871.2821
1 Micron Technology(MUON) in MZN
MT14,128.929
1 Micron Technology(MUON) in NPR
रु31,041.6329
1 Micron Technology(MUON) in PYG
1,568,112.12
1 Micron Technology(MUON) in RWF
Fr320,388.39
1 Micron Technology(MUON) in SBD
$1,826.3686
1 Micron Technology(MUON) in SCR
3,091.1178
1 Micron Technology(MUON) in SRD
$8,784.7003
1 Micron Technology(MUON) in SVC
$1,932.5014
1 Micron Technology(MUON) in SZL
L3,809.7253
1 Micron Technology(MUON) in TMT
m776.0961
1 Micron Technology(MUON) in TND
د.ت648.07341
1 Micron Technology(MUON) in TTD
$1,499.1258
1 Micron Technology(MUON) in UGX
Sh770,347.24
1 Micron Technology(MUON) in XAF
Fr124,706.04
1 Micron Technology(MUON) in XCD
$596.997
1 Micron Technology(MUON) in XOF
Fr124,706.04
1 Micron Technology(MUON) in XPF
Fr22,553.22
1 Micron Technology(MUON) in BWP
P3,155.2397
1 Micron Technology(MUON) in BZD
$444.4311
1 Micron Technology(MUON) in CVE
$21,058.5164
1 Micron Technology(MUON) in DJF
Fr39,136.47
1 Micron Technology(MUON) in DOP
$14,164.3066
1 Micron Technology(MUON) in DZD
د.ج28,781.8887
1 Micron Technology(MUON) in FJD
$501.9197
1 Micron Technology(MUON) in GNF
Fr1,922,551.45
1 Micron Technology(MUON) in GTQ
Q1,691.4915
1 Micron Technology(MUON) in GYD
$46,256.212
1 Micron Technology(MUON) in ISK
kr27,196.53

Micron Technology Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Micron Technology sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Micron Technology Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Micron Technology

Wie viel ist Micron Technology (MUON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MUON in USD beträgt 221.11 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MUON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MUON-zu-USD-Preis beträgt $ 221.11. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Micron Technology?
Die Marktkapitalisierung von MUON beträgt $ 1.62M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MUON?
Das Umlaufangebot von MUON beträgt 7.32K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MUON?
MUON erreichte einen Allzeithochpreis von 220.83333709320013 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MUON?
MUON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 117.45321659889592 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MUON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MUON beträgt $ 53.97K USD.
Wird MUON dieses Jahr noch steigen?
MUON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MUON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:13:20 (UTC+8)

