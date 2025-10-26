Der Echtzeitpreis von MicroStrategy beträgt heute 291.72 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSTRON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSTRON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MicroStrategy beträgt heute 291.72 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSTRON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSTRON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MicroStrategy Kurs(MSTRON)

1 MSTRON zu USD Echtzeitpreis:

$291.78
$291.78$291.78
0.00%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:58 (UTC+8)

MicroStrategy (MSTRON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 286.82
$ 286.82$ 286.82
24H Tief
$ 292.03
$ 292.03$ 292.03
24H Hoch

$ 286.82
$ 286.82$ 286.82

$ 292.03
$ 292.03$ 292.03

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 270.5345800436024
$ 270.5345800436024$ 270.5345800436024

+0.04%

0.00%

-0.18%

-0.18%

Der Echtzeitpreis von MicroStrategy (MSTRON) beträgt $ 291.72. In den letzten 24 Stunden wurde MSTRON zwischen einem Tiefstpreis von $ 286.82 und einem Höchstpreis von $ 292.03 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSTRON liegt bei $ 363.23027862767054, der bisherige Tiefstpreis bei $ 270.5345800436024.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSTRON im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MicroStrategy (MSTRON) Marktinformationen

No.2596

$ 448.36K
$ 448.36K$ 448.36K

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

$ 448.36K
$ 448.36K$ 448.36K

1.54K
1.54K 1.54K

1,536.95317633
1,536.95317633 1,536.95317633

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MicroStrategy beträgt $ 448.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.52K. Das Umlaufangebot von MSTRON liegt bei 1.54K, das Gesamtangebot bei 1536.95317633. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 448.36K.

MicroStrategy (MSTRON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MicroStrategy für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -9.68-3.22%
60 Tage$ +11.72+4.18%
90 Tage$ +11.72+4.18%
MicroStrategy-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MSTRON eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MicroStrategy 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -9.68(-3.22%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MicroStrategy 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MSTRON eine Veränderung von $ +11.72 (+4.18%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MicroStrategy 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +11.72 (+4.18%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MicroStrategy (MSTRON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MicroStrategy-Preisverlauf an.

Was ist MicroStrategy (MSTRON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

MicroStrategy ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MicroStrategy Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MSTRON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MicroStrategy auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MicroStrategy-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MicroStrategy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MicroStrategy (MSTRON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MicroStrategy-(MSTRON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MicroStrategy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MicroStrategy-Preisprognose an!

MicroStrategy (MSTRON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MicroStrategy (MSTRON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MSTRON Token!

Wie kauft man MicroStrategy MSTRON

Suchen Sie nach wie man MicroStrategy kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MicroStrategy direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MSTRON zu lokalen Währungen

1 MicroStrategy(MSTRON) in VND
7,676,611.8
1 MicroStrategy(MSTRON) in AUD
A$446.3316
1 MicroStrategy(MSTRON) in GBP
218.79
1 MicroStrategy(MSTRON) in EUR
250.8792
1 MicroStrategy(MSTRON) in USD
$291.72
1 MicroStrategy(MSTRON) in MYR
RM1,231.0584
1 MicroStrategy(MSTRON) in TRY
12,234.7368
1 MicroStrategy(MSTRON) in JPY
¥44,341.44
1 MicroStrategy(MSTRON) in ARS
ARS$434,753.2332
1 MicroStrategy(MSTRON) in RUB
23,223.8292
1 MicroStrategy(MSTRON) in INR
25,615.9332
1 MicroStrategy(MSTRON) in IDR
Rp4,861,998.0552
1 MicroStrategy(MSTRON) in PHP
17,138.55
1 MicroStrategy(MSTRON) in EGP
￡E.13,859.6172
1 MicroStrategy(MSTRON) in BRL
R$1,569.4536
1 MicroStrategy(MSTRON) in CAD
C$408.408
1 MicroStrategy(MSTRON) in BDT
35,744.4516
1 MicroStrategy(MSTRON) in NGN
425,867.442
1 MicroStrategy(MSTRON) in COP
$1,130,695.0512
1 MicroStrategy(MSTRON) in ZAR
R.5,035.0872
1 MicroStrategy(MSTRON) in UAH
12,266.826
1 MicroStrategy(MSTRON) in TZS
T.Sh.725,671.0032
1 MicroStrategy(MSTRON) in VES
Bs61,844.64
1 MicroStrategy(MSTRON) in CLP
$274,508.52
1 MicroStrategy(MSTRON) in PKR
Rs81,964.5684
1 MicroStrategy(MSTRON) in KZT
157,091.22
1 MicroStrategy(MSTRON) in THB
฿9,524.658
1 MicroStrategy(MSTRON) in TWD
NT$8,996.6448
1 MicroStrategy(MSTRON) in AED
د.إ1,070.6124
1 MicroStrategy(MSTRON) in CHF
Fr230.4588
1 MicroStrategy(MSTRON) in HKD
HK$2,263.7472
1 MicroStrategy(MSTRON) in AMD
֏111,725.8428
1 MicroStrategy(MSTRON) in MAD
.د.م2,689.6584
1 MicroStrategy(MSTRON) in MXN
$5,382.234
1 MicroStrategy(MSTRON) in SAR
ريال1,093.95
1 MicroStrategy(MSTRON) in ETB
Br44,542.7268
1 MicroStrategy(MSTRON) in KES
KSh37,687.3068
1 MicroStrategy(MSTRON) in JOD
د.أ206.82948
1 MicroStrategy(MSTRON) in PLN
1,064.778
1 MicroStrategy(MSTRON) in RON
лв1,274.8164
1 MicroStrategy(MSTRON) in SEK
kr2,742.168
1 MicroStrategy(MSTRON) in BGN
лв490.0896
1 MicroStrategy(MSTRON) in HUF
Ft97,857.474
1 MicroStrategy(MSTRON) in CZK
6,099.8652
1 MicroStrategy(MSTRON) in KWD
د.ك89.26632
1 MicroStrategy(MSTRON) in ILS
956.8416
1 MicroStrategy(MSTRON) in BOB
Bs2,012.868
1 MicroStrategy(MSTRON) in AZN
495.924
1 MicroStrategy(MSTRON) in TJS
SM2,718.8304
1 MicroStrategy(MSTRON) in GEL
790.5612
1 MicroStrategy(MSTRON) in AOA
Kz267,632.6796
1 MicroStrategy(MSTRON) in BHD
.د.ب109.68672
1 MicroStrategy(MSTRON) in BMD
$291.72
1 MicroStrategy(MSTRON) in DKK
kr1,872.8424
1 MicroStrategy(MSTRON) in HNL
L7,625.5608
1 MicroStrategy(MSTRON) in MUR
13,282.0116
1 MicroStrategy(MSTRON) in NAD
$5,035.0872
1 MicroStrategy(MSTRON) in NOK
kr2,917.2
1 MicroStrategy(MSTRON) in NZD
$504.6756
1 MicroStrategy(MSTRON) in PAB
B/.291.72
1 MicroStrategy(MSTRON) in PGK
K1,228.1412
1 MicroStrategy(MSTRON) in QAR
ر.ق1,061.8608
1 MicroStrategy(MSTRON) in RSD
дин.29,460.8028
1 MicroStrategy(MSTRON) in UZS
soʻm3,557,560.4064
1 MicroStrategy(MSTRON) in ALL
L24,212.76
1 MicroStrategy(MSTRON) in ANG
ƒ522.1788
1 MicroStrategy(MSTRON) in AWG
ƒ522.1788
1 MicroStrategy(MSTRON) in BBD
$583.44
1 MicroStrategy(MSTRON) in BAM
KM490.0896
1 MicroStrategy(MSTRON) in BIF
Fr860,282.28
1 MicroStrategy(MSTRON) in BND
$376.3188
1 MicroStrategy(MSTRON) in BSD
$291.72
1 MicroStrategy(MSTRON) in JMD
$46,777.302
1 MicroStrategy(MSTRON) in KHR
1,176,287.97
1 MicroStrategy(MSTRON) in KMF
Fr123,689.28
1 MicroStrategy(MSTRON) in LAK
6,341,739.0036
1 MicroStrategy(MSTRON) in LKR
රු88,586.6124
1 MicroStrategy(MSTRON) in MDL
L4,956.3228
1 MicroStrategy(MSTRON) in MGA
Ar1,319,997.9936
1 MicroStrategy(MSTRON) in MOP
P2,333.76
1 MicroStrategy(MSTRON) in MVR
4,463.316
1 MicroStrategy(MSTRON) in MWK
MK506,458.0092
1 MicroStrategy(MSTRON) in MZN
MT18,640.908
1 MicroStrategy(MSTRON) in NPR
रु40,954.5708
1 MicroStrategy(MSTRON) in PYG
2,068,878.24
1 MicroStrategy(MSTRON) in RWF
Fr422,702.28
1 MicroStrategy(MSTRON) in SBD
$2,409.6072
1 MicroStrategy(MSTRON) in SCR
4,078.2456
1 MicroStrategy(MSTRON) in SRD
$11,590.0356
1 MicroStrategy(MSTRON) in SVC
$2,549.6328
1 MicroStrategy(MSTRON) in SZL
L5,026.3356
1 MicroStrategy(MSTRON) in TMT
m1,023.9372
1 MicroStrategy(MSTRON) in TND
د.ت855.03132
1 MicroStrategy(MSTRON) in TTD
$1,977.8616
1 MicroStrategy(MSTRON) in UGX
Sh1,016,352.48
1 MicroStrategy(MSTRON) in XAF
Fr164,530.08
1 MicroStrategy(MSTRON) in XCD
$787.644
1 MicroStrategy(MSTRON) in XOF
Fr164,530.08
1 MicroStrategy(MSTRON) in XPF
Fr29,755.44
1 MicroStrategy(MSTRON) in BWP
P4,162.8444
1 MicroStrategy(MSTRON) in BZD
$586.3572
1 MicroStrategy(MSTRON) in CVE
$27,783.4128
1 MicroStrategy(MSTRON) in DJF
Fr51,634.44
1 MicroStrategy(MSTRON) in DOP
$18,687.5832
1 MicroStrategy(MSTRON) in DZD
د.ج37,973.1924
1 MicroStrategy(MSTRON) in FJD
$662.2044
1 MicroStrategy(MSTRON) in GNF
Fr2,536,505.4
1 MicroStrategy(MSTRON) in GTQ
Q2,231.658
1 MicroStrategy(MSTRON) in GYD
$61,027.824
1 MicroStrategy(MSTRON) in ISK
kr35,881.56

MicroStrategy Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MicroStrategy sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle MicroStrategy Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MicroStrategy

Wie viel ist MicroStrategy (MSTRON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MSTRON in USD beträgt 291.72 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MSTRON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MSTRON-zu-USD-Preis beträgt $ 291.72. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MicroStrategy?
Die Marktkapitalisierung von MSTRON beträgt $ 448.36K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MSTRON?
Das Umlaufangebot von MSTRON beträgt 1.54K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MSTRON?
MSTRON erreichte einen Allzeithochpreis von 363.23027862767054 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MSTRON?
MSTRON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 270.5345800436024 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MSTRON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MSTRON beträgt $ 56.52K USD.
Wird MSTRON dieses Jahr noch steigen?
MSTRON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MSTRON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:58 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MSTRON-zu-USD-Rechner

Menge

MSTRON
MSTRON
USD
USD

1 MSTRON = 291.72 USD

MSTRON handeln

MSTRON/USDT
$291.78
$291.78$291.78
-0.03%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

