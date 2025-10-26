Der Echtzeitpreis von Microsoft beträgt heute 518.55 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSFTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSFTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Microsoft beträgt heute 518.55 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MSFTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MSFTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MSFTON

MSFTON-Preisinformationen

Offizielle MSFTON-Website

MSFTON-Tokenökonomie

MSFTON-Preisprognose

MSFTON Verlauf

MSFTON Kaufanleitung

MSFTON-zu-Fiat-Währungsrechner

Microsoft Logo

Microsoft Kurs(MSFTON)

1 MSFTON zu USD Echtzeitpreis:

$517.43
$517.43$517.43
-0.24%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:50 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 517.44
$ 517.44$ 517.44
24H Tief
$ 526.7
$ 526.7$ 526.7
24H Hoch

$ 517.44
$ 517.44$ 517.44

$ 526.7
$ 526.7$ 526.7

$ 529.467399415356
$ 529.467399415356$ 529.467399415356

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225$ 492.8458515171225

+0.10%

-0.24%

+2.03%

+2.03%

Der Echtzeitpreis von Microsoft (MSFTON) beträgt $ 518.55. In den letzten 24 Stunden wurde MSFTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 517.44 und einem Höchstpreis von $ 526.7 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSFTON liegt bei $ 529.467399415356, der bisherige Tiefstpreis bei $ 492.8458515171225.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSFTON im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Microsoft (MSFTON) Marktinformationen

No.1733

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 52.53K
$ 52.53K$ 52.53K

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

4.78K
4.78K 4.78K

4,784.9222912
4,784.9222912 4,784.9222912

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Microsoft beträgt $ 2.48M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 52.53K. Das Umlaufangebot von MSFTON liegt bei 4.78K, das Gesamtangebot bei 4784.9222912. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.48M.

Microsoft (MSFTON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Microsoft für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -1.2448-0.24%
30 Tage$ +8.99+1.76%
60 Tage$ +68.55+15.23%
90 Tage$ +68.55+15.23%
Microsoft-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MSFTON eine Veränderung von $ -1.2448 (-0.24%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Microsoft 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +8.99(+1.76%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Microsoft 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MSFTON eine Veränderung von $ +68.55 (+15.23%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Microsoft 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +68.55 (+15.23%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Microsoft (MSFTON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Microsoft-Preisverlauf an.

Was ist Microsoft (MSFTON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Microsoft ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Microsoft Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MSFTON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Microsoft auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Microsoft-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Microsoft-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Microsoft (MSFTON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Microsoft-(MSFTON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Microsoft zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Microsoft-Preisprognose an!

Microsoft (MSFTON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Microsoft (MSFTON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MSFTON Token!

Wie kauft man Microsoft MSFTON

Suchen Sie nach wie man Microsoft kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Microsoft direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Microsoft Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Microsoft sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Microsoft Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Microsoft

Wie viel ist Microsoft (MSFTON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MSFTON in USD beträgt 518.55 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MSFTON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MSFTON-zu-USD-Preis beträgt $ 518.55. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Microsoft?
Die Marktkapitalisierung von MSFTON beträgt $ 2.48M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MSFTON?
Das Umlaufangebot von MSFTON beträgt 4.78K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MSFTON?
MSFTON erreichte einen Allzeithochpreis von 529.467399415356 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MSFTON?
MSFTON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 492.8458515171225 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MSFTON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MSFTON beträgt $ 52.53K USD.
Wird MSFTON dieses Jahr noch steigen?
MSFTON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MSFTON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:50 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

