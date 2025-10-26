Der Echtzeitpreis von MON Protocol beträgt heute 0.01738 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MONPRO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MONPRO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MON Protocol beträgt heute 0.01738 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MONPRO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MONPRO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MON Protocol Kurs(MONPRO)

$0.01739
$0.01739$0.01739
-0.68%1D
MON Protocol (MONPRO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:29 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01725
$ 0.01725$ 0.01725
24H Tief
$ 0.01785
$ 0.01785$ 0.01785
24H Hoch

$ 0.01725
$ 0.01725$ 0.01725

$ 0.01785
$ 0.01785$ 0.01785

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

+0.17%

-0.67%

+5.65%

+5.65%

Der Echtzeitpreis von MON Protocol (MONPRO) beträgt $ 0.01738. In den letzten 24 Stunden wurde MONPRO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01725 und einem Höchstpreis von $ 0.01785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MONPRO liegt bei $ 0.9595624143978051, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.014962049622685736.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MONPRO im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um -0.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MON Protocol (MONPRO) Marktinformationen

No.1148

$ 10.17M
$ 10.17M$ 10.17M

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

$ 17.37M
$ 17.37M$ 17.37M

585.00M
585.00M 585.00M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MON Protocol beträgt $ 10.17M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.15K. Das Umlaufangebot von MONPRO liegt bei 585.00M, das Gesamtangebot bei 999517431. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.37M.

MON Protocol (MONPRO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MON Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0001191-0.67%
30 Tage$ -0.00007-0.41%
60 Tage$ -0.00013-0.75%
90 Tage$ -0.00562-24.44%
MON Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MONPRO eine Veränderung von $ -0.0001191 (-0.67%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MON Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00007(-0.41%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MON Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MONPRO eine Veränderung von $ -0.00013 (-0.75%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MON Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00562 (-24.44%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MON Protocol (MONPRO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MON Protocol-Preisverlauf an.

Was ist MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MON Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MONPRO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MON Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MON Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MON Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MON Protocol (MONPRO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MON Protocol-(MONPRO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MON Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MON Protocol-Preisprognose an!

MON Protocol (MONPRO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MON Protocol (MONPRO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MONPRO Token!

Wie kauft man MON Protocol MONPRO

Suchen Sie nach wie man MON Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MON Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MONPRO zu lokalen Währungen

1 MON Protocol(MONPRO) in VND
457.3547
1 MON Protocol(MONPRO) in AUD
A$0.0265914
1 MON Protocol(MONPRO) in GBP
0.013035
1 MON Protocol(MONPRO) in EUR
0.0149468
1 MON Protocol(MONPRO) in USD
$0.01738
1 MON Protocol(MONPRO) in MYR
RM0.0733436
1 MON Protocol(MONPRO) in TRY
0.7289172
1 MON Protocol(MONPRO) in JPY
¥2.64176
1 MON Protocol(MONPRO) in ARS
ARS$25.9015878
1 MON Protocol(MONPRO) in RUB
1.3836218
1 MON Protocol(MONPRO) in INR
1.5261378
1 MON Protocol(MONPRO) in IDR
Rp289.6665508
1 MON Protocol(MONPRO) in PHP
1.021075
1 MON Protocol(MONPRO) in EGP
￡E.0.8257238
1 MON Protocol(MONPRO) in BRL
R$0.0935044
1 MON Protocol(MONPRO) in CAD
C$0.024332
1 MON Protocol(MONPRO) in BDT
2.1295714
1 MON Protocol(MONPRO) in NGN
25.372193
1 MON Protocol(MONPRO) in COP
$67.3641848
1 MON Protocol(MONPRO) in ZAR
R.0.2999788
1 MON Protocol(MONPRO) in UAH
0.730829
1 MON Protocol(MONPRO) in TZS
T.Sh.43.2337928
1 MON Protocol(MONPRO) in VES
Bs3.68456
1 MON Protocol(MONPRO) in CLP
$16.35458
1 MON Protocol(MONPRO) in PKR
Rs4.8832586
1 MON Protocol(MONPRO) in KZT
9.35913
1 MON Protocol(MONPRO) in THB
฿0.567457
1 MON Protocol(MONPRO) in TWD
NT$0.5359992
1 MON Protocol(MONPRO) in AED
د.إ0.0637846
1 MON Protocol(MONPRO) in CHF
Fr0.0137302
1 MON Protocol(MONPRO) in HKD
HK$0.1348688
1 MON Protocol(MONPRO) in AMD
֏6.6563662
1 MON Protocol(MONPRO) in MAD
.د.م0.1602436
1 MON Protocol(MONPRO) in MXN
$0.320661
1 MON Protocol(MONPRO) in SAR
ريال0.065175
1 MON Protocol(MONPRO) in ETB
Br2.6537522
1 MON Protocol(MONPRO) in KES
KSh2.2453222
1 MON Protocol(MONPRO) in JOD
د.أ0.01232242
1 MON Protocol(MONPRO) in PLN
0.063437
1 MON Protocol(MONPRO) in RON
лв0.0759506
1 MON Protocol(MONPRO) in SEK
kr0.163372
1 MON Protocol(MONPRO) in BGN
лв0.0291984
1 MON Protocol(MONPRO) in HUF
Ft5.830121
1 MON Protocol(MONPRO) in CZK
0.3634158
1 MON Protocol(MONPRO) in KWD
د.ك0.00531828
1 MON Protocol(MONPRO) in ILS
0.0570064
1 MON Protocol(MONPRO) in BOB
Bs0.119922
1 MON Protocol(MONPRO) in AZN
0.029546
1 MON Protocol(MONPRO) in TJS
SM0.1619816
1 MON Protocol(MONPRO) in GEL
0.0470998
1 MON Protocol(MONPRO) in AOA
Kz15.9449334
1 MON Protocol(MONPRO) in BHD
.د.ب0.00653488
1 MON Protocol(MONPRO) in BMD
$0.01738
1 MON Protocol(MONPRO) in DKK
kr0.1115796
1 MON Protocol(MONPRO) in HNL
L0.4543132
1 MON Protocol(MONPRO) in MUR
0.7913114
1 MON Protocol(MONPRO) in NAD
$0.2999788
1 MON Protocol(MONPRO) in NOK
kr0.1738
1 MON Protocol(MONPRO) in NZD
$0.0300674
1 MON Protocol(MONPRO) in PAB
B/.0.01738
1 MON Protocol(MONPRO) in PGK
K0.0731698
1 MON Protocol(MONPRO) in QAR
ر.ق0.0632632
1 MON Protocol(MONPRO) in RSD
дин.1.7552062
1 MON Protocol(MONPRO) in UZS
soʻm211.9511856
1 MON Protocol(MONPRO) in ALL
L1.44254
1 MON Protocol(MONPRO) in ANG
ƒ0.0311102
1 MON Protocol(MONPRO) in AWG
ƒ0.0311102
1 MON Protocol(MONPRO) in BBD
$0.03476
1 MON Protocol(MONPRO) in BAM
KM0.0291984
1 MON Protocol(MONPRO) in BIF
Fr51.25362
1 MON Protocol(MONPRO) in BND
$0.0224202
1 MON Protocol(MONPRO) in BSD
$0.01738
1 MON Protocol(MONPRO) in JMD
$2.786883
1 MON Protocol(MONPRO) in KHR
70.080505
1 MON Protocol(MONPRO) in KMF
Fr7.36912
1 MON Protocol(MONPRO) in LAK
377.8260794
1 MON Protocol(MONPRO) in LKR
රු5.2777846
1 MON Protocol(MONPRO) in MDL
L0.2952862
1 MON Protocol(MONPRO) in MGA
Ar78.6424144
1 MON Protocol(MONPRO) in MOP
P0.13904
1 MON Protocol(MONPRO) in MVR
0.265914
1 MON Protocol(MONPRO) in MWK
MK30.1735918
1 MON Protocol(MONPRO) in MZN
MT1.110582
1 MON Protocol(MONPRO) in NPR
रु2.4399782
1 MON Protocol(MONPRO) in PYG
123.25896
1 MON Protocol(MONPRO) in RWF
Fr25.18362
1 MON Protocol(MONPRO) in SBD
$0.1435588
1 MON Protocol(MONPRO) in SCR
0.2429724
1 MON Protocol(MONPRO) in SRD
$0.6905074
1 MON Protocol(MONPRO) in SVC
$0.1519012
1 MON Protocol(MONPRO) in SZL
L0.2994574
1 MON Protocol(MONPRO) in TMT
m0.0610038
1 MON Protocol(MONPRO) in TND
د.ت0.05094078
1 MON Protocol(MONPRO) in TTD
$0.1178364
1 MON Protocol(MONPRO) in UGX
Sh60.55192
1 MON Protocol(MONPRO) in XAF
Fr9.80232
1 MON Protocol(MONPRO) in XCD
$0.046926
1 MON Protocol(MONPRO) in XOF
Fr9.80232
1 MON Protocol(MONPRO) in XPF
Fr1.77276
1 MON Protocol(MONPRO) in BWP
P0.2480126
1 MON Protocol(MONPRO) in BZD
$0.0349338
1 MON Protocol(MONPRO) in CVE
$1.6552712
1 MON Protocol(MONPRO) in DJF
Fr3.07626
1 MON Protocol(MONPRO) in DOP
$1.1133628
1 MON Protocol(MONPRO) in DZD
د.ج2.2623546
1 MON Protocol(MONPRO) in FJD
$0.0394526
1 MON Protocol(MONPRO) in GNF
Fr151.1191
1 MON Protocol(MONPRO) in GTQ
Q0.132957
1 MON Protocol(MONPRO) in GYD
$3.635896
1 MON Protocol(MONPRO) in ISK
kr2.13774

MON Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MON Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle MON Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MON Protocol

Wie viel ist MON Protocol (MONPRO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MONPRO in USD beträgt 0.01738 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MONPRO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MONPRO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01738. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MON Protocol?
Die Marktkapitalisierung von MONPRO beträgt $ 10.17M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MONPRO?
Das Umlaufangebot von MONPRO beträgt 585.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MONPRO?
MONPRO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.9595624143978051 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MONPRO?
MONPRO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.014962049622685736 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MONPRO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MONPRO beträgt $ 56.15K USD.
Wird MONPRO dieses Jahr noch steigen?
MONPRO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MONPRO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

