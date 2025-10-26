Was ist MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Wie viel wird MON Protocol (MONPRO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MON Protocol-(MONPRO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MON Protocol zu erkunden.

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MON Protocol Wie viel ist MON Protocol (MONPRO) heute wert? Der Echtzeitpreis von MONPRO in USD beträgt 0.01738 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle MONPRO-zu-USD-Preis? $ 0.01738 . Nutzen Sie den Der aktuelle MONPRO-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MON Protocol? Die Marktkapitalisierung von MONPRO beträgt $ 10.17M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von MONPRO? Das Umlaufangebot von MONPRO beträgt 585.00M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MONPRO? MONPRO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.9595624143978051 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MONPRO? MONPRO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.014962049622685736 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von MONPRO? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MONPRO beträgt $ 56.15K USD . Wird MONPRO dieses Jahr noch steigen? MONPRO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MONPRO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

