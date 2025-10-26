Was ist MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON ist ein nutzungsorientierter ERC-20-Token im Zentrum eines wachsenden Web3-Gaming-Ökosystems, das Gelegenheitsspiele, Meme-Kultur und blockchainbasierte Anreize vereint. Der Token ist nativ in die eigene Gaming-Plattform integriert, auf der MMON sowohl als Zugangstoken als auch als Belohnungsmechanismus dient. Alle Spiele basieren auf transparenten Smart-Contract-Systemen, die Fairness und Zuverlässigkeit gewährleisten. MMON ist ein nutzungsorientierter ERC-20-Token im Zentrum eines wachsenden Web3-Gaming-Ökosystems, das Gelegenheitsspiele, Meme-Kultur und blockchainbasierte Anreize vereint. Der Token ist nativ in die eigene Gaming-Plattform integriert, auf der MMON sowohl als Zugangstoken als auch als Belohnungsmechanismus dient. Alle Spiele basieren auf transparenten Smart-Contract-Systemen, die Fairness und Zuverlässigkeit gewährleisten.

MULTIVERSE MONKEY-Preisprognose (USD)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MULTIVERSE MONKEY (MMON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MMON Token!

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MULTIVERSE MONKEY Wie viel ist MULTIVERSE MONKEY (MMON) heute wert? Der Echtzeitpreis von MMON in USD beträgt 0.00811 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle MMON-zu-USD-Preis? $ 0.00811 . Nutzen Sie den Der aktuelle MMON-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MULTIVERSE MONKEY? Die Marktkapitalisierung von MMON beträgt $ 0.00 USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von MMON? Das Umlaufangebot von MMON beträgt 0.00 USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MMON? MMON erreichte einen Allzeithochpreis von 0.042695293829316555 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MMON? MMON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.001606689268571319 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von MMON? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MMON beträgt $ 93.72K USD . Wird MMON dieses Jahr noch steigen? MMON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MMON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) – Wichtige Branchen‑Updates

