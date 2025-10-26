Der Echtzeitpreis von MULTIVERSE MONKEY beträgt heute 0.00811 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MULTIVERSE MONKEY beträgt heute 0.00811 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MMON

MMON-Preisinformationen

MMON-Whitepaper

Offizielle MMON-Website

MMON-Tokenökonomie

MMON-Preisprognose

MMON Verlauf

MMON Kaufanleitung

MMON-zu-Fiat-Währungsrechner

MMON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

MULTIVERSE MONKEY Logo

MULTIVERSE MONKEY Kurs(MMON)

1 MMON zu USD Echtzeitpreis:

$0.00812
$0.00812$0.00812
+6.14%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:00 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00672
$ 0.00672$ 0.00672
24H Tief
$ 0.00812
$ 0.00812$ 0.00812
24H Hoch

$ 0.00672
$ 0.00672$ 0.00672

$ 0.00812
$ 0.00812$ 0.00812

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

+1.88%

+6.14%

+34.27%

+34.27%

Der Echtzeitpreis von MULTIVERSE MONKEY (MMON) beträgt $ 0.00811. In den letzten 24 Stunden wurde MMON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00672 und einem Höchstpreis von $ 0.00812 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MMON liegt bei $ 0.042695293829316555, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.001606689268571319.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MMON im letzten Stunde um +1.88%, in den letzten 24 Stunden um +6.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Marktinformationen

No.4072

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 93.72K
$ 93.72K$ 93.72K

$ 48.66M
$ 48.66M$ 48.66M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MULTIVERSE MONKEY beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 93.72K. Das Umlaufangebot von MMON liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 5999999999.5. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 48.66M.

MULTIVERSE MONKEY (MMON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MULTIVERSE MONKEY für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0004697+6.14%
30 Tage$ -0.00763-48.48%
60 Tage$ -0.0101-55.47%
90 Tage$ -0.00989-54.95%
MULTIVERSE MONKEY-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MMON eine Veränderung von $ +0.0004697 (+6.14%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MULTIVERSE MONKEY 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00763(-48.48%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MULTIVERSE MONKEY 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MMON eine Veränderung von $ -0.0101 (-55.47%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MULTIVERSE MONKEY 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00989 (-54.95%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von MULTIVERSE MONKEY (MMON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem MULTIVERSE MONKEY-Preisverlauf an.

Was ist MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON ist ein nutzungsorientierter ERC-20-Token im Zentrum eines wachsenden Web3-Gaming-Ökosystems, das Gelegenheitsspiele, Meme-Kultur und blockchainbasierte Anreize vereint. Der Token ist nativ in die eigene Gaming-Plattform integriert, auf der MMON sowohl als Zugangstoken als auch als Belohnungsmechanismus dient. Alle Spiele basieren auf transparenten Smart-Contract-Systemen, die Fairness und Zuverlässigkeit gewährleisten.

MULTIVERSE MONKEY ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MULTIVERSE MONKEY Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MMON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MULTIVERSE MONKEY auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MULTIVERSE MONKEY-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MULTIVERSE MONKEY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MULTIVERSE MONKEY (MMON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MULTIVERSE MONKEY-(MMON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MULTIVERSE MONKEY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MULTIVERSE MONKEY-Preisprognose an!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MULTIVERSE MONKEY (MMON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MMON Token!

Wie kauft man MULTIVERSE MONKEY MMON

Suchen Sie nach wie man MULTIVERSE MONKEY kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MULTIVERSE MONKEY direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MMON zu lokalen Währungen

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in VND
213.41465
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in AUD
A$0.0124083
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in GBP
0.0060825
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in EUR
0.0069746
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in USD
$0.00811
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MYR
RM0.0342242
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TRY
0.3401334
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in JPY
¥1.23272
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ARS
ARS$12.0864141
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in RUB
0.6456371
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in INR
0.7121391
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in IDR
Rp135.1666126
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in PHP
0.4764625
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in EGP
￡E.0.3853061
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BRL
R$0.0436318
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in CAD
C$0.011354
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BDT
0.9937183
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in NGN
11.8393835
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in COP
$31.4340356
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ZAR
R.0.1399786
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in UAH
0.3410255
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TZS
T.Sh.20.1741116
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in VES
Bs1.71932
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in CLP
$7.63151
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in PKR
Rs2.2786667
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in KZT
4.367235
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in THB
฿0.2647915
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TWD
NT$0.2501124
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in AED
د.إ0.0297637
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in CHF
Fr0.0064069
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in HKD
HK$0.0629336
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in AMD
֏3.1060489
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MAD
.د.م0.0747742
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MXN
$0.1496295
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SAR
ريال0.0304125
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ETB
Br1.2383159
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in KES
KSh1.0477309
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in JOD
د.أ0.00574999
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in PLN
0.0296015
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in RON
лв0.0354407
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SEK
kr0.076234
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BGN
лв0.0136248
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in HUF
Ft2.7204995
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in CZK
0.1695801
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in KWD
د.ك0.00248166
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ILS
0.0266008
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BOB
Bs0.055959
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in AZN
0.013787
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TJS
SM0.0755852
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in GEL
0.0219781
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in AOA
Kz7.4403573
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BHD
.د.ب0.00304936
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BMD
$0.00811
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in DKK
kr0.0520662
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in HNL
L0.2119954
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MUR
0.3692483
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in NAD
$0.1399786
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in NOK
kr0.0811
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in NZD
$0.0140303
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in PAB
B/.0.00811
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in PGK
K0.0341431
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in QAR
ر.ق0.0295204
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in RSD
дин.0.8190289
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in UZS
soʻm98.9024232
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ALL
L0.67313
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ANG
ƒ0.0145169
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in AWG
ƒ0.0145169
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BBD
$0.01622
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BAM
KM0.0136248
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BIF
Fr23.91639
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BND
$0.0104619
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BSD
$0.00811
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in JMD
$1.3004385
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in KHR
32.7015475
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in KMF
Fr3.43864
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in LAK
176.3043443
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in LKR
රු2.4627637
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MDL
L0.1377889
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MGA
Ar36.6967768
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MOP
P0.06488
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MVR
0.124083
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MWK
MK14.0798521
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in MZN
MT0.518229
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in NPR
रु1.1385629
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in PYG
57.51612
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in RWF
Fr11.75139
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SBD
$0.0669886
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SCR
0.1133778
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SRD
$0.3222103
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SVC
$0.0708814
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in SZL
L0.1397353
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TMT
m0.0284661
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TND
د.ت0.02377041
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in TTD
$0.0549858
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in UGX
Sh28.25524
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in XAF
Fr4.57404
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in XCD
$0.021897
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in XOF
Fr4.57404
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in XPF
Fr0.82722
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BWP
P0.1157297
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in BZD
$0.0163011
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in CVE
$0.7723964
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in DJF
Fr1.43547
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in DOP
$0.5195266
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in DZD
د.ج1.0556787
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in FJD
$0.0184097
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in GNF
Fr70.51645
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in GTQ
Q0.0620415
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in GYD
$1.696612
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) in ISK
kr0.99753

MULTIVERSE MONKEY Ressource

Für ein tieferes Verständnis von MULTIVERSE MONKEY sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle MULTIVERSE MONKEY Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MULTIVERSE MONKEY

Wie viel ist MULTIVERSE MONKEY (MMON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MMON in USD beträgt 0.00811 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MMON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MMON-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00811. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MULTIVERSE MONKEY?
Die Marktkapitalisierung von MMON beträgt $ 0.00 USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MMON?
Das Umlaufangebot von MMON beträgt 0.00 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MMON?
MMON erreichte einen Allzeithochpreis von 0.042695293829316555 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MMON?
MMON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.001606689268571319 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MMON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MMON beträgt $ 93.72K USD.
Wird MMON dieses Jahr noch steigen?
MMON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MMON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:12:00 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MMON-zu-USD-Rechner

Menge

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.0081 USD

MMON handeln

MMON/USDT
$0.00812
$0.00812$0.00812
+6.28%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,730.17
$111,730.17$111,730.17

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.57
$3,958.57$3,958.57

+0.65%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04908
$0.04908$0.04908

-28.45%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9417
$5.9417$5.9417

-19.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

+1.06%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,730.17
$111,730.17$111,730.17

+0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.57
$3,958.57$3,958.57

+0.65%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6381
$2.6381$2.6381

+1.53%

Solana Logo

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

+1.06%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19681
$0.19681$0.19681

+0.29%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0350
$1.0350$1.0350

+1,625.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050512
$0.050512$0.050512

-85.56%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1483
$0.1483$0.1483

-86.30%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0350
$1.0350$1.0350

+1,625.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15416
$0.15416$0.15416

+88.69%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000207
$0.0000000000000000000207$0.0000000000000000000207

+88.18%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116441
$0.116441$0.116441

+47.47%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007500
$0.000000000000000007500$0.000000000000000007500

+36.36%