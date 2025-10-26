Der Echtzeitpreis von Mitosis beträgt heute 0.1157 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MITO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MITO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mitosis beträgt heute 0.1157 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MITO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MITO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mitosis Logo

Mitosis Kurs(MITO)

1 MITO zu USD Echtzeitpreis:

$0.11574
$0.11574$0.11574
-2.27%1D
USD
Mitosis (MITO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:11:31 (UTC+8)

Mitosis (MITO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.11422
$ 0.11422$ 0.11422
24H Tief
$ 0.1244
$ 0.1244$ 0.1244
24H Hoch

$ 0.11422
$ 0.11422$ 0.11422

$ 0.1244
$ 0.1244$ 0.1244

--
----

--
----

+0.14%

-2.27%

-5.07%

-5.07%

Der Echtzeitpreis von Mitosis (MITO) beträgt $ 0.1157. In den letzten 24 Stunden wurde MITO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.11422 und einem Höchstpreis von $ 0.1244 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MITO liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MITO im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um -2.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mitosis (MITO) Marktinformationen

$ 22.71M
$ 22.71M$ 22.71M

$ 84.77K
$ 84.77K$ 84.77K

$ 115.70M
$ 115.70M$ 115.70M

196.27M
196.27M 196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mitosis beträgt $ 22.71M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 84.77K. Das Umlaufangebot von MITO liegt bei 196.27M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 115.70M.

Mitosis (MITO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Mitosis für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0026883-2.27%
30 Tage$ -0.05402-31.83%
60 Tage$ +0.1057+1,057.00%
90 Tage$ +0.1057+1,057.00%
Mitosis-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MITO eine Veränderung von $ -0.0026883 (-2.27%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Mitosis 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.05402(-31.83%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Mitosis 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MITO eine Veränderung von $ +0.1057 (+1,057.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Mitosis 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.1057 (+1,057.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Mitosis (MITO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Mitosis-Preisverlauf an.

Was ist Mitosis (MITO)

Mitosis ist ein DeFi-Protokoll, das illiquide Liquiditätspositionen in programmierbare, kombinierbare Bausteine umwandelt, indem es Benutzereinzahlungen in Vanilla Assets auf der Mitosis-Chain konvertiert, die dann über Matrix (kuratierte Kampagnen) oder EOL (kollektive, governance-gesteuerte Allokation) in renditegenerierende Möglichkeiten eingesetzt werden können. Das Protokoll löst die Liquiditätsineffizienz-Probleme von DeFi, indem es individuelle Einzahlungen aggregiert, um kollektive Verhandlungsmacht für den Zugang zu Premium-Renditen zu schaffen, die zuvor nur großen Teilnehmern vorbehalten waren, während gleichzeitig Positionstoken (miAssets/maAssets) handelbar sind, als Sicherheiten verwendet oder zu komplexen Finanzinstrumenten kombiniert werden können. Durch sein Drei-Token-System (MITO, gMITO, LMITO) und Governance-Mechanismen schafft Mitosis eine nachhaltige Anreizangleichung, die den Zugang zu überlegenen Renditen demokratisiert und gleichzeitig fortgeschrittene finanztechnische Möglichkeiten ermöglicht, die bisher im dezentralisierten Finanzwesen nicht verfügbar waren.

Mitosis ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Mitosis Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MITO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Mitosis auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Mitosis-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Mitosis-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mitosis (MITO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mitosis-(MITO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mitosis zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mitosis-Preisprognose an!

Mitosis (MITO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mitosis (MITO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MITO Token!

Wie kauft man Mitosis MITO

Suchen Sie nach wie man Mitosis kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Mitosis direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MITO zu lokalen Währungen

MITO zu lokalen Währungen
3,044.6455
1 Mitosis(MITO) in AUD
A$0.177021
1 Mitosis(MITO) in GBP
0.086775
1 Mitosis(MITO) in EUR
0.099502
1 Mitosis(MITO) in USD
$0.1157
1 Mitosis(MITO) in MYR
RM0.488254
1 Mitosis(MITO) in TRY
4.852458
1 Mitosis(MITO) in JPY
¥17.5864
1 Mitosis(MITO) in ARS
ARS$172.428867
1 Mitosis(MITO) in RUB
9.210877
1 Mitosis(MITO) in INR
10.159617
1 Mitosis(MITO) in IDR
Rp1,928.332562
1 Mitosis(MITO) in PHP
6.797375
1 Mitosis(MITO) in EGP
￡E.5.496907
1 Mitosis(MITO) in BRL
R$0.622466
1 Mitosis(MITO) in CAD
C$0.16198
1 Mitosis(MITO) in BDT
14.176721
1 Mitosis(MITO) in NGN
168.904645
1 Mitosis(MITO) in COP
$448.448572
1 Mitosis(MITO) in ZAR
R.1.996982
1 Mitosis(MITO) in UAH
4.865185
1 Mitosis(MITO) in TZS
T.Sh.287.810692
1 Mitosis(MITO) in VES
Bs24.5284
1 Mitosis(MITO) in CLP
$108.8737
1 Mitosis(MITO) in PKR
Rs32.508229
1 Mitosis(MITO) in KZT
62.30445
1 Mitosis(MITO) in THB
฿3.777605
1 Mitosis(MITO) in TWD
NT$3.568188
1 Mitosis(MITO) in AED
د.إ0.424619
1 Mitosis(MITO) in CHF
Fr0.091403
1 Mitosis(MITO) in HKD
HK$0.897832
1 Mitosis(MITO) in AMD
֏44.311943
1 Mitosis(MITO) in MAD
.د.م1.066754
1 Mitosis(MITO) in MXN
$2.134665
1 Mitosis(MITO) in SAR
ريال0.433875
1 Mitosis(MITO) in ETB
Br17.666233
1 Mitosis(MITO) in KES
KSh14.947283
1 Mitosis(MITO) in JOD
د.أ0.0820313
1 Mitosis(MITO) in PLN
0.422305
1 Mitosis(MITO) in RON
лв0.505609
1 Mitosis(MITO) in SEK
kr1.08758
1 Mitosis(MITO) in BGN
лв0.194376
1 Mitosis(MITO) in HUF
Ft38.811565
1 Mitosis(MITO) in CZK
2.419287
1 Mitosis(MITO) in KWD
د.ك0.0354042
1 Mitosis(MITO) in ILS
0.379496
1 Mitosis(MITO) in BOB
Bs0.79833
1 Mitosis(MITO) in AZN
0.19669
1 Mitosis(MITO) in TJS
SM1.078324
1 Mitosis(MITO) in GEL
0.313547
1 Mitosis(MITO) in AOA
Kz106.146651
1 Mitosis(MITO) in BHD
.د.ب0.0435032
1 Mitosis(MITO) in BMD
$0.1157
1 Mitosis(MITO) in DKK
kr0.742794
1 Mitosis(MITO) in HNL
L3.024398
1 Mitosis(MITO) in MUR
5.267821
1 Mitosis(MITO) in NAD
$1.996982
1 Mitosis(MITO) in NOK
kr1.157
1 Mitosis(MITO) in NZD
$0.200161
1 Mitosis(MITO) in PAB
B/.0.1157
1 Mitosis(MITO) in PGK
K0.487097
1 Mitosis(MITO) in QAR
ر.ق0.421148
1 Mitosis(MITO) in RSD
дин.11.684543
1 Mitosis(MITO) in UZS
soʻm1,410.975384
1 Mitosis(MITO) in ALL
L9.6031
1 Mitosis(MITO) in ANG
ƒ0.207103
1 Mitosis(MITO) in AWG
ƒ0.207103
1 Mitosis(MITO) in BBD
$0.2314
1 Mitosis(MITO) in BAM
KM0.194376
1 Mitosis(MITO) in BIF
Fr341.1993
1 Mitosis(MITO) in BND
$0.149253
1 Mitosis(MITO) in BSD
$0.1157
1 Mitosis(MITO) in JMD
$18.552495
1 Mitosis(MITO) in KHR
466.531325
1 Mitosis(MITO) in KMF
Fr49.0568
1 Mitosis(MITO) in LAK
2,515.217341
1 Mitosis(MITO) in LKR
රු35.134619
1 Mitosis(MITO) in MDL
L1.965743
1 Mitosis(MITO) in MGA
Ar523.528616
1 Mitosis(MITO) in MOP
P0.9256
1 Mitosis(MITO) in MVR
1.77021
1 Mitosis(MITO) in MWK
MK200.867927
1 Mitosis(MITO) in MZN
MT7.39323
1 Mitosis(MITO) in NPR
रु16.243123
1 Mitosis(MITO) in PYG
820.5444
1 Mitosis(MITO) in RWF
Fr167.6493
1 Mitosis(MITO) in SBD
$0.955682
1 Mitosis(MITO) in SCR
1.617486
1 Mitosis(MITO) in SRD
$4.596761
1 Mitosis(MITO) in SVC
$1.011218
1 Mitosis(MITO) in SZL
L1.993511
1 Mitosis(MITO) in TMT
m0.406107
1 Mitosis(MITO) in TND
د.ت0.3391167
1 Mitosis(MITO) in TTD
$0.784446
1 Mitosis(MITO) in UGX
Sh403.0988
1 Mitosis(MITO) in XAF
Fr65.2548
1 Mitosis(MITO) in XCD
$0.31239
1 Mitosis(MITO) in XOF
Fr65.2548
1 Mitosis(MITO) in XPF
Fr11.8014
1 Mitosis(MITO) in BWP
P1.651039
1 Mitosis(MITO) in BZD
$0.232557
1 Mitosis(MITO) in CVE
$11.019268
1 Mitosis(MITO) in DJF
Fr20.4789
1 Mitosis(MITO) in DOP
$7.411742
1 Mitosis(MITO) in DZD
د.ج15.060669
1 Mitosis(MITO) in FJD
$0.262639
1 Mitosis(MITO) in GNF
Fr1,006.0115
1 Mitosis(MITO) in GTQ
Q0.885105
1 Mitosis(MITO) in GYD
$24.20444
1 Mitosis(MITO) in ISK
kr14.2311

Mitosis Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Mitosis sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Mitosis Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Mitosis

Wie viel ist Mitosis (MITO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MITO in USD beträgt 0.1157 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MITO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MITO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1157. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mitosis?
Die Marktkapitalisierung von MITO beträgt $ 22.71M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MITO?
Das Umlaufangebot von MITO beträgt 196.27M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MITO?
MITO erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MITO?
MITO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MITO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MITO beträgt $ 84.77K USD.
Wird MITO dieses Jahr noch steigen?
MITO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MITO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:11:31 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MITO-zu-USD-Rechner

Menge

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.1157 USD

MITO handeln

MITO/USDT
$0.11574
$0.11574$0.11574
-2.28%

