Der Echtzeitpreis von Black Mirror beträgt heute 0.012488 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MIRROR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MIRROR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Black Mirror

Black Mirror Kurs(MIRROR)

1 MIRROR zu USD Echtzeitpreis:

$0.012485
$0.012485$0.012485
+34.72%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Black Mirror (MIRROR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.008995
$ 0.008995$ 0.008995
24H Tief
$ 0.014357
$ 0.014357$ 0.014357
24H Hoch

$ 0.008995
$ 0.008995$ 0.008995

$ 0.014357
$ 0.014357$ 0.014357

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

+5.41%

+34.72%

+8.76%

+8.76%

Der Echtzeitpreis von Black Mirror (MIRROR) beträgt $ 0.012488. In den letzten 24 Stunden wurde MIRROR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.008995 und einem Höchstpreis von $ 0.014357 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MIRROR liegt bei $ 0.08619121021102388, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.008786149593027325.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MIRROR im letzten Stunde um +5.41%, in den letzten 24 Stunden um +34.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Black Mirror (MIRROR) Marktinformationen

No.2044

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 142.27K
$ 142.27K$ 142.27K

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Black Mirror beträgt $ 1.20M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 142.27K. Das Umlaufangebot von MIRROR liegt bei 95.98M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.49M.

Black Mirror (MIRROR)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Black Mirror für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00321763+34.72%
30 Tage$ -0.019292-60.71%
60 Tage$ -0.007512-37.56%
90 Tage$ -0.007512-37.56%
Black Mirror-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MIRROR eine Veränderung von $ +0.00321763 (+34.72%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Black Mirror 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.019292(-60.71%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Black Mirror 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MIRROR eine Veränderung von $ -0.007512 (-37.56%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Black Mirror 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.007512 (-37.56%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Black Mirror (MIRROR) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Black Mirror-Preisverlauf an.

Was ist Black Mirror (MIRROR)

Die offizielle, Onchain-Erweiterung des Black-Mirror-Universums – die ikonische TV-Reihe wird in ein interaktives Entertainment-Ökosystem verwandelt, das von seiner Community besessen, gestaltet und vorangetrieben wird.

Black Mirror ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Black Mirror Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MIRROR Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Black Mirror auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Black Mirror-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Black Mirror-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Black Mirror (MIRROR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Black Mirror-(MIRROR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Black Mirror zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Black Mirror-Preisprognose an!

Black Mirror (MIRROR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Black Mirror (MIRROR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MIRROR Token!

Wie kauft man Black Mirror MIRROR

Suchen Sie nach wie man Black Mirror kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Black Mirror direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Black Mirror Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Black Mirror sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Black Mirror Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Black Mirror

Wie viel ist Black Mirror (MIRROR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MIRROR in USD beträgt 0.012488 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MIRROR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MIRROR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.012488. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Black Mirror?
Die Marktkapitalisierung von MIRROR beträgt $ 1.20M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MIRROR?
Das Umlaufangebot von MIRROR beträgt 95.98M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MIRROR?
MIRROR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.08619121021102388 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MIRROR?
MIRROR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.008786149593027325 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MIRROR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MIRROR beträgt $ 142.27K USD.
Wird MIRROR dieses Jahr noch steigen?
MIRROR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MIRROR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:11:10 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

MIRROR-zu-USD-Rechner

Menge

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.012488 USD

MIRROR handeln

MIRROR/USDT
$0.012485
$0.012485$0.012485
+34.71%

