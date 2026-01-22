Mia Ko-Preis heute

Der aktuelle Mia Ko (MIA)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.003244 mit einer Veränderung von 5.17% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle MIA-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.003244 pro MIA.

Mia Ko liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #- mit -- und einem Umlaufangebot von -- MIA. In den letzten 24 Stunden wurde MIA zwischen $ 0.002649 (Tiefstwert) und $ 0.003897 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei --, während der Allzeittiefstwert -- betrug.

In der kurzfristigen Performance ist MIA in der letzten Stunde um -5.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.08% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 54.34K.

Mia Ko (MIA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung ---- -- Volumen (24H) $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Umlaufangebot ---- -- Gesamtangebot ---- -- Öffentliche Blockchain SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mia Ko beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.34K. Das Umlaufangebot von MIA liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.