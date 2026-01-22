BörseDEX+
Der Live-Preis von Mia Ko beträgt heute 0.003244 USD. Die Marktkapitalisierung von MIA beträgt -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von MIA zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

1 MIA zu USD Echtzeitpreis:

$0.003244
-5.17%1D
USD
Mia Ko (MIA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 21:03:00 (UTC+8)

Mia Ko-Preis heute

Der aktuelle Mia Ko (MIA)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.003244 mit einer Veränderung von 5.17% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle MIA-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.003244 pro MIA.

Mia Ko liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #- mit -- und einem Umlaufangebot von -- MIA. In den letzten 24 Stunden wurde MIA zwischen $ 0.002649 (Tiefstwert) und $ 0.003897 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei --, während der Allzeittiefstwert -- betrug.

In der kurzfristigen Performance ist MIA in der letzten Stunde um -5.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.08% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 54.34K.

Mia Ko (MIA) Marktinformationen

--
----

$ 54.34K
$ 0.00
--
--
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mia Ko beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.34K. Das Umlaufangebot von MIA liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Mia Ko-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.002649
24H Tief
$ 0.003897
24H Hoch

$ 0.002649
$ 0.003897
--
--
-5.37%

-5.17%

-3.08%

-3.08%

Mia Ko (MIA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Mia Ko für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00017686-5.17%
30 Tage$ +0.002244+224.40%
60 Tage$ +0.002244+224.40%
90 Tage$ +0.002244+224.40%
Mia Ko-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MIA eine Veränderung von $ -0.00017686 (-5.17%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Mia Ko 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.002244(+224.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Mia Ko 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MIA eine Veränderung von $ +0.002244 (+224.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Mia Ko 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.002244 (+224.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Mia Ko (MIA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Mia Ko-Preisverlauf an.

KI-Analyse für Mia Ko

KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Mia Ko, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Mia Ko?

Die Preise des MIA-Tokens werden von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst:

Marktsentiment: Die allgemeinen Trends im Kryptomarkt und das Vertrauen der Anleger wirken sich maßgeblich auf die Preisbewegungen von MIA aus.

Angebot und Nachfrage: Die Token-Zirkulation, das Handelsvolumen sowie das Verhalten der Inhaber beeinflussen direkt die Preisentwicklung.

Projektentwicklung: Aktualisierungen, Partnerschaften, Fortschritte bei der Roadmap und technische Verbesserungen steigern das Interesse der Anleger.

Regulierungsnews: Regierungsrichtlinien und regulatorische Änderungen im Kryptomarkt verursachen Preisvolatilität.

Community-Aktivität: Das Engagement in sozialen Medien, das Wachstum der Community und die Akzeptanzraten beeinflussen die Marktwahrnehmung.

Börsennotierungen: Neue Börsenpartnerschaften erhöhen die Zugänglichkeit und das Handelsvolumen.

Makrofaktoren: Globale wirtschaftliche Bedingungen, Inflation sowie Trends bei institutionellen Investitionen wirken sich auf den breiteren Kryptomarkt aus.

Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von Mia Ko wissen?

Die Menschen möchten den heutigen Preis von Mia Ko (MIA) aus mehreren wichtigen Gründen wissen: um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, die Performance ihres Portfolios zu verfolgen, Markttrends zu erkennen, Kauf- und Verkaufsorders zeitlich passend zu platzieren, Investitionschancen zu bewerten und das Risikoexposure in volatilen Kryptomärkten zu steuern.

Preisprognose für Mia Ko

Mia Ko (MIA) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MIA im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Mia Ko (MIA)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von Mia Ko potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

MEXC-Tools
Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Möchten Sie wissen, welchen Preis Mia Ko in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die MIA-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf Mia Ko-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in Mia Ko

Bereit, mit Mia Ko zu starten? Der Kauf von MIA ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Mia Ko. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Mia Ko (MIA)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Mia Ko wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von Mia Ko (MIA)

Was kann man mit Mia Ko machen?

Der Besitz von Mia Ko eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

  • Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.

    Futures-Handel

    Futures-Handel

    Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.

  • MEXC-Launchpool

    MEXC-Launchpool

    Token staken und großartige Airdrops verdienen.

    MEXC Vorbörse

    MEXC Vorbörse

    Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.

Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC

Der Kauf von Mia Ko (MIA) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.

Spot-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker
Futures-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker

Werfen Sie einen Blick auf die wettbewerbsfähigen Handelsgebühren von MEXC

Darüber hinaus können Sie ausgewählte Spot-Token über das 0-Gebühren-Fest von MEXC ganz ohne Gebühren handeln.

Was ist Mia Ko (MIA)

Mia ist eine emotionsgetriebene KI-VTuberin, die auf der xAI-API basiert. Sie steht im Mittelpunkt einer personifizierten Figur mit Gedächtnis- und Sprachinteraktion und ist als Meme-Token positioniert, der vom Trend menschenähnlicher KI-Narrative profitiert.

Mia Ko Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Mia Ko sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 21:03:00 (UTC+8)

Erfahren Sie mehr über Mia Ko

MIAUSDT (Futures-Handel)

Gehen Sie mit Hebel auf MIA long oder short. Entdecken Sie den Handel mit MIAUSDT-Futures auf MEXC und profitieren Sie von Marktschwankungen.

Handeln Sie Mia Ko (MIA)-Märkte auf MEXC

Entdecken Sie Spot- und Futures-Märkte, sehen Sie den Live-Preis und das Volumen von Mia Ko und handeln Sie direkt.

Paare
Preis
24H-Änderung
24H-Volumen
MIA/USDT
$0.003244
-5.28%
0.00% (USDT)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

