Der Live-Preis von Mia Ko beträgt heute 0.003244 USD. Die Marktkapitalisierung von MIA beträgt -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von MIA zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!Der Live-Preis von Mia Ko beträgt heute 0.003244 USD. Die Marktkapitalisierung von MIA beträgt -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von MIA zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!
Der aktuelle Mia Ko (MIA)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.003244 mit einer Veränderung von 5.17% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle MIA-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.003244 pro MIA.
Mia Ko liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #- mit -- und einem Umlaufangebot von -- MIA. In den letzten 24 Stunden wurde MIA zwischen $ 0.002649 (Tiefstwert) und $ 0.003897 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei --, während der Allzeittiefstwert -- betrug.
In der kurzfristigen Performance ist MIA in der letzten Stunde um -5.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.08% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 54.34K.
Mia Ko (MIA) Marktinformationen
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mia Ko beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.34K. Das Umlaufangebot von MIA liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.
Mia Ko-Preisverlauf USD
24-Stunden-Preisspannenschwankung:
Mia Ko (MIA)-Preisverlauf USD
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Mia Ko für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
Zeitraum
Veränderung (USD)
Veränderung (%)
Heute
$ -0.00017686
-5.17%
30 Tage
$ +0.002244
+224.40%
60 Tage
$ +0.002244
+224.40%
90 Tage
$ +0.002244
+224.40%
Mia Ko-Preisänderung heute
Heute verzeichnete MIA eine Veränderung von $ -0.00017686 (-5.17%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
Mia Ko 30-Tage-Presänderung
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.002244(+224.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mia Ko 60-Tage-Preisänderung
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MIA eine Veränderung von $ +0.002244 (+224.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Mia Ko 90-Tage-Preisänderung
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.002244 (+224.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Mia Ko (MIA) freischalten?
KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Mia Ko, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Mia Ko?
Die Preise des MIA-Tokens werden von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst:
Marktsentiment: Die allgemeinen Trends im Kryptomarkt und das Vertrauen der Anleger wirken sich maßgeblich auf die Preisbewegungen von MIA aus.
Angebot und Nachfrage: Die Token-Zirkulation, das Handelsvolumen sowie das Verhalten der Inhaber beeinflussen direkt die Preisentwicklung.
Projektentwicklung: Aktualisierungen, Partnerschaften, Fortschritte bei der Roadmap und technische Verbesserungen steigern das Interesse der Anleger.
Regulierungsnews: Regierungsrichtlinien und regulatorische Änderungen im Kryptomarkt verursachen Preisvolatilität.
Community-Aktivität: Das Engagement in sozialen Medien, das Wachstum der Community und die Akzeptanzraten beeinflussen die Marktwahrnehmung.
Börsennotierungen: Neue Börsenpartnerschaften erhöhen die Zugänglichkeit und das Handelsvolumen.
Makrofaktoren: Globale wirtschaftliche Bedingungen, Inflation sowie Trends bei institutionellen Investitionen wirken sich auf den breiteren Kryptomarkt aus.
Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von Mia Ko wissen?
Die Menschen möchten den heutigen Preis von Mia Ko (MIA) aus mehreren wichtigen Gründen wissen: um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, die Performance ihres Portfolios zu verfolgen, Markttrends zu erkennen, Kauf- und Verkaufsorders zeitlich passend zu platzieren, Investitionschancen zu bewerten und das Risikoexposure in volatilen Kryptomärkten zu steuern.
Preisprognose für Mia Ko
Mia Ko (MIA) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von MIA im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Mia Ko (MIA)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)
Im Jahr 2040 könnte der Preis von Mia Ko potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
MEXC-Tools Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Möchten Sie wissen, welchen Preis Mia Ko in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die MIA-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf Mia Ko-Preisprognose klicken.
So kaufen und investieren Sie in Mia Ko
Bereit, mit Mia Ko zu starten? Der Kauf von MIA ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Mia Ko. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Mia Ko (MIA)-Kaufreise erleichtert.
Schritt 1
Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab
Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2
Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu
Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4
Wählen Sie Ihre Token aus
Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5
Schließen Sie Ihren Einkauf ab
Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Mia Ko wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Was kann man mit Mia Ko machen?
Der Besitz von Mia Ko eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.
Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt
Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.
Futures-Handel
Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.
MEXC-Launchpool
Token staken und großartige Airdrops verdienen.
MEXC Vorbörse
Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.
Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC
Der Kauf von Mia Ko (MIA) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.
Mia ist eine emotionsgetriebene KI-VTuberin, die auf der xAI-API basiert. Sie steht im Mittelpunkt einer personifizierten Figur mit Gedächtnis- und Sprachinteraktion und ist als Meme-Token positioniert, der vom Trend menschenähnlicher KI-Narrative profitiert.
Mia Ko Ressource
Für ein tieferes Verständnis von Mia Ko sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Mia Ko
Wie viel wird 1 Mia Ko im Jahr 2030 wert sein?
Wenn Mia Ko mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2027 etwa --, bis 2030 etwa --, bis 2035 etwa -- und bis 2040 etwa -- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen Mia Ko-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
Wie viel kostet Mia Ko heute?
Der Preis von Mia Ko beträgt heute $ 0.003244. Besuchen Sie unseren Preisverlaufsbereich, um die Entwicklung für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage zu verstehen.
Ist Mia Ko immer noch eine gute Investition?
Mia Ko bleibt eine aktiv gehandelte Kryptowährung mit fortlaufender Marktbeteiligung und Ökosystementwicklung. Dennoch sind Krypto-Investitionen, wie etwa in MIA, von Natur aus volatil und sollten mit Ihrer persönlichen Risikotoleranz übereinstimmen. Führen Sie stets eine eigene Recherche (DYOR) durch und berücksichtigen Sie die Marktbedingungen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen und Investitionen treffen.
Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen von Mia Ko?
Mia Ko im Wert von -- wurde in den letzten 24 Stunden auf MEXC gehandelt.
Was ist der aktuelle Preis von Mia Ko?
Der Echtzeitpreis von MIA wird kontinuierlich auf Grundlage der weltweiten Handelsaktivitäten an großen Börsen, einschließlich MEXC, aktualisiert. Marktpreise schwanken fortlaufend aufgrund von Änderungen in Liquidität, Handelsvolumen und der allgemeinen Marktstimmung. Um den aktuellsten Preis von Mia Ko in Ihrer bevorzugten Währung zu sehen, besuchen Sie bitte MIA Preis für weitere Informationen.
Was beeinflusst den Preis von Mia Ko?
Der Preis von MIA wird von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst, darunter die allgemeine Marktstimmung, das Handelsvolumen, technologische Entwicklungen und Trends bei der Benutzerakzeptanz. Darüber hinaus spielen makroökonomische Bedingungen wie Zinsänderungen, Liquiditätszyklen und regulatorische Signale ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Preisentwicklung.
Um über Marktveränderungen in Echtzeit und Projektaktualisierungen informiert zu bleiben, besuchen Sie MEXC Nachrichten für die neuesten Analysen und Krypto-Einblicke.
Welcher Token hat das höchste Handelsvolumen auf MEXC?
Nachfolgend finden Sie die derzeit auf MEXC am häufigsten gehandelten Token nach 24-Stunden-Handelsvolumen. Die Preise und Leistungsdaten werden fortlaufend anhand aktueller Marktdaten aktualisiert.
Wie erteile ich einen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag für MIA auf MEXC?
MEXC unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um das Risiko automatisch zu verwalten.
1. Gehen Sie zum Spot- oder Futures-Handelsbereich und wählen Sie das MIA/USDT-Paar aus.
2. Wählen Sie „Stop-Limit“ oder „Trigger-Auftrag“ aus dem Auftragsartenmenü.
3. Legen Sie Ihren Auslösepreis (das Niveau, das den Auftrag aktiviert) und Ihren Ausführungspreis (den Preis, zu dem er ausgeführt wird) fest.
4. Bestätigen Sie Ihre Auftragsdetails und senden Sie sie ab.
Ihr Stop-Loss-Auftrag wird aktiviert, wenn sich der Preis von Mia Ko gegen Ihre Position bewegt, während ein Take-Profit-Auftrag automatisch ausgeführt wird, sobald das von Ihnen festgelegte Gewinnniveau erreicht ist.
Für detaillierte Beispiele und Tutorials besuchen Sie die MEXC Spot-Handelsanleitung
Wird der Preis Mia Ko dieses Jahr steigen?
Der Preis von Mia Ko könnte in diesem Jahr steigen, abhängig von den Marktbedingungen und der Projektentwicklung. Sehen Sie sich die Preisprognose von Mia Ko (MIA) an, um eine ausführlichere Analyse zu erhalten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 21:03:00 (UTC+8)
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.
Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.