Der Echtzeitpreis von Meta Platforms beträgt heute 758.29 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum METAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den METAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Meta Platforms Logo

Meta Platforms Kurs(METAON)

1 METAON zu USD Echtzeitpreis:

$758.29
$758.29
+2.12%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:49 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 732.23
$ 732.23
24H Tief
$ 759.99
$ 759.99
24H Hoch

$ 732.23
$ 732.23

$ 759.99
$ 759.99

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004

$ 697.2743680767724
$ 697.2743680767724

+0.05%

+2.12%

+7.33%

+7.33%

Der Echtzeitpreis von Meta Platforms (METAON) beträgt $ 758.29. In den letzten 24 Stunden wurde METAON zwischen einem Tiefstpreis von $ 732.23 und einem Höchstpreis von $ 759.99 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von METAON liegt bei $ 783.5142352704004, der bisherige Tiefstpreis bei $ 697.2743680767724.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich METAON im letzten Stunde um +0.05%, in den letzten 24 Stunden um +2.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Meta Platforms (METAON) Marktinformationen

No.1883

$ 1.88M
$ 1.88M

$ 63.72K
$ 63.72K

$ 1.88M
$ 1.88M

2.48K
2.48K

2,478.70645686
2,478.70645686

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Meta Platforms beträgt $ 1.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 63.72K. Das Umlaufangebot von METAON liegt bei 2.48K, das Gesamtangebot bei 2478.70645686. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.88M.

Meta Platforms (METAON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Meta Platforms für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +15.742+2.12%
30 Tage$ +9.55+1.27%
60 Tage$ +78.29+11.51%
90 Tage$ +78.29+11.51%
Meta Platforms-Preisänderung heute

Heute verzeichnete METAON eine Veränderung von $ +15.742 (+2.12%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Meta Platforms 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +9.55(+1.27%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Meta Platforms 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete METAON eine Veränderung von $ +78.29 (+11.51%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Meta Platforms 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +78.29 (+11.51%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Meta Platforms (METAON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Meta Platforms-Preisverlauf an.

Was ist Meta Platforms (METAON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Meta Platforms ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Meta Platforms Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- METAON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Meta Platforms auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Meta Platforms-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Meta Platforms-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Meta Platforms (METAON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Meta Platforms-(METAON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Meta Platforms zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Meta Platforms-Preisprognose an!

Meta Platforms (METAON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Meta Platforms (METAON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von METAON Token!

Wie kauft man Meta Platforms METAON

Suchen Sie nach wie man Meta Platforms kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Meta Platforms direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

METAON zu lokalen Währungen

1 Meta Platforms(METAON) in VND
19,954,401.35
1 Meta Platforms(METAON) in AUD
A$1,160.1837
1 Meta Platforms(METAON) in GBP
568.7175
1 Meta Platforms(METAON) in EUR
652.1294
1 Meta Platforms(METAON) in USD
$758.29
1 Meta Platforms(METAON) in MYR
RM3,199.9838
1 Meta Platforms(METAON) in TRY
31,802.6826
1 Meta Platforms(METAON) in JPY
¥115,260.08
1 Meta Platforms(METAON) in ARS
ARS$1,130,087.1699
1 Meta Platforms(METAON) in RUB
60,367.4669
1 Meta Platforms(METAON) in INR
66,585.4449
1 Meta Platforms(METAON) in IDR
Rp12,638,161.6114
1 Meta Platforms(METAON) in PHP
44,549.5375
1 Meta Platforms(METAON) in EGP
￡E.36,026.3579
1 Meta Platforms(METAON) in BRL
R$4,079.6002
1 Meta Platforms(METAON) in CAD
C$1,061.606
1 Meta Platforms(METAON) in BDT
92,913.2737
1 Meta Platforms(METAON) in NGN
1,106,989.6565
1 Meta Platforms(METAON) in COP
$2,939,101.7084
1 Meta Platforms(METAON) in ZAR
R.13,088.0854
1 Meta Platforms(METAON) in UAH
31,886.0945
1 Meta Platforms(METAON) in TZS
T.Sh.1,886,291.8724
1 Meta Platforms(METAON) in VES
Bs160,757.48
1 Meta Platforms(METAON) in CLP
$713,550.89
1 Meta Platforms(METAON) in PKR
Rs213,056.7413
1 Meta Platforms(METAON) in KZT
408,339.165
1 Meta Platforms(METAON) in THB
฿24,758.1685
1 Meta Platforms(METAON) in TWD
NT$23,385.6636
1 Meta Platforms(METAON) in AED
د.إ2,782.9243
1 Meta Platforms(METAON) in CHF
Fr599.0491
1 Meta Platforms(METAON) in HKD
HK$5,884.3304
1 Meta Platforms(METAON) in AMD
֏290,417.4871
1 Meta Platforms(METAON) in MAD
.د.م6,991.4338
1 Meta Platforms(METAON) in MXN
$13,990.4505
1 Meta Platforms(METAON) in SAR
ريال2,843.5875
1 Meta Platforms(METAON) in ETB
Br115,783.3001
1 Meta Platforms(METAON) in KES
KSh97,963.4851
1 Meta Platforms(METAON) in JOD
د.أ537.62761
1 Meta Platforms(METAON) in PLN
2,767.7585
1 Meta Platforms(METAON) in RON
лв3,313.7273
1 Meta Platforms(METAON) in SEK
kr7,127.926
1 Meta Platforms(METAON) in BGN
лв1,273.9272
1 Meta Platforms(METAON) in HUF
Ft254,368.3805
1 Meta Platforms(METAON) in CZK
15,855.8439
1 Meta Platforms(METAON) in KWD
د.ك232.03674
1 Meta Platforms(METAON) in ILS
2,487.1912
1 Meta Platforms(METAON) in BOB
Bs5,232.201
1 Meta Platforms(METAON) in AZN
1,289.093
1 Meta Platforms(METAON) in TJS
SM7,067.2628
1 Meta Platforms(METAON) in GEL
2,054.9659
1 Meta Platforms(METAON) in AOA
Kz695,677.9947
1 Meta Platforms(METAON) in BHD
.د.ب285.11704
1 Meta Platforms(METAON) in BMD
$758.29
1 Meta Platforms(METAON) in DKK
kr4,868.2218
1 Meta Platforms(METAON) in HNL
L19,821.7006
1 Meta Platforms(METAON) in MUR
34,524.9437
1 Meta Platforms(METAON) in NAD
$13,088.0854
1 Meta Platforms(METAON) in NOK
kr7,582.9
1 Meta Platforms(METAON) in NZD
$1,311.8417
1 Meta Platforms(METAON) in PAB
B/.758.29
1 Meta Platforms(METAON) in PGK
K3,192.4009
1 Meta Platforms(METAON) in QAR
ر.ق2,760.1756
1 Meta Platforms(METAON) in RSD
дин.76,579.7071
1 Meta Platforms(METAON) in UZS
soʻm9,247,437.5448
1 Meta Platforms(METAON) in ALL
L62,938.07
1 Meta Platforms(METAON) in ANG
ƒ1,357.3391
1 Meta Platforms(METAON) in AWG
ƒ1,357.3391
1 Meta Platforms(METAON) in BBD
$1,516.58
1 Meta Platforms(METAON) in BAM
KM1,273.9272
1 Meta Platforms(METAON) in BIF
Fr2,236,197.21
1 Meta Platforms(METAON) in BND
$978.1941
1 Meta Platforms(METAON) in BSD
$758.29
1 Meta Platforms(METAON) in JMD
$121,591.8015
1 Meta Platforms(METAON) in KHR
3,057,614.8525
1 Meta Platforms(METAON) in KMF
Fr321,514.96
1 Meta Platforms(METAON) in LAK
16,484,564.8877
1 Meta Platforms(METAON) in LKR
රු230,269.9243
1 Meta Platforms(METAON) in MDL
L12,883.3471
1 Meta Platforms(METAON) in MGA
Ar3,431,171.2552
1 Meta Platforms(METAON) in MOP
P6,066.32
1 Meta Platforms(METAON) in MVR
11,601.837
1 Meta Platforms(METAON) in MWK
MK1,316,474.8519
1 Meta Platforms(METAON) in MZN
MT48,454.731
1 Meta Platforms(METAON) in NPR
रु106,456.3331
1 Meta Platforms(METAON) in PYG
5,377,792.68
1 Meta Platforms(METAON) in RWF
Fr1,098,762.21
1 Meta Platforms(METAON) in SBD
$6,263.4754
1 Meta Platforms(METAON) in SCR
10,600.8942
1 Meta Platforms(METAON) in SRD
$30,126.8617
1 Meta Platforms(METAON) in SVC
$6,627.4546
1 Meta Platforms(METAON) in SZL
L13,065.3367
1 Meta Platforms(METAON) in TMT
m2,661.5979
1 Meta Platforms(METAON) in TND
د.ت2,222.54799
1 Meta Platforms(METAON) in TTD
$5,141.2062
1 Meta Platforms(METAON) in UGX
Sh2,641,882.36
1 Meta Platforms(METAON) in XAF
Fr427,675.56
1 Meta Platforms(METAON) in XCD
$2,047.383
1 Meta Platforms(METAON) in XOF
Fr427,675.56
1 Meta Platforms(METAON) in XPF
Fr77,345.58
1 Meta Platforms(METAON) in BWP
P10,820.7983
1 Meta Platforms(METAON) in BZD
$1,524.1629
1 Meta Platforms(METAON) in CVE
$72,219.5396
1 Meta Platforms(METAON) in DJF
Fr134,217.33
1 Meta Platforms(METAON) in DOP
$48,576.0574
1 Meta Platforms(METAON) in DZD
د.ج98,706.6093
1 Meta Platforms(METAON) in FJD
$1,721.3183
1 Meta Platforms(METAON) in GNF
Fr6,593,331.55
1 Meta Platforms(METAON) in GTQ
Q5,800.9185
1 Meta Platforms(METAON) in GYD
$158,634.268
1 Meta Platforms(METAON) in ISK
kr93,269.67

Meta Platforms Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Meta Platforms sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Meta Platforms Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Meta Platforms

Wie viel ist Meta Platforms (METAON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von METAON in USD beträgt 758.29 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle METAON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle METAON-zu-USD-Preis beträgt $ 758.29. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Meta Platforms?
Die Marktkapitalisierung von METAON beträgt $ 1.88M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von METAON?
Das Umlaufangebot von METAON beträgt 2.48K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von METAON?
METAON erreichte einen Allzeithochpreis von 783.5142352704004 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von METAON?
METAON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 697.2743680767724 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von METAON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für METAON beträgt $ 63.72K USD.
Wird METAON dieses Jahr noch steigen?
METAON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die METAON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:49 (UTC+8)

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

METAON-zu-USD-Rechner

Menge

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 758.29 USD

METAON handeln

METAON/USDT
$758.29
$758.29
+2.11%

$111,745.93

$3,960.11

$0.04916

$5.9350

$194.04

$111,745.93

$3,960.11

$2.6429

$194.04

$0.19698

$0.00000

$1.0975

$0.000000000000106

$0.050032

$0.1540

$1.0975

$0.15416

$0.0000000000000000000185

$0.111616

$0.000000000000000007500

