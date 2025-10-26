Der Echtzeitpreis von MENTO beträgt heute -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MENTO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MENTO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MENTO beträgt heute -- USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MENTO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MENTO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MENTO Kurs(MENTO)

Nicht aufgelistet

USD
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:40:06 (UTC+8)

MENTO (MENTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
--
----
24H Tief
--
----
24H Hoch

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Der Echtzeitpreis von MENTO (MENTO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MENTO zwischen einem Tiefstpreis von -- und einem Höchstpreis von -- gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MENTO liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MENTO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -- verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MENTO (MENTO) Marktinformationen

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MENTO beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MENTO liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

MENTO (MENTO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von MENTO für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
No Data
MENTO-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MENTO eine Veränderung von -- (--), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

MENTO 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um --(--) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

MENTO 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MENTO eine Veränderung von -- (--) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

MENTO 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um -- (--), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Was ist MENTO (MENTO)

Mento ist ein dezentralisiertes Stable-Asset-Protokoll für mehrere Währungen, das die Erstellung und den Tausch von Stablecoins ohne zentrale Vermittler ermöglicht. Im Kern basiert Mento auf einem Set auditierter Smart Contracts, die für Transparenz, Dezentralisierung und Kapitaleffizienz entwickelt wurden – und damit den Betrieb der robustesten On-Chain-FX-Infrastruktur (Foreign Exchange) ermöglichen.

MENTO ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre MENTO Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MENTO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu MENTO auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr MENTO-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

MENTO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MENTO (MENTO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MENTO-(MENTO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MENTO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MENTO-Preisprognose an!

MENTO (MENTO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MENTO (MENTO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MENTO Token!

Wie kauft man MENTO MENTO

Suchen Sie nach wie man MENTO kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können MENTO direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Für ein tieferes Verständnis von MENTO sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu MENTO

Wie viel ist MENTO (MENTO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MENTO in USD beträgt -- USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MENTO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MENTO-zu-USD-Preis beträgt --. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MENTO?
Die Marktkapitalisierung von MENTO beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MENTO?
Das Umlaufangebot von MENTO beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MENTO?
MENTO erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MENTO?
MENTO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MENTO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MENTO beträgt -- USD.
Wird MENTO dieses Jahr noch steigen?
MENTO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MENTO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
MENTO (MENTO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

