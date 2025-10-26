Der Echtzeitpreis von McDonalds beträgt heute 307.78 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MCDON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MCDON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von McDonalds beträgt heute 307.78 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MCDON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MCDON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 MCDON zu USD Echtzeitpreis:

$307.69
$307.69$307.69
+0.16%1D
USD
McDonalds (MCDON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:29 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 307
$ 307$ 307
24H Tief
$ 312.73
$ 312.73$ 312.73
24H Hoch

$ 307
$ 307$ 307

$ 312.73
$ 312.73$ 312.73

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

-0.07%

+0.16%

+0.82%

+0.82%

Der Echtzeitpreis von McDonalds (MCDON) beträgt $ 307.78. In den letzten 24 Stunden wurde MCDON zwischen einem Tiefstpreis von $ 307 und einem Höchstpreis von $ 312.73 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MCDON liegt bei $ 323.00794651626467, der bisherige Tiefstpreis bei $ 290.77283731780426.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MCDON im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.16% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

McDonalds (MCDON) Marktinformationen

No.1694

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

$ 55.70K
$ 55.70K$ 55.70K

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

8.76K
8.76K 8.76K

8,758.55379547
8,758.55379547 8,758.55379547

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von McDonalds beträgt $ 2.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.70K. Das Umlaufangebot von MCDON liegt bei 8.76K, das Gesamtangebot bei 8758.55379547. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.70M.

McDonalds (MCDON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von McDonalds für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.4915+0.16%
30 Tage$ +3.69+1.21%
60 Tage$ +27.78+9.92%
90 Tage$ +27.78+9.92%
McDonalds-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MCDON eine Veränderung von $ +0.4915 (+0.16%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

McDonalds 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +3.69(+1.21%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

McDonalds 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MCDON eine Veränderung von $ +27.78 (+9.92%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

McDonalds 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +27.78 (+9.92%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von McDonalds (MCDON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem McDonalds-Preisverlauf an.

Was ist McDonalds (MCDON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

McDonalds ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre McDonalds Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MCDON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu McDonalds auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr McDonalds-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

McDonalds-Preisprognose (USD)

Wie viel wird McDonalds (MCDON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre McDonalds-(MCDON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für McDonalds zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die McDonalds-Preisprognose an!

McDonalds (MCDON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von McDonalds (MCDON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MCDON Token!

Wie kauft man McDonalds MCDON

Suchen Sie nach wie man McDonalds kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können McDonalds direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

McDonalds Ressource

Für ein tieferes Verständnis von McDonalds sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle McDonalds Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu McDonalds

Wie viel ist McDonalds (MCDON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MCDON in USD beträgt 307.78 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MCDON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MCDON-zu-USD-Preis beträgt $ 307.78. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von McDonalds?
Die Marktkapitalisierung von MCDON beträgt $ 2.70M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MCDON?
Das Umlaufangebot von MCDON beträgt 8.76K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MCDON?
MCDON erreichte einen Allzeithochpreis von 323.00794651626467 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MCDON?
MCDON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 290.77283731780426 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MCDON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MCDON beträgt $ 55.70K USD.
Wird MCDON dieses Jahr noch steigen?
MCDON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MCDON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:29 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

