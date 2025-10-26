Der Echtzeitpreis von Mastercard beträgt heute 578.46 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mastercard beträgt heute 578.46 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mastercard Kurs(MAON)

1 MAON zu USD Echtzeitpreis:

$578.46
$578.46$578.46
Mastercard (MAON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:07 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 578.42
$ 578.42$ 578.42
24H Tief
$ 578.5
$ 578.5$ 578.5
24H Hoch

$ 578.42
$ 578.42$ 578.42

$ 578.5
$ 578.5$ 578.5

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613$ 604.8777949802613

$ 542.7603869563253
$ 542.7603869563253$ 542.7603869563253

0.00%

0.00%

+1.46%

+1.46%

Der Echtzeitpreis von Mastercard (MAON) beträgt $ 578.46. In den letzten 24 Stunden wurde MAON zwischen einem Tiefstpreis von $ 578.42 und einem Höchstpreis von $ 578.5 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAON liegt bei $ 604.8777949802613, der bisherige Tiefstpreis bei $ 542.7603869563253.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAON im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mastercard (MAON) Marktinformationen

No.2118

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 56.99K
$ 56.99K$ 56.99K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

2.01K
2.01K 2.01K

2,006.83501002
2,006.83501002 2,006.83501002

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mastercard beträgt $ 1.16M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.99K. Das Umlaufangebot von MAON liegt bei 2.01K, das Gesamtangebot bei 2006.83501002. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.16M.

Mastercard (MAON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Mastercard für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ +8.98+1.57%
60 Tage$ +28.46+5.17%
90 Tage$ +28.46+5.17%
Mastercard-Preisänderung heute

Heute verzeichnete MAON eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Mastercard 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +8.98(+1.57%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Mastercard 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete MAON eine Veränderung von $ +28.46 (+5.17%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Mastercard 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +28.46 (+5.17%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Mastercard (MAON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Mastercard-Preisverlauf an.

Was ist Mastercard (MAON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Mastercard ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Mastercard Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- MAON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Mastercard auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Mastercard-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Mastercard-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mastercard (MAON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mastercard-(MAON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mastercard zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mastercard-Preisprognose an!

Mastercard (MAON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mastercard (MAON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MAON Token!

Wie kauft man Mastercard MAON

Suchen Sie nach wie man Mastercard kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Mastercard direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

MAON zu lokalen Währungen

1 Mastercard(MAON) in VND
15,222,174.9
1 Mastercard(MAON) in AUD
A$885.0438
1 Mastercard(MAON) in GBP
433.845
1 Mastercard(MAON) in EUR
497.4756
1 Mastercard(MAON) in USD
$578.46
1 Mastercard(MAON) in MYR
RM2,441.1012
1 Mastercard(MAON) in TRY
24,260.6124
1 Mastercard(MAON) in JPY
¥87,925.92
1 Mastercard(MAON) in ARS
ARS$862,084.7226
1 Mastercard(MAON) in RUB
46,051.2006
1 Mastercard(MAON) in INR
50,794.5726
1 Mastercard(MAON) in IDR
Rp9,640,996.1436
1 Mastercard(MAON) in PHP
33,984.525
1 Mastercard(MAON) in EGP
￡E.27,482.6346
1 Mastercard(MAON) in BRL
R$3,112.1148
1 Mastercard(MAON) in CAD
C$809.844
1 Mastercard(MAON) in BDT
70,878.7038
1 Mastercard(MAON) in NGN
844,464.831
1 Mastercard(MAON) in COP
$2,242,087.8216
1 Mastercard(MAON) in ZAR
R.9,984.2196
1 Mastercard(MAON) in UAH
24,324.243
1 Mastercard(MAON) in TZS
T.Sh.1,438,953.9576
1 Mastercard(MAON) in VES
Bs122,633.52
1 Mastercard(MAON) in CLP
$544,330.86
1 Mastercard(MAON) in PKR
Rs162,529.9062
1 Mastercard(MAON) in KZT
311,500.71
1 Mastercard(MAON) in THB
฿18,886.719
1 Mastercard(MAON) in TWD
NT$17,839.7064
1 Mastercard(MAON) in AED
د.إ2,122.9482
1 Mastercard(MAON) in CHF
Fr456.9834
1 Mastercard(MAON) in HKD
HK$4,488.8496
1 Mastercard(MAON) in AMD
֏221,544.3954
1 Mastercard(MAON) in MAD
.د.م5,333.4012
1 Mastercard(MAON) in MXN
$10,672.587
1 Mastercard(MAON) in SAR
ريال2,169.225
1 Mastercard(MAON) in ETB
Br88,325.0574
1 Mastercard(MAON) in KES
KSh74,731.2474
1 Mastercard(MAON) in JOD
د.أ410.12814
1 Mastercard(MAON) in PLN
2,111.379
1 Mastercard(MAON) in RON
лв2,527.8702
1 Mastercard(MAON) in SEK
kr5,437.524
1 Mastercard(MAON) in BGN
лв971.8128
1 Mastercard(MAON) in HUF
Ft194,044.407
1 Mastercard(MAON) in CZK
12,095.5986
1 Mastercard(MAON) in KWD
د.ك177.00876
1 Mastercard(MAON) in ILS
1,897.3488
1 Mastercard(MAON) in BOB
Bs3,991.374
1 Mastercard(MAON) in AZN
983.382
1 Mastercard(MAON) in TJS
SM5,391.2472
1 Mastercard(MAON) in GEL
1,567.6266
1 Mastercard(MAON) in AOA
Kz530,696.5578
1 Mastercard(MAON) in BHD
.د.ب217.50096
1 Mastercard(MAON) in BMD
$578.46
1 Mastercard(MAON) in DKK
kr3,713.7132
1 Mastercard(MAON) in HNL
L15,120.9444
1 Mastercard(MAON) in MUR
26,337.2838
1 Mastercard(MAON) in NAD
$9,984.2196
1 Mastercard(MAON) in NOK
kr5,784.6
1 Mastercard(MAON) in NZD
$1,000.7358
1 Mastercard(MAON) in PAB
B/.578.46
1 Mastercard(MAON) in PGK
K2,435.3166
1 Mastercard(MAON) in QAR
ر.ق2,105.5944
1 Mastercard(MAON) in RSD
дин.58,418.6754
1 Mastercard(MAON) in UZS
soʻm7,054,389.1152
1 Mastercard(MAON) in ALL
L48,012.18
1 Mastercard(MAON) in ANG
ƒ1,035.4434
1 Mastercard(MAON) in AWG
ƒ1,035.4434
1 Mastercard(MAON) in BBD
$1,156.92
1 Mastercard(MAON) in BAM
KM971.8128
1 Mastercard(MAON) in BIF
Fr1,705,878.54
1 Mastercard(MAON) in BND
$746.2134
1 Mastercard(MAON) in BSD
$578.46
1 Mastercard(MAON) in JMD
$92,756.061
1 Mastercard(MAON) in KHR
2,332,495.335
1 Mastercard(MAON) in KMF
Fr245,267.04
1 Mastercard(MAON) in LAK
12,575,217.1398
1 Mastercard(MAON) in LKR
රු175,660.9482
1 Mastercard(MAON) in MDL
L9,828.0354
1 Mastercard(MAON) in MGA
Ar2,617,462.0848
1 Mastercard(MAON) in MOP
P4,627.68
1 Mastercard(MAON) in MVR
8,850.438
1 Mastercard(MAON) in MWK
MK1,004,270.1906
1 Mastercard(MAON) in MZN
MT36,963.594
1 Mastercard(MAON) in NPR
रु81,209.9994
1 Mastercard(MAON) in PYG
4,102,438.32
1 Mastercard(MAON) in RWF
Fr838,188.54
1 Mastercard(MAON) in SBD
$4,778.0796
1 Mastercard(MAON) in SCR
8,086.8708
1 Mastercard(MAON) in SRD
$22,982.2158
1 Mastercard(MAON) in SVC
$5,055.7404
1 Mastercard(MAON) in SZL
L9,966.8658
1 Mastercard(MAON) in TMT
m2,030.3946
1 Mastercard(MAON) in TND
د.ت1,695.46626
1 Mastercard(MAON) in TTD
$3,921.9588
1 Mastercard(MAON) in UGX
Sh2,015,354.64
1 Mastercard(MAON) in XAF
Fr326,251.44
1 Mastercard(MAON) in XCD
$1,561.842
1 Mastercard(MAON) in XOF
Fr326,251.44
1 Mastercard(MAON) in XPF
Fr59,002.92
1 Mastercard(MAON) in BWP
P8,254.6242
1 Mastercard(MAON) in BZD
$1,162.7046
1 Mastercard(MAON) in CVE
$55,092.5304
1 Mastercard(MAON) in DJF
Fr102,387.42
1 Mastercard(MAON) in DOP
$37,056.1476
1 Mastercard(MAON) in DZD
د.ج75,298.1382
1 Mastercard(MAON) in FJD
$1,313.1042
1 Mastercard(MAON) in GNF
Fr5,029,709.7
1 Mastercard(MAON) in GTQ
Q4,425.219
1 Mastercard(MAON) in GYD
$121,013.832
1 Mastercard(MAON) in ISK
kr71,150.58

Mastercard Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Mastercard sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Mastercard Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Mastercard

Wie viel ist Mastercard (MAON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MAON in USD beträgt 578.46 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MAON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MAON-zu-USD-Preis beträgt $ 578.46. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mastercard?
Die Marktkapitalisierung von MAON beträgt $ 1.16M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MAON?
Das Umlaufangebot von MAON beträgt 2.01K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MAON?
MAON erreichte einen Allzeithochpreis von 604.8777949802613 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MAON?
MAON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 542.7603869563253 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MAON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MAON beträgt $ 56.99K USD.
Wird MAON dieses Jahr noch steigen?
MAON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MAON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:10:07 (UTC+8)

Mastercard (MAON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

