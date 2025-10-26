Der Echtzeitpreis von LITAS beträgt heute 0.2592 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LITAS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LITAS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von LITAS beträgt heute 0.2592 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LITAS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LITAS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LITAS

LITAS-Preisinformationen

LITAS-Whitepaper

Offizielle LITAS-Website

LITAS-Tokenökonomie

LITAS-Preisprognose

LITAS Verlauf

LITAS Kaufanleitung

LITAS-zu-Fiat-Währungsrechner

LITAS Kurs(LITAS)

1 LITAS zu USD Echtzeitpreis:

$0.259
$0.259$0.259
+0.66%1D
USD
LITAS (LITAS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:42 (UTC+8)

LITAS (LITAS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.2451
$ 0.2451$ 0.2451
24H Tief
$ 0.2613
$ 0.2613$ 0.2613
24H Hoch

$ 0.2451
$ 0.2451$ 0.2451

$ 0.2613
$ 0.2613$ 0.2613

--
----

--
----

+0.19%

+0.66%

+4.34%

+4.34%

Der Echtzeitpreis von LITAS (LITAS) beträgt $ 0.2592. In den letzten 24 Stunden wurde LITAS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.2451 und einem Höchstpreis von $ 0.2613 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LITAS liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LITAS im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um +0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LITAS (LITAS) Marktinformationen

--
----

$ 46.42K
$ 46.42K$ 46.42K

$ 25.92M
$ 25.92M$ 25.92M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LITAS beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 46.42K. Das Umlaufangebot von LITAS liegt bei --, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.92M.

LITAS (LITAS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von LITAS für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.001698+0.66%
30 Tage$ -0.1503-36.71%
60 Tage$ +0.059+29.47%
90 Tage$ +0.0592+29.60%
LITAS-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LITAS eine Veränderung von $ +0.001698 (+0.66%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

LITAS 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.1503(-36.71%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

LITAS 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LITAS eine Veränderung von $ +0.059 (+29.47%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

LITAS 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0592 (+29.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von LITAS (LITAS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem LITAS-Preisverlauf an.

Was ist LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre LITAS Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LITAS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu LITAS auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr LITAS-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

LITAS-Preisprognose (USD)

Wie viel wird LITAS (LITAS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre LITAS-(LITAS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für LITAS zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die LITAS-Preisprognose an!

LITAS (LITAS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von LITAS (LITAS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LITAS Token!

Wie kauft man LITAS LITAS

Suchen Sie nach wie man LITAS kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können LITAS direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LITAS zu lokalen Währungen

1 LITAS(LITAS) in VND
6,820.848
1 LITAS(LITAS) in AUD
A$0.396576
1 LITAS(LITAS) in GBP
0.1944
1 LITAS(LITAS) in EUR
0.222912
1 LITAS(LITAS) in USD
$0.2592
1 LITAS(LITAS) in MYR
RM1.093824
1 LITAS(LITAS) in TRY
10.870848
1 LITAS(LITAS) in JPY
¥39.3984
1 LITAS(LITAS) in ARS
ARS$386.288352
1 LITAS(LITAS) in RUB
20.634912
1 LITAS(LITAS) in INR
22.760352
1 LITAS(LITAS) in IDR
Rp4,319.998272
1 LITAS(LITAS) in PHP
15.228
1 LITAS(LITAS) in EGP
￡E.12.314592
1 LITAS(LITAS) in BRL
R$1.394496
1 LITAS(LITAS) in CAD
C$0.36288
1 LITAS(LITAS) in BDT
31.759776
1 LITAS(LITAS) in NGN
378.39312
1 LITAS(LITAS) in COP
$1,004.648832
1 LITAS(LITAS) in ZAR
R.4.473792
1 LITAS(LITAS) in UAH
10.89936
1 LITAS(LITAS) in TZS
T.Sh.644.775552
1 LITAS(LITAS) in VES
Bs54.9504
1 LITAS(LITAS) in CLP
$243.9072
1 LITAS(LITAS) in PKR
Rs72.827424
1 LITAS(LITAS) in KZT
139.5792
1 LITAS(LITAS) in THB
฿8.46288
1 LITAS(LITAS) in TWD
NT$7.993728
1 LITAS(LITAS) in AED
د.إ0.951264
1 LITAS(LITAS) in CHF
Fr0.204768
1 LITAS(LITAS) in HKD
HK$2.011392
1 LITAS(LITAS) in AMD
֏99.271008
1 LITAS(LITAS) in MAD
.د.م2.389824
1 LITAS(LITAS) in MXN
$4.78224
1 LITAS(LITAS) in SAR
ريال0.972
1 LITAS(LITAS) in ETB
Br39.577248
1 LITAS(LITAS) in KES
KSh33.486048
1 LITAS(LITAS) in JOD
د.أ0.1837728
1 LITAS(LITAS) in PLN
0.94608
1 LITAS(LITAS) in RON
лв1.132704
1 LITAS(LITAS) in SEK
kr2.43648
1 LITAS(LITAS) in BGN
лв0.435456
1 LITAS(LITAS) in HUF
Ft86.94864
1 LITAS(LITAS) in CZK
5.419872
1 LITAS(LITAS) in KWD
د.ك0.0793152
1 LITAS(LITAS) in ILS
0.850176
1 LITAS(LITAS) in BOB
Bs1.78848
1 LITAS(LITAS) in AZN
0.44064
1 LITAS(LITAS) in TJS
SM2.415744
1 LITAS(LITAS) in GEL
0.702432
1 LITAS(LITAS) in AOA
Kz237.797856
1 LITAS(LITAS) in BHD
.د.ب0.0974592
1 LITAS(LITAS) in BMD
$0.2592
1 LITAS(LITAS) in DKK
kr1.664064
1 LITAS(LITAS) in HNL
L6.775488
1 LITAS(LITAS) in MUR
11.801376
1 LITAS(LITAS) in NAD
$4.473792
1 LITAS(LITAS) in NOK
kr2.592
1 LITAS(LITAS) in NZD
$0.448416
1 LITAS(LITAS) in PAB
B/.0.2592
1 LITAS(LITAS) in PGK
K1.091232
1 LITAS(LITAS) in QAR
ر.ق0.943488
1 LITAS(LITAS) in RSD
дин.26.176608
1 LITAS(LITAS) in UZS
soʻm3,160.975104
1 LITAS(LITAS) in ALL
L21.5136
1 LITAS(LITAS) in ANG
ƒ0.463968
1 LITAS(LITAS) in AWG
ƒ0.463968
1 LITAS(LITAS) in BBD
$0.5184
1 LITAS(LITAS) in BAM
KM0.435456
1 LITAS(LITAS) in BIF
Fr764.3808
1 LITAS(LITAS) in BND
$0.334368
1 LITAS(LITAS) in BSD
$0.2592
1 LITAS(LITAS) in JMD
$41.56272
1 LITAS(LITAS) in KHR
1,045.1592
1 LITAS(LITAS) in KMF
Fr109.9008
1 LITAS(LITAS) in LAK
5,634.782496
1 LITAS(LITAS) in LKR
රු78.711264
1 LITAS(LITAS) in MDL
L4.403808
1 LITAS(LITAS) in MGA
Ar1,172.848896
1 LITAS(LITAS) in MOP
P2.0736
1 LITAS(LITAS) in MVR
3.96576
1 LITAS(LITAS) in MWK
MK449.999712
1 LITAS(LITAS) in MZN
MT16.56288
1 LITAS(LITAS) in NPR
रु36.389088
1 LITAS(LITAS) in PYG
1,838.2464
1 LITAS(LITAS) in RWF
Fr375.5808
1 LITAS(LITAS) in SBD
$2.140992
1 LITAS(LITAS) in SCR
3.623616
1 LITAS(LITAS) in SRD
$10.298016
1 LITAS(LITAS) in SVC
$2.265408
1 LITAS(LITAS) in SZL
L4.466016
1 LITAS(LITAS) in TMT
m0.909792
1 LITAS(LITAS) in TND
د.ت0.7597152
1 LITAS(LITAS) in TTD
$1.757376
1 LITAS(LITAS) in UGX
Sh903.0528
1 LITAS(LITAS) in XAF
Fr146.1888
1 LITAS(LITAS) in XCD
$0.69984
1 LITAS(LITAS) in XOF
Fr146.1888
1 LITAS(LITAS) in XPF
Fr26.4384
1 LITAS(LITAS) in BWP
P3.698784
1 LITAS(LITAS) in BZD
$0.520992
1 LITAS(LITAS) in CVE
$24.686208
1 LITAS(LITAS) in DJF
Fr45.8784
1 LITAS(LITAS) in DOP
$16.604352
1 LITAS(LITAS) in DZD
د.ج33.740064
1 LITAS(LITAS) in FJD
$0.588384
1 LITAS(LITAS) in GNF
Fr2,253.744
1 LITAS(LITAS) in GTQ
Q1.98288
1 LITAS(LITAS) in GYD
$54.22464
1 LITAS(LITAS) in ISK
kr31.8816

LITAS Ressource

Für ein tieferes Verständnis von LITAS sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle LITAS Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu LITAS

Wie viel ist LITAS (LITAS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LITAS in USD beträgt 0.2592 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LITAS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LITAS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.2592. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LITAS?
Die Marktkapitalisierung von LITAS beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LITAS?
Das Umlaufangebot von LITAS beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LITAS?
LITAS erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LITAS?
LITAS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LITAS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LITAS beträgt $ 46.42K USD.
Wird LITAS dieses Jahr noch steigen?
LITAS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LITAS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:42 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

