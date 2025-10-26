Der Echtzeitpreis von LINEA beträgt heute 0.01525 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LINEA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LINEA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von LINEA beträgt heute 0.01525 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LINEA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LINEA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

LINEA Logo

LINEA Kurs(LINEA)

1 LINEA zu USD Echtzeitpreis:

$0.01525
$0.01525$0.01525
+1.66%1D
USD
LINEA (LINEA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:28 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01467
$ 0.01467$ 0.01467
24H Tief
$ 0.01541
$ 0.01541$ 0.01541
24H Hoch

$ 0.01467
$ 0.01467$ 0.01467

$ 0.01541
$ 0.01541$ 0.01541

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

-0.72%

+1.66%

-14.19%

-14.19%

Der Echtzeitpreis von LINEA (LINEA) beträgt $ 0.01525. In den letzten 24 Stunden wurde LINEA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01467 und einem Höchstpreis von $ 0.01541 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LINEA liegt bei $ 0.04657278430753583, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.007196492054667389.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LINEA im letzten Stunde um -0.72%, in den letzten 24 Stunden um +1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LINEA (LINEA) Marktinformationen

No.174

$ 236.10M
$ 236.10M$ 236.10M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LINEA beträgt $ 236.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.03M. Das Umlaufangebot von LINEA liegt bei 15.48B, das Gesamtangebot bei 72009990000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.10B.

LINEA (LINEA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von LINEA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000249+1.66%
30 Tage$ -0.01001-39.63%
60 Tage$ +0.01025+205.00%
90 Tage$ +0.01025+205.00%
LINEA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LINEA eine Veränderung von $ +0.000249 (+1.66%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

LINEA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01001(-39.63%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

LINEA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LINEA eine Veränderung von $ +0.01025 (+205.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

LINEA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.01025 (+205.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von LINEA (LINEA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem LINEA-Preisverlauf an.

Was ist LINEA (LINEA)

Linea ist die Layer-2-Lösung, die von Grund auf entwickelt wurde, um Ethereum und die gesamte ETH-Ökonomie zu stärken. Jeder Aspekt ihres Designs – von den produktiven ETH-Burn-Mechanismen und den kapital­effizienten nativen Erträgen bis hin zur zugrunde liegenden Ethereum-äquivalenten zk-Technologie – verstärkt den Wert und den Nutzen des Ethereum-Mainnets. All dies wird vom größten Ecosystem Fund im Bereich unterstützt, der von den vertrauenswürdigsten Ethereum-Entwicklern verwaltet wird. Mit Infrastruktur auf institutionellem Niveau und einer tiefen Integration im DeFi-Bereich ist Linea die beste Chain für ETH-Kapital, bei der jede Transaktion und jeder Block Ethereum stärkt.

LINEA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre LINEA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LINEA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu LINEA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr LINEA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

LINEA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird LINEA (LINEA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre LINEA-(LINEA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für LINEA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die LINEA-Preisprognose an!

LINEA (LINEA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von LINEA (LINEA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LINEA Token!

Wie kauft man LINEA LINEA

Suchen Sie nach wie man LINEA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können LINEA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LINEA zu lokalen Währungen

1 LINEA(LINEA) in VND
401.30375
1 LINEA(LINEA) in AUD
A$0.0233325
1 LINEA(LINEA) in GBP
0.0114375
1 LINEA(LINEA) in EUR
0.013115
1 LINEA(LINEA) in USD
$0.01525
1 LINEA(LINEA) in MYR
RM0.064355
1 LINEA(LINEA) in TRY
0.639585
1 LINEA(LINEA) in JPY
¥2.318
1 LINEA(LINEA) in ARS
ARS$22.7272275
1 LINEA(LINEA) in RUB
1.2140525
1 LINEA(LINEA) in INR
1.3391025
1 LINEA(LINEA) in IDR
Rp254.166565
1 LINEA(LINEA) in PHP
0.8959375
1 LINEA(LINEA) in EGP
￡E.0.7245275
1 LINEA(LINEA) in BRL
R$0.082045
1 LINEA(LINEA) in CAD
C$0.02135
1 LINEA(LINEA) in BDT
1.8685825
1 LINEA(LINEA) in NGN
22.2627125
1 LINEA(LINEA) in COP
$59.10839
1 LINEA(LINEA) in ZAR
R.0.263215
1 LINEA(LINEA) in UAH
0.6412625
1 LINEA(LINEA) in TZS
T.Sh.37.93529
1 LINEA(LINEA) in VES
Bs3.233
1 LINEA(LINEA) in CLP
$14.35025
1 LINEA(LINEA) in PKR
Rs4.2847925
1 LINEA(LINEA) in KZT
8.212125
1 LINEA(LINEA) in THB
฿0.4979125
1 LINEA(LINEA) in TWD
NT$0.47031
1 LINEA(LINEA) in AED
د.إ0.0559675
1 LINEA(LINEA) in CHF
Fr0.0120475
1 LINEA(LINEA) in HKD
HK$0.11834
1 LINEA(LINEA) in AMD
֏5.8405975
1 LINEA(LINEA) in MAD
.د.م0.140605
1 LINEA(LINEA) in MXN
$0.2813625
1 LINEA(LINEA) in SAR
ريال0.0571875
1 LINEA(LINEA) in ETB
Br2.3285225
1 LINEA(LINEA) in KES
KSh1.9701475
1 LINEA(LINEA) in JOD
د.أ0.01081225
1 LINEA(LINEA) in PLN
0.0556625
1 LINEA(LINEA) in RON
лв0.0666425
1 LINEA(LINEA) in SEK
kr0.14335
1 LINEA(LINEA) in BGN
лв0.02562
1 LINEA(LINEA) in HUF
Ft5.1156125
1 LINEA(LINEA) in CZK
0.3188775
1 LINEA(LINEA) in KWD
د.ك0.0046665
1 LINEA(LINEA) in ILS
0.05002
1 LINEA(LINEA) in BOB
Bs0.105225
1 LINEA(LINEA) in AZN
0.025925
1 LINEA(LINEA) in TJS
SM0.14213
1 LINEA(LINEA) in GEL
0.0413275
1 LINEA(LINEA) in AOA
Kz13.9908075
1 LINEA(LINEA) in BHD
.د.ب0.005734
1 LINEA(LINEA) in BMD
$0.01525
1 LINEA(LINEA) in DKK
kr0.097905
1 LINEA(LINEA) in HNL
L0.398635
1 LINEA(LINEA) in MUR
0.6943325
1 LINEA(LINEA) in NAD
$0.263215
1 LINEA(LINEA) in NOK
kr0.1525
1 LINEA(LINEA) in NZD
$0.0263825
1 LINEA(LINEA) in PAB
B/.0.01525
1 LINEA(LINEA) in PGK
K0.0642025
1 LINEA(LINEA) in QAR
ر.ق0.05551
1 LINEA(LINEA) in RSD
дин.1.5400975
1 LINEA(LINEA) in UZS
soʻm185.97558
1 LINEA(LINEA) in ALL
L1.26575
1 LINEA(LINEA) in ANG
ƒ0.0272975
1 LINEA(LINEA) in AWG
ƒ0.0272975
1 LINEA(LINEA) in BBD
$0.0305
1 LINEA(LINEA) in BAM
KM0.02562
1 LINEA(LINEA) in BIF
Fr44.97225
1 LINEA(LINEA) in BND
$0.0196725
1 LINEA(LINEA) in BSD
$0.01525
1 LINEA(LINEA) in JMD
$2.4453375
1 LINEA(LINEA) in KHR
61.4918125
1 LINEA(LINEA) in KMF
Fr6.466
1 LINEA(LINEA) in LAK
331.5217325
1 LINEA(LINEA) in LKR
රු4.6309675
1 LINEA(LINEA) in MDL
L0.2590975
1 LINEA(LINEA) in MGA
Ar69.00442
1 LINEA(LINEA) in MOP
P0.122
1 LINEA(LINEA) in MVR
0.233325
1 LINEA(LINEA) in MWK
MK26.4756775
1 LINEA(LINEA) in MZN
MT0.974475
1 LINEA(LINEA) in NPR
रु2.1409475
1 LINEA(LINEA) in PYG
108.153
1 LINEA(LINEA) in RWF
Fr22.09725
1 LINEA(LINEA) in SBD
$0.125965
1 LINEA(LINEA) in SCR
0.213195
1 LINEA(LINEA) in SRD
$0.6058825
1 LINEA(LINEA) in SVC
$0.133285
1 LINEA(LINEA) in SZL
L0.2627575
1 LINEA(LINEA) in TMT
m0.0535275
1 LINEA(LINEA) in TND
د.ت0.04469775
1 LINEA(LINEA) in TTD
$0.103395
1 LINEA(LINEA) in UGX
Sh53.131
1 LINEA(LINEA) in XAF
Fr8.601
1 LINEA(LINEA) in XCD
$0.041175
1 LINEA(LINEA) in XOF
Fr8.601
1 LINEA(LINEA) in XPF
Fr1.5555
1 LINEA(LINEA) in BWP
P0.2176175
1 LINEA(LINEA) in BZD
$0.0306525
1 LINEA(LINEA) in CVE
$1.45241
1 LINEA(LINEA) in DJF
Fr2.69925
1 LINEA(LINEA) in DOP
$0.976915
1 LINEA(LINEA) in DZD
د.ج1.9850925
1 LINEA(LINEA) in FJD
$0.0346175
1 LINEA(LINEA) in GNF
Fr132.59875
1 LINEA(LINEA) in GTQ
Q0.1166625
1 LINEA(LINEA) in GYD
$3.1903
1 LINEA(LINEA) in ISK
kr1.87575

LINEA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von LINEA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle LINEA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu LINEA

Wie viel ist LINEA (LINEA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LINEA in USD beträgt 0.01525 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LINEA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LINEA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01525. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LINEA?
Die Marktkapitalisierung von LINEA beträgt $ 236.10M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LINEA?
Das Umlaufangebot von LINEA beträgt 15.48B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LINEA?
LINEA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04657278430753583 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LINEA?
LINEA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.007196492054667389 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LINEA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LINEA beträgt $ 1.03M USD.
Wird LINEA dieses Jahr noch steigen?
LINEA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LINEA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:28 (UTC+8)

LINEA (LINEA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

LINEA-zu-USD-Rechner

Menge

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01525 USD

LINEA handeln

LINEA/USDC
$0.01525
$0.01525$0.01525
+1.39%
LINEA/USDT
$0.01525
$0.01525$0.01525
+1.39%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

