Der Echtzeitpreis von Keeta beträgt heute 0.5174 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KTA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KTA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Keeta beträgt heute 0.5174 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KTA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KTA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über KTA

KTA-Preisinformationen

KTA-Whitepaper

Offizielle KTA-Website

KTA-Tokenökonomie

KTA-Preisprognose

KTA Verlauf

KTA Kaufanleitung

KTA-zu-Fiat-Währungsrechner

KTA Spot

KTA USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Keeta Logo

Keeta Kurs(KTA)

1 KTA zu USD Echtzeitpreis:

$0.5174
$0.5174$0.5174
-0.26%1D
USD
Keeta (KTA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:38 (UTC+8)

Keeta (KTA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.493
$ 0.493$ 0.493
24H Tief
$ 0.5516
$ 0.5516$ 0.5516
24H Hoch

$ 0.493
$ 0.493$ 0.493

$ 0.5516
$ 0.5516$ 0.5516

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

+3.91%

-0.26%

+26.22%

+26.22%

Der Echtzeitpreis von Keeta (KTA) beträgt $ 0.5174. In den letzten 24 Stunden wurde KTA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.493 und einem Höchstpreis von $ 0.5516 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KTA liegt bei $ 1.6916917214873683, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.08456738547527073.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KTA im letzten Stunde um +3.91%, in den letzten 24 Stunden um -0.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Keeta (KTA) Marktinformationen

No.225

$ 224.89M
$ 224.89M$ 224.89M

$ 228.54K
$ 228.54K$ 228.54K

$ 517.40M
$ 517.40M$ 517.40M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Keeta beträgt $ 224.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 228.54K. Das Umlaufangebot von KTA liegt bei 434.64M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 517.40M.

Keeta (KTA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Keeta für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.001349-0.26%
30 Tage$ -0.0778-13.08%
60 Tage$ +0.0174+3.48%
90 Tage$ +0.0174+3.48%
Keeta-Preisänderung heute

Heute verzeichnete KTA eine Veränderung von $ -0.001349 (-0.26%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Keeta 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0778(-13.08%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Keeta 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete KTA eine Veränderung von $ +0.0174 (+3.48%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Keeta 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0174 (+3.48%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Keeta (KTA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Keeta-Preisverlauf an.

Was ist Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Keeta Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- KTA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Keeta auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Keeta-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Keeta-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Keeta (KTA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Keeta-(KTA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Keeta zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Keeta-Preisprognose an!

Keeta (KTA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Keeta (KTA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KTA Token!

Wie kauft man Keeta KTA

Suchen Sie nach wie man Keeta kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Keeta direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

KTA zu lokalen Währungen

1 Keeta(KTA) in VND
13,615.381
1 Keeta(KTA) in AUD
A$0.791622
1 Keeta(KTA) in GBP
0.38805
1 Keeta(KTA) in EUR
0.444964
1 Keeta(KTA) in USD
$0.5174
1 Keeta(KTA) in MYR
RM2.183428
1 Keeta(KTA) in TRY
21.699756
1 Keeta(KTA) in JPY
¥78.6448
1 Keeta(KTA) in ARS
ARS$771.086394
1 Keeta(KTA) in RUB
41.190214
1 Keeta(KTA) in INR
45.432894
1 Keeta(KTA) in IDR
Rp8,623.329884
1 Keeta(KTA) in PHP
30.39725
1 Keeta(KTA) in EGP
￡E.24.581674
1 Keeta(KTA) in BRL
R$2.783612
1 Keeta(KTA) in CAD
C$0.72436
1 Keeta(KTA) in BDT
63.397022
1 Keeta(KTA) in NGN
755.32639
1 Keeta(KTA) in COP
$2,005.421704
1 Keeta(KTA) in ZAR
R.8.930324
1 Keeta(KTA) in UAH
21.75667
1 Keeta(KTA) in TZS
T.Sh.1,287.063544
1 Keeta(KTA) in VES
Bs109.6888
1 Keeta(KTA) in CLP
$486.8734
1 Keeta(KTA) in PKR
Rs145.373878
1 Keeta(KTA) in KZT
278.6199
1 Keeta(KTA) in THB
฿16.89311
1 Keeta(KTA) in TWD
NT$15.956616
1 Keeta(KTA) in AED
د.إ1.898858
1 Keeta(KTA) in CHF
Fr0.408746
1 Keeta(KTA) in HKD
HK$4.015024
1 Keeta(KTA) in AMD
֏198.159026
1 Keeta(KTA) in MAD
.د.م4.770428
1 Keeta(KTA) in MXN
$9.54603
1 Keeta(KTA) in SAR
ريال1.94025
1 Keeta(KTA) in ETB
Br79.001806
1 Keeta(KTA) in KES
KSh66.842906
1 Keeta(KTA) in JOD
د.أ0.3668366
1 Keeta(KTA) in PLN
1.88851
1 Keeta(KTA) in RON
лв2.261038
1 Keeta(KTA) in SEK
kr4.86356
1 Keeta(KTA) in BGN
лв0.869232
1 Keeta(KTA) in HUF
Ft173.56183
1 Keeta(KTA) in CZK
10.818834
1 Keeta(KTA) in KWD
د.ك0.1583244
1 Keeta(KTA) in ILS
1.697072
1 Keeta(KTA) in BOB
Bs3.57006
1 Keeta(KTA) in AZN
0.87958
1 Keeta(KTA) in TJS
SM4.822168
1 Keeta(KTA) in GEL
1.402154
1 Keeta(KTA) in AOA
Kz474.678282
1 Keeta(KTA) in BHD
.د.ب0.1945424
1 Keeta(KTA) in BMD
$0.5174
1 Keeta(KTA) in DKK
kr3.321708
1 Keeta(KTA) in HNL
L13.524836
1 Keeta(KTA) in MUR
23.557222
1 Keeta(KTA) in NAD
$8.930324
1 Keeta(KTA) in NOK
kr5.174
1 Keeta(KTA) in NZD
$0.895102
1 Keeta(KTA) in PAB
B/.0.5174
1 Keeta(KTA) in PGK
K2.178254
1 Keeta(KTA) in QAR
ر.ق1.883336
1 Keeta(KTA) in RSD
дин.52.252226
1 Keeta(KTA) in UZS
soʻm6,309.755088
1 Keeta(KTA) in ALL
L42.9442
1 Keeta(KTA) in ANG
ƒ0.926146
1 Keeta(KTA) in AWG
ƒ0.926146
1 Keeta(KTA) in BBD
$1.0348
1 Keeta(KTA) in BAM
KM0.869232
1 Keeta(KTA) in BIF
Fr1,525.8126
1 Keeta(KTA) in BND
$0.667446
1 Keeta(KTA) in BSD
$0.5174
1 Keeta(KTA) in JMD
$82.96509
1 Keeta(KTA) in KHR
2,086.28615
1 Keeta(KTA) in KMF
Fr219.3776
1 Keeta(KTA) in LAK
11,247.825862
1 Keeta(KTA) in LKR
රු157.118858
1 Keeta(KTA) in MDL
L8.790626
1 Keeta(KTA) in MGA
Ar2,341.172912
1 Keeta(KTA) in MOP
P4.1392
1 Keeta(KTA) in MVR
7.91622
1 Keeta(KTA) in MWK
MK898.263314
1 Keeta(KTA) in MZN
MT33.06186
1 Keeta(KTA) in NPR
रु72.637786
1 Keeta(KTA) in PYG
3,669.4008
1 Keeta(KTA) in RWF
Fr749.7126
1 Keeta(KTA) in SBD
$4.273724
1 Keeta(KTA) in SCR
7.233252
1 Keeta(KTA) in SRD
$20.556302
1 Keeta(KTA) in SVC
$4.522076
1 Keeta(KTA) in SZL
L8.914802
1 Keeta(KTA) in TMT
m1.816074
1 Keeta(KTA) in TND
د.ت1.5164994
1 Keeta(KTA) in TTD
$3.507972
1 Keeta(KTA) in UGX
Sh1,802.6216
1 Keeta(KTA) in XAF
Fr291.8136
1 Keeta(KTA) in XCD
$1.39698
1 Keeta(KTA) in XOF
Fr291.8136
1 Keeta(KTA) in XPF
Fr52.7748
1 Keeta(KTA) in BWP
P7.383298
1 Keeta(KTA) in BZD
$1.039974
1 Keeta(KTA) in CVE
$49.277176
1 Keeta(KTA) in DJF
Fr91.5798
1 Keeta(KTA) in DOP
$33.144644
1 Keeta(KTA) in DZD
د.ج67.349958
1 Keeta(KTA) in FJD
$1.174498
1 Keeta(KTA) in GNF
Fr4,498.793
1 Keeta(KTA) in GTQ
Q3.95811
1 Keeta(KTA) in GYD
$108.24008
1 Keeta(KTA) in ISK
kr63.6402

Keeta Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Keeta sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Keeta Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Keeta

Wie viel ist Keeta (KTA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KTA in USD beträgt 0.5174 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KTA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KTA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.5174. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Keeta?
Die Marktkapitalisierung von KTA beträgt $ 224.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KTA?
Das Umlaufangebot von KTA beträgt 434.64M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KTA?
KTA erreichte einen Allzeithochpreis von 1.6916917214873683 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KTA?
KTA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.08456738547527073 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KTA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KTA beträgt $ 228.54K USD.
Wird KTA dieses Jahr noch steigen?
KTA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KTA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:07:38 (UTC+8)

Keeta (KTA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

KTA-zu-USD-Rechner

Menge

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.5174 USD

KTA handeln

KTA/USDT
$0.5174
$0.5174$0.5174
-0.36%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,755.99
$111,755.99$111,755.99

+0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.99
$3,958.99$3,958.99

+0.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04885
$0.04885$0.04885

-28.79%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$5.9180
$5.9180$5.9180

-19.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+1.13%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,755.99
$111,755.99$111,755.99

+0.33%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.99
$3,958.99$3,958.99

+0.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6388
$2.6388$2.6388

+1.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+1.13%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19698
$0.19698$0.19698

+0.38%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0600
$1.0600$1.0600

+1,666.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050675
$0.050675$0.050675

-85.52%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1593
$0.1593$0.1593

-85.28%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0600
$1.0600$1.0600

+1,666.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15461
$0.15461$0.15461

+89.24%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000181
$0.0000000000000000000181$0.0000000000000000000181

+64.54%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.111412
$0.111412$0.111412

+41.11%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007600
$0.000000000000000007600$0.000000000000000007600

+38.18%