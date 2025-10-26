Der Echtzeitpreis von JDcom beträgt heute 33.2 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JDON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JDON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von JDcom beträgt heute 33.2 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum JDON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den JDON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über JDON

JDON-Preisinformationen

Offizielle JDON-Website

JDON-Tokenökonomie

JDON-Preisprognose

JDON Verlauf

JDON Kaufanleitung

JDON-zu-Fiat-Währungsrechner

JDON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

JDcom Logo

JDcom Kurs(JDON)

1 JDON zu USD Echtzeitpreis:

$33.22
$33.22$33.22
0.00%1D
USD
JDcom (JDON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:05:55 (UTC+8)

JDcom (JDON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 32.89
$ 32.89$ 32.89
24H Tief
$ 33.47
$ 33.47$ 33.47
24H Hoch

$ 32.89
$ 32.89$ 32.89

$ 33.47
$ 33.47$ 33.47

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

0.00%

0.00%

+0.75%

+0.75%

Der Echtzeitpreis von JDcom (JDON) beträgt $ 33.2. In den letzten 24 Stunden wurde JDON zwischen einem Tiefstpreis von $ 32.89 und einem Höchstpreis von $ 33.47 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JDON liegt bei $ 36.90868486875765, der bisherige Tiefstpreis bei $ 30.590269632126216.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JDON im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JDcom (JDON) Marktinformationen

No.2204

$ 990.43K
$ 990.43K$ 990.43K

$ 61.80K
$ 61.80K$ 61.80K

$ 990.43K
$ 990.43K$ 990.43K

29.83K
29.83K 29.83K

29,832.29231112
29,832.29231112 29,832.29231112

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JDcom beträgt $ 990.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 61.80K. Das Umlaufangebot von JDON liegt bei 29.83K, das Gesamtangebot bei 29832.29231112. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 990.43K.

JDcom (JDON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von JDcom für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -1.07-3.13%
60 Tage$ +13.2+66.00%
90 Tage$ +13.2+66.00%
JDcom-Preisänderung heute

Heute verzeichnete JDON eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

JDcom 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -1.07(-3.13%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

JDcom 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete JDON eine Veränderung von $ +13.2 (+66.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

JDcom 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +13.2 (+66.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von JDcom (JDON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem JDcom-Preisverlauf an.

Was ist JDcom (JDON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

JDcom ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre JDcom Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- JDON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu JDcom auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr JDcom-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

JDcom-Preisprognose (USD)

Wie viel wird JDcom (JDON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre JDcom-(JDON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für JDcom zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die JDcom-Preisprognose an!

JDcom (JDON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von JDcom (JDON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von JDON Token!

Wie kauft man JDcom JDON

Suchen Sie nach wie man JDcom kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können JDcom direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

JDON zu lokalen Währungen

1 JDcom(JDON) in VND
873,658
1 JDcom(JDON) in AUD
A$50.796
1 JDcom(JDON) in GBP
24.9
1 JDcom(JDON) in EUR
28.552
1 JDcom(JDON) in USD
$33.2
1 JDcom(JDON) in MYR
RM140.104
1 JDcom(JDON) in TRY
1,392.408
1 JDcom(JDON) in JPY
¥5,046.4
1 JDcom(JDON) in ARS
ARS$49,478.292
1 JDcom(JDON) in RUB
2,643.052
1 JDcom(JDON) in INR
2,915.292
1 JDcom(JDON) in IDR
Rp553,333.112
1 JDcom(JDON) in PHP
1,950.5
1 JDcom(JDON) in EGP
￡E.1,577.332
1 JDcom(JDON) in BRL
R$178.616
1 JDcom(JDON) in CAD
C$46.48
1 JDcom(JDON) in BDT
4,067.996
1 JDcom(JDON) in NGN
48,467.02
1 JDcom(JDON) in COP
$128,681.872
1 JDcom(JDON) in ZAR
R.573.032
1 JDcom(JDON) in UAH
1,396.06
1 JDcom(JDON) in TZS
T.Sh.82,586.992
1 JDcom(JDON) in VES
Bs7,038.4
1 JDcom(JDON) in CLP
$31,241.2
1 JDcom(JDON) in PKR
Rs9,328.204
1 JDcom(JDON) in KZT
17,878.2
1 JDcom(JDON) in THB
฿1,083.98
1 JDcom(JDON) in TWD
NT$1,023.888
1 JDcom(JDON) in AED
د.إ121.844
1 JDcom(JDON) in CHF
Fr26.228
1 JDcom(JDON) in HKD
HK$257.632
1 JDcom(JDON) in AMD
֏12,715.268
1 JDcom(JDON) in MAD
.د.م306.104
1 JDcom(JDON) in MXN
$612.54
1 JDcom(JDON) in SAR
ريال124.5
1 JDcom(JDON) in ETB
Br5,069.308
1 JDcom(JDON) in KES
KSh4,289.108
1 JDcom(JDON) in JOD
د.أ23.5388
1 JDcom(JDON) in PLN
121.18
1 JDcom(JDON) in RON
лв145.084
1 JDcom(JDON) in SEK
kr312.08
1 JDcom(JDON) in BGN
лв55.776
1 JDcom(JDON) in HUF
Ft11,136.94
1 JDcom(JDON) in CZK
694.212
1 JDcom(JDON) in KWD
د.ك10.1592
1 JDcom(JDON) in ILS
108.896
1 JDcom(JDON) in BOB
Bs229.08
1 JDcom(JDON) in AZN
56.44
1 JDcom(JDON) in TJS
SM309.424
1 JDcom(JDON) in GEL
89.972
1 JDcom(JDON) in AOA
Kz30,458.676
1 JDcom(JDON) in BHD
.د.ب12.4832
1 JDcom(JDON) in BMD
$33.2
1 JDcom(JDON) in DKK
kr213.144
1 JDcom(JDON) in HNL
L867.848
1 JDcom(JDON) in MUR
1,511.596
1 JDcom(JDON) in NAD
$573.032
1 JDcom(JDON) in NOK
kr332
1 JDcom(JDON) in NZD
$57.436
1 JDcom(JDON) in PAB
B/.33.2
1 JDcom(JDON) in PGK
K139.772
1 JDcom(JDON) in QAR
ر.ق120.848
1 JDcom(JDON) in RSD
дин.3,352.868
1 JDcom(JDON) in UZS
soʻm404,877.984
1 JDcom(JDON) in ALL
L2,755.6
1 JDcom(JDON) in ANG
ƒ59.428
1 JDcom(JDON) in AWG
ƒ59.428
1 JDcom(JDON) in BBD
$66.4
1 JDcom(JDON) in BAM
KM55.776
1 JDcom(JDON) in BIF
Fr97,906.8
1 JDcom(JDON) in BND
$42.828
1 JDcom(JDON) in BSD
$33.2
1 JDcom(JDON) in JMD
$5,323.62
1 JDcom(JDON) in KHR
133,870.7
1 JDcom(JDON) in KMF
Fr14,076.8
1 JDcom(JDON) in LAK
721,739.116
1 JDcom(JDON) in LKR
රු10,081.844
1 JDcom(JDON) in MDL
L564.068
1 JDcom(JDON) in MGA
Ar150,226.016
1 JDcom(JDON) in MOP
P265.6
1 JDcom(JDON) in MVR
507.96
1 JDcom(JDON) in MWK
MK57,638.852
1 JDcom(JDON) in MZN
MT2,121.48
1 JDcom(JDON) in NPR
रु4,660.948
1 JDcom(JDON) in PYG
235,454.4
1 JDcom(JDON) in RWF
Fr48,106.8
1 JDcom(JDON) in SBD
$274.232
1 JDcom(JDON) in SCR
464.136
1 JDcom(JDON) in SRD
$1,319.036
1 JDcom(JDON) in SVC
$290.168
1 JDcom(JDON) in SZL
L572.036
1 JDcom(JDON) in TMT
m116.532
1 JDcom(JDON) in TND
د.ت97.3092
1 JDcom(JDON) in TTD
$225.096
1 JDcom(JDON) in UGX
Sh115,668.8
1 JDcom(JDON) in XAF
Fr18,724.8
1 JDcom(JDON) in XCD
$89.64
1 JDcom(JDON) in XOF
Fr18,724.8
1 JDcom(JDON) in XPF
Fr3,386.4
1 JDcom(JDON) in BWP
P473.764
1 JDcom(JDON) in BZD
$66.732
1 JDcom(JDON) in CVE
$3,161.968
1 JDcom(JDON) in DJF
Fr5,876.4
1 JDcom(JDON) in DOP
$2,126.792
1 JDcom(JDON) in DZD
د.ج4,321.644
1 JDcom(JDON) in FJD
$75.364
1 JDcom(JDON) in GNF
Fr288,674
1 JDcom(JDON) in GTQ
Q253.98
1 JDcom(JDON) in GYD
$6,945.44
1 JDcom(JDON) in ISK
kr4,083.6

JDcom Ressource

Für ein tieferes Verständnis von JDcom sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle JDcom Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu JDcom

Wie viel ist JDcom (JDON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von JDON in USD beträgt 33.2 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle JDON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle JDON-zu-USD-Preis beträgt $ 33.2. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JDcom?
Die Marktkapitalisierung von JDON beträgt $ 990.43K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von JDON?
Das Umlaufangebot von JDON beträgt 29.83K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von JDON?
JDON erreichte einen Allzeithochpreis von 36.90868486875765 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von JDON?
JDON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 30.590269632126216 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von JDON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für JDON beträgt $ 61.80K USD.
Wird JDON dieses Jahr noch steigen?
JDON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die JDON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:05:55 (UTC+8)

JDcom (JDON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

JDON-zu-USD-Rechner

Menge

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33.2 USD

JDON handeln

JDON/USDT
$33.22
$33.22$33.22
+0.15%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,734.00
$111,734.00$111,734.00

+0.31%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.40
$3,957.40$3,957.40

+0.62%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04944
$0.04944$0.04944

-27.93%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0025
$6.0025$6.0025

-18.23%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+1.13%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,734.00
$111,734.00$111,734.00

+0.31%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.40
$3,957.40$3,957.40

+0.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6388
$2.6388$2.6388

+1.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+1.13%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19693
$0.19693$0.19693

+0.35%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1199
$1.1199$1.1199

+1,766.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050430
$0.050430$0.050430

-85.59%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1651
$0.1651$0.1651

-84.74%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.1199
$1.1199$1.1199

+1,766.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15808
$0.15808$0.15808

+93.48%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000181
$0.0000000000000000000181$0.0000000000000000000181

+64.54%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007600
$0.000000000000000007600$0.000000000000000007600

+38.18%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.111999
$0.111999$0.111999

+41.85%