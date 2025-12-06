IRIS Chain-Preis heute

Der aktuelle IRIS Chain (IRC)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.02234 mit einer Veränderung von 3.95% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle IRC-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.02234 pro IRC.

IRIS Chain liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #3851 mit $ 0.00 und einem Umlaufangebot von 0.00 IRC. In den letzten 24 Stunden wurde IRC zwischen $ 0.02098 (Tiefstwert) und $ 0.026 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 2.213517579217701, während der Allzeittiefstwert $ 0.00832572179997189 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist IRC in der letzten Stunde um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.86% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 376.04K.

IRIS Chain (IRC) Marktinformationen

Rang No.3851 Marktkapitalisierung $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 376.04K$ 376.04K $ 376.04K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.68M$ 44.68M $ 44.68M Umlaufangebot 0.00 0.00 0.00 Maximales Angebot 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Gesamtangebot 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Umlaufrate 0.00% Öffentliche Blockchain MATIC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IRIS Chain beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 376.04K. Das Umlaufangebot von IRC liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.68M.