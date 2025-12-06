BörseDEX+
Der Live-Preis von IRIS Chain beträgt heute 0.02234 USD. Die Marktkapitalisierung von IRC beträgt 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von IRC zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

IRIS Chain Kurs(IRC)

1 IRC zu USD Echtzeitpreis:

$0.02234
-3.95%1D
USD
IRIS Chain (IRC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-12-06 04:43:28 (UTC+8)

IRIS Chain-Preis heute

Der aktuelle IRIS Chain (IRC)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.02234 mit einer Veränderung von 3.95% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle IRC-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.02234 pro IRC.

IRIS Chain liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #3851 mit $ 0.00 und einem Umlaufangebot von 0.00 IRC. In den letzten 24 Stunden wurde IRC zwischen $ 0.02098 (Tiefstwert) und $ 0.026 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 2.213517579217701, während der Allzeittiefstwert $ 0.00832572179997189 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist IRC in der letzten Stunde um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.86% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 376.04K.

IRIS Chain (IRC) Marktinformationen

No.3851

$ 0.00
$ 376.04K
$ 44.68M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

MATIC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IRIS Chain beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 376.04K. Das Umlaufangebot von IRC liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.68M.

IRIS Chain-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02098
24H Tief
$ 0.026
24H Hoch

$ 0.02098
$ 0.026
$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
+1.68%

-3.95%

+10.86%

+10.86%

IRIS Chain (IRC)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von IRIS Chain für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0009187-3.95%
30 Tage$ -0.07766-77.66%
60 Tage$ -0.07766-77.66%
90 Tage$ -0.07766-77.66%
IRIS Chain-Preisänderung heute

Heute verzeichnete IRC eine Veränderung von $ -0.0009187 (-3.95%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

IRIS Chain 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.07766(-77.66%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

IRIS Chain 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete IRC eine Veränderung von $ -0.07766 (-77.66%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

IRIS Chain 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.07766 (-77.66%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von IRIS Chain (IRC) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem IRIS Chain-Preisverlauf an.

KI-Analyse für IRIS Chain

KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von IRIS Chain, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von IRIS Chain?

Die Preise von IRIS Chain (IRC) werden von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst:

1. Marktstimmung und allgemeine Trends im Kryptomarkt
2. Akzeptanzrate der Interoperabilitätslösungen des IRIS Hub
3. Entwickleraktivität und Wachstum des Ökosystems
4. Partnerschaften mit anderen Blockchain-Projekten
5. Token-Nutzung und Staking-Belohnungen
6. Handelsvolumen und Liquidität an Börsen
7. Regulatorische Entwicklungen, die sich auf Interchain-Protokolle auswirken
8. Konkurrenz durch andere Cross-Chain-Plattformen
9. Technische Upgrades und Netzwerkleistung
10. Allgemeines Risikobewusstsein der Anleger gegenüber Altcoins

Preisprognose für IRIS Chain

IRIS Chain (IRC) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IRC im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
IRIS Chain (IRC) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von IRIS Chain potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

Möchten Sie wissen, welchen Preis IRIS Chain in den Jahren 2025–2026 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die IRC-Preisprognosen für die Jahre 2025–2026 zu sehen, indem Sie auf IRIS Chain-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in IRIS Chain

Bereit, mit IRIS Chain zu starten? Der Kauf von IRC ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie IRIS Chain. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre IRIS Chain (IRC)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über 0.00 verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und IRIS Chain wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von IRIS Chain (IRC)

Was kann man mit IRIS Chain machen?

Der Besitz von IRIS Chain eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

  • Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.

    Futures-Handel

    Futures-Handel

    Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.

  • MEXC-Launchpool

    MEXC-Launchpool

    Token staken und großartige Airdrops verdienen.

    MEXC Vorbörse

    MEXC Vorbörse

    Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.

Was ist IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain ist ein KI-gestütztes Blockchain-Ökosystem, das biometrische Iriserkennung mit dezentraler Datenverwaltung integriert, um das persönliche Gesundheitswesen zu revolutionieren. Nutzer können ihre Iris über ein Smartphone oder einen Kiosk scannen, um sofortige KI-basierte Gesundheitsdiagnosen zu erhalten, während sie gleichzeitig IRC-Token als Belohnung verdienen. Diese Token können für Gesundheitsabonnements, Staking oder die dezentrale ID-Verifizierung innerhalb des Ökosystems verwendet werden. Die Mission von IRIS Chain ist es, Einzelpersonen zu befähigen, ihre Gesundheit in Echtzeit zu überwachen und gleichzeitig den Datenschutz durch Blockchain-Technologie zu gewährleisten.

IRIS Chain Ressource

Für ein tieferes Verständnis von IRIS Chain sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle IRIS Chain Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu IRIS Chain

Wie viel wird 1 IRIS Chain im Jahr 2030 wert sein?
Wenn IRIS Chain mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2026 etwa $--, bis 2030 etwa $--, bis 2035 etwa $-- und bis 2040 etwa $-- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen IRIS Chain-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
IRIS Chain (IRC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
12-05 20:29:54Währungspolitik
Konsens über Dezember-Zinserhöhung der Bank of Japan erreicht hohen Stand, höchster Zinssatz seit 30 Jahren steht bevor
12-05 15:24:33Branchen-Updates
Solana-Mitbegründer: Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung wird weiter steigen und sich schließlich zu einem Kampf um Blockchain-Marktanteile entwickeln
12-04 09:24:58Branchen-Updates
Krypto-Markt-Rally kehrt zurück, ETF-Kapitalzuflüsse erreichen 1,1 Milliarden Dollar und erreichen ein 7-Wochen-Hoch
12-03 18:46:22Währungspolitik
Neue britische Gesetzgebung: Kryptowährungen in das Schutzsystem für "persönliches Eigentum" integriert
12-03 10:11:55Branchen-Updates
Kryptomarkt zeigt Erholung mit weitverbreiteten Gewinnen, SUI und PENGU über 20% im Plus
12-03 06:23:37Branchen-Updates
$376 Millionen wurden in den letzten 24 Stunden auf dem Markt liquidiert, hauptsächlich Short-Positionen

Top News

Bitcoin unter 87.000 USD: Volatilität und Marktfolgen

December 2, 2025

Fed beendet QT — Folgen für Altcoins 2025

December 2, 2025

Großer Bitcoin-Treasury-Inhaber: Verkaufs‑Trigger und Marktrisiken

December 2, 2025
Erfahren Sie mehr über IRIS Chain

IRC/USDT
$0.02234
-3.95%
0.00% (USDT)

