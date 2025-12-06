Der Live-Preis von IRIS Chain beträgt heute 0.02234 USD. Die Marktkapitalisierung von IRC beträgt 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von IRC zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!Der Live-Preis von IRIS Chain beträgt heute 0.02234 USD. Die Marktkapitalisierung von IRC beträgt 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von IRC zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!
Der aktuelle IRIS Chain (IRC)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.02234 mit einer Veränderung von 3.95% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle IRC-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.02234 pro IRC.
IRIS Chain liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #3851 mit $ 0.00 und einem Umlaufangebot von 0.00 IRC. In den letzten 24 Stunden wurde IRC zwischen $ 0.02098 (Tiefstwert) und $ 0.026 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 2.213517579217701, während der Allzeittiefstwert $ 0.00832572179997189 betrug.
In der kurzfristigen Performance ist IRC in der letzten Stunde um +1.68% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.86% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 376.04K.
IRIS Chain (IRC) Marktinformationen
No.3851
$ 0.00
$ 376.04K
$ 44.68M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%
MATIC
Die aktuelle Marktkapitalisierung von IRIS Chain beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 376.04K. Das Umlaufangebot von IRC liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 2000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.68M.
IRIS Chain-Preisverlauf USD
24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02098
24H Tief
$ 0.026
24H Hoch
$ 0.02098
$ 0.026
$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
+1.68%
-3.95%
+10.86%
+10.86%
IRIS Chain (IRC)-Preisverlauf USD
Verfolgen Sie die Preisänderungen von IRIS Chain für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
Zeitraum
Veränderung (USD)
Veränderung (%)
Heute
$ -0.0009187
-3.95%
30 Tage
$ -0.07766
-77.66%
60 Tage
$ -0.07766
-77.66%
90 Tage
$ -0.07766
-77.66%
IRIS Chain-Preisänderung heute
Heute verzeichnete IRC eine Veränderung von $ -0.0009187 (-3.95%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
IRIS Chain 30-Tage-Presänderung
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.07766(-77.66%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
IRIS Chain 60-Tage-Preisänderung
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete IRC eine Veränderung von $ -0.07766 (-77.66%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
IRIS Chain 90-Tage-Preisänderung
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.07766 (-77.66%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von IRIS Chain (IRC) freischalten?
KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von IRIS Chain, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Faktoren beeinflussen die Preise von IRIS Chain?
Die Preise von IRIS Chain (IRC) werden von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst:
1. Marktstimmung und allgemeine Trends im Kryptomarkt 2. Akzeptanzrate der Interoperabilitätslösungen des IRIS Hub 3. Entwickleraktivität und Wachstum des Ökosystems 4. Partnerschaften mit anderen Blockchain-Projekten 5. Token-Nutzung und Staking-Belohnungen 6. Handelsvolumen und Liquidität an Börsen 7. Regulatorische Entwicklungen, die sich auf Interchain-Protokolle auswirken 8. Konkurrenz durch andere Cross-Chain-Plattformen 9. Technische Upgrades und Netzwerkleistung 10. Allgemeines Risikobewusstsein der Anleger gegenüber Altcoins
Preisprognose für IRIS Chain
IRIS Chain (IRC) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von IRC im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
IRIS Chain (IRC) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren)
Im Jahr 2040 könnte der Preis von IRIS Chain potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
MEXC-Tools Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Möchten Sie wissen, welchen Preis IRIS Chain in den Jahren 2025–2026 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die IRC-Preisprognosen für die Jahre 2025–2026 zu sehen, indem Sie auf IRIS Chain-Preisprognose klicken.
So kaufen und investieren Sie in IRIS Chain
Bereit, mit IRIS Chain zu starten? Der Kauf von IRC ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie IRIS Chain. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre IRIS Chain (IRC)-Kaufreise erleichtert.
Schritt 1
Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab
Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2
Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu
Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4
Wählen Sie Ihre Token aus
Mit über 0.00 verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5
Schließen Sie Ihren Einkauf ab
Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und IRIS Chain wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Was kann man mit IRIS Chain machen?
Der Besitz von IRIS Chain eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.
Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt
Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.
Futures-Handel
Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.
MEXC-Launchpool
Token staken und großartige Airdrops verdienen.
MEXC Vorbörse
Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.
Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC
Der Kauf von IRIS Chain (IRC) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.
IRIS Chain ist ein KI-gestütztes Blockchain-Ökosystem, das biometrische Iriserkennung mit dezentraler Datenverwaltung integriert, um das persönliche Gesundheitswesen zu revolutionieren. Nutzer können ihre Iris über ein Smartphone oder einen Kiosk scannen, um sofortige KI-basierte Gesundheitsdiagnosen zu erhalten, während sie gleichzeitig IRC-Token als Belohnung verdienen. Diese Token können für Gesundheitsabonnements, Staking oder die dezentrale ID-Verifizierung innerhalb des Ökosystems verwendet werden. Die Mission von IRIS Chain ist es, Einzelpersonen zu befähigen, ihre Gesundheit in Echtzeit zu überwachen und gleichzeitig den Datenschutz durch Blockchain-Technologie zu gewährleisten.
IRIS Chain Ressource
Für ein tieferes Verständnis von IRIS Chain sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu IRIS Chain
Wie viel wird 1 IRIS Chain im Jahr 2030 wert sein?
Wenn IRIS Chain mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2026 etwa $--, bis 2030 etwa $--, bis 2035 etwa $-- und bis 2040 etwa $-- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen IRIS Chain-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
Wie viel kostet IRIS Chain heute?
Der Preis von IRIS Chain beträgt heute $ 0.02234. Besuchen Sie unseren Preisverlaufsbereich, um die Entwicklung für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage zu verstehen.
Ist IRIS Chain immer noch eine gute Investition?
IRIS Chain bleibt eine aktiv gehandelte Kryptowährung mit fortlaufender Marktbeteiligung und Ökosystementwicklung. Dennoch sind Krypto-Investitionen, wie etwa in IRC, von Natur aus volatil und sollten mit Ihrer persönlichen Risikotoleranz übereinstimmen. Führen Sie stets eine eigene Recherche (DYOR) durch und berücksichtigen Sie die Marktbedingungen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen und Investitionen treffen.
Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen von IRIS Chain?
IRIS Chain im Wert von -- wurde in den letzten 24 Stunden auf MEXC gehandelt.
Was ist der aktuelle Preis von IRIS Chain?
Der Echtzeitpreis von IRC wird kontinuierlich auf Grundlage der weltweiten Handelsaktivitäten an großen Börsen, einschließlich MEXC, aktualisiert. Marktpreise schwanken fortlaufend aufgrund von Änderungen in Liquidität, Handelsvolumen und der allgemeinen Marktstimmung. Um den aktuellsten Preis von IRIS Chain in Ihrer bevorzugten Währung zu sehen, besuchen Sie bitte IRC Preis für weitere Informationen.
Was beeinflusst den Preis von IRIS Chain?
Der Preis von IRC wird von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst, darunter die allgemeine Marktstimmung, das Handelsvolumen, technologische Entwicklungen und Trends bei der Benutzerakzeptanz. Darüber hinaus spielen makroökonomische Bedingungen wie Zinsänderungen, Liquiditätszyklen und regulatorische Signale ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Preisentwicklung.
Um über Marktveränderungen in Echtzeit und Projektaktualisierungen informiert zu bleiben, besuchen Sie MEXC Nachrichten für die neuesten Analysen und Krypto-Einblicke.
Welcher Token hat das höchste Handelsvolumen auf MEXC?
Nachfolgend finden Sie die derzeit auf MEXC am häufigsten gehandelten Token nach 24-Stunden-Handelsvolumen. Die Preise und Leistungsdaten werden fortlaufend anhand aktueller Marktdaten aktualisiert.
Heißester Token
Preis
Änderung
BTC
89,345.91
-1.22%
ETH
3,028.61
-2.49%
SOL
132.36
-1.97%
UCN
1,641.71
+0.09%
USDC
0.9995
-0.02%
Wie erteile ich einen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag für IRC auf MEXC?
MEXC unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um das Risiko automatisch zu verwalten.
1. Gehen Sie zum Spot- oder Futures-Handelsbereich und wählen Sie das IRC/USDT-Paar aus.
2. Wählen Sie „Stop-Limit“ oder „Trigger-Auftrag“ aus dem Auftragsartenmenü.
3. Legen Sie Ihren Auslösepreis (das Niveau, das den Auftrag aktiviert) und Ihren Ausführungspreis (den Preis, zu dem er ausgeführt wird) fest.
4. Bestätigen Sie Ihre Auftragsdetails und senden Sie sie ab.
Ihr Stop-Loss-Auftrag wird aktiviert, wenn sich der Preis von IRIS Chain gegen Ihre Position bewegt, während ein Take-Profit-Auftrag automatisch ausgeführt wird, sobald das von Ihnen festgelegte Gewinnniveau erreicht ist.
Für detaillierte Beispiele und Tutorials besuchen Sie die MEXC Spot-Handelsanleitung
Wird der Preis IRIS Chain dieses Jahr steigen?
Der Preis von IRIS Chain könnte in diesem Jahr steigen, abhängig von den Marktbedingungen und der Projektentwicklung. Sehen Sie sich die Preisprognose von IRIS Chain (IRC) an, um eine ausführlichere Analyse zu erhalten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-12-06 04:43:28 (UTC+8)
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.
Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.