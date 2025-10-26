Der Echtzeitpreis von Robinhood xStock beträgt heute 139.99 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HOODX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HOODX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Robinhood xStock beträgt heute 139.99 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HOODX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HOODX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Robinhood xStock Kurs(HOODX)

1 HOODX zu USD Echtzeitpreis:

$139.99
$139.99$139.99
+0.32%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:09 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 139.27
$ 139.27$ 139.27
24H Tief
$ 140.57
$ 140.57$ 140.57
24H Hoch

$ 139.27
$ 139.27$ 139.27

$ 140.57
$ 140.57$ 140.57

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.02%

+0.32%

+6.74%

+6.74%

Der Echtzeitpreis von Robinhood xStock (HOODX) beträgt $ 139.99. In den letzten 24 Stunden wurde HOODX zwischen einem Tiefstpreis von $ 139.27 und einem Höchstpreis von $ 140.57 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOODX liegt bei $ 153.08036045849482, der bisherige Tiefstpreis bei $ 91.00407335090168.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOODX im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Robinhood xStock (HOODX) Marktinformationen

No.1496

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

$ 56.57K
$ 56.57K$ 56.57K

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84749489
30,999.84749489 30,999.84749489

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Robinhood xStock beträgt $ 4.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.57K. Das Umlaufangebot von HOODX liegt bei 31.00K, das Gesamtangebot bei 30999.84749489. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.34M.

Robinhood xStock (HOODX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Robinhood xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.4465+0.32%
30 Tage$ +17.71+14.48%
60 Tage$ +31.17+28.64%
90 Tage$ +32.88+30.69%
Robinhood xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete HOODX eine Veränderung von $ +0.4465 (+0.32%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Robinhood xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +17.71(+14.48%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Robinhood xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete HOODX eine Veränderung von $ +31.17 (+28.64%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Robinhood xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +32.88 (+30.69%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Robinhood xStock (HOODX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Robinhood xStock-Preisverlauf an.

Was ist Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Robinhood xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- HOODX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Robinhood xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Robinhood xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Robinhood xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Robinhood xStock (HOODX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Robinhood xStock-(HOODX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Robinhood xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Robinhood xStock-Preisprognose an!

Robinhood xStock (HOODX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Robinhood xStock (HOODX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HOODX Token!

Wie kauft man Robinhood xStock HOODX

Suchen Sie nach wie man Robinhood xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Robinhood xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

HOODX zu lokalen Währungen

1 Robinhood xStock(HOODX) in VND
3,683,836.85
1 Robinhood xStock(HOODX) in AUD
A$214.1847
1 Robinhood xStock(HOODX) in GBP
104.9925
1 Robinhood xStock(HOODX) in EUR
120.3914
1 Robinhood xStock(HOODX) in USD
$139.99
1 Robinhood xStock(HOODX) in MYR
RM590.7578
1 Robinhood xStock(HOODX) in TRY
5,871.1806
1 Robinhood xStock(HOODX) in JPY
¥21,278.48
1 Robinhood xStock(HOODX) in ARS
ARS$208,628.4969
1 Robinhood xStock(HOODX) in RUB
11,144.6039
1 Robinhood xStock(HOODX) in INR
12,292.5219
1 Robinhood xStock(HOODX) in IDR
Rp2,333,165.7334
1 Robinhood xStock(HOODX) in PHP
8,224.4125
1 Robinhood xStock(HOODX) in EGP
￡E.6,650.9249
1 Robinhood xStock(HOODX) in BRL
R$753.1462
1 Robinhood xStock(HOODX) in CAD
C$195.986
1 Robinhood xStock(HOODX) in BDT
17,152.9747
1 Robinhood xStock(HOODX) in NGN
204,364.4015
1 Robinhood xStock(HOODX) in COP
$542,595.6404
1 Robinhood xStock(HOODX) in ZAR
R.2,416.2274
1 Robinhood xStock(HOODX) in UAH
5,886.5795
1 Robinhood xStock(HOODX) in TZS
T.Sh.348,233.5244
1 Robinhood xStock(HOODX) in VES
Bs29,677.88
1 Robinhood xStock(HOODX) in CLP
$131,730.59
1 Robinhood xStock(HOODX) in PKR
Rs39,332.9903
1 Robinhood xStock(HOODX) in KZT
75,384.615
1 Robinhood xStock(HOODX) in THB
฿4,570.6735
1 Robinhood xStock(HOODX) in TWD
NT$4,317.2916
1 Robinhood xStock(HOODX) in AED
د.إ513.7633
1 Robinhood xStock(HOODX) in CHF
Fr110.5921
1 Robinhood xStock(HOODX) in HKD
HK$1,086.3224
1 Robinhood xStock(HOODX) in AMD
֏53,614.7701
1 Robinhood xStock(HOODX) in MAD
.د.م1,290.7078
1 Robinhood xStock(HOODX) in MXN
$2,582.8155
1 Robinhood xStock(HOODX) in SAR
ريال524.9625
1 Robinhood xStock(HOODX) in ETB
Br21,375.0731
1 Robinhood xStock(HOODX) in KES
KSh18,085.3081
1 Robinhood xStock(HOODX) in JOD
د.أ99.25291
1 Robinhood xStock(HOODX) in PLN
510.9635
1 Robinhood xStock(HOODX) in RON
лв611.7563
1 Robinhood xStock(HOODX) in SEK
kr1,315.906
1 Robinhood xStock(HOODX) in BGN
лв235.1832
1 Robinhood xStock(HOODX) in HUF
Ft46,959.6455
1 Robinhood xStock(HOODX) in CZK
2,927.1909
1 Robinhood xStock(HOODX) in KWD
د.ك42.83694
1 Robinhood xStock(HOODX) in ILS
459.1672
1 Robinhood xStock(HOODX) in BOB
Bs965.931
1 Robinhood xStock(HOODX) in AZN
237.983
1 Robinhood xStock(HOODX) in TJS
SM1,304.7068
1 Robinhood xStock(HOODX) in GEL
379.3729
1 Robinhood xStock(HOODX) in AOA
Kz128,431.0257
1 Robinhood xStock(HOODX) in BHD
.د.ب52.63624
1 Robinhood xStock(HOODX) in BMD
$139.99
1 Robinhood xStock(HOODX) in DKK
kr898.7358
1 Robinhood xStock(HOODX) in HNL
L3,659.3386
1 Robinhood xStock(HOODX) in MUR
6,373.7447
1 Robinhood xStock(HOODX) in NAD
$2,416.2274
1 Robinhood xStock(HOODX) in NOK
kr1,399.9
1 Robinhood xStock(HOODX) in NZD
$242.1827
1 Robinhood xStock(HOODX) in PAB
B/.139.99
1 Robinhood xStock(HOODX) in PGK
K589.3579
1 Robinhood xStock(HOODX) in QAR
ر.ق509.5636
1 Robinhood xStock(HOODX) in RSD
дин.14,137.5901
1 Robinhood xStock(HOODX) in UZS
soʻm1,707,194.8488
1 Robinhood xStock(HOODX) in ALL
L11,619.17
1 Robinhood xStock(HOODX) in ANG
ƒ250.5821
1 Robinhood xStock(HOODX) in AWG
ƒ250.5821
1 Robinhood xStock(HOODX) in BBD
$279.98
1 Robinhood xStock(HOODX) in BAM
KM235.1832
1 Robinhood xStock(HOODX) in BIF
Fr412,830.51
1 Robinhood xStock(HOODX) in BND
$180.5871
1 Robinhood xStock(HOODX) in BSD
$139.99
1 Robinhood xStock(HOODX) in JMD
$22,447.3965
1 Robinhood xStock(HOODX) in KHR
564,474.6775
1 Robinhood xStock(HOODX) in KMF
Fr59,355.76
1 Robinhood xStock(HOODX) in LAK
3,043,260.8087
1 Robinhood xStock(HOODX) in LKR
රු42,510.7633
1 Robinhood xStock(HOODX) in MDL
L2,378.4301
1 Robinhood xStock(HOODX) in MGA
Ar633,437.9512
1 Robinhood xStock(HOODX) in MOP
P1,119.92
1 Robinhood xStock(HOODX) in MVR
2,141.847
1 Robinhood xStock(HOODX) in MWK
MK243,038.0389
1 Robinhood xStock(HOODX) in MZN
MT8,945.361
1 Robinhood xStock(HOODX) in NPR
रु19,653.1961
1 Robinhood xStock(HOODX) in PYG
992,809.08
1 Robinhood xStock(HOODX) in RWF
Fr202,845.51
1 Robinhood xStock(HOODX) in SBD
$1,156.3174
1 Robinhood xStock(HOODX) in SCR
1,957.0602
1 Robinhood xStock(HOODX) in SRD
$5,561.8027
1 Robinhood xStock(HOODX) in SVC
$1,223.5126
1 Robinhood xStock(HOODX) in SZL
L2,412.0277
1 Robinhood xStock(HOODX) in TMT
m491.3649
1 Robinhood xStock(HOODX) in TND
د.ت410.31069
1 Robinhood xStock(HOODX) in TTD
$949.1322
1 Robinhood xStock(HOODX) in UGX
Sh487,725.16
1 Robinhood xStock(HOODX) in XAF
Fr78,954.36
1 Robinhood xStock(HOODX) in XCD
$377.973
1 Robinhood xStock(HOODX) in XOF
Fr78,954.36
1 Robinhood xStock(HOODX) in XPF
Fr14,278.98
1 Robinhood xStock(HOODX) in BWP
P1,997.6573
1 Robinhood xStock(HOODX) in BZD
$281.3799
1 Robinhood xStock(HOODX) in CVE
$13,332.6476
1 Robinhood xStock(HOODX) in DJF
Fr24,778.23
1 Robinhood xStock(HOODX) in DOP
$8,967.7594
1 Robinhood xStock(HOODX) in DZD
د.ج18,222.4983
1 Robinhood xStock(HOODX) in FJD
$317.7773
1 Robinhood xStock(HOODX) in GNF
Fr1,217,213.05
1 Robinhood xStock(HOODX) in GTQ
Q1,070.9235
1 Robinhood xStock(HOODX) in GYD
$29,285.908
1 Robinhood xStock(HOODX) in ISK
kr17,218.77

Robinhood xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Robinhood xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Robinhood xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Robinhood xStock

Wie viel ist Robinhood xStock (HOODX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HOODX in USD beträgt 139.99 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HOODX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HOODX-zu-USD-Preis beträgt $ 139.99. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Robinhood xStock?
Die Marktkapitalisierung von HOODX beträgt $ 4.34M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HOODX?
Das Umlaufangebot von HOODX beträgt 31.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HOODX?
HOODX erreichte einen Allzeithochpreis von 153.08036045849482 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HOODX?
HOODX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 91.00407335090168 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HOODX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HOODX beträgt $ 56.57K USD.
Wird HOODX dieses Jahr noch steigen?
HOODX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HOODX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:09 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

